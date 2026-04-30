كيف أعاد أردوغان بناء قوة تركيا بعد سقوط الخلافة؟

من أنقاض الخلافة إلى استلهام الروح العثمانية: كيف يعيد أردوغان بناء مكانة تركيا

سقوط الخلافة وولادة القطيعة

في الثالث من مارس عام 1924، صدمت الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة العالم الإسلامي بقرار إلغاء الخلافة العثمانية، وإخراج آخر الخلفاء، عبد المجيد الثاني، من البلاد. لم يكن هذا القرار مجرد تغيير في نظام الحكم، بل كان بمثابة قطيعة قسرية مع إرث يمتد لأكثر من ستة قرون، حيث كانت الخلافة العثمانية تمثل رمز الوحدة الإسلامية والقوة السياسية والعسكرية للأمة جمعاء.

كانت الخلافة العثمانية على مدار 623 عاما درعا للأمة الإسلامية، وحامية للحرمين الشريفين، وقوة عظمى تمتد من فيينا شرقا إلى اليمن غربا، ومن القرم شمالا إلى السودان جنوبا. لكن المؤامرات الاستعمارية والخيانات الداخلية والقوميات المتفرقة اجتمعت في الحرب العالمية الأولى لتهدم هذا الصرح الشامخ، لتخرج الحرب لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير، ليس لضعف في جوهر الدولة، بل لكثرة الأعداء حولها وقلة الناصرين من أبنائها.

كانت النتيجة احتلال الأناضول، وتقسيم ما تبقى من أراضي الدولة، وإجبار القادة العثمانيين على توقيع معاهدة سيفر المهينة عام 1920، التي مزقت أوصال البلاد وأذلت الأمة.

تأسيس العلمانية: اقتلاع للهوية بالقوة

بعد انتصار حرب الاستقلال بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، بدأت مرحلة جديدة من التحول الجذري، حيث فرضت في الفترة بين 1924 و1938 إصلاحات عنيفة هدفت إلى اقتلاع الهوية الإسلامية من جذورها.

أغلقت المساجد وحولت إلى متاحف، وكان أبرزها تحويل آيا صوفيا إلى متحف، ومنع الأذان بالعربية وحول إلى التركية، وأجبرت النساء على خلع الحجاب في الجامعات والمؤسسات الحكومية. ألغيت المحاكم الشرعية وحلت محلها قوانين مستوردة من سويسرا وإيطاليا، وحظرت الطرق الصوفية والزوايا التي كانت تمثل الروحانية الإسلامية، واستبدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني لقطع الصلة بالتراث الإسلامي والعثماني.

لم تكن هذه الإصلاحات علمانية بالمعنى المحايد، بل كانت علمانية عدوانية هدفت إلى خلق إنسان تركي جديد منفصل عن جذوره الإسلامية والعثمانية، وتحويل الدولة من راعية للإسلام إلى أداة لتهميشه.

استمر هذا المشروع لعقود، مدعوما بانقلابات عسكرية متتالية في أعوام 1960 و1971 و1980 و1997، كانت تتدخل كلما اقترب أي تيار إسلامي من الوصول إلى السلطة، لتقطع الطريق أمام أي محاولة لاستعادة الهوية الإسلامية لتركيا.

رجب طيب أردوغان: من حي قاسم باشا إلى سدة الحكم

ولد رجب طيب أردوغان عام 1954 في حي قاسم باشا بإسطنبول، أحد الأحياء الشعبية التي حافظت على هويتها الإسلامية رغم حملات العلمنة، حيث نشأ في بيئة متواضعة حفظ فيها القرآن وتربى على حب التراث الإسلامي والعثماني. دخل السياسة عبر تيار "الرؤية الوطنية" بزعامة نجم الدين أربكان، الذي ظل لعقود الصوت الإسلامي الأبرز في تركيا رغم المضايقات والانقلابات.

في عام 1994، انتخب عمدة لإسطنبول، حيث أثبت كفاءته الإدارية الفائقة بحل مشكلة المياه المزمنة في المدينة، وتطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات بلدية غير مسبوقة جعلته محبوبا حتى من خصومه السياسيين. لكن الطريق كان وعرا، ففي عام 1997، وبعد أن ألقى قصيدة قال فيها: "المآذن حرابنا، والقباب خوذاتنا، والمساجد ثكناتنا"، تم اعتقاله وسجنه لمدة 10 أشهر، ومنع من ممارسة السياسة.

