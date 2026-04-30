ليل العاشقين.. حكايات السهر والحنين في الحب

الكاتب: في وجداننا العربي، لا يطل الليل بوشاحه الأسود ليمنحنا غفوة الأجساد أو سكينة المنام، بل هو المسرح الأكبر الذي ترفع ستائره مع أول خيط للغسق، لتنطلق عليه أعظم مسرحيات الحب والعشق والحنين.

الليل في ثقافتنا العربية ليس توقيتا زمنيا، بل هو حالة شعورية مكثفة، نواجه فيها حنينا للذكريات دون أقنعة النهار. وكأن محمود درويش كان يقرأ كف الليل حين قال إن "الحنين ليس مجرد ذكرى، بل هو استرجاع للفصل الأجمل في الحكاية، فليس الحنين ذكرى، بل هو ما ينتقى من متحف الذاكرة؛ هو انتقائي كبستاني ماهر، وتكرار للذكرى وقد صفيت من الشوائب". هكذا يمر ليل العاشق، يغربل الأيام، يستبقي منها نظرة أو لمسة أو كلمة.

هذا الليل الذي يصفيه الحنين، هو نفسه الذي حولته أم كلثوم إلى كائن حي يحاكي الوجع، فحين غنت "الليل.. الليل.. الليل.. ودقت الساعات تصحى الليل"، فهي لا تغني للوقت، بل تصف تلك اللحظة القاسية التي يستيقظ فيها الألم مع دقات الساعة، حيث تحرق الآهات صدر المحب، وتصبح قسوة التنهيد والوحدة والتسهيد هي اللغة الوحيدة المفهومة. وتضيف كوكب الشرق بقسوة "نسيت النوم وأحلامه.. نسيت لياليه وأيامه… غلبني الشوق وغلبني.. وليل السهد ذوبني".

إنه الليل الذي يمتد بلا نهاية، وهو ذاته الذي جعل ناظم الغزالي قديما يقف في حيرة وهو يسمع نواح الحمام، فيصرخ بمرارة:

أقول وقد ناحت بقربي حمامة .. أيا جارتا هل تشعرين بحالي

معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى .. ولا خطرت منك الهموم ببالي

وكأن ليل المسهدين والمنتظرين ليل سرمدي لا تشرق شمسه، وقيد لا ينفك أسره.

وعلى وقع هذا الطول والانتظار، يطل سلطان الطرب جورج وسوف ليواسي المنكسرين بصرخته الشجية: "يا ليل العاشقين.. أهل الغرام مساكين، عاتبين على الأيام والدمع مالي العين". في صوته يرتسم مشهد العاشق الذي يسترجع ذكرياته وهو يعاتب الزمان، يمر ليله وهو يقلب صفحات الهوى، باحثا عن عذر للغياب أو أمل في اللقاء.

وفي محراب هذا السهر، يصبح الليل عند محمد عبده هو زمن المراجعات الكبرى، حيث تطفو الوجوه والكلمات "على البال"، ويصبح كل شيء هادئا إلا ضجيج الذاكرة، ففي الليل يستعيد المحب تفاصيل التفاصيل، ويغدو السهر وسيلة لاستحضار الغائب وتثبيته في لوحة الروح.

وتكتمل دائرة هذا الوجد مع ميادة الحناوي، التي جعلت من الليل حالة ذوبان كلي في المحبوب، ففي "أنا بعشقك" يتحول السهر إلى صلاة في محراب الحب، حيث لا مكان للتعب، بل هو استلذاذ بالأرق في سبيل من نحب، وكأن العشق لا يكتمل نضجه إلا إذا سقي بماء السهر.

ورسمت نجاة الصغيرة خارطة الأرق بدقة متناهية حين قالت: "عيون القلب سهرانة مابتنامش.. لا أنا صاحية ولا نايمة مابحلمش". إنه ذلك البرزخ المرهق بين النوم واليقظة، حيث يختفي العالم الخارجي ولا يبقى إلا طيف الحبيب. هكذا تعلمنا نجاة أن الحب قد يكون صامتا ورقيقا، لكنه جارح بما يكفي لسرقة النوم من مآقينا لسنوات طويلة.

إن ليل العاشقين هو ذلك المدى الذي يتصالح فيه المحب مع وجعه، ويعيد ترتيب فصول حكايته كما أرادها درويش، صافية من الشوائب. هو الوقت الذي تتحد فيه "آهات" أم كلثوم بـ "مساكين" الوسوف، و"حيرة" الغزالي بـ "وفاء" ميادة، ليقولوا جميعا إن الليل في شرع الهوى ليس للراحة، بل هو ميعاد الأرواح مع أصحابها.