هل فقدت الأمم المتحدة قدرتها على إيقاف الحروب؟

قراءة في تآكل فاعلية النظام الدولي أمام أزمات غزة وأوكرانيا والملف الإيراني

منذ تأسيس الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ارتبط وجودها بوعد تاريخي يتمثل في حماية السلم الدولي ومنع تكرار كوارث الحروب الكبرى. غير أن التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي اليوم تطرح سؤالا جوهريا: أما زالت هذه المنظمة قادرة على أداء دورها كضابط لإيقاع الصراعات، أم إنها باتت تعكس حدود النظام الذي نشأت في إطاره؟

في ظل أزمات متلاحقة تمتد من غزة إلى أوكرانيا وصولا إلى الملف النووي الإيراني، يبدو أن المشهد الدولي لم تعد تحكمه قواعد القانون بقدر ما تعيد تشكيله موازين القوة. وبينما تتكاثر القرارات والتصريحات الأممية، يتراجع تأثيرها الفعلي على مجريات الأحداث، ما يكشف عن فجوة متسعة بين الشرعية الدولية والقدرة على فرضها.

منظمة نشأت لضبط الفوضى.. وتواجه فوضى النظام نفسه

عندما تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، كان الهدف المركزي واضحا، وهو نزع فتيل الحروب عبر منظومة قانون دولي جماعي تمنع انزلاق العالم إلى صراعات شاملة. غير أن ما نشهده اليوم لا يتعلق بفشل المنظمة بقدر ما يتعلق بتحول النظام الدولي ذاته من منطق القانون إلى منطق القوة وإدارة النفوذ.

لقد تحولت الأمم المتحدة، في كثير من الملفات، من فاعل ضابط للصراع إلى شاهد إداري على أزماته.

غزة.. اختبار الانقسام الأخلاقي والسياسي للنظام الدولي

في حرب غزة، برزت الأمم المتحدة في أكثر صورها هشاشة منذ عقود؛ فعلى الرغم من سيل القرارات والدعوات لوقف إطلاق النار، اصطدمت المنظمة بجدار صلب من الانقسام داخل مجلس الأمن، واستخدام متكرر لحق النقض.

ما حدث لم يكن مجرد عجز إجرائي، بل شللا سياسيا بنيويا كشف أن:

• الإرادة الدولية غير موحدة،

القانون الإنساني بات رهينة توازنات القوى،

"الشرعية الأخلاقية" لا تكفي دون أدوات إلزامية.

وبذلك تحولت الأمم المتحدة إلى منصة توصيف للأزمة، لا إنتاج للحل.

أوكرانيا.. عودة الحرب الكبرى وشلل مجلس الأمن

في حرب أوكرانيا، ظهر العجز الأممي بأوضح صوره؛ فروسيا، الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تمتلك حق النقض، ما جعل المجلس نفسه طرفا مشلولا داخل أزمة يفترض أنه الحكم فيها.

نتج عن ذلك:

انتقال مركز الفعل السياسي إلى تحالفات موازية،

تراجع الأمم المتحدة أمام الناتو والاتحاد الأوروبي،

وتآكل فكرة “الأمن الجماعي” لصالح “الأمن التحالفي”.

وهكذا لم تعد المنظمة قادرة على منع الحرب، أو حتى التأثير في مسارها، بل اكتفت بإدارة خطاب دولي رمزي حولها.

إيران.. ملف نووي خارج عباءة القرار الأممي المباشر

في الملف النووي الإيراني، لعبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دور المراقب التقني، بينما تولى مجلس الأمن سابقا فرض العقوبات. لكن مع انهيار الاتفاق النووي وتراجