الصحة البيئية: تشريعات مكتملة ونتائج غائبة

قراءة استشارية في فجوة التطبيق من منظور الحوكمة والتميز المؤسسي

نادرا ما تكمن المشكلة في منظومات الصحة البيئية في غياب السياسات أو ضعف التشريعات أو نقص البيانات؛ ففي كثير من الحالات، تبدو المنظومة مكتملة من حيث التصميم: أطر تنظيمية واضحة، وبرامج رقابية منتظمة، وأنظمة رصد متقدمة، ومؤشرات أداء يُتتبع بشكل دوري. ومع ذلك، لا يوازي هذا الاكتمال تحسنا حقيقيا ومستداما في النتائج الصحية على مستوى المجتمع.

وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي يجب أن يُطرح بوضوح: لماذا لا تتحول هذه المنظومات إلى أثر صحي ملموس؟

من منظور الحوكمة والتميز المؤسسي، فإن الإجابة لا تكمن في نقص الأدوات، بل في وجود فجوة أعمق تتعلق بقدرة المنظومة على تحويل ما تملكه إلى نتائج. هذه الفجوة تُعرف عمليا بـ"Execution Gap"، وهي الفجوة بين تصميم السياسة (Policy Design) وواقع التنفيذ، وهي التي تحدد ما إن كانت المنظومة تحقق قيمة حقيقية أم تكتفي بإدارة النشاط.

اكتمال شكلي وغياب التكامل الحقيقي

في كثير من المؤسسات، تعمل عناصر المنظومة بشكل متواز لا متكامل؛ فالتشريعات تُحدَّث، والتفتيش يُنفذ، والبيانات تُجمع، والتقارير تُرفع، لكن هذه العناصر لا تلتقي عند نقطة واحدة تعيد توجيه القرار أو تُحدث تغييرا في الواقع.

فعلى سبيل المثال، يتم رصد جودة الهواء بشكل مستمر عبر محطات تقيس ملوثات مثل PM2.5، وتسجل ارتفاعات واضحة في بعض الفترات. ومع ذلك، لا تنعكس هذه البيانات على سياسات النقل أو التخطيط أو تنظيم الأنشطة المسببة للتلوث؛ فتظل ضمن إطار Monitoring، دون أن تتحول إلى Decision-Driving Insights، والنتيجة أن معدلات الأمراض التنفسية، مثل الربو، تستمر دون تحسن ملموس، رغم توفر البيانات ودقتها.

وينطبق الأمر ذاته على المياه الترفيهية، حيث تُظهر نتائج الفحوصات التزاما بالمعايير، لكن تستمر بعض الإصابات الصحية نتيجة ضعف التشغيل اليومي أو غياب الضبط المستمر. وهذا يعكس خللا في تكامل النظام (System Integration)، حيث تتوفر المكونات، لكنها لا تعمل كمنظومة واحدة موجهة نحو نتيجة واضحة.

التشريعات: بين جودة الصياغة وقابلية التطبيق

رغم تطور التشريعات، فإن بعض الأنظمة تصاغ بمعزل عن الواقع التشغيلي، مما يخلق فجوة بين تصميم السياسات (Policy Design) والتشغيل الحقيقي (Operational Reality).

في إدارة النفايات مثلا، قد تُفرض اشتراطات دقيقة للفرز والمعالجة، لكن دون وجود بنية تحتية كافية تدعم التنفيذ. وفي جودة الهواء، قد تُحدد حدود معيارية للملوثات، دون ربطها بسياسات مؤثرة في مصادر الانبعاث. وهنا تظهر إشكالية جوهرية: التركيز على جودة النص بدلا من قابلية التطبيق.

التشريع الفعال لا يُقاس فقط بدقته، بل بمدى: قابليته للتنفيذ، وتكامله مع السياسات الأخرى، وقدرته على التأثير في السلوك.

أما التشريعات التي لا تترجم إلى ممارسة، فتبقى ضمن إطار Regulatory Formality دون أثر فعلي.

تعدد الجهات وغياب القيادة التكاملية (System Ownership)

الصحة البيئية بطبيعتها منظومة متعددة الأطراف، لكن في غياب قيادة تكاملية، تتحول هذه التعددية إلى فجوة في الأداء؛ فقد تُرصد جودة الهواء من جهة، بينما تُدار مصادر التلوث من جهة أخرى دون تنسيق فعلي، وقد تُفحص المرافق الترفيهية، بينما تُسجل الحالات الصحية في أنظمة منفصلة لا يُربط بينها، كما قد تُرخص بعض الأنشطة وفق معايير فنية، دون وجود متابعة صحية طويلة المدى.

في هذه الحالة، تعمل كل جهة بكفاءة داخل نطاقها، لكن دون تحقيق أثر مشترك، وهذا يعكس غياب مفهوم "System Ownership"، أي الجهة المسؤولة عن قيادة المنظومة ككل وضمان تكاملها وتحقيق نتائجها.

مؤشرات لا تقود بل توثق

رغم التقدم في جمع البيانات، فإن كثيرا من المؤسسات تقع في فخ "الإبلاغ دون تأثير"؛ إذ تجمع المؤشرات، وترفع التقارير، لكن لا توظف فعليا في توجيه القرار أو تعديل السياسات؛ وهنا تتحول المؤشرات من أدوات قيادة إلى أدوات عرض.

