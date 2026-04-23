صعود باكستان كقوة متوسطة في النظام العالمي

صعود باكستان كقوة متوسطة فاعلة وسط تبدل معالم النظام الأمني العالمي

يمر النظام العالمي حاليا بمرحلة انتقالية جلية؛ إذ لم تعد هيمنة القوى العظمى التقليدية مطلقة كما كانت في السابق. وفي ظل هذا المشهد المتحول، يبرز سؤال جوهري: هل بدأت "القوى المتوسطة"، مثل باكستان، بالانتقال من الهامش لتستقر في قلب التأثير العالمي؟

تعرف القوة المتوسطة عادة بأنها دولة لا تصنف كقوة عظمى، لكنها تمتلك من القدرات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية ما يكفي للتأثير في الشؤون الدولية. وغالبا ما تؤدي هذه الدول دور "بناء الجسور" والوساطة وتحقيق الاستقرار في السياسة العالمية. والمستجد اليوم ليس وجود هذه الدول بحد ذاته، بل حجم الفرص المتاحة أمامها.

إن دولا مثل تركيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان لم تعد أطرافا سلبية؛ فهي تتبنى بنشاط سياسات خارجية مستقلة، وغالبا ما تتجنب الاصطفاف الصارم مع أي قوة عظمى منفردة

تراجع الهيمنة التقليدية

لعقود خلت بعد الحرب الباردة، تشكل النظام العالمي إلى حد كبير تحت وطأة الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة، إلا أن هذه المرحلة بدأت في الأفول؛ فقد أدى الإنهاك الاستراتيجي، والتحولات السياسية المحلية، والواقع الاقتصادي المتغير، إلى تراجع رغبة القوى التقليدية في القيام بدور "المدير العالمي".

في الوقت ذاته، أحدث صعود الصين نوعا من التوتر ثنائي القطب، ولكن دون الوضوح أو الاستقرار الذي اتسم به نظام الحرب الباردة؛ مما أفرز حالة من التشرذم بدلا من النظام. وفي بيئة كهذه، لم يعد النفوذ حكرا على أحد، بل أصبح موضوعا للتفاوض، وهذا الانحسار في تمركز القوة خلق مساحة شاغرة بدأت القوى المتوسطة في ملئها.

صعود القوى المتوسطة كـ"دول متأرجحة"

في البيئة الحالية متعددة الأقطاب، ينظر إلى القوى المتوسطة بشكل متزايد على أنها "دول متأرجحة"، حيث يمكن لخياراتها أن ترجح كفة التوازنات الإقليمية، وتصوغ المخرجات العالمية.

إن دولا مثل تركيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان لم تعد أطرافا سلبية؛ فهي تتبنى بنشاط سياسات خارجية مستقلة، وغالبا ما تتجنب الاصطفاف الصارم مع أي قوة عظمى منفردة. وتسمح هذه الاستراتيجية لها باستخلاص المنافع من الكتل المتنافسة، مع الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية. وهذا لا يعد مجرد انتهازية، بل يعكس تغيرا هيكليا أعمق، حيث أصبح النظام العالمي أكثر شبكية وأقل هرمية.

تنخرط باكستان بشكل متزايد في شراكات متنوعة، فتحافظ على علاقاتها مع الصين، بينما تتفاعل في الوقت نفسه مع الدول الغربية والجهات الفاعلة الإقليمية، ويعد هذا النوع من "التوازن" علامة فارقة في سلوك القوى المتوسطة

دور باكستان الناشئ: من "الدولة الأمنية" إلى "الفاعل الدبلوماسي"

تقدم باكستان نموذجا مقنعا لهذا التحول؛ فبعد أن كان ينظر إليها تاريخيا من المنظور الضيق للهواجس الأمنية، تحاول الآن إعادة تموضعها كحلقة وصل دبلوماسية واقتصادية.

وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على هذا التحول؛ إذ سعت باكستان للتوسط في التوترات بين الخصوم الكبار، بما في ذلك جهود تسهيل الحوار بين إيران والولايات المتحدة. وحتى مجرد استضافة المحادثات يعزز مكانتها الدولية، ويعطي إشارة على انتقالها نحو الدبلوماسية الاستباقية.

يتماشى هذا مع استراتيجية أوسع؛ حيث تعمل باكستان على استغلال موقعها الجغرافي عند مفترق طرق بين جنوبي آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وتهدف مشاريع مثل "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" إلى تحويلها إلى مركز إقليمي للربط.

