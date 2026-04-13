وساطة إسلام آباد بين أمريكا وإيران في حقل ألغام سياسي

بدت الولايات المتحدة تقدم تنازلات لإيران بإيفادها نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي تردد أنه لم يكن متشجعا للحرب، على رأس وفدها المفاوض، وذلك بعد تجربة جولتين سابقتين قطعتهما الولايات المتحدة بشن الحرب، رغم التفاؤل الذي كان يسود أجواء الشرق الأوسط بقطع الطريق على قارعي طبول الحرب.

وبينما كان الوفدان الأمريكي والإيراني يجريان أولى محادثاتهما يوم السبت 11 أبريل/نيسان، كانت بارجتان عسكريتان أمريكيتان تحاولان كسر الأمر الواقع الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، وهو منع العبور دون موافقة إيرانية. وبعد أربع جلسات مضغوطة، غادر الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس معلنا انتهاء المفاوضات.

ربما لم تكن الولايات المتحدة تخطط لتكرار خدعة المحادثات في الوساطة العمانية، وقد فعلتها إسرائيل من قبل في وساطة قطر، فأصبحت حيلة تضليل مكشوفة لجميع المنخرطين في مساعي وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

لكنّ عاملين يشيران إلى تمسك الولايات المتحدة بأسلوب الإملاءات:

إيفاد نائب الرئيس للتفاوض، ولا يسعه انتظار أسبوعين، نهاية الهدنة، للوصول إلى نتيجة، وكل ما يفعله هو تقديم قائمة مطالب للإيرانيين للموافقة أو العودة إلى حوار الصواريخ والتهديدات بمسح حضارة برمتها.

إيفاد نائب الرئيس للتفاوض، ولا يسعه انتظار أسبوعين، نهاية الهدنة، للوصول إلى نتيجة، وكل ما يفعله هو تقديم قائمة مطالب للإيرانيين للموافقة أو العودة إلى حوار الصواريخ والتهديدات بمسح حضارة برمتها. الثاني: إعلان الرئيس دونالد ترمب استمرار الحشد وتعزيز الذخيرة وتحديثها، تحسبا لانهيار المحادثات.

أما إسرائيل، فكانت قد فجرت المحادثات قبل أن تبدأ، بتكثيف الهجمات على لبنان، بدعوى تدمير بنى أساسية لحزب الله، والتبرؤ ضمنيا من الهدن والاتفاقات التي يمكن أن تتوصل إليها الولايات المتحدة مع إيران، فاستحقت لعنة وزير الدفاع الباكستاني.

علاقة الولايات المتحدة بباكستان لم تكن دائما سمنا على عسل، فقد رفضت باكستان الانضمام إلى الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، وبقي انضمامها إلى الحرب الأمريكية في أفغانستان محل شك أمريكي دائم

مؤهلات الوساطة الباكستانية

لقد أحسنت باكستان صنعا بعدم التحاقها بأمريكا في الحرب على إيران، كما فعلت في الحرب على أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وحافظت على علاقاتها الودية بجارتها الغربية، التي تشترك معها بحدود تمتد أكثر من 900 كيلومتر، ولديها ثاني أكبر تجمع شيعي في العالم، يقدر بأكثر من 20 مليون نسمة.

ولم تخسر باكستان تحالفها التقليدي مع الولايات المتحدة، لأن حاجة واشنطن إلى إسلام آباد لم تتراجع، رغم المد والجزر الذي اتسمت به العلاقة بين البلدين، منذ انضمامها إلى معاهدتي سيتو وسنتو في خمسينيات القرن الماضي، مرورا بوقوفها رأس حربة في مواجهة الاجتياح السوفياتي لأفغانستان، وبعدها الحرب على ما يوصف بالإرهاب، إلى أن صنفتها الولايات المتحدة حليفا إستراتيجيا رئيسيا خارج نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي العهد الترمبي الثاني، كان قائد الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير، القائد العسكري الأجنبي الأول، إن لم يكن الوحيد، الذي استقبله الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، ضمن جولة استغرقت نحو 10 أيام في الولايات المتحدة، لم يفصح عن كنهها. ولا شك أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا قيمة الرجل القوي الذي يمكن الاعتماد عليه.

لكن علاقة الولايات المتحدة بباكستان لم تكن دائما سمنا على عسل، فقد رفضت باكستان الانضمام إلى الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، وبقي انضمامها إلى الحرب الأمريكية في أفغانستان محل شك أمريكي دائم، حيث أبقت إسلام آباد على حدود لا تتجاوزها في هذه الحرب، وذلك على الرغم من إعلان الرئيس الراحل برويز مشرف أن تحالفه مفتوح وكامل في الحرب على ما يوصف بالإرهاب.

