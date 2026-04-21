بلغاريا أمام مفترق الطرق.. انتخابات 2026 بين اليورو وصراع السيادة

بلغاريا أمام "مفترق الطرق": تقرير شامل عن انتخابات 19 أبريل/نيسان 2026

ماراثون صوفيا: صراع الهوية المحلية في مواجهة القدر الأوروبي

على إيقاع الخطوات المتسارعة ونبض الشارع المحموم، تستقبل العاصمة البلغارية صوفيا الساعات الحاسمة التي تسبق ماراثون الانتخابات البرلمانية المرتقبة يوم الأحد.

مشهد يضج بالحياة والحراك السياسي؛ حيث تحولت الميادين الكبرى إلى ساحات مفتوحة للنقاش، واكتست الشوارع بألوان الحملات الدعائية التي يقودها شباب يوزعون الوعود قبل الأوراق، في مشهد يعكس رغبة الأحزاب والقوى السياسية في كسر حاجز الصمت الانتخابي، واستقطاب آخر الأصوات المترددة عبر منصاتها وخيامها المنصوبة في كل زاوية.

يحاول البعض ربط هذه الانتخابات بتداعيات انتخابات المجر الأسبوع الماضي، وصحيح أن تحديات بلغاريا وواقعها المضطرب يختلفان كليا عن المجر، إلا أن الواقع يقول إن أوروبا كلها تعايش أزمة جدلية مستمرة بين الاختيار القومي والسير في فلك أوروبا. وهي أزمة ستبرز مع كل انتخابات قادمة، خصوصا في الشرق الأوروبي القريب جغرافيا وتاريخيا من روسيا، عدو أوروبا الأبرز حاليا.

جدران العاصمة تختصر معركة الهوية

وفي قلب العاصمة، تحولت الجدران إلى مساحات مشحونة بالاستقطاب تعكس حدة الانقسام؛ ففي مشهد يختزل الصراع بين الهوية القومية والاندماج الأوروبي، وقف شاب من أنصار حزب "إحياء" القومي المعارض للاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة، وهو يخط باللون الأسود عبارة "لا لليورو" على جدار أحد الميادين الرئيسية، في رسالة تعكس مخاوف قطاع من البلغار من فقدان السيادة النقدية، في ظل ارتفاع حاد للأسعار بعد انضمام البلاد لمنطقة اليورو مطلع العام الجاري.

لكن هذا الحراك لم يدم طويلا كرسالة أحادية؛ فبعد دقائق فقط، قام شاب آخر يبدو أنه من القوى الموالية للاتحاد الأوروبي بتعديل المشهد، مستخدما طلاء أحمر ليطمس كلمة "لا" ويستبدل بها كلمة "نعم"، في عملية "تصحيح ميداني" فورية.

هذا التداخل اللوني على جدار واحد يجسد المعركة الانتخابية في أبهى صورها الرمزية؛ حيث تتصادم الرؤى حول مستقبل البلاد قبل ساعات من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لحسم هوية بلغاريا القادمة.

هل يكسر رهان راديف حلقة الانسداد السياسي؟

تأتي هذه الانتخابات، وهي الثامنة التي تشهدها البلاد في غضون خمس سنوات فقط، كفصل جديد في أزمة سياسية مستعصية حولت الاقتراع من أداة للتغيير إلى طقس دوري يغذيه الجمود.

ومع كل توجه جديد نحو صناديق الاقتراع، يتضاءل سقف الآمال الشعبية في إحداث خرق حقيقي ينهي حالة الشلل المؤسسي، إذ يقف الانقسام الحاد بين القوى السياسية حائلا دون تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.