كان السجن نقطة تحول في حياته، إذ خرج منه أكثر تصميما وأكثر حنكة، وأكثر وعيا بأن الطريق إلى التغيير لا يكون عبر المواجهة المباشرة مع المؤسسة العسكرية، بل عبر تغيير قواعد اللعبة من الداخل. في عام 2001، أسس حزب العدالة والتنمية مع مجموعة من رفاقه، وقدموا أنفسهم للشعب التركي والعالم كحزب إصلاحي ديمقراطي يركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

في انتخابات 2002، حقق الحزب فوزا تاريخيا غير مسبوق بحصوله على أغلبية برلمانية مطلقة، ليبدأ فصل جديد في تاريخ تركيا، وبعد تعديل الدستور لإلغاء الحكم بحرمانه من الترشح، أصبح أردوغان رئيسا للوزراء في مارس 2003.

النجاحات الكبرى: بناء تركيا القوية

على مدار عقدين من الحكم، استطاع أردوغان أن يحقق إنجازات مذهلة غيرت وجه تركيا بالكامل في مختلف المجالات.

أولا: التنمية الاقتصادية والبنية التحتية العملاقة

عندما تولى أردوغان الحكم عام 2003، كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا حوالي 230 مليار دولار، وبحلول عام 2023 تجاوز التريليون دولار، بينما قفز دخل الفرد من 3500 دولار إلى أكثر من 10000 دولار.

في مجال البنية التحتية، شيد مطار إسطنبول الجديد الذي أصبح أكبر مطار في أوروبا وأحد أكبر المطارات في العالم، وتم بناء جسور عملاقة تربط بين ضفتي البوسفور أبرزها جسر يافوز سلطان سليم. شيدت أنفاق تحت البحر للربط بين القارتين الآسيوية والأوروبية تحت مياه البوسفور، وامتدت شبكة قطارات فائقة السرعة ربطت بين المدن الكبرى.

في قطاع الصحة، تم إنشاء نظام صحي شامل غطى كل المواطنين، وبنيت مستشفيات مدينة عملاقة في كل إقليم، ووصلت الخدمات الصحية إلى المناطق النائية التي كانت محرومة منها لعقود.

ثانيا: الصناعة الدفاعية التي أذهلت العالم

أحد أعظم إنجازات عهد أردوغان هو تحويل تركيا من دولة مستوردة للسلاح بنسبة 80% إلى دولة مصدرة للصناعات الدفاعية المتطورة. أصبحت الطائرات المسيرة التركية مثل "تيبي-2″ و"برقادار" فخرا للصناعات العسكرية التركية وحققت عدة انتصارات بليبيا وسوريا وأذربيجان.

تم تطوير المقاتلة الوطنية كآن KAAN لتدخل تركيا نادي الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا الطيران المتقدم، كما أصبحت تركيا واحدة من 10 دول في العالم قادرة على بناء حاملات طائرات وسفن حربية متطورة محليا. قفزت نسبة التوطين في الصناعات الدفاعية من 20% إلى أكثر من 80% خلال عقدين، مما جعل تركيا دولة ذات اكتفاء ذاتي في مجال الدفاع.

ثالثا: استعادة الهوية والحريات الدينية

أردوغان أعاد للمواطن التركي المحافظ كرامته التي سلبت منه لعقود، فبعد صراع طويل تم رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات الحكومية. أصبحت النساء المحجبات، اللواتي كن يمنعن من التعليم والعمل، قاضيات ووزيرات ونوابا في البرلمان، وعاد الأذان ليرتفع بصوت بلال الحبشي بعد أن ظل عقودا يرفع بالتركية.

في خطوة رمزية مدوية عام 2020، تم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بعد 86 عاما من تحويلها إلى متحف، وهو القرار الذي استقبله العالم الإسلامي بحفاوة بالغة. تم ترميم آلاف المساجد والمدارس والأسواق العثمانية التاريخية، وأعيد افتتاحها بهيبتها السابقة، لتصبح شاهدا على عظمة الماضي وحاضر النهضة.