وفي المقابل، لم تتقدم واشنطن لمساعدة باكستان في حروبها الشاملة الثلاث مع الهند، بل تبنت موقف نيودلهي في حرب كارغيل المحدودة صيف عام 1999، وفرضت على باكستان سلسلة عقوبات مركبة جعلتها على حافة الإفلاس في حقبة التسعينيات، وذلك بعد استنفاد أغراض أمريكا منها بانهيار الاتحاد السوفياتي، وظهور قوى في أفغانستان ليست على المزاج الأمريكي، بداية مع قوى المجاهدين وانتهاء بحكم طالبان الأول، الذي أطيح به بتعاون باكستاني نهاية عام 2001.

لم تسمح باكستان باستغلال أراضيها لضرب إيران، ورغم نفيها وجود قواعد أمريكية على أراضيها، فإن من المعلوم بالضرورة أن استعمال الولايات المتحدة للقواعد العسكرية الباكستانية لم يتوقف في إطار الحرب على أفغانستان

الحاجة لباكستان

باستضافتها المحادثات الأمريكية الإيرانية، حولت إسلام آباد الحرب على إيران من مصدر خطر حقيقي يهدد المنطقة بأسرها، بما فيه أمنها الداخلي وعلى ثلاث جهات من حدودها (الهند وإيران وأفغانستان)، إلى فرصة للاضطلاع بدور إقليمي. وبغض النظر عن نتيجة المحادثات، فإنها تعني اعترافا بأهمية إسلام آباد ودورها المستقبلي.

ولم يكن اختيار إسلام آباد صدفة، وإنما عمل دبلوماسي تراكمي، خاصة مع الولايات المتحدة، فقد كانت جسرا حيويا لإقامة علاقات بينها والصين نهاية ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي واعترافهما المتبادل، وحلت الصين محل تايوان في الأمم المتحدة.

وفي الوقت ذاته، لم تسمح باكستان باستغلال أراضيها لضرب إيران، ورغم نفيها وجود قواعد أمريكية على أراضيها، فإن من المعلوم بالضرورة أن استعمال الولايات المتحدة للقواعد العسكرية الباكستانية لم يتوقف في إطار الحرب على أفغانستان، ولا يوجد ما يؤكد انتهاء نشاط هذه القوات في الأراضي الباكستانية، كما لا يوجد دليل أو حتى اتهام إيراني باستعمال الأراضي الباكستانية لضرب إيران، ما يعزز ثقة إيران بباكستان واعتبارها وسيطا نزيها. وليس بوسع باكستان استعداء جار جديد يضاف إلى الهند وأفغانستان.

لا يستبعد أن يهدف جنوح واشنطن إلى محادثات إسلام آباد إلى وقف الانهيار الذي تسببه حرب غير شعبية أمريكيا، ولا تحظى بتأييد الحلفاء، خاصة الأوروبيين، ولم يكن متوقعا لها أن تستمر أسابيع، علاوة على الخوف من أن تصبح مزمنة، وشبحا أفغانستان وفيتنام ما زالا ماثلين.

التنسيق الكامل مع الصين، سواء بما يتعلق بإدارة الحوار الأمريكي الإيراني أو تداعيات الحرب على المنطقة إذا ما استؤنف القتال، ومن ذلك زيارة وزير الخارجية الباكستاني للصين أثناء التحضير للمحادثات

محاذير الانهيار

وبقدر ما تتطلع إسلام آباد إلى مكاسب دبلوماسية وإقليمية من استضافتها محادثات في غاية الحساسية، فإنها تدرك حجم أخطار الفشل: أولها أن تصبح كبش فداء لإخفاق الإدارة الأمريكية دبلوماسيا، بعد أن أخفقت في حسم المعركة عسكريا.

والثاني أن تكون إسلام آباد محطة لإعادة النظر في الخطط العسكرية والسياسية للولايات المتحدة، والشاهد في ذلك ماثل في الحوار الذي رعته سلطنة عمان، وتنكر الولايات المتحدة لإعلان وزير الخارجية العماني نجاح المفاوضات يوم الجمعة، لتشن هجومها القاتل مع إسرائيل صبيحة السبت.

وهي المرة الثانية التي تستغل فيها إدارة ترمب المحادثات لخديعة إيران، كما حدث عشية حرب الـ 12 يوما في يونيو/حزيران 2025.

ولتجنب أفعال ارتدادية، فإن باكستان تتسلح بعدة عوامل تحميها من أن تكون كبش فداء، منها:

موقعها بين الهند والصين وبحر العرب يضمن لها عدم تضحية الولايات المتحدة بها، واستمرار الاعتماد عليها في حال نجحت المفاوضات، واتقاء شرها بعدم مساعدة إيران ودعمها في حال أخفقت المحادثات.

التنسيق الكامل مع الصين، سواء بما يتعلق بإدارة الحوار الأمريكي الإيراني أو تداعيات الحرب على المنطقة إذا ما استؤنف القتال، ومن ذلك زيارة وزير الخارجية الباكستاني للصين أثناء التحضير للمحادثات.

