الأمن السيبراني في التراث العربي.. من الصحراء إلى الهجمات الرقمية

حين تحولت الصحراء إلى شبكة إنترنت: التراث العربي يعلم الأمن السيبراني

مقاربة أدبية وفلسفية في تقاطعات التراث العربي والأمن السيبراني

ثمة ومضة حاسمة في عمر كل معركة، لا تتخلق على مسرح التراب والدم، بل تتبلور أولا في عتمة الذهن. إنها تلك اللحظة الفارقة التي يدرك فيها طرف ما عمق جهل خصمه؛ فتتعطل عندها ترسانات القوة، وتتولى موازين المعرفة مقاليد الحكم. هذه البديهية لم تتبدل منذ أن امتشق العرب سيوفهم في مجاهل الصحراء، وحتى يومنا هذا، حيث يمتشق قراصنة العصر شفراتهم في أروقة الشبكات المظلمة.

السماوة وثغرة اليوم الصفر (Zero-Day)

في العام الثالث عشر للهجرة، وقف قائد بيزنطي متدثرا بيقينه خلف أسوار "بصرى" على تخوم الشام، يسرح ناظريه جنوبا نحو بحر الرمال الذي أسماه العرب "السماوة". كان قلبه مطمئنا، ولم تكن طمأنينته وليدة غفلة، بل نتاج معادلة جغرافية صارمة صقلتها القرون: لا جيش يعبر السماوة. فالجفاف يفترس، والرمال تبتلع، وشمس الظهيرة تجهز على ما تبقى.

لم تكن حساباته خاطئة، بل كان تعريفه لـ"المستحيل" هو الخاطئ.

انبثق خالد بن الوليد بجيشه من قلب العراق، متجاوزا دروب القوافل المعبدة وعيون الرقباء. لقد انعطف ببوصلته نحو "اللامتوقع"، وشق صدر السماوة في مسيرة أسطورية، متكئا على بصيرة خبيرة بمواضع القطرات الشحيحة، وإرادة لا تعترف بهندسة الخرائط. وحين تجلى فجأة كالعاصفة على أبواب بصرى، من خاصرتها التي لم تحرس يوما، لم تكن فاجعة المدافعين في قلة العتاد، بل في الصدمة المعرفية: لقد سقط الحصن من الجدار الذي لم يبنوه أصلا، لاعتقادهم الواهم بأن الطبيعة قد تكفلت ببنائه.

في القاموس المعاصر لمهندسي الأمن السيبراني، يتطابق هذا المشهد حذو القذة بالقذة مع ما يعرف بهجوم "Zero-Day".

لا يختزل الـ "Zero-Day" في كونه خللا برمجيا عابرا، بل هو تجلٍّ فلسفي لثغرة الإدراك: إنه استثمار عبقري في المسافة الفاصلة بين ما يعرفه المدافع وما يجهله. هو تسلل من درب لم توضع عليه المتاريس، لأن عقلا لم يتخيل وجوده.

حين تسلل فيروس "Stuxnet" عام 2010 إلى المفاعلات النووية الإيرانية المعزولة كليا عن شبكة الإنترنت، لم يطرق بابا محصنا، بل ولج من شق خفي: شريحة USB صغيرة، حملتها يد إنسان موثوق داخل الأسوار. لقد اخترق العامل البشري ما عجزت الجدران الرقمية عن صده، تماما كما طوع خالد بن الوليد الجغرافيا التي استعصت على غيره.

المفارقة تتلخص في حقيقة واحدة: كلا المدافعين راهن في أمنه على عامل لا يخضع لسيطرته (الصحراء، أو عزلة النظام)، فجاء المهاجم من قلب هذا الرهان بالذات.

الخلاصة: الطبيعة لا تقاتل بالنيابة عنك، والعزل الرقمي لا يقي من هشاشة الإنسان.

حين رسم العرب صورة خيالية للخل الوفي، كانوا يدركون في قرارة أنفسهم ندرته، وأن استحقاق هذا اللقب لا يأتي كمنحة مجانية، بل عبر تمحيص واختبار وتراكم للأدلة

الخل الوفي وبنية الثقة الصفرية (Zero Trust Architecture)

لطالما أعلى الوجدان العربي من شأن "الخل الوفي"، حتى كاد يجعله أسطورة تناطح المستحيل. إنه ذلك الرفيق الذي تشرع له أبواب الخيام بلا استئذان، وتودع في صدره أثقل الأسرار. كانت هذه الثقة العمياء تاجا للفضائل وميدانا لتباهي الشعراء، وكان حجبها يعد شحا في المروءة، وبخلا في الروح قبل المال.

بيد أن العقل العربي الحصيف، في طبقاته الأكثر عمقا وتجربة، أنتج ترياقا معرفيا مضادا تسرّب في الأمثال والقصائد. فالمتنبي، أمير البيان وصائغ أروع ما قيل في الصداقة، ألمح إلى أن رفيق الدرب ليس بالضرورة أمينا على الزاد. وقد لخص الأوائل هذه الفلسفة بقولهم: "اعرف صاحبك قبل أن تسافر معه، واعرفه أكثر بعد السفر". فالسفر محك يمزق أغطية الاستقرار، ويكشف معادن النفوس.