استلهام الروح العثمانية: وليس إعادة الدولة

هذا هو الفارق الجوهري الذي يجب فهمه: أردوغان لا يسعى لإعادة الدولة العثمانية بنظامها القديم وحدودها الواسعة، لكنه يستلهم منها الروح والعظمة والمكانة في قالب يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.

أولا: استقلالية القرار عن الغرب

في العصر العثماني، كانت الدولة تصنع قرارها بنفسها رغم الضغوط الأوروبية، وهذه الروح تبناها أردوغان عندما اشترى منظومات دفاع جوي إس-400 من روسيا رغم غضب الناتو والضغوط الأمريكية الشديدة.

لم يسمح لأي قوة أجنبية بإملاء شروطها على تركيا في الملفات الإقليمية، وطور علاقات متوازنة مع روسيا والصين إلى جانب علاقته مع الغرب، معلنا أن تركيا لن تكون تابعة لأي قوة.

ثانيا: الريادة الإقليمية وحماية المقدسات

العثمانيون كانوا القوة المهيمنة في العالم الإسلامي، وأردوغان يستعيد هذه الريادة من خلال حضور عسكري وسياسي قوي.

في سوريا، نفذت تركيا عمليات عسكرية ناجحة لطرد التنظيمات الإرهابية من حدودها، وإقامة مناطق آمنة عاد إليها ملايين اللاجئين السوريين.

في ليبيا، عندما كانت على وشك السقوط بيد المليشيات المدعومة إقليميا، تدخلت تركيا عسكريا لإنقاذ حكومة الوفاق الوطني وأوقفت تقدم القوات المعادية.

في حرب قره باغ عام 2020، كان الدعم التركي العسكري والسياسي لأذربيجان حاسما في تحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني، مستحضرا الروابط التاريخية بين الشعبين.

وفي الدفاع عن القدس، كان أردوغان من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية، مستعيدا الدور العثماني في حماية المقدسات الإسلامية.

ثالثا: المشاريع العملاقة التي تستلهم العمارة العثمانية

العثمانيون اشتهروا بمشاريعهم المعمارية العملاقة مثل مساجد سنان والجسور والقنوات، وأردوغان يحيي هذه الروح من خلال مشاريع عملاقة في عصره.

مطار إسطنبول الجديد ليس مجرد مطار، بل هو أيقونة معمارية حديثة تستلهم عظمة المشاريع العثمانية، وجسر يافوز سلطان سليم سمي على اسم أحد أعظم السلاطين العثمانيين.

مسجد جامع إسطنبول تشامليجا بني على الطراز العثماني الحديث ليصبح أيقونة جديدة للمدينة، ومشروع قناة إسطنبول الطموح يضاهي المشاريع العثمانية الكبرى التي غيرت جغرافية المنطقة.

رابعا: الإحياء الثقافي والتاريخي

أردوغان أعاد الاعتزاز بالتراث العثماني من خلال ترميم الآلاف من المساجد والمدارس والأسواق العثمانية، وإعادة فتحها بهيبتها السابقة.

تم توسيع مدارس الإمام والخطيب من بضع عشرات الآلاف إلى أكثر من 1.5 مليون طالب، وتم إدخال التربية الدينية في المناهج الدراسية، لبناء جيل يعتز بهويته الإسلامية والعثمانية.

تفكيك العلمانية الشاملة وبناء نظام جديد

كان أردوغان يدرك منذ البداية أن التحدي الأكبر ليس في صناديق الاقتراع، بل في المؤسسات العميقة للدولة: الجيش والقضاء والإعلام العلماني:

أولا: تحييد الوصاية العسكرية

كان الجيش التركي لقرون حاميا للعلمانية الكمالية، وكان يتدخل كلما شعر أن الإسلاميين يقتربون من الحكم. في ليلة 15 يوليو 2016، وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت بمثابة نقطة التحول الكبرى. خرج الملايين من الشعب التركي إلى الشوارع استجابة لنداء الرئيس، وقدموا أرواحهم فداء لتركيا الجديدة.

