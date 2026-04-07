أزمة مضيق هرمز: كيف تهدد حرب إيران الاقتصاد العالمي؟

من المواجهة العسكرية إلى اختبار الاقتصاد العالمي

لم تعد الحرب الإيرانية–الإسرائيلية تقاس اليوم بحجم الضربات العسكرية فقط، بل بمدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي. ومع تصاعد التوترات في محيط مضيق هرمز — الذي يمر عبره 20% من إمدادات الطاقة العالمية — أصبح الصراع تهديدا مباشرا لاستقرار أسواق الطاقة.

ولم يعد الحديث عن احتمال أزمة، بل عن أزمة بدأت تتشكل فعليا مع اضطراب الملاحة وارتفاع المخاطر الأمنية في واحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي.

ورغم عدم إغلاق المضيق بشكل كامل، فإن التهديد المتكرر للملاحة، واستهداف بعض السفن أو الاقتراب منها، والإجراءات الأمنية المشددة، دفعت الأسواق إلى التعامل مع الوضع كأزمة فعلية، ما حول المنطقة من ساحة صراع إقليمي إلى محور توتر اقتصادي عالمي.

الجغرافيا كسلاح: من ممر آمن إلى نقطة اختناق

وفقا لبيانات "إدارة معلومات الطاقة الأمريكية"، فإن أي اضطراب في هرمز ينعكس فورا على الأسواق العالمية. لكن ما يحدث اليوم يتجاوز التهديد التقليدي؛ إذ تعتمد إيران على استراتيجية "الضغط غير المباشر"، عبر رفع كلفة المرور في المضيق دون الوصول إلى إغلاقه الكامل.

ومع تصاعد التهديدات، بات المضيق أقرب إلى "خط مواجهة دولي" وليس مجرد ورقة ضغط، حيث تحول من ممر آمن إلى نقطة اختناق جيوسياسية مفتوحة على احتمالات التصعيد.

هذا التحول جعل المضيق أقرب إلى أداة ردع اقتصادية، حيث يكفي التلويح بالخطر أو تسجيل حوادث محدودة لرفع أسعار التأمين والشحن، وإرباك الأسواق العالمية، كما تأثر الإنتاج نفسه، إذ اضطرت بعض الشركات إلى خفض الإنتاج مؤقتا أو تأجيل الشحنات، خصوصا في مناطق قريبة من التوتر.

النفط والغاز.. سلاح الردع الصامت

هذا التصعيد ترجم سريعا في الأسواق، حيث قفزت تكاليف التأمين البحري بنسب كبيرة، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 100%، مما دفع أسعار النفط لتسجيل قفزات حادة خلال آذار/مارس 2026، وفق تقديرات مؤسسات طاقة دولية.

ولم تنجح محاولات استخدام الاحتياطي الاستراتيجي في تهدئة الأسواق بشكل كامل، ما يعكس هشاشة توازن العرض والطلب في حال استمرار التوتر.

أما في قطاع الغاز، فرغم عدم حدوث تعطل شامل، إلا أن المخاطر الأمنية المتزايدة على الإمدادات -خصوصا من الخليج- فرضت ضغوطا إضافية على الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وبذلك لم تعد الطاقة مجرد مورد اقتصادي، بل تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسي مباشر في قلب الصراع.

الخليج تحت الضغط: بين الجغرافيا والاقتصاد

تجد دول الخليج نفسها اليوم في موقع معقد، فهي من جهة المصدر الرئيسي للطاقة عالميا، ومن جهة أخرى تقع في قلب التوتر الجغرافي.

ومع تصاعد التهديدات، لم تعد المخاطر نظرية فقط، بل شملت استهدافات محدودة أو تعطيل جزئي لبعض أنشطة الطاقة في دول مثل السعودية وقطر والعراق، ما زاد من حساسية السوق.

هذا الواقع يفرض على هذه الدول معادلة صعبة: حماية منشآتها الحيوية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة مفتوحة قد تهدد استقرارها الاقتصادي.

في المقابل، تتجه هذه الدول إلى تسريع مشاريع بدائل التصدير عبر خطوط الأنابيب والموانئ خارج نطاق المضائق، إلا أن هذه البدائل لا تزال محدودة القدرة مقارنة بحجم الصادرات.

الاقتصاد العالمي تحت الضغط: ثلاث ضربات متزامنة

لم يتوقف تأثير الأزمة عند أسواق الطاقة، بل امتد إلى بنية الاقتصاد العالمي عبر ثلاثة مسارات رئيسية:

التضخم والركود: ارتفاع أسعار الطاقة رفع كلفة الإنتاج والنقل، ما أعاد الضغوط التضخمية وهدد بعودة سيناريو "الركود التضخمي".

