حصار مضيق هرمز وأزمة الطاقة العالمية

حبس العالم أنفاسه في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات "إسلام آباد" بين واشنطن، ممثلة في نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وطهران التي مثلها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وبعد أكثر من عشرين ساعة، انتهت المفاوضات دون نتائج ملموسة؛ فقد تمسكت إيران بمطلب سيادتها على مضيق هرمز وحقها في تخصيب اليورانيوم، في حين رفضت أمريكا عدم إشراكها في تسيير المضيق المائي، وكذلك عدم تسليمها اليورانيوم المخصب الموجود لدى طهران، لتبدأ حسابات جديدة في تطورات الصراع، بانعكاساته على العالم من خلال زيادة أسعار الوقود والنفط، والدخول في أزمة طاقة خانقة.

تشير أرقام اقتصادية، وفق "مواقع اقتصادية متخصصة"، إلى خسائر اقتصادية تقدر بـ435 مليون دولار يوميا، وفقدان صادرات بقيمة 276 مليون دولار يوميا، وواردات بقيمة 159 مليون دولار، ليبلغ حجم خسائر إيران شهريا 13 مليار دولار

حصار مضيق هرمز

يمر 270 مليون دولار يوميا من الصادرات الإيرانية عبر مضيق هرمز، هذا المعبر المائي الذي تعتبره إيران ممرا سياديا وشريانا اقتصاديا مهما لها.

وتاريخيا، قام الرئيس الأمريكي ريغان في الثمانينيات بفرض الحماية لحركة السفن والملاحة هناك، بسبب الحرب العراقية الإيرانية، خصوصا أن المضيق يمر منه حوالي 20% من الإمدادات النفطية العالمية.

ويجمع ترمب حاليا قواه ويعلن حصارا على مضيق هرمز، بمعنى منع حركة السفن التي تدفع رسوما مالية لإيران، وكذلك السفن التي تتجه إلى الموانئ الإيرانية لإيصال المواد التي تحتاجها الدولة.

ورغم عدم وجود سند قانوني لهذا الحصار، وهو أمر لا يوليه ترمب أهمية كبيرة، فقد تم، وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية، إرسال المدمرتين "فرانك إي بيترسون" و"مايكل مورفي"، وهما مزودتان بصواريخ موجهة، إلى المنطقة من أجل تنظيم مسار بحري آمن لتشجيع انسيابية التجارة العالمية.

إعلان

كما أضاف قائد "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، أن نشر المدمرتين سيتبعه نشر قوات إضافية، بينها مسيرات تعمل تحت الماء، لدعم عمليات إزالة الألغام في المضيق خلال الأيام المقبلة.

المشهد القادم في مضيق هرمز هو مواجهة بحرية عسكرية بين طهران وواشنطن، وقد أكد مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري استهداف الموانئ في الخليج مقابل استهداف الموانئ الإيرانية، مما يعني مزيدا من الخسائر الاقتصادية وأزمة تطول الأسمدة والأغذية، بالإضافة إلى النفط والغاز، مع غياب أمد نهائي لنهاية الحصار الأمريكي على هرمز، خصوصا أن ترمب قال إن الحصار قد يتواصل إلى الانتخابات النصفية في أمريكا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

قرصنة بحرية في هرمز وفق إيران

تشير أرقام اقتصادية، وفق "مواقع اقتصادية متخصصة"، إلى خسائر اقتصادية تقدر بـ435 مليون دولار يوميا، وفقدان صادرات بقيمة 276 مليون دولار يوميا، وكذلك فقدان واردات بقيمة 159 مليون دولار، وبالمجمل يبلغ حجم خسائر إيران شهريا 13 مليار دولار.

ولذلك وصفت الجمهورية الإسلامية الحصار بالقرصنة، التي تهدف أمريكا من خلالها إلى السيطرة على نفط إيران والاستحواذ على العائدات المالية، على غرار فنزويلا، لتسويق نصر داخلي يحتاجه ترمب في ظل شعبية متدنية وصلت إلى حدود 30%.

عسكريا، يظل خيار تحريك الحلفاء، من قبيل الحوثيين، وإغلاق باب المندب، الممر المائي الذي يربط بين آسيا وأوروبا، مطروحا، ما قد ينتج عنه زيادة أسعار النفط وأزمة طاقة، وكذلك قفز متصاعد في أسعار الشحن والتأمين.

وتاريخيا، لم يغلق باب المندب إلا في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، كما أن ضرب الموانئ الخليجية، مثل ميناء جبل علي وميناء خليفة وميناء الملك عبد العزيز وميناء حمد، يظل فزاعة أخرى تهدد بها إيران، التي تريد أن تكون الخسارة شاملة للجميع في المنطقة الملتهبة.

هناك لاعب دولي آخر يستفيد من مضيق هرمز ويريد حلحلة الأزمة الحالية، وهو الصين، التي يمر عبر المضيق 40% من وارداتها النفطية لتشغيل اقتصادها، وتتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع النظام الإيراني

المفاوضات.. ضوء في آخر النفق

ترمب، الممسك بالعصا والجزرة، منفتح على التفاوض. ووفق آخر تصريحاته، فقد تلقى اتصالات من الأشخاص المناسبين في إيران لإبرام صفقة، فيما يبقى الدور التفاوضي لباكستان ومصر وتركيا هو المعول عليه حاليا، مع إبداء موسكو استعدادها للتدخل في وساطة بين الطرفين.

وهناك لاعب دولي آخر يستفيد من مضيق هرمز ويريد حلحلة الأزمة الحالية، وهو الصين، التي يمر عبر المضيق 40% من وارداتها النفطية لتشغيل اقتصادها، وتتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع النظام الإيراني، وقد شكرها ترمب على لعب دور في الكواليس في التفاوض الأخير بالعاصمة إسلام آباد.

أما نقطة الصفر التي لم تتجاوزها المفاوضات حتى الآن، مع الاكتفاء بمهلة أسبوعين لوقف إطلاق النار، فتريد الأطراف الدولية تجاوزها وفتح المضيق، شريان الاقتصاد العالمي، قبل مواصلة أسعار النفط والغاز ارتفاعها، ودخول عديد من دول العالم الأول والثالث في سياسات تقشفية طاقوية، يؤمل أن تنتهي قريبا مع مرونة التفاوض من جميع الأطراف.

إعلان