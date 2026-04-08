كيف تنجو الشركات العالمية من الأزمات؟

داخل غرف القرار، لم يعد السؤال عن الفرص التي تلوح في الأفق، بل عن المخاطر المحدقة التي قد تضرب دون سابق إنذار؛ فالخطط لم تعد ثابتة، واليقين لم يعد مضمونا، والاستراتيجيات باتت تُكتب بقلم رصاص ليمكن المحو في أي لحظة.

فبعد أن كانت "العولمة" هي الكلمة السحرية التي تفتح أبوابا للفرص والتحديات التنافسية، تحولت اليوم إلى "كعب أخيل" للشركات العابرة للقارات؛ وذلك لأن أروقة الشركات العملاقة في "وول ستريت" ووادي السيليكون لم تعد تضج بأحاديث التقدم التكنولوجي والنمو فحسب، بل أصبحت أشبه بغرف العمليات الحربية التي تترقب بقلق تقلبات الخرائط السياسية، في زمن السرعة والتطور المضطرد، ومع هجمة تسونامي النكسات والأزمات.

فتهرع الشركات، على اختلاف أحجامها وتنوع قطاعاتها، لإعادة ترتيب أوراقها بسرعة غير مسبوقة، محاولة النجاة أولا، ثم السعي والبحث عن طرق جديدة وفريدة للتوسع في النمو.

الحالة السائدة والمسيطرة على الشركات (البارانويا الاستراتيجية) تمثل حالة من اليقظة المفرطة، ينتقل فيها دور المديرين التنفيذيين من صياغة الرؤية وتحديد الأولويات إلى توجيه المنظمات نحو أهداف طويلة المدى. وليس ذلك فحسب، بل صار لزاما عليهم أن يكونوا محللين في مجال الجيوسياسة.

فالمنظمات تعيش حالة من التحوط الشامل في زمن تستبدل فيه استراتيجيات الإنتاج في الوقت المحدد (Just-in-Time)، التي تهدف إلى تقليل التكاليف، باستراتيجيات التحسب لكل طارئ (Just-in-Case)، التي تهدف إلى تأمين البقاء.

ونتيجة لذلك، أدى الشعور بعدم الاستقرار إلى بروز ظاهرة فك الارتباط الحذر (De-Risking)، وهي آلية لاتخاذ إجراءات تقلل من احتمالية الخسارة أو التأثر بالأزمات؛ حيث تعمد الشركات إلى إعادة تقييم كلي في مناطق التوتر، بحثا عن ملاذ استثماري أكثر أمانا، وإن كان ذا تكلفة أعلى.

بين التحدي والفرصة، وبالرغم من الصورة القاتمة، لا تخلو هذه المرحلة من فرص؛ فالشركات القادرة على قراءة المشهد بذكاء قد تستفيد من إعادة تشكيل الأسواق، ودخول مجالات جديدة، واستقطاب فرص لم تكن متاحة في الظروف الطبيعية.

فالبيانات تعد سلاح المرحلة في عالم سريع التغير؛ حيث أصبحت عنصرا حاسما في اتخاذ القرار. وفي ضوء ذلك، يمكن للشركات التي تمتلك أنظمة تحليل متقدمة قراءة التغيرات في السوق بسرعة، والتنبؤ بالاتجاهات، وتعديل استراتيجياتها بشكل فوري.

فالقرار لم يعد يبنى على الخبرة فقط، بل على المعلومة اللحظية. ومع ذلك، تبقى سلاسل التوريد نقطة الاختبار الحقيقية، إذ تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات في ظل الحروب، بسبب اضطرابها جراء إغلاق ممرات بحرية، وما يترتب عليه من تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف النقل، مما يشكل عوامل ضغط على العمليات اليومية.

ومن هنا يظهر التحول من الاعتماد على مصدر واحد إلى بناء شبكة متعددة المصادر.

وفي مثال واقعي من قلب العاصفة الجيوسياسية، تعد شركة Apple النموذج الأبرز لكيفية تعامل العمالقة مع البيئة الخارجية المشتعلة وغير المستقرة؛ إذ كانت الصين تمثل المركز الرئيسي للتصنيع لدى الشركة. ومع زيادة التوترات بين واشنطن وبكين، إضافة إلى الدروس المستفادة من تعطل الإمدادات أثناء الأزمات، أُجبرت الشركة على اتخاذ قرارات دراماتيكية، والبدء في إعادة توزيع عملياتها، كالتوجه نحو الهند وفيتنام.

فقد بدأت الشركة، بشكل عملي، نقل أجزاء حيوية من تصنيع الآيفون إلى تلك الدول، بهدف توزيع المخاطر الجيوسياسية. كما اعتمدت على الرشاقة الاستراتيجية من خلال استثمارها مليارات الدولارات لتطوير معالجاتها الخاصة (M-series) لتقليل الاعتماد على الموردين وتجنب القيود على التصدير.

واتجهت أيضا إلى انتهاج الدبلوماسية التجارية عبر التفاوض مع بعض الحكومات لتأمين ممرات آمنة لمنتجاتها، بهدف ضمان بدائل لوجستية في حال اشتعال التوترات في مضيق تايوان أو بحر الصين الجنوبي.

وفي خلاصة المشهد، لا بديل عن التموضع الاستراتيجي؛ فالحالة السائدة داخل المنظمات العملاقة ليست خوفا، بل حذر استراتيجي، يتمثل في حالة من الترقب المستمر مقرونة بقدرة عالية على التكيف.

إن ما يجري اليوم هو إعادة صياغة لمفهوم القوة الاقتصادية؛ فالحروب والأزمات لم تعد مجرد عطلة في مسار الأعمال، بل اختبار حقيقي لصلابة الاستراتيجية.

وستستمر هذه المنظمات في الريادة من خلال إدراكها أن الخطوة القادمة لا تعتمد على روعة المنتج بقدر اعتمادها على القدرة على المناورة وسط كثافة الدخان، لا سيما في عالم مليء بالأزمات.

فلم يعد عامل النجاح للشركات هو التخطيط بشكل أفضل، بل الاستعداد لأسوأ سيناريو محتمل؛ لتبقى الشركة قادرة على التحرك، وأكثر جاهزية للتعامل مع التحديات في ظل التوترات الجيوسياسية.

