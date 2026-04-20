فألقيه في اليم.. فلسفة التخلي في القرآن حين يصبح الفقد طريقا للنجاة

بعد انقطاع دام سنوات، ركنت فيها الأقلام إلى صمتها، وهجرت العيون مرابع القراءة، عدت من غير مقدمات. عدت أسائل نفسي في وقفة مكاشفة باردة: أين كنت طوال تلك المدة؟ وحين حاولت استنطاق السنوات الثلاث الأخيرة من عمري، لم أجد فيها إلا ملامح "التخبط" ووهج "الاحتراق الذاتي"، رغم كل ما قد يبدو للناظرين من إنجازات مادية وسطحية. كانت الروح تئن تحت وطأة الركض في مسارات لا تشبهها.

وبينما كنت أتأمل كوب القهوة أمامي، والذي بدا في سكونه كأنه يبادلني نظرات الحيرة والتيه، اخترق صمت المكان صوت القرآن منبعثا من زاوية المنزل، هادئا كأنه يطرد وحشة الوحدة ويبدد ضباب الأفكار، فوقعت أذني على قوله تعالى: "فألقيه في اليم".

توقفت مليا.. كأن النداء لم يكن لأم موسى فحسب، بل كان بوصلة ترمى لي في بحر تيهي. أدركت حينها أن التخلي ليس فقدا، بل هو عبور من وهم التملك إلى يقين الاستغناء، حيث تتحرر الذات في اللحظة التي تخلص فيها أثقالها في أفق القدر.

مفارقة الامتلاء بالترك

من أغرب مفارقات الوجود، وفي دستور الروح على وجه الخصوص، أن "الامتلاء" لا يتحقق إلا بـ"الفراغ". إنها فلسفة قرآنية عميقة تعلمنا أن شمس الوصل لا تشرق إلا بعد غروب شمس التعلق. فالتخلي في المنظور القرآني ليس مجرد فعل سلوكي أو زهدا سلبيا، بل هو إعلان صريح بأن الكائن الإنساني أكبر وأسمى من أن يسجن في عرض زائل أو يقيد بمادة فانية.

نحن في الحقيقة لا نتخلى لأننا نفقد الأشياء، بل نتخلى لكي نجد أنفسنا التي تشتتت وضاعت في زحام الأشياء التي لا تشبهنا. إنها عملية "تجريد" كبرى، تهدف إلى إنقاذ الجوهر الإنساني من الغرق في التفاصيل التافهة.

الاستغناء بالله عن الأسباب

تتجلى فلسفة التخلي في أبهى صورها حين أمر الله أم موسى: "فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني". لم يكن هذا الأمر مجرد وسيلة نجاة مادية، بل كان درسا فلسفيا في "الاستغناء بالله عن الأسباب".

إن القوة الحقيقية تبدأ من "الإلقاء" لا من "الإمساك". ففي اللحظة التي تخلت فيها الأم عن أمان "الحضن" الملموس، دخلت في أمان "القدر" المطلق. لقد كان التخلي هنا هو الجسر الوحيد والضروري للعبور من حتمية الغرق المحقق إلى معجزة البقاء الخالدة. ولو أمسكت به خوفا عليه، لضاع منها ومن التاريخ، لكنها حين ألقته لله، استردته نبيا وملكا.

ثنائية الفناء والبقاء في الروح الإنسانية

إن الإنسان في الفلسفة القرآنية كائن "متعلق" بطبعه، يبحث دائما عن وتد يربط به وجوده. لكن مأساة الروح الكبرى تبدأ حين تتعلق بالزائل. هنا يأتي القرآن ليفك هذا الارتباط الوثيق، داعيا النفس إلى "الهجر الجميل"؛ ذلك الهجر الذي لا يحمل ضغينة، بل يحمل بصيرة ترى أن الخير فيما اختاره الله لا فيما تمسكت به الأنا.