بعد إفشال الانقلاب، تمت إعادة هيكلة الجيش بشكل جذري، وتمت إقالة آلاف الضباط المتورطين، ووضع الجيش تحت السيطرة المدنية الكاملة لأول مرة في تاريخ الجمهورية.

ثانيا: النظام الرئاسي لتركيز القيادة

في عام 2017، تم التحول إلى النظام الرئاسي عبر استفتاء شعبي نال موافقة الشعب، حيث تم إلغاء منصب رئيس الوزراء ومركز كل السلطات التنفيذية في يد الرئيس. هذا التحول جعل اتخاذ القرار أسرع وأكثر فعالية، وأزال العرقلة البيروقراطية التي كانت تعيق المشاريع الكبرى لعقود، وجعل الرئيس مسؤولا مباشرا أمام الشعب.

ثالثا: بناء جيل يعتز بهويته

أهم إنجازات أردوغان الاستراتيجية هو بناء جيل تركي جديد يعتز بهويته الإسلامية والعثمانية.

تم التوسع في مدارس الإمام والخطيب لتخرج جيلا متعلما يحمل الثقافة الإسلامية إلى جانب العلوم الحديثة، وتم تمكين المرأة المحافظة لتصبح جزءا فاعلا في كل المجالات.

لم تعد الهوية الإسلامية شيئا يخجل منه كما كان في عهد العلمانية القسرية، بل أصبحت مصدر فخر واعتزاز، وهو تحول ثقافي عميق سيؤثر على تركيا لعقود قادمة.

رؤية استشرافية لمستقبل تركيا

بعد عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية، يمكن رسم ملامح مستقبل تركيا في ضوء استمرار هذا المشروع أو في ظل أي تحولات سياسية محتملة.

السيناريو الأول: استمرار المشروع النهضوي

إذا استمر أردوغان في الحكم أو استمر حزب العدالة والتنمية بقيادة جديدة، فمن المتوقع أن تشهد تركيا في العقدين القادمين تحولات كبرى في عدة مجالات.

في المجال الاقتصادي، تسعى تركيا لأن تصبح من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، مع استكمال مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل قناة إسطنبول، ومزيد من التطور في الصناعات الدفاعية والفضائية والطاقة النووية.

في المجال السياسي، من المتوقع أن تستمر تركيا في تعزيز استقلالية قرارها الخارجي، وتوسيع نفوذها الإقليمي في الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز وأفريقيا، مع الحفاظ على عضويتها في الناتو وعلاقات متوازنة مع القوى الكبرى.

في المجال الثقافي والهوياتي، سيزداد الاعتزاز بالهوية الإسلامية والعثمانية، مع ترسيخ النظام التعليمي الذي يجمع بين العلوم الحديثة والتربية الدينية، وسيظهر جيل جديد من القادة والمفكرين والمهندسين والعلماء يحمل هذه الهوية بثقة.

السيناريو الثاني: تحولات سياسية محتملة

في حال حدوث أي تحول سياسي بعد عهد أردوغان، سواء عبر الانتخابات أو لأسباب أخرى، فمن غير المتوقع أن تعود تركيا إلى العلمانية الشاملة التي كانت سائدة قبل عام 2002. لأن التغييرات التي أحدثها أردوغان لم تكن سطحية، بل كانت تغييرات بنيوية عميقة: مؤسسات أعيد تشكيلها، جيل جديد نشأ على هوية مختلفة، واقتصاد قائم على صناعات دفاعية وطنية، وعلاقات دولية متشابكة لا يمكن فكها بسهولة.

أي حكومة قادمة ستجد نفسها أمام واقع جديد: جيش تحت السيطرة المدنية، وقضاء لم يعد وصيا على العلمانية، وشعبا تغير وعيه وثقافته، ومكانة إقليمية لتركيا لا يمكن التخلي عنها.

قد تشهد تركيا تعديلات في بعض السياسات، خاصة في الملف الاقتصادي أو العلاقات الخارجية، لكن العودة إلى نموذج الدولة الوصائية العلمانية التي كانت سائدة قبل أردوغان تبدو مستبعدة بشدة.

