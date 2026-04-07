هل تنهي المسيرات الرخيصة عصر التفوق العسكري؟

نهاية الحروب التقليدية: كيف تهزم المسيرات الرخيصة والشراك الخداعية تقنيات القوى العظمى؟

في غسق فجر عام 2026، فوق مياه البحر الأحمر المتلاطمة، أطلقت مدمرة أمريكية متطورة من طراز "أيجيس" صاروخا من نوع "ستاندارد-2" لاعتراض تهديد وشيك. كان الصاروخ الاعتراضي يمثل ذروة الهندسة العسكرية في القرن العشرين، بتكلفة تتجاوز مليوني دولار، وبالفعل نجح في سحق هدفه بدقة متناهية.

ومع ذلك، لم تكن هناك مظاهر احتفال على متن المدمرة؛ فقد كان "التهديد" مجرد طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وهي عبارة عن هيكل بسيط من الألياف الزجاجية ومحرك يشبه محركات جزازات العشب، لا تتجاوز تكلفتها 20 ألف دولار. في تلك اللحظة، حقق الجيش الأمريكي نصرا تكتيكيا، لكنه خطا خطوة أخرى نحو "الإفلاس الاستراتيجي". هذا هو الوجه الجديد لحروب القرن الحادي والعشرين: عصر يتم فيه تفكيك الأسلحة الباهظة للقوى العظمى من خلال الحسابات الرياضية الصارمة للتكنولوجيا الرخيصة والمستهلكة.

فجوة الأربعة ملايين دولار: رياضيات الهزيمة

لعقود مضت، استندت العقيدة العسكرية الغربية إلى مفهوم "التفوق التكنولوجي النوعي". كان المنطق بسيطا: بناء طائرة نفاثة أو صاروخ متطور لدرجة أنه لا يمكن لأي عدو أن يأمل في النجاة منه. أنتجت هذه الفلسفة مقاتلات "F-35" وحاملات الطائرات من طراز "فورد"، وهي منصات تكلف مليارات الدولارات. لكن في مشهد الصراعات غير المتكافئة اليوم، اصطدمت هذه العقيدة بحائط مسدود. لقد ابتكرت إيران وحلفاؤها الإقليميون استراتيجية "المسيرات والصواريخ" التي تتعامل مع الذخائر لا كأصول ثمينة، بل كعملة قابلة للاستهلاك السريع.

إن الخلل الاقتصادي هنا يبدو صادما. تبلغ تكلفة صاروخ "باتريوت" الاعتراضي الواحد حوالي 4 ملايين دولار. وعندما تشن إيران أو الفاعلون من غير الدول "هجوما إغراقيا" يتكون من 50 طائرة مسيرة، يجد المدافع نفسه محاصرا في "فخ رياضي". حتى لو حقق نظام الدفاع الجوي نسبة نجاح 100%، فإن تكلفة الدفاع ستبلغ 200 مليون دولار، بينما لا تتجاوز تكلفة الهجوم مليونا واحدا. في حرب الاستنزاف، الطرف الذي ينفق الملايين لإيقاف الآلاف محكوم عليه بنفاد الموارد أولا. هذا ما يطلق عليه المحللون اليوم "فجوة الأربعة ملايين دولار"، وهي الفجوة المالية والصناعية التي تنشأ عندما تحاول الجيوش التقليدية محاربة ثورة منخفضة التكاليف بأدوات موروثة.

ثورة الشرك الخداعي: مواجهة "الصواريخ الفارغة"

ربما يكون العنصر الأكثر زعزعة للاستقرار في التكتيكات الحديثة هو استخدام "الصواريخ الفارغة" والشرك الخداعي. فخلال التصعيدات الكبرى في عامي 2024 و2025، لاحظت مراصد الدفاع طفرة في الأهداف التي تبدو كصواريخ باليستية عالية القيمة على شاشات الرادار، لكنها في الحقيقة مجرد محاكيات رخيصة. ومن خلال خلط الأسلحة الحقيقية بأخرى وهمية، يجبر المهاجم الطرف المدافع على التعامل مع كل إشارة رادارية كتهديد قاتل.

في عام 2026، وصل استخدام هذا الشرك إلى ذروته الاحترافية؛ فالمسيرات الرخيصة اليوم مجهزة بـ"عدسات إلكترونية" تجعلها تظهر على رادار الخصم بحجم قاذفة قنابل ضخمة. وتؤدي هذه الأسراب "الخردة" غرضا مزدوجا: فهي تستنزف مخزون المدافع من الصواريخ الاعتراضية الباهظة، وتكشف مواقع بطاريات الرادار المخفية. وبمجرد تفعيل الرادار للتعامل مع هدف وهمي، يتحول إلى منارة تجذب الموجة الثانية من "الذخائر المتسكعة" المصممة للانقضاض على مصدر الإشارة. مؤخرا، نجحت مسيرة إيرانية بتكلفة 30 ألف دولار في تعطيل نظام رادار "AN/TPY-2" الذي تبلغ قيمته مليار دولار. هذا العائد على الاستثمار بنسبة 30 ألف إلى واحد جعل الآلة العسكرية الأمريكية التقليدية خارج حسابات الزمن، حيث لا تستطيع واشنطن استبدال مستشعراتها الراقية بالسرعة التي يبني بها الخصم مسيرات من الخشب الرقائقي.