، سواء بما يتعلق بإدارة الحوار الأمريكي الإيراني أو تداعيات الحرب على المنطقة إذا ما استؤنف القتال، ومن ذلك زيارة وزير الخارجية الباكستاني للصين أثناء التحضير للمحادثات. إشراك كل من مصر وتركيا والسعودية في المحادثات، وهي الدول التي تتحدث عن حلف محتمل بينها لمواجهة تداعيات الحرب، يضاف إلى اتفاق التعاون الإستراتيجي بين السعودية وباكستان. ومع أن كل دولة لها مصلحة خاصة في المحادثات، فإنها تشترك جميعا لتشكل درعا يحمي باكستان دبلوماسيا من أي أضرار يمكن أن تلحق بها جراء انهيار المحادثات.

لم تلجأ واشنطن للخديعة، ولعل الوقت لا يسعفها هذه المرة، فتقمصت إستراتيجية إيران في إغلاق مضيق هرمز، والضغط على العالم، بمن فيهم من يعتقد أنهم حلفاء إيران المحتملون مثل الصين وروسيا، والمحايدون، بمن فيهم الوسيط باكستان. وهو تكرار لسياسة استنساخ مسيرة شاهد الانتحارية، رخيصة التكلفة، لمحاربة إيران بسلاحها.

إسرائيل، بادرت إلى تفجير المحادثات قبل أن تبدأ، بتدميرها أكثر من 100 هدف في لبنان في غضون ثلاث ساعات، بمجرد الإعلان عن الهدنة والقبول بوساطة باكستان

الهند وإسرائيل

عاملان رئيسيان يتربصان بأي دور يؤهل باكستان للصعود، والذي سيكون حتما على حساب التحالف الهندي الإسرائيلي، الذي يضع الإطاحة بباكستان أول أهدافه، سواء أعلن عنه أم بقي مستترا. وقد بدا جليا في زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإسرائيل قبل يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 فبراير/ شباط.

فإسرائيل مستميتة للإطاحة بكيان إيران وتحويلها إلى دولة فاشلة، وذراعها في ذلك ابتزاز الإدارة الأمريكية للاستمرار في الحرب.

وبنفس القدر، تطمح الهند لأن ترى انهيار الحاجز الجغرافي بينها وبين نفط إيران وغازها، وهو ما يعني بالضرورة دعم حركات الانفصال المسلحة في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وإذا ما انهار النظام الإيراني، فسيكون ذلك متاحا، والهدف أن تلتقي الجغرافيا الهندية بإيران الفاشلة، والإحاطة الهندية الإسرائيلية بمنطقة الشرق الأوسط، لتصبح تركيا وجميع الدول العربية بين فكي كماشة، أو تحت هيمنة هندية إسرائيلية.

لم يتجاوز تعليق الهند على محادثات إسلام آباد أن نيودلهي تراقب عن كثب، وهي بالطبع لن تكون سعيدة بالنجاح، وفق مراقبين هنود يرون أن أي نجاح في المحادثات سوف يحسب لباكستان على حساب نفوذ الهند، وهي التي دأبت على اتهام إسلام آباد برعاية الإرهاب، الدمغة المحببة أمريكيا.

وقد نسيت، أو تناست، في مسار تحالفها مع تل أبيب، امتنانها السابق لإيران، بأن جذور الإمام الخميني تعود إلى الهند، حيث هاجر جده الأول سيد أحمد موسوي الهندي عام 1830 من كينتور في ولاية أوتار برادش حاليا إلى النجف، ومنها إلى إيران.

أما إسرائيل، فبادرت إلى تفجير المحادثات قبل أن تبدأ، بتدميرها أكثر من 100 هدف في لبنان في غضون ثلاث ساعات، بمجرد الإعلان عن الهدنة والقبول بوساطة باكستان، وهو ما جعلها تدلي بأقسى تصريح ضد الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، باللعنة على الكيان السرطاني الشرير ضد الإنسانية، وإلى جهنم من قاموا بتأسيسه.

يتعين على إسلام آباد أن تفكك الألغام السياسية المحيطة بمبادرتها من كل جانب، قبل التفكير في كيفية تفكيك ألغام مضيق هرمز. وأول هذه الألغام أن لا تقلب واشنطن لها المجن، كما فعلت في تسعينيات القرن الماضي

أخيرا، لم يتوقف أمل الباكستانيين باستعادة المبادرة، لكن يبدو جليا أن ملف إسرائيل أولا هو الحاسم في المحادثات والهدنة، وليست المصلحة الأمريكية واستقرار المنطقة، فالمصلحة تكمن في البحث عن مخرج للحرب، وأن يكون السلام شاملا.

أما إيران، فمن يقف معها سرا أو علنا يدرك أنها جاءت إلى إسلام آباد من مصدر قوة، تعتمد فيه على استماتتها بالدفاع عن أرضها ومستقبلها، وأن الحرب تأكل الجميع معها.

وإلى حين استعادة الرؤية، يتعين على إسلام آباد أن تفكك الألغام السياسية المحيطة بمبادرتها من كل جانب، قبل التفكير في كيفية تفكيك ألغام مضيق هرمز. وأول هذه الألغام أن لا تقلب واشنطن لها المجن، كما فعلت في تسعينيات القرن الماضي، وثانيها، وليس آخرها، تربص التحالف الهندي الإسرائيلي بها.