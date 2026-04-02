حين تتحول النبوءات الدينية إلى خطط عسكرية في الشرق الأوسط!

في أروقة صناعة القرار الغربي والإسرائيلي اليوم، لم تعد النصوص الدينية القديمة مجرد تراث يقرأ للوعظ، بل تحولت إلى خرائط عملياتية توجه بوصلة الجيوش وتحدد بنك الأهداف الجيوسياسية. من السذاجة الإستراتيجية المفرطة أن نواصل قراءة الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط عبر عدسة "المصالح السياسية" التقليدية وحدها، متجاهلين المحرك الأيديولوجي الأخطر في عصرنا: "القراءة التدبيرية" (Dispensationalism).

هذا الإطار الفلسفي والديني، الذي يتجاوز التفسير الروحي ليصبح مشروعا يسعى لتهيئة الظروف المادية والسياسية لـ "تعجيل النهاية"، بات يشكل العقيدة القتالية التي تتبناها تيارات نافذة تملك مفاتيح ترسانات نووية. بالنسبة لهؤلاء، استنزاف القوى الإقليمية وتفكيك الدول ليس مجرد طموح إمبراطوري، بل "ضرورة لاهوتية حتمية" تمهد الطريق للوصول إلى "الملك الألفي".

التيار الحاكم -في إسرائيل- اليوم يتبنى ما يعرف بـ "إجبار الرب" (Forcing the Hand of God)، وهي عقيدة تنطلق من مقولة خطيرة مفادها أن "يد الله مغلولة" (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)

سلطة النص في غرف العمليات

لكي ندرك حجم الاختراق، يكفي أن ننظر إلى كتاب هال ليندسي "كوكب الأرض العظيم الراحل". هذا المؤلف الذي بيع منه أكثر من 35 مليون نسخة لم يعد أثرا ثقافيا، بل يمكن اعتباره "الإنجيل غير الرسمي" لصقور البيت الأبيض والبنتاغون، والوثيقة التأسيسية التي توجه قناعات مئات الملايين من الإنجيليين في الغرب.

هذا التغلغل يفسر ظواهر تبدو للمراقب السطحي مجرد شكليات، مثل الوشم الصليبي الدلالة (Deus vult) أو "هذه مشيئة الرب"، الذي يحمله وزير الدفاع الأمريكي المعين "بيت هيغسيث" على صدره.

إنها ليست زينة شخصية، بل إعلانا صريحا عن عقيدة عسكرية ترى في إبادة الخصوم تنفيذا للإرادة الإلهية. هذا التماهي الغربي وفر الغطاء، بل والدافع، لظهور تيار أكثر راديكالية داخل الكيان الإسرائيلي، تيار قرر نقل النبوءة من حيز "الانتظار السلبي" إلى مربع "التنفيذ الجبري".

انقلاب الليكود: عقيدة "إجبار السماء" وهيكل 2026

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية، وتحديدا داخل حزب الليكود منذ عام 2022، انقلابا مفاهيميا تجاوز براغماتية الآباء المؤسسين. التيار الحاكم اليوم يتبنى ما يعرف بـ"إجبار الرب" (Forcing the Hand of God)، وهي عقيدة تنطلق من مقولة خطيرة مفادها أن "يد الله مغلولة" (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)، مبررين بذلك اتخاذ خطوات مادية جسورة تفرض تدخلا إلهيا لخلاصهم.

هنا، يتحول بناء "الهيكل الثالث" إلى مشروع عسكري بجدول زمني محدد، يشار إليه إستراتيجيا بـ"هيكل نتنياهو 2026″. لم تعد المسألة أمنية دينية، بل "أداة" تتقاطع فيها غايات الليكوديين مع التدبيريين الغربيين.

عام 2026، وفقا لهذه الحسابات، هو نقطة اللاعودة؛ اللحظة التي يُفرض فيها واقع مسيحاني جديد يجعل من الصدام العسكري الشامل ضرورة حتمية لتدمير أي عوائق تقف في طريق البناء.

تشير القراءات الموظفة لنصوص مثل "إشعياء 19" إلى استهداف مصر باضطرابات اقتصادية ومائية (جفاف النيل) لشل عمقها. أما سوريا، فهي في هذه القراءة ساحة الصراع الكبرى وبؤرة فوضى يجب ألا تتعافى

البنية التحتية للطقوس: حين تصبح الخرافة لوجيستيات

لترجمة هذا الجدول الزمني، انتقل الكيان من التنظير إلى بناء بنية تحتية طقسية تهدف لكسر "الأختام الفقهية" المانعة من اقتحام موقع الهيكل المزعوم، وعلى رأسها عائق "نجاسة الموتى". المثير للقلق هو أن المعالجة اللوجيستية لهذا العائق اكتملت بدقة استخباراتية صامتة:

البقرات الخمس: تم استيرادها من تكساس الأمريكية ورعايتها في مزرعة سرية شمال الضفة الغربية. وقد بلغت اليوم السن القانونية للذبح، مما يعني أن "نافذة التنفيذ" مفتوحة الآن لأول مرة منذ ألفي عام.