فعلى سبيل المثال، قد تسجل ارتفاعات متكررة في ملوثات الهواء دون أن يقود ذلك إلى تدخلات تنظيمية، وقد تتكرر حالات التسمم الغذائي دون إعادة النظر في نماذج الرقابة أو سلاسل التوريد، كما قد تُرصد شكاوى من مرافق ترفيهية دون تحليل نمطي يقود إلى حلول جذرية. في هذه الحالة، تصبح البيانات موجودة لكنها غير مؤثرة.

وفي نماذج التميز المؤسسي، يُعد ذلك أحد مظاهر ضعف Data Governance، حيث لا تتحول البيانات إلى معرفة، ولا المعرفة إلى قرار، ولا القرار إلى أثر.

المؤشرات: من قياس النشاط إلى فهم الأثر

لا تزال كثير من المؤسسات تعتمد على Activity Metrics مثل عدد الجولات التفتيشية أو المخالفات، لكنها لا تجيب عن السؤال الأهم: هل تحسنت صحة المجتمع؟

في المقابل، تعتمد المنظومات المتقدمة على مؤشرات تربط بين البيئة والصحة، مثل:

ملوثات الهواء مقابل دخول المستشفيات،

وجودة المياه مقابل الإصابات،

ودرجات الحرارة مقابل الإجهاد الحراري.

هذه المؤشرات تمثل Outcome Intelligence، حيث تتحول البيانات إلى فهم يقود القرار.

فجوة القدرات: من التفتيش إلى التحليل

التحول نحو إدارة المخاطر يتطلب قدرات تتجاوز التفتيش التقليدي؛ فلم يعد كافيا التحقق من الالتزام، بل أصبح المطلوب:

تحليل البيانات،

وفهم الأنماط،

وتقييم المخاطر،

والربط بين التعرض البيئي والنتائج الصحية.

وفي غياب هذه القدرات، تبقى المنظومة تعمل بعقلية تقليدية، حتى وإن امتلكت أدوات حديثة.

جوهر الإشكالية: خلل في التنفيذ لا في التصميم

ما يتضح من هذا التحليل هو أن المشكلة ليست في غياب السياسات، بل في ضعف تنفيذها. وبعبارة أدق: نحن أمام "فشل التنفيذ" لا "فشل السياسة"؛ فالعناصر موجودة، لكن الرابط بينها ضعيف، والتحول إلى نتائج محدود.

ليست المشكلة في الأنظمة بل في نتائجها

في نهاية المطاف، لم تعد المشكلة في منظومات الصحة البيئية هي غياب الأنظمة أو نقص التشريعات أو ضعف أدوات الرقابة؛ فمعظم المؤسسات اليوم تمتلك ما يكفي من السياسات، وتنفذ ما يكفي من الإجراءات، وتجمع ما يكفي من البيانات. لكن السؤال الذي لم يعد من الممكن تجاهله هو: إذا كانت كل هذه المنظومات تعمل، فلماذا لا تتغير النتائج بالقدر نفسه؟

هذه المفارقة تكشف حقيقة غير مريحة، هي أن كثيرا من المنظومات أصبحت بارعة في إدارة نفسها أكثر من قدرتها على إحداث أثر حقيقي. فالأنظمة تُحدَّث، والتقارير تُعرض، والمؤشرات تُراقب، لكن الواقع في كثير من الأحيان لا يتغير بالعمق المتوقع.

وهنا تحديدا، تتحول الصحة البيئية من مجال تقني إلى مرآة حقيقية لفاعلية الحوكمة؛ لأنها المجال الذي لا يمكن إخفاء نتائجه خلف التقارير، ولا يمكن تجميله بالأرقام، ولا يمكن تبريره بالنشاط؛ فإما أن تنخفض المخاطر أو لا، وإما أن تتحسن صحة الناس أو لا، ولا توجد مساحة كبيرة للمناورة بينهما.

إن الاستمرار في قياس النجاح بعدد الجولات أو حجم البيانات لم يعد كافيا، بل قد يكون مضللا؛ لأن النشاط يمكن زيادته بسهولة، لكن الأثر لا يمكن ادعاؤه دون دليل. ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي لم يعد في "تحسين الأداء التشغيلي"، بل في إعادة تعريف معنى النجاح المؤسسي في هذا القطاع.

هو نجاح لا يُقاس بما ننفذه، بل بما نغيره، ولا يتحقق ذلك إلا عندما تتحول المنظومة: من تنفيذ الإجراءات إلى تحقيق النتائج، ومن رصد المؤشرات إلى تفسيرها، ومن إدارة الامتثال إلى إدارة المخاطر، ومن العمل المجزأ إلى التكامل الحقيقي.

وفي هذا السياق، فإن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي منظومة ليس الفشل، بل النجاح الوهمي، وذلك حين تبدو الأمور جيدة على الورق، بينما يظل الواقع دون تغيير حقيقي.

وهنا، يصبح السؤال الذي يجب أن يُطرح بشجاعة مؤسسية كاملة ليس: هل نعمل بشكل جيد؟ بل: هل ما نقوم به كاف ليحدث فرقا؟ لأن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن "المنظومات التي لا تغير الواقع، مهما بدت متقدمة، فهي بحاجة إلى إعادة نظر".