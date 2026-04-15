الحصار الأمريكي على هرمز: رسائل إلى الصين والهند والخليج

ثمة لحظات في التاريخ تبدو للوهلة الأولى وكأنها قرارات عسكرية محدودة، بينما هي في حقيقتها تحولات عميقة في بنية النظام الدولي تعيد رسم خرائط النفوذ العالمي. ما يجري اليوم في مضيق هرمز وخليج عمان وبحر العرب ينتمي بامتياز إلى هذه الفئة النادرة من اللحظات الفارقة.

فالحصار البحري الذي أعلنته إدارة ترامب على الموانئ الإيرانية، مع تهديد صريح بـ"القضاء فورا" على أي سفينة إيرانية تقترب من نطاقه، ليس مجرد إجراء ضغط على طهران، بل هو إعلان أمريكي صريح بأن واشنطن مستعدة لإعادة كتابة قواعد النظام الدولي البحري بيدها وحدها، بصرف النظر عما يقوله القانون الدولي أو ما يعتقده بقية العالم.

لفهم أبعاد هذا القرار حقا، يجب أن نتخلص أولا من الإغراء التحليلي الأسهل، وهو اختزال الأزمة في إطارها الثنائي الأمريكي الإيراني. فهذا الاختزال، رغم أنه الأكثر تداولا في وسائل الإعلام، هو الأقل دقة في فهم ما يجري فعلا.

التكتيك الصيني الكلاسيكي في "المقايضة عبر الأزمات" هو ما يجب أن تستعد له واشنطن جيدا قبل أن تذهب بعيدا في تصعيدها البحري

الحصار الأمريكي على هرمز هو في جوهره رسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى بكين، وبالدرجة الثانية إلى نيودلهي، وبالدرجة الثالثة إلى عواصم الخليج العربي. وهي رسالة مفادها أن واشنطن لا تزال تمتلك القدرة والإرادة على التحكم في شرايين الطاقة العالمية حين تشاء.

مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل هو الوريد الجغرافي للاقتصاد العالمي، إذ يعبره ما يتراوح بين خمس وربع كمية النفط المتداولة عالميا يوميا. وحين يتعرض هذا الوريد لاضطراب جدي، فإن تداعياته لا تتوقف عند حدود الشرق الأوسط، بل تمتد فورا إلى أسواق طوكيو وسيول وشنغهاي ومومباي وبرلين وهيوستن.

وهذه الحقيقة الجغرافية الاقتصادية هي ما يجعل الحصار الأمريكي سلاحا متعدد الأهداف بامتياز، حتى وإن كانت طهران هي الهدف المعلن.

الصين تقف اليوم في قلب هذه المعادلة بطريقة لا تستطيع تجاهلها. فبكين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم، وقد نسجت على مدى السنوات الماضية منظومة معقدة للتحايل على العقوبات الأمريكية، عبر ما بات يعرف بـ"أسطول السفن الشبح"، وهي ناقلات نفط تعمل خارج رادار المنظومة المالية الغربية وتنقل النفط الإيراني إلى الموانئ الصينية بعيدا عن عيون واشنطن.

الهند من جهتها تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. فنيودلهي تحتاج إلى النفط الإيراني الرخيص لتغذية اقتصادها الصاعد، وتحتاج في الوقت ذاته إلى علاقة متينة مع واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في محيطها

الحصار البحري يستهدف هذا الخط الاستراتيجي بشكل مباشر، ويضع بكين أمام خيارات كلها مكلفة. فإن قبلت الحصار ضمنيا وتكيفت معه، فستكون قد اعترفت بالهيمنة الأمريكية على الممرات البحرية الدولية وأذعنت لها، وهو ما يتعارض مع روايتها عن صعود قطب دولي مواز.

وإن قاومته وحاولت تحديه، فستجد نفسها في مواجهة مفتوحة مع واشنطن في ملف يتجاوز إيران ويمس صميم مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. والأرجح أن بكين ستختار مسارا ثالثا أكثر دهاء، وهو تصعيد ضغوطها في ملفات أخرى كتايوان أو بحر الصين الجنوبي أو الحرب التجارية، بهدف إشغال واشنطن على جبهات متعددة وإجبارها على التراجع أو التفاوض.

هذا التكتيك الصيني الكلاسيكي في "المقايضة عبر الأزمات" هو ما يجب أن تستعد له واشنطن جيدا قبل أن تذهب بعيدا في تصعيدها البحري.

الهند من جهتها تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. فنيودلهي تحتاج إلى النفط الإيراني الرخيص لتغذية اقتصادها الصاعد، وتحتاج في الوقت ذاته إلى علاقة متينة مع واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في محيطها الإقليمي.

هذه المعادلة الصعبة ستضع الدبلوماسية الهندية تحت ضغط استثنائي، ومن المرجح أن تلجأ نيودلهي إلى سياسة "الغموض الاستراتيجي"، فلا تنضم إلى الحصار علنا ولا تعارضه صراحة، بينما تعمل في الكواليس على إيجاد بدائل لوارداتها النفطية وتنويع مصادرها.