هذه الجدلية الدقيقة بين "المنح المبدئي للثقة" و"التحقق المستمر"، هي التجسيد الحرفي لمفهوم بنية الثقة الصفرية (Zero Trust Architecture)، الذي صاغه جون كيندرفاغ عام 2010، رافعا شعاره الصارم: "لا تثق أبدا، وتحقق دائما".

لقد جاءت هذه الفلسفة لتنسف عقيدة سيبرانية سادت لعقود؛ عقيدة "القلعة" التي تفترض أن كل من يقبع خلف جدران الشبكة هو بالضرورة آمن وموثوق. ترفض "الثقة الصفرية" هذا الوهم؛ فالجدار قد يكون سرابا، والموظف المعتمد قد يكون مخترقا أو مخدوعا، والهويات تسرق، والشهادات تزور. بناء على ذلك، يعامل كل طلب دخول مهما كان مصدره كغريب مريب حتى يثبت العكس في كل خطوة، وبلا استثناء.

هنا تتجلى الروعة الأدبية: فحين رسم العرب صورة خيالية للخل الوفي، كانوا يدركون في قرارة أنفسهم ندرته، وأن استحقاق هذا اللقب لا يأتي كمنحة مجانية، بل عبر تمحيص واختبار وتراكم للأدلة. لم يكن الوفي من تسلمه مفاتيحك من اللقاء الأول، بل من استخلصت ثقته عبر المحن.

المبدأ واحد، وإن تبدلت لغة العصور.

الدرس العميق: ليس كل وسيط شيطانا، لكن كل وسيط هو نقطة انكسار محتملة

مناة واللات والعزى.. وهجوم الوسيط الخفي (Man-in-the-Middle)

في فضاء الجزيرة العربية قبل الإسلام، تسيّد المشهد الروحي ثلاثة أصنام كبرى: مناة (في المدينة)، واللات (في الطائف)، والعزى (في مكة). لم تكن هذه الأصنام مجرد حجارة تعبد، بل كانت تمثل "الوسيط" الحتمي بين الإنسان ومآلاته. لم يكن العربي آنذاك يرفع عينيه إلى السماء مباشرة، بل كان يمرر رجاءه عبر هذه الوسائط؛ يسترضيها ويترقب شفاعتها. ولم يكن هذا الوسيط ناقلا محايدا، بل كان سلطة تعيد تشكيل الرسالة، ويملك سدنتها مفاتيح التأويل، والمنح، والمنع.

في عوالم الأمن السيبراني، يعرف هذا السيناريو تحديدا باسم هجوم الوسيط (Man-in-the-Middle).

يعتمد هذا الهجوم على اختطاف مسار الاتصال بين طرفين يعتقد كل منهما أنه يحاور الآخر بأمان. في الخفاء، يقبع المهاجم كعنكبوت متربص في المنتصف؛ يلتقط الرسائل، يقرؤها، ويعدلها قبل أن يمررها. لا يشعر الضحايا بشيء؛ الحوار يتدفق بسلاسة، والردود تأتي في موعدها، لكن الحقيقة المرعبة هي أن "ما وصل ليس ما أرسل، وما أرسل ليس ما وصل". الوسيط هنا يبتكر واقعا زائفا.

تطابق الأدوار بين الميثولوجيا والتقنية مذهل:

مناة (إلهة المصير وتصديق النهايات): تقابلها في البنية الرقمية سلطات منح الشهادات (Certificate Authorities).

تقابلها في البنية الرقمية سلطات منح الشهادات (Certificate Authorities). اللات (ربة الخصب ومسارات التجارة): تقابلها خوادم أسماء النطاقات (DNS).

تقابلها خوادم أسماء النطاقات (DNS). العزى (ربة الحرب والقرار لدى قريش): تتجسد في خوادم الوكيل (Proxy Servers) والشبكات الوسيطة.

الدرس العميق: ليس كل وسيط شيطانا، لكن كل وسيط هو "نقطة انكسار محتملة".

الفهم المجهري لعقلية الخصم، وما يثير لعابه، وما يثير ذعره. إنها ما يطلق عليه علماء النفس المعرفي "نظرية العقل"، وما يعرف في مراكز تحليل التهديدات السيبرانية بـ"نمذجة سلوك الخصم"

نعيم بن مسعود وفن الإيقاع بالفريسة (Honeypot)

في أحلك لحظات غزوة الخندق، حيث أحاطت الأحزاب بالمدينة، أسلم رجل من غطفان يدعى نعيم بن مسعود. تقدم نعيم إلى النبي محمد (ص) وعرض خطة تعتمد على سلاح من نوع آخر: إبقاء إسلامه طي الكتمان، والتسلل إلى عقول التحالف المعادي لزرع بذور الشك والتصدع.