ارتفاع أسعار الطاقة رفع كلفة الإنتاج والنقل، ما أعاد الضغوط التضخمية وهدد بعودة سيناريو "الركود التضخمي". أزمة الغاز: ازدياد المخاطر على إمدادات الغاز المسال، خصوصا للأسواق الأوروبية والآسيوية.

ازدياد المخاطر على إمدادات الغاز المسال، خصوصا للأسواق الأوروبية والآسيوية. سلاسل الإمداد: تعطل جزئي في تدفق المواد الخام والبتروكيماويات، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف شبيهة بفترة ما بعد جائحة كورونا.

ما يجعل الاقتصاد العالمي شريكا مباشرا في الصراع، وليس مجرد متلق لتداعياته.

سباق البدائل: هل تصبح سوريا والعراق جزءا من الحل؟

أمام مخاطر الاعتماد على المضائق البحرية، تتجه الأنظار نحو إيجاد بدائل برية مستدامة، وبدأت تلوح في الأفق ملامح "هندسة جديدة" لخارطة الطاقة العالمية. وهنا يبرز "طريق التنمية" العراقي كأحد أقوى المشاريع المطروحة لربط الخليج بأوروبا عبر تركيا، وهو مشروع يحظى بدعم إقليمي واسع لكونه يتجاوز نقاط الاختناق المائية كليا.

لكن اللافت هو عودة الحديث عن المسار السوري كخيار محتمل، خاصة مع تصريحات المبعوث الأمريكي توماس باراك، الذي أشار إلى إمكانية اعتبار سوريا "ممرا بديلا" لنقل الطاقة، لذلك نجد الخليج منفتحا على مشاريع الربط السككي والأنابيب العابرة للحدود. هذا "الهروب البري" نحو المتوسط يجعل من العراق وسوريا، وبدعم دولي، الرئة الجديدة التي قد تتنفس منها أسواق الطاقة العالمية في العقد القادم.

ورغم التحديات السياسية، يعكس هذا الطرح تحولا أعمق في التفكير الاستراتيجي: إعادة تعريف دور دول كانت تصنف كساحات صراع، لتتحول إلى ممرات استراتيجية في أمن الطاقة العالمي.

بين السياسة والاقتصاد: ماذا تريد واشنطن؟

تشير تصريحات المبعوث الأمريكي، إلى جانب اهتمام شركات طاقة كبرى بالمنطقة مثل "Chevron" للتنقيب في السواحل السورية، والحديث عن إحياء خطوط الأنابيب البرية (مثل خط كركوك-بانياس وخطوط الربط مع الخليج) لتوصيل الطاقة إلى المتوسط، إلى أن واشنطن لا تنظر إلى سوريا فقط كملف سياسي، بل كجزء من شبكة بدائل استراتيجية متعددة لنقل الطاقة تقلل الاعتماد على المضائق البحرية وتضمن استمرار تدفق الطاقة حتى في حال تصاعد التوترات البحرية.

كما تعكس التصريحات الأمريكية الأخيرة -بما فيها التهديد باستخدام القوة لضمان فتح المضيق- تحولا في التعامل مع هرمز من ملف إقليمي إلى قضية أمن اقتصادي عالمي.

بمعنى آخر، الهدف لم يعد فقط إدارة الأزمة، بل منع تحول المضيق إلى أداة ابتزاز جيوسياسي.

سيناريوهات المستقبل: إلى أين يتجه التصعيد؟

في ضوء التطورات، يمكن تصور أربعة سيناريوهات محتملة وفق معطيات المشهد، لكنها ليست حتمية:

احتواء سريع: تهدئة تعيد الاستقرار للملاحة وتخفف الضغط على الأسواق.

تهدئة تعيد الاستقرار للملاحة وتخفف الضغط على الأسواق. استنزاف طويل: استمرار التوتر دون حرب شاملة، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة قد تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات.

استمرار التوتر دون حرب شاملة، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة قد تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات. تصعيد واسع: مواجهة إقليمية تؤدي إلى صدمة طاقة عالمية.

مواجهة إقليمية تؤدي إلى صدمة طاقة عالمية. تدويل المضيق: تدخل دولي مباشر لحماية الملاحة، ما يحول هرمز إلى منطقة عسكرية مفتوحة.

إن ما يجري اليوم يتجاوز كونه أزمة نفط عابرة، ليصل إلى مستوى إعادة رسم توازنات القوة في العالم.

فالعالم اليوم لا يواجه أزمة نفط فقط، بل اختبارا لقدرة النظام الاقتصادي العالمي على الصمود أمام استخدام الطاقة كسلاح جيوسياسي مباشر.

وفي وقت باتت فيه المضائق أخطر من الجبهات، لم تعد الحروب تحسم فقط بالقوة العسكرية، بل بالقدرة على التحكم بخطوط الإمداد.

ومع تصاعد التوتر في هرمز، يبدو أن المعركة الحقيقية لم تعد على الأرض فقط، بل على عصب الاقتصاد العالمي نفسه.