وفي قصة إبراهيم عليه السلام، لم يتخل عن ابنه في واد غير ذي زرع قسوة أو جفاء، بل تخلى عن إرادته البشرية الخاصة ليذوب في الإرادة الإلهية الكلية. وكذلك أصحاب الكهف، الذين تخلوا عن صخب المدينة، والجاه، والمكانة الاجتماعية، ليلجؤوا إلى "الهامش" المتمثل في الكهف المظلم. هناك، في ذلك الركن المنعزل، اكتشفوا أن الهامش مع الله هو المركز الحقيقي للوجود، وأن العزلة عن الباطل هي عين الاتصال بالحق.

التحرر من عبودية الأشياء في عصر التملك

نحن نعيش اليوم في "عصر التملك" بامتياز، حيث يعرف الإنسان بما يملك، وبما يرتدي، وبما يظهر به في الفضاءات الرقمية، لا بما هو عليه في حقيقته الجوهرية. لكن المنظور القرآني يقلب هذه المعادلة رأسا على عقب؛ فالتخلي هو الطريق الوحيد إلى "الحرية السيادية".

حين تتخلى عن خوفك من الفقد، وتتحرر من قلقك على رزق مأمون، وعن لهثك خلف القبول الاجتماعي الزائف، وتقديس الوسائل المادية.. حينها فقط تبدأ روحك في الصعود. التخلي هو أن تدرك بوعيك الفلسفي العميق أن كل ما تظن أنك "تملكه" هو في الحقيقة "يملكك" ويقيد حركتك، فإذا ألقيته لله بصدق، تحررت من عبودية الأشياء لتدخل في رحابة عبودية رب الأشياء.

إن التحرر الحقيقي لا يأتي إلا بعد أن تطحن الروح في رحى التجربة، فتدرك أن الخلاص ليس في مراكمة المزيد، بل في التخفف من الزائد.

في معراج الاستغناء.. من ضيق "الأنا" إلى رحابة "هو"

إن التخلي في الرؤية القرآنية ليس ارتماء في أحضان العدم، ولا هو دعوة لرهبانية تنقطع عن نبض الحياة؛ بل هو "هندسة للوجود"، وإعادة ترسيم لحدود الذات في علاقتها بالمطلق. إنه الانعتاق من أسر "الأنا" حين تتوهم المركزية، والفرار من سجونها المظلمة التي تقتات على التعلق بالمؤقت، والارتقاء نحو رحابة "هو" الواسعة، حيث يتلاشى كل تعريف محدود.

هذا العبور الوجودي هو "انفجار معرفي" يحرر الروح من فيزياء الطين؛ فالتخلي هنا فعل "حضور" لا فعل "غياب"، وهو امتلاء بالمعنى حين تفرغ اليد من المادة. إنها رحلة الترقي التي لا تبلغ سدرة منتهاها إلا بتجريد القلب من الأغيار؛ فمن كانت لديه جسارة التخلي عن "ظله" القاصر الملتصق بالتراب، وجد في مقابله "الشمس" التي لا تغيب، ومن ألقى بـ"قطرته" المتلاشية في يم التوكل، لم يفقدها، بل وجدها وقد صارت هي "البحر" الخضم بأسره.

وفي هذا المعراج، يتجلى "الحب" الأرضي في صورته المحدودة كقنطرة فحسب، لا يكتمل العبور فوقها إلا حين يضحى بها في سبيل "العشق" الإلهي السرمدي؛ ذلك العشق الذي لا يفنيه فناء. إن جوهر الفلسفة القرآنية في التخلي يكمن في إدراك "يقين الإلقاء"؛ فعندما تبلغ الروح ذروة تجردها، وتلقي بأثقال أوهامها في يم الغيب، فإنها لا تغرق، بل تبعث من جديد. إنها شجاعة العبور من وهم التملك إلى سيادة الاستغناء، والوثوق التام بأن اليد التي "تترك" لله، هي اليد التي ستمتد إليها يد العناية لتردها إليه بفيض من المعجزات التي لا تدركها كيمياء الحسابات البشرية.