ما نسجه نعيم كان عملية استخباراتية سيكولوجية بامتياز. تسلل إلى حصون بني قريظة وزرع في نفوسهم ريبة تجاه حلفائهم من قريش، ثم انقلب إلى قريش ليغرس في صدورهم الشك حول نوايا قريظة، وفعل الشيء ذاته مع غطفان. لم يلجأ إلى كذبة صلعاء، بل نسج خيوطه من أنصاف الحقائق، واستثمر التوقيت الحرج، ولعب على وتر المخاوف الدفينة. وما هي إلا أيام حتى تآكل التحالف من الداخل، وانهار قبل أن تلتحم السيوف.

هذا الدهاء الاستراتيجي هو الجد الأكبر لما يعرف اليوم في الفضاء السيبراني بـ Deception Engineering (هندسة الخداع)، وأبرز أدواتها Honeypot (مصيدة العسل).

الـ Honeypot هو فخ رقمي متقن؛ خادم أو قاعدة بيانات مصطنعة تترك عمدا لتبدو كثغرة مغرية لا تقاوم. يتسلل المهاجم منتشيا بنصره الوهمي، معتقدا أنه بلغ كنز البيانات، بينما هو في الحقيقة يعبث داخل مسرح زجاجي مراقب بدقة. كل حركة له تسجل، وكل أداة يستخدمها تدرس، فيتحول "الصياد" دون أن يدري إلى "فريسة" تحت المجهر.

نعيم بن مسعود ألقى بمعلومات مبتسرة كطعم ابتلعه التحالف المعادي. تصرف كل طرف بناء على المعطيات الوهمية بما يضر مصالحه الخاصة، فكان أن هزم التحالف نفسه بنفسه.

العبقرية هنا لا تكمن في الفخ ذاته، بل في القاعدة النفسية التي يستند إليها: الفهم المجهري لعقلية الخصم، وما يثير لعابه، وما يثير ذعره. إنها ما يطلق عليه علماء النفس المعرفي "نظرية العقل" (Theory of Mind)، وما يعرف في مراكز تحليل التهديدات السيبرانية بـ"نمذجة سلوك الخصم" (Adversary Behavior Modeling). الخداع لا ينجح إلا إذا استطاع المخادع أن يرتدي عقل خصمه.

الحرب في جوهرها لم تتغير، إنما تبدلت أثواب أسلحتها. فالصحراء التي قهرها خالد بن الوليد بالأمس، قد تكون اليوم كابلا للألياف الضوئية، أو بروتوكولا شبكيا معقدا، أو مجرد موظف غافل يحمل في جيبه أداة تدمير وهو لا يدري

ماذا تعلمنا صحراء الأمس في فضاء اليوم؟

إن الغوص في هذا التوازي المعرفي ليس ترفا أكاديميا أو استعراضا أدبيا للمقارنات الثقافية، بل هو محاولة لاستنباط حقيقة جوهرية:

الأنماط الاستراتيجية الكبرى للحرب والمواجهة لا تولد من رحم التقنية المجردة، بل تنبثق من طبيعة الصراع الإنساني الأزلي. ولذلك، حين اشتبك العقل العربي القديم مع معضلات التهديد، والدفاع، والخداع، وأسئلة الثقة، أنتج حلولا وتكتيكات تتقاطع بشكل مبهر مع ذروة ما أفرزه العقل التقني المعاصر. ليس لأن أحدهما استنسخ الآخر، بل لأن جوهر المعضلة واحد: كيف تخترق المستحيل؟ كيف تحمي ما لا يعوض؟ وفيم تضع ثقتك؟

والدرس الأسمى الذي يفرض نفسه: أن أعمق وأخطر الثغرات الأمنية لم تكن يوما صنيعة الآلة، بل هي ابنة الإنسان. إنها تتجسد في ثقة أفرط فيها، وفي استخفاف بمسار حكم عليه بالاستحالة، وفي وسيط منح سلطة مطلقة، وفي حليف تركه الشك فريسة للانفصال.

لم ينتصر خالد بن الوليد بفضل تفوقه العددي، بل لأن خصمه سلم عقله لافتراض خاطئ بأن الصحراء ستقوم بالمهمة. ولم ينجح فيروس Stuxnet لفرط تعقيده البرمجي، بل لأن مهندسا بشريا نسي أن يسأل نفسه: "من وضع شريحة الـ USB هذه على مكتبي؟".

في كلتا القصتين، الثغرة لم تكن يوما في الجدار، بل في الوهم المعرفي بأنه منيع.

إن الحرب في جوهرها لم تتغير، إنما تبدلت أثواب أسلحتها. فالصحراء التي قهرها خالد بن الوليد بالأمس، قد تكون اليوم كابلا للألياف الضوئية، أو بروتوكولا شبكيا معقدا، أو مجرد موظف غافل يحمل في جيبه أداة تدمير وهو لا يدري. لكن القاعدة الذهبية تظل خالدة: "من يقرأ مساحات الجهل في عقل خصمه، ويتحرك قبل أن يكتشف، هو من يكتب الكلمة الأخيرة".