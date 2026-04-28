مفهوم الأمن.. هل يحمي الإنسان أم يخدم المصالح السياسية؟

في كل مرة أتابع فيها خبرا عن حرب جديدة، أو موجة نزوح، أو خطاب سياسي يتحدث عن "الأمن"، يتسلل إلي سؤال بسيط لكنه مزعج: أمن من؟ وعلى حساب من؟

نحن نستخدم كلمة "الأمن" بكثرة، حتى بدت وكأنها حقيقة بديهية لا تحتاج إلى تفسير. لكن الواقع يقول غير ذلك. فالأمن، كما يمارس اليوم، ليس مجرد حماية للناس من الخطر، بل أصبح في كثير من الأحيان لغة لتبرير القوة، وأداة لإعادة تعريف ما هو مشروع وما هو مرفوض.

من الطمأنينة إلى السيطرة

في معناها البسيط، تعني كلمة الأمن الطمأنينة وغياب الخوف. هي شعور إنساني قبل أن تكون مفهوما سياسيا. لكن مع تطور الدولة الحديثة، تغير المعنى تدريجيا. لم يعد الأمن مرتبطا فقط بحماية الإنسان، بل أصبح مرتبطا بحماية الدولة، ثم لاحقا بحماية مصالحها.

وهنا حدث التحول الأخطر: أصبح الأمن يقاس بقدرة الدولة على الردع والسيطرة، لا بقدرتها على توفير حياة آمنة لمواطنيها.

لماذا لا يتفق العالم على معنى واحد للأمن؟

حين ننظر إلى الطريقة التي تتعامل بها الدول مع الأمن، نكتشف أنه لا يوجد تعريف واحد متفق عليه.

ببساطة، كل طرف يعرف الأمن بما يخدم موقعه.

هناك من يرى أن الأمن يتحقق بالقوة،

وهناك من يربطه بالتعاون الدولي،

وآخرون يرونه نتاجا للخطاب: كيف نعرف التهديد أصلا؟

لكن المشكلة ليست في اختلاف التعريفات بحد ذاته، بل في نتائج هذا الاختلاف. فعندما يصبح تحديد "من هو الخطر" مسألة سياسية، يمكن لأي طرف أن يعيد تشكيل الواقع بما يخدمه.

حين يتحول الأمن إلى أداة

في بعض الحالات، لا يكون غياب الأمن هو المشكلة، بل طريقة استخدامه.

فباسم الأمن:

تُفرض سياسات استثنائية،

وتُقيَّد الحريات، وتُبرَّر التدخلات،

وأحيانا تغض الأطراف الدولية الطرف عن انتهاكات واضحة.

هنا لا يعود الأمن وسيلة للحماية، بل يصبح أداة لإدارة الصراع.

فلسطين: من يمنح الحق في الأمن؟

إذا أردنا مثالا واضحا على هذا الخلل، فالحالة الفلسطينية تطرح السؤال بحدة. هناك طرف يقدم أمنه بوصفه أولوية مطلقة، بينما يهمش أمن الطرف الآخر. تصبح القوة "دفاعا"، بينما تغيب حماية المدنيين.

هذه ليست مجرد أزمة سياسية، بل أزمة في تعريف الأمن نفسه. حين يمنح لطرف ويسحب من آخر، يفقد معناه الأخلاقي.

السودان: حين يصبح الأمن غائبا بالكامل

لكن الصورة تصبح أكثر قسوة في حالات مثل السودان. هناك، لا نتحدث عن سوء توزيع للأمن، بل عن غيابه شبه الكامل. حرب ممتدة، كلفة إنسانية هائلة، وانتهاكات واسعة، يقابلها صمت دولي أو استجابة محدودة.

السؤال هنا ليس فقط: لماذا يحدث هذا؟ بل: لماذا لا يعتبر هذا تهديدا يستدعي تحركا حقيقيا؟

عندما لا تفعل آليات الحماية، ولا تحاسب الأطراف المتورطة، يصبح الأمن مفهوما انتقائيا، يستخدم حين يخدم المصالح، ويهمل حين لا يفعل.

مقارنة تكشف الكثير

المقارنة بين أزمات مختلفة تكشف بوضوح هذه الانتقائية. في بعض النزاعات، نرى استجابة دولية سريعة:

استقبال واسع للاجئين،

دعم إنساني واقتصادي،

تحرك سياسي واضح.

وفي نزاعات أخرى، رغم فداحة الأرقام، يظل التعاطي محدودا.

هذا التفاوت لا يعكس اختلافا في حجم المعاناة فقط، بل يكشف أن قيمة الإنسان ليست متساوية في الحسابات الدولية.

في الدول الهشة: من يحمي من؟

في الدول التي تعاني من تفكك داخلي، يتعقد المشهد أكثر.

حين تضعف الدولة، أو تتعدد مراكز القوة، يصبح الأمن شعارا بلا مضمون. لا يكفي امتلاك السلاح لتحقيق الاستقرار، بل قد يصبح السلاح نفسه مصدرا للفوضى.

في هذه السياقات، يتضح أن الأمن الحقيقي لا يبنى بالقوة فقط، بل يحتاج إلى:

شرعية سياسية،

عدالة اجتماعية،

مؤسسات تمثل الناس لا تفرض عليهم السيطرة.

الأمن والعدالة: علاقة لا يمكن فصلها

في التصور القيمي، خاصة في الفكر الإسلامي، لا يُفهم الأمن بمعزل عن العدل. فالأمن ليس نتيجة للقوة، بل نتيجة لغياب الظلم.

هذه الفكرة بسيطة لكنها عميقة: لا يمكن أن يتحقق أمن حقيقي في بيئة غير عادلة.

إلى أين نذهب من هنا؟

ربما لا نحتاج اليوم إلى المزيد من الخطابات عن الأمن، بل إلى إعادة التفكير في معناه.

هل هو حماية للإنسان أم للمصالح؟

هل يمنح كحق أم يستخدم كأداة؟

هل يقاس بالقوة أم بالعدالة؟

في عالم تتزايد فيه الصراعات، يصبح هذا السؤال ضروريا، لا ترفا فكريا.

خلاصة الفكرة

الأمن، في جوهره، يجب أن يكون حقا إنسانيا مشتركا. لكن حين يحتكر، أو يستخدم بشكل انتقائي، يفقد معناه، بل قد يتحول إلى سبب إضافي لعدم الاستقرار.

ربما المشكلة ليست في غياب الأمن فقط، بل في الطريقة التي نعرفه بها.

وحين نعيد طرح السؤال بصدق، نقترب أكثر من الإجابة، ولأننا نعيش هذا التناقض يوميا، يغدو السؤال عن الأمن في حقيقته سؤالا عن العدالة قبل أي شيء آخر.

