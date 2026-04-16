حصار هرمز.. من المواجهة العسكرية إلى تدويل الكلفة الاقتصادية

مع انتقال حرب إيران من خيار المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران -من جهة- وواشنطن وتل أبيب -من جهة أخرى- إلى خيار حصار الموانئ الإيرانية وخنق مضيق هرمز، تكون الأزمة قد دخلت مرحلة جديدة وربما حاسمة تقوم على تغيير وسيلة الضغط من مواجهة مكلفة عسكريا لأطراف الحرب إلى حصار يلحق الضرر بالعالم واقتصاده في إطار توزيع التكلفة على الجميع.

فالحصار هنا لا يبدو مجرد أداة ضغط على إيران اقتصاديا لدفعها لإعلان الهزيمة، بقدر ما يعكس محطة تفتح الباب للطرفين لإعلان نصر سياسي كل من جهته.

في هذه المرحلة، لم تعد الأنظار متجهة فقط إلى واشنطن وطهران، بل أيضا إلى القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين، التي وجدت نفسها مدفوعة إلى التعبير عن موقف واضح تجاه ما يجري في واحد من أهم شرايين الطاقة في العالم.

بكين، وفي موقف أشد وضوحا، اعتبرت محاولة الولايات المتحدة فرض حصار على مضيق هرمز "عملا خطيرا وغير مسؤول".

من المواجهة إلى الضغط الاقتصادي

عندما انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية من خيار المواجهة العسكرية المباشرة إلى خيار حصار الموانئ الإيرانية وخنق مضيق هرمز، بدا واضحا أن هناك تحولا في الأسلوب لا في الهدف.

فالغاية لم تعد فقط الضغط على إيران ميدانا، بل نقل المواجهة إلى الاقتصاد العالمي من أجل ربح رهان سياسي أكبر.

هذا التحول يمنح ترمب مخرجا سياسيا أقل كلفة من استمرار الحرب، لأن ترمب ربما يستطيع في النهاية أن يعلن نجاحه في تضييق الخناق على إيران وفرض وقائع جديدة دون الذهاب إلى حرب طويلة تستنزفه سياسيا وماليا واقتصاديا في الداخل الأمريكي.

بالمقابل، تدرك إيران أن كلفة حصار هرمز لن تتحملها وحدها، وإنما سيتحملها العالم كله في شكل انفجار أسعار النفط وزيادة تكلفة الشحن وتأثر سلاسل الإمداد لتصل الصدمة إلى رفوف المتاجر وموائد الطعام.

هنا يتحول الحصار إلى ورقة تفاوض وضغط في الوقت نفسه، وليس مجرد خطوة عسكرية بوسيلة اقتصادية.

الوسيلة واحدة والهدف إعلان النصر

المثير في هذه المرحلة أن الوسيلة واحدة "مضيق هرمز"، لكن رؤية النصر مختلفة بين الطرفين الأمريكي والإيراني.

فالولايات المتحدة تريد أن تقول إنها انتصرت عبر تحويل العالم إلى جزء من الضغط على إيران، أي أن الأزمة لم تعد أمريكية-إيرانية فقط، بل أصبحت أزمة تمس الاقتصاد الدولي كله، بما يدفع القوى الكبرى إلى الاصطفاف أو على الأقل إلى إعلان موقف.

وهنا تبرز نقطة الصين بوصفها جزءا أساسيا من هذه المرحلة؛ فكأن واشنطن أرادت من خلال الحصار أن تجر ثاني اقتصاد في العالم -أي الصين- إلى كسر صمتها والتعبير بوضوح عن موقفها مما يجري في هرمز، حتى لو لم يكن هذا الموقف يخدم أجندة أمريكا أو منحازا بالكامل إلى إيران.

فالصين تعد أكبر مستورد للنفط الإيراني وأكبر مستفيد من الوضعية السابقة التي أتاحت لها الحصول على نفط طهران بأسعار أقل، وأي مساس بمضيق هرمز مساس باقتصادها.

والمفارقة أيضا أن إيران ربما استفادت هي الأخرى من هذا الخروج الصيني، لأن أي موقف دولي يتحدث عن قانونية الحصار وحرية الملاحة يعني عمليا زيادة الضغط الدولي على أمريكا باتجاه إنهاء تصعيدها.

إن كل طرف يريد أن يصل إلى نصر، لكن برؤية مختلفة:

واشنطن عبر خنق اقتصادي واستدراج العالم إلى موقف واضح لتحرير المضيق.

وطهران عبر تدويل كلفة الحصار ليتحول إلى ضغط عالمي على واشنطن.

وفي النهاية، يبقى العالم هو من سيدفع الفاتورة الاقتصادية إلى حين العودة إلى طاولة المفاوضات للبحث ليس عن وقف شامل لإطلاق النار فحسب، بل عن صيغة يعلن من خلالها الطرفان انتصار كل على شاكلته.