آلة القرن العشرين في عالم القرن الحادي والعشرين

لا يزال الجيش الأمريكي القوة الأكثر فتكا في التاريخ، ومع ذلك، فإنه يخوض حربا من القرن العشرين في عالم ينتمي للقرن الحادي والعشرين. فجوهر القوة الأمريكية -مجموعات حاملات الطائرات الضاربة- أصبح ينظر إليه بشكل متزايد على أنه "متاحف عائمة" في عصر الصواريخ فرط الصوتية وأسراب المسيرات ذاتية القيادة. هذه السفن العملاقة تتطلب آلاف الأفراد ومليارات الدولارات للصيانة، ومع ذلك، يمكن تحييدها أو تهديدها بسرب من آلاف المسيرات البحرية الصغيرة المستقلة.

إن "المجمع الصناعي العسكري" الأمريكي مصمم للإنتاج البطيء وعالي الربح. يستغرق بناء مدمرة واحدة سنوات، واستبدال مخزون الصواريخ المستنفد شهورا. في المقابل، يعتمد النموذج الإيراني على تكنولوجيا تجارية متاحة للجميع. فباستخدام شرائح نظام تحديد المواقع (GPS) الموجودة في الهواتف الذكية، وهياكل من ألياف الكربون من أسواق الهواة، خلقوا سلسلة توريد يستحيل فرض عقوبات عليها ويسهل توسيعها. وبينما تعاني البحرية الأمريكية من محدودية "عمق المخازن" -وهو الحد المادي لعدد الصواريخ التي يمكن للسفينة حملها- يتمتع الخصم بـ"عمق صناعي" وقدرة على تصنيع آلاف الوحدات في ورش عمل صغيرة وموزعة.

تحول النموذج: من "النفاسة" إلى "الاستهلاك"

إدراكا منها لهذه الأزمة، أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مؤخرا مبادرة "Replicator"، وهي محاولة لنشر آلاف المسيرات الرخيصة بسرعة. ومع ذلك، فإن تغيير ثقافة عسكرية أعطت الأولوية لـ"الجودة" لمدة ثمانين عاما ليس بالأمر الهين. لا تزال الولايات المتحدة تتشبث بعتاد باهظ الثمن لدرجة تمنعها من المخاطرة بفقدانه. وفي الحروب الحديثة، إذا كان السلاح أغلى من أن يفقد، فهو أغلى من أن يستخدم.

لقد نجحت الاستراتيجية الإيرانية فعليا في تحييد الميزة الأساسية لتقنيات القوى العظمى، وهي "الحصانة". فمن خلال تبني نموذج "الأسلحة القابلة للاستهلاك"، قلبوا موازين الأمن العالمي. لم يعد الهدف كسب اشتباك جوي أو معركة بحرية بالمعنى التقليدي، بل جعل تكلفة التدخل الغربي باهظة لدرجة تجعلها غير مستدامة سياسيا واقتصاديا. ففي كل مرة يصيب فيها صاروخ اعتراض بقيمة مليوني دولار مسيرة بقيمة 20 ألف دولار، يتضاءل نفوذ القوة العظمى العالمي قليلا.

نهاية حقبة

أثبتت صراعات عام 2026 أن عصر هيمنة "التكنولوجيا الكبرى" في الحروب قد انتهى. لم يعد التفوق يقاس بتعقيد المنصة الواحدة، بل بحجم وفعالية تكلفة الشبكة الموزعة. لم تتحدَّ استراتيجية المسيرات والصواريخ الإيرانية الجيش الأمريكي فحسب، بل جعلت فلسفة الدفاع الغربية برمتها قديمة ومتهالكة.

يشهد العالم تحولا من عصر "القناص" -حيث الرصاصة الواحدة الباهظة تصيب هدفا واحدا- إلى عصر "السرب"، حيث ألف لدغة رخيصة تسقط العملاق. بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، الخيار واضح: إما التكيف مع اقتصاديات استنزاف القرن الحادي والعشرين، أو الاستمرار في صب المليارات في فجوة لا قاع لها. النصر في الحرب القادمة لن يكون حليف الدولة التي تملك الآلات الأغلى ثمنا، بل الدولة التي تستطيع تحمل خسارة أكبر عدد منها. لقد انتهت الحرب التقليدية، وبدأ عصر "الأسلحة المستهلكة".