السيناريو الثالث: التحديات التي تواجه المستقبل

رغم الإنجازات الكبيرة، تواجه تركيا تحديات حقيقية في المستقبل، أبرزها التحدي الاقتصادي المتمثل في التضخم وأزمة العملة، والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية عميقة.

التحدي السياسي يتمثل في الاستقطاب المجتمعي الحاد بين المحافظين والعلمانيين، وهو استقطاب زاد في عهد أردوغان ويهدد التماسك الاجتماعي.

التحدي الإقليمي يتمثل في التوترات مع بعض القوى الإقليمية والدولية، والحاجة إلى إدارة علاقات معقدة مع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

التحدي الديموغرافي يتمثل في استضافة أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري، وهو ملف ثقيل على الاقتصاد والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي.

تركيا بين الماضي والمستقبل

بعد قرن من القطيعة والتهميش، استعادت تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان مكانتها الطبيعية. لم يعد أردوغان يخفي حلمه بتركيا عظيمة، ولم يعد يتردد في الحديث عن أمجاد العثمانيين كمصدر إلهام. لكنه لم يفعل ذلك عبر الشعارات الجوفاء أو محاولة إعادة نظام قديم انقضى، بل عبر الإنجازات الحقيقية التي غيرت حياة المواطن التركي، وأعادت للدولة هيبتها، وجعلت العالم يحترم تركيا مرة أخرى.

ما يفعله أردوغان هو استلهام الروح العثمانية، وليس إعادة الدولة العثمانية. هذه الروح تتمثل في الاستقلالية والريادة والقوة والمحافظة على الهوية. أما الخلافة كنظام حكم، أو الحدود الواسعة للإمبراطورية، أو نظام الوراثة العثماني، فكلها خارج مشروع أردوغان السياسي الواقعي. تركيا اليوم هي جمهورية ذات نظام رئاسي، عضو في الناتو، تربطها بالعالم علاقات اقتصادية وسياسية معقدة.

لكن ما تغير بالفعل هو الروح: روح العزة والاستقلال والعظمة التي كانت تميز العثمانيين. هذه الروح هي ما يسعى أردوغان إلى إحيائها، في مشروع نهضوي يهدف إلى جعل تركيا دولة قوية تستحق أن تكون وريثة شرعية لأمجاد العثمانيين، وقائدة للأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.

اليوم، تركيا تحت قيادة أردوغان هي قوة اقتصادية من أكبر 20 اقتصادا في العالم، وقوة عسكرية تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وقوة صناعية تصدر الطائرات المسيرة والسفن الحربية إلى العالم، وقوة دبلوماسية تقود الملفات الإقليمية وتتحدث باسم العالم الإسلامي، وقوة ثقافية تعيد إحياء تراثها العثماني وتنشره في العالم.

هذه هي تركيا الجديدة التي يبنيها أردوغان: تركيا التي تستلهم روح ماضيها العظيم لتبني مستقبلها. ليس عبر إعادة الخلافة، بل عبر استعادة المكانة.

الرؤية الاستشرافية

النظر إلى مستقبل تركيا بعيون استشرافية يقودنا إلى استنتاج مهم: ما حدث في تركيا خلال عقدين ليس مجرد مرحلة سياسية عابرة، بل هو تحول بنيوي عميق سيؤثر على مسار البلاد لعقود قادمة. سواء استمر أردوغان في الحكم أو جاءت قيادة جديدة، فإن تركيا التي تغيرت في عهده لن تعود إلى ما كانت عليه. جيل جديد نشأ على اعتزاز بهويته، ومؤسسات أعيد تشكيلها، واقتصاد تحول نحو الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا، ومكانة إقليمية لا يمكن التخلي عنها.

تركيا اليوم تسير بثبات نحو استعادة دورها القيادي. الطريق طويل والتحديات كبيرة، لكن المسار واضح: من أنقاض الخلافة إلى استلهام الروح العثمانية، ومن العلمانية القسرية إلى استعادة الهوية، ومن التبعية إلى الاستقلال.

هذه هي تركيا التي تستحق أن تكون نموذجا للنهضة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين: دولة قوية تعتز بماضيها، تبني حاضرها بيدين تركيتين، وتتطلع إلى مستقبل تكون فيه قائدة لا تابعا، ومؤثرة لا متأثرة.