علاوة على ذلك، تنخرط باكستان بشكل متزايد في شراكات متنوعة، فتحافظ على علاقاتها مع الصين، بينما تتفاعل في الوقت نفسه مع الدول الغربية والجهات الفاعلة الإقليمية، ويعد هذا النوع من "التوازن" علامة فارقة في سلوك القوى المتوسطة.

المقومات الاستراتيجية وراء الطموح

طموحات باكستان ليست من فراغ، فهي تمتلك عدة سمات مرتبطة بمكانة القوة المتوسطة:

موقعها الجيوستراتيجي الحيوي الذي يربط بين مناطق وطرق تجارية رئيسية، مما يجعلها رقما صعبا في المعادلات الاقتصادية والأمنية. قدراتها العسكرية، بما في ذلك الردع النووي الذي يمنحها ثقلا في حسابات الأمن الإقليمي. المرونة الدبلوماسية التي تسمح لها بالتواصل مع فاعلين متعددين في آن واحد. أخيرا: انخراط باكستان في الشبكات الناشئة للقوى المتوسطة، حيث يتزايد الحديث عن التعاون بين دول مثل باكستان وتركيا والسعودية، مما يعكس توجها أوسع نحو التنسيق بين القوى المتوسطة.

إن ما يتبلور حاليا ليس مجرد إحلال للقوى المتوسطة محل القوى العظمى، بل هو نظام أكثر تعقيدا يتم فيه تقاسم النفوذ والتنازع عليه

العقبات والقيود

ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقدير صعود القوى المتوسطة، إذ يظل نفوذها مشروطا.

باكستان -على سبيل المثال- تواجه تحديات داخلية جسيمة؛ فعدم الاستقرار الاقتصادي، والاضطراب السياسي، والضعف المؤسسي، كلها عوامل تحد من قدرتها على بسط نفوذ عالمي مستدام.

علاوة على ذلك، تعمل القوى المتوسطة ضمن نظام لا يزال رسم ملامحه يتم من قبل القوى العظمى؛ فهي قد تتوسط وتؤثر، لكنها نادرا ما تقرر النتائج بشكل مستقل. وهناك أيضا خطر "التوسع الزائد"، فالقيام بدور الوسيط أو الموازنة بين الخصوم يتطلب مصداقية وموارد، وأي سوء تقدير قد يؤدي إلى كشف نقاط الضعف بدلا من تعزيز المكانة.

نوع جديد من سياسات القوة

إن ما يتبلور حاليا ليس مجرد إحلال للقوى المتوسطة محل القوى العظمى، بل هو نظام أكثر تعقيدا يتم فيه تقاسم النفوذ والتنازع عليه. القوى المتوسطة لا تهيمن على النظام العالمي، بل تشكله بطرق محددة؛ فهي تعمل كموصلات ووسطاء وعناصر استقرار، وتملأ الفراغات التي تتركها القوى العظمى المنسحبة أو المنشغلة.

وهذا يوجد نظاما دوليا أكثر سيولة وعدم قابلية للتنبؤ؛ حيث تصبح التحالفات أقل جمودا، والشراكات أكثر براغماتية، والدبلوماسية أكثر لامركزية.

إن مستقبل القوى المتوسطة لن تقرره التوجهات العالمية وحدها، بل ستقرره خياراتها الخاصة

في الطليعة أم في غمار التشرذم؟

إن صعود القوى المتوسطة حقيقة واقعة، لكن لا ينبغي إساءة فهمها؛ فهذه ليست قصة هيمنة جديدة، بل قصة أدوار متغيرة. فهناك دول -مثل باكستان- تكتسب مساحة للحركة، وتصبح أكثر بروزا ونشاطا وثقة، مما يمنحها مكانا أقرب إلى مركز الشؤون العالمية مما كانت عليه من قبل.

لكن هذا الموقع ليس مضمونا أو دائما؛ فهو يعتمد على التوقيت والمصداقية والقوة الداخلية، وبدون الاستقرار الاقتصادي والاتساق السياسي يمكن للنفوذ أن يتلاشى سريعا… إن القوة المتوسطة قد تخطو للأمام، ولكن يمكن أيضا دفعها للخلف بالسرعة ذاتها.

بالنسبة إلى باكستان، المسار واضح ولكنه شاق؛ إذ يتعين عليها تعزيز اقتصادها، وبناء الثقة في دبلوماسيتها، والعمل باتساق. وإذا نجحت، يمكنها أن تظل فاعلا مؤثرا يشكل الأحداث بطرق ملموسة، وستظهر نتائجه على أرض الواقع بشكل واضح.

إن مستقبل القوى المتوسطة لن تقرره التوجهات العالمية وحدها، بل ستقرره خياراتها الخاصة.