هذا الاستقطاب لا يتوقف عند حدود الملفات الداخلية المثقلة بقضايا الفساد والإصلاح الاقتصادي، بل يمتد ليشمل انقساما جوهريا حول التوجهات الخارجية؛ حيث تتصارع الرؤى بين تيار يسعى لترسيخ الاندماج الكامل في المنظومة الأوروبية واعتماد اليورو، وتيار قومي متصاعد يطالب باستعادة السيادة النقدية، وإعادة تقييم العلاقات مع الغرب، واتخاذ موقف محايد تجاه حرب روسيا وأوكرانيا.

كل ذلك يترك البلاد في حالة من الترقب المشوب بالعزوف الشعبي المتزايد، رغم أن الأمل معقود هذه المرة على ارتفاع نسب التصويت مع صعود نجم تحالف "بلغاريا التقدمية" بقيادة الرئيس المستقيل "رومن راديف"، الذي قدم استقالته من منصبه لينزل إلى حلبة الصراع لصياغة مستقبل جديد للبلد الأفقر في الاتحاد الأوروبي.

بعد انضمام بلغاريا رسميا لمنطقة اليورو في 1 يناير/كانون الثاني 2026، تعتبر أوروبا استقرار الحكومة القادمة شرطا لا غنى عنه لضمان نجاح الفترة الانتقالية، ومنع أي ارتداد اقتصادي أو تلاعب بالأسعار قد يغذي التيارات المشككة في العملة الموحدة

الخارطة السياسية.. القوى المتنافسة واتجاهاتها

تتشكل ملامح البرلمان القادم من خلال صراع بين خمس إلى ست قوى رئيسية، يمثل كل منها تيارا فكريا واجتماعيا مختلفا:

تحالف "بلغاريا التقدمية": القوة الأحدث والمتصدرة للاستطلاعات، يقودها الرئيس المستقيل "رومن راديف"، الذي يتبنى التوجه "السيادي الإصلاحي"؛ حيث يجمع بين الخطاب الوطني القوي (السيادة الوطنية) والمطالبة بمحاربة الفساد وتغيير النخبة التقليدية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة دوليا. ورغم تصدر التحالف استطلاعات الرأي، فإن حصوله على قرابة 32% يعني أنه سيحتاج إلى تحالفات صعبة مع الخصوم لتشكيل حكومة، مما ينذر باستمرار "متاهة النخب" ما لم يحدث تغيير جذري في مواقف الأحزاب التقليدية بعد ظهور النتائج.

يظل موقف الاتحاد حازما بربط تدفق دفعات "خطة التعافي والصمود" بوجود برلمان مستقر قادر على إقرار تشريعات مكافحة الفساد، حيث تنظر بروكسل إلى هذه الانتخابات، وهي الثامنة منذ عام 2021، كفرصة أخيرة لإنهاء حالة الشلل السياسي التي تعطل اندماج صوفيا الكامل في القرار الأوروبي

رؤى المحللين والتحديات الهيكلية

يشخص الكتاب والمحللون البلغار الأزمة الجارية بأنها صراع بين "الإصلاح" و"الاستمرارية"، ويؤكد الخبراء أن التحدي الأكبر يكمن في:

فجوة الثقة: حيث أدى تكرار الانتخابات إلى تآكل الشرعية المؤسسية وزيادة اللامبالاة السياسية.

حيث أدى تكرار الانتخابات إلى تآكل الشرعية المؤسسية وزيادة اللامبالاة السياسية. ظاهرة "اختطاف الدولة": التي يراها المحللون العائق الأساسي أمام أي إصلاح قضائي أو اقتصادي حقيقي.

التي يراها المحللون العائق الأساسي أمام أي إصلاح قضائي أو اقتصادي حقيقي. التدخلات الرقمية: المخاوف من حملات التضليل التي تستهدف توجيه الرأي العام نحو خيارات معادية للاندماج الأوروبي.