أطفال الطهارة: مشروع "هندسة بشرية" أشرف فيه حاخامات على ولادة وعزل أطفال يعيشون فوق أرضيات خشبية لضمان عدم ملامستهم لأي قبر تحت الأرض. هؤلاء هم "الأدوات" التي ستحرق البقرة وترش رمادها.

مذبح جبل الزيتون: جهز من حجارة لم يمسها حديد، في موقع يطل مباشرة على قبة الصخرة، لضمان دقة طقس "رش الرماد".

اكتمال هذه الطقوس يعني الإعلان الرسمي والشرعي (بمفهومهم) لاقتحام المسجد الأقصى ووضع حجر الأساس، وهو ما يمثل "ساعة الصفر" لانفجار إقليمي مرسوم سلفا.

خارطة "حزقيال" والتهديد الوجودي للأمة

هذا الانفجار الميداني ليس عشوائيا. تعتمد مراكز القرار التدبيري على نصوص قديمة مثل "سفر حزقيال" (الإصحاح 38) لإسقاطها على التحالفات المعاصرة. يترجم "تحالف يأجوج ومأجوج" غربيا على أنه تحالف تقوده روسيا (التي تسقط عليها مسميات روش/توبال)، مما يجعل تكتيك "استنزاف موسكو" في أوكرانيا شرطا مسبقا قبل معركة النهاية.

أما إيران (فارس)، فتصنف كعدو وجودي يجب كسر قوته قبل الشروع في بناء الهيكل. القائمة تشمل أطرافا أخرى كتركيا وليبيا وإثيوبيا. الإستراتيجية هنا هي "الضربات الاستباقية" لخلق فراغ جيوسياسي يسهل ابتلاع المنطقة.

لكن الخطر الأكبر يحيط بالقلب العربي والإسلامي. التسلسل المرسوم يقتضي تدمير القوى غير العربية أولا كتمهيد لاستنزاف العرب. تشير القراءات الموظفة لنصوص مثل "إشعياء 19" إلى استهداف مصر باضطرابات اقتصادية ومائية (جفاف النيل) لشل عمقها. أما سوريا، فهي في هذه القراءة ساحة الصراع الكبرى وبؤرة فوضى يجب ألا تتعافى. الهدف النهائي هو الوصول إلى حالة من "الانهيار الديمغرافي والوهن الشامل" تمنع أي رد فعل حقيقي عندما تسقط حجارة الأقصى.

المعركة القادمة لا تدار فقط بالدبابات ومقاتلات الجيل الخامس، بل تدار بنصوص كتبت قبل آلاف السنين وتقرأ اليوم في غرف العمليات

المواجهة الاستخباراتية: كيف نحمي الغد؟

إن استمرار التعامل مع هذه المخططات بتعالي المفكرين ووصفها بـ "الخرافات" هو قمة الغفلة. الخصم يؤمن بها، ويسخر لها الميزانيات والجيوش. لمواجهة مشاريع "التعجيل بالنهاية"، يجب تبني عقيدة أمنية مضادة تتجاوز رد الفعل العاطفي نحو خطوات عملياتية صارمة:

تأسيس الاستخبارات العقائدية: إنشاء وحدات متخصصة داخل أجهزة المخابرات العربية والإسلامية، مهمتها الحصرية رصد وتتبع "القراءة التدبيرية"، وتحليل مسارات تحولها من معابد التطرف إلى قرارات تسليح في واشنطن وتل أبيب. إستراتيجية إحباط الطقوس: اعتبار اكتمال الشروط اللوجيستية (البقرات والأطفال) تهديدا للأمن القومي الإقليمي، والبدء في تحركات ميدانية ودبلوماسية استباقية لحماية المقدسات قبل حلول "ساعة الصفر" الطقسية. الدفاع النفسي المضاد: تحويل الأدبيات التدبيرية المعادية إلى مواد للوعي الإستراتيجي، تدرس لصناع القرار والنخب والجمهور، لكسر عنصر المفاجأة وإدراك طبيعة المعركة الصفرية التي تحاك ضدهم. إدارة التوازنات الإقليمية: يجب على صناع القرار في المنطقة إدراك أن استنزاف أي قوة إقليمية كبرى يصب مباشرة في تسريع مشروع الهيكل، مما يحتم خلق شبكات أمان جيوسياسية تمنع الاستفراد بدول محور تلو الآخر.

في النهاية، المعركة القادمة لا تدار فقط بالدبابات ومقاتلات الجيل الخامس، بل تدار بنصوص كتبت قبل آلاف السنين وتقرأ اليوم في غرف العمليات. إن أردنا البقاء كأمة، فمن الواجب أن نتعامل مع "النص" التدبيري بنفس الجدية والصرامة التي نتعامل بها مع "الصاروخ" الموجه.