غير أن هذا الموقف الهندي المراوغ، إن طال أمده، سيجد نفسه مضطرا للحسم في نهاية المطاف، لأن الحصار الفعال لا يتحمل مناطق رمادية واسعة على المدى البعيد.

الخليج في هذه المعادلة ليس طرفا فاعلا يقود، بل طرف محاصر بين تحالفاته الأمنية ومصالحه الاقتصادية وجواره الجغرافي الملتهب

أما دول الخليج العربي، فثمة خطأ تحليلي شائع يجب تصحيحه في هذا السياق. كثير من المراقبين يفترضون أن دول الخليج ستقف خلف الحصار الأمريكي بحماس، انطلاقا من قناعة أن ما يضعف إيران يقوي الخليج.

وهذه قراءة صحيحة في مستواها السطحي، لكنها مخطئة في عمقها الاستراتيجي. فدول الخليج تريد فعلا كبح التمدد الإيراني، لكنها لا تريد حربا تشتعل في البحر الذي يطل عليه اقتصادها وتعبره ناقلاتها وتمر منه صادراتها النفطية.

هذا الفارق الدقيق بين "إضعاف إيران" و"حرب في الخليج" هو ما لا تفهمه واشنطن دائما، وما تفهمه عواصم الخليج جيدا من تجارب مريرة متراكمة.

إن أي اشتعال عسكري في مياه هرمز وخليج عمان لن يحرق الأصول الإيرانية وحدها، بل سيلحق أضرارا بالغة بالملاحة التجارية الخليجية وأسواق التأمين البحري وحركة الاستثمار الأجنبي في المنطقة.

وهو ما يجعل موقف الخليج من الحصار موقف من يؤيد الهدف ويخشى الوسيلة في آن واحد.

فضلا عن ذلك، فإن دول الخليج تحافظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين والهند اللتين تتضرران من الحصار، وهذا التشابك المصلحي يجعلها حريصة على ألا تزج بها واشنطن في موقف العداء الصريح لشركائها التجاريين الكبار.

باختصار، الخليج في هذه المعادلة ليس طرفا فاعلا يقود، بل طرف محاصر بين تحالفاته الأمنية ومصالحه الاقتصادية وجواره الجغرافي الملتهب.

المعركة الحقيقية ليست على النفط الإيراني ولا على المفاعلات النووية، بل على سؤال: من يحكم النظام الدولي في عالم القرن الحادي والعشرين؟

وفي مشهد يفيض بالمفارقات، فإن إيران، الطرف الأكثر تضررا ظاهريا من الحصار، ليست بالضرورة الطرف الأكثر خسارة على المدى البعيد.

فطهران أعلنت على الفور أنها ستطبق "آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز حتى بعد انتهاء الأزمة"، وهو إعلان بالغ الدلالة يكشف عن استراتيجية إيرانية ذكية تحول الأزمة الراهنة إلى ذريعة لتأسيس حضور عملياتي دائم في المضيق، يمنحها ورقة ضغط لا تنضب في مواجهة خصومها لعقود مقبلة.

كما أن الحصار يوفر لطهران مبررا داخليا ثمينا لتعزيز التماسك الشعبي حول القيادة في مواجهة "العدو الخارجي"، وهي أداة سياسية لطالما أجادت توظيفها في لحظات الضغط الحاد.

وأمام هذا المشهد المتشابك، تبقى السيناريوهات مفتوحة بين ثلاثة مسارات: تفاوض إيراني تحت الضغط يفضي إلى اتفاق نووي، أو تصعيد بحري محدود يفتح دورة مواجهة غير محسوبة النهايات، أو الأرجح والأخطر: استنزاف طويل تلتف فيه بكين على الحصار تدريجيا عبر مسارات بديلة، فيما تفعل طهران شبكة حلفائها الإقليميين، حتى يتآكل الحصار من الداخل قبل أن ترفعه واشنطن رسميا.

في نهاية المطاف، المعركة الحقيقية ليست على النفط الإيراني ولا على المفاعلات النووية، بل على سؤال: من يحكم النظام الدولي في عالم القرن الحادي والعشرين؟

هل تبقى الولايات المتحدة الضامن الوحيد لأمن الممرات البحرية الدولية، والحكم الأعلى على من يستحق الوصول إليها ومن لا يستحق؟ أم أن العالم يسير نحو نظام متعدد الأقطاب تتوزع فيه هذه الصلاحيات بين قوى متعددة؟

هرمز اليوم ليس مجرد مضيق يتسع لأربعين كيلومترا من المياه، بل هو مسرح اختبار حقيقي لهذا السؤال الوجودي الكبير. والجواب الذي ستفرزه الأسابيع والأشهر المقبلة لن يحدد مصير إيران وحدها، بل سيرسم ملامح النظام الدولي الذي سيرثه أبناؤنا.