المنظور الأوروبي والمصالح الوطنية

تراقب المفوضية الأوروبية انتخابات الأحد بمزيج من الترقب والحذر الشديدين، حيث يتركز موقفها على ثلاث ركائز أساسية:

حماية مكتسبات اليورو: بعد انضمام بلغاريا رسميا لمنطقة اليورو في 1 يناير/كانون الثاني 2026، تعتبر أوروبا استقرار الحكومة القادمة شرطا لا غنى عنه لضمان نجاح الفترة الانتقالية، ومنع أي ارتداد اقتصادي أو تلاعب بالأسعار قد يغذي التيارات المشككة في العملة الموحدة.

من الغاز إلى الحياد.. أبعاد التفاؤل الروسي بنتائج انتخابات بلغاريا

من جانبها، تراقب موسكو انتخابات بلغاريا بكثير من التفاؤل الاستراتيجي، حيث تطمح لرؤية الحليف القديم "وكيلا جديدا" لها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، خاصة بعد سقوط أوربان في المجر، وتراجع نفوذ حلفائها التقليديين في دول أخرى بالمنطقة.

وتتمحور الرؤية الروسية حول النقاط التالية:

دعم القوى "السيادية": تراهن روسيا على فوز تحالف "بلغاريا التقدمية" بقيادة راديف، الذي يتبنى خطابا يدعو للحياد تجاه الصراع في أوكرانيا، ويشكك في جدوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

تراهن روسيا على فوز تحالف "بلغاريا التقدمية" بقيادة راديف، الذي يتبنى خطابا يدعو للحياد تجاه الصراع في أوكرانيا، ويشكك في جدوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو. التغلغل عبر "القوة الناعمة": تشير التقارير الاستخباراتية والأوروبية إلى وجود حملات تضليل إعلامي واسعة النطاق مدعومة من موسكو، تستهدف إضعاف الثقة في المؤسسات الأوروبية، وتخويف الناخبين من التبعات الاقتصادية لتبني اليورو.

تشير التقارير الاستخباراتية والأوروبية إلى وجود حملات تضليل إعلامي واسعة النطاق مدعومة من موسكو، تستهدف إضعاف الثقة في المؤسسات الأوروبية، وتخويف الناخبين من التبعات الاقتصادية لتبني اليورو. المصالح الطاقوية والأمنية: تأمل موسكو أن تؤدي النتائج إلى حكومة تعيد إحياء مشاريع الغاز الروسي، مثل خط "ترك ستريم"، وتعارض تعزيز الوجود العسكري للناتو على سواحل البحر الأسود، مما يجعل من صوفيا حلقة وصل حيوية لمصالح الكرملين في قلب القارة العجوز.

ورغم نفي موسكو المتكرر للتدخل في الشؤون الداخلية، فإن المراقبين يجمعون على أن نجاح التيار الذي يقوده راديف سيمثل "انتصارا جيوسياسيا" لروسيا، قد يغير توازنات القوى داخل الجناح الشرقي لأوروبا.

ما بعد صناديق الاقتراع.. هل تنجو بلغاريا من دوامة "الشرعية المعطلة"؟

في المحصلة، تقف بلغاريا في هذه الدورة الانتخابية أمام مفترق طرق يتجاوز مجرد اختيار ممثلي البرلمان؛ فهي معركة على تعريف "الهوية المستقبلية" للدولة في محيط إقليمي ودولي مضطرب.

وبينما تترقب بروكسل والناخب البلغاري على حد سواء ما ستسفر عنه النتائج، يبقى التحدي الأكبر ليس في إعلان الفائز، بل في قدرة هذا الفائز على مد جسور التوافق فوق هوة الانقسام السحيقة.

إن صناديق الاقتراع قد تمنح الشرعية، لكنها وحدها لن تمنح الاستقرار ما لم تتوفر الإرادة السياسية لتقديم التنازلات المتبادلة.

ليبقى السؤال المعلق في فضاء صوفيا: أينجح البلغار هذه المرة في استعادة دولتهم من دوامة الانتخابات، أم إن البلاد ستبقى رهينة "شرعية معطلة" بانتظار جولة انتخابية أخرى نهاية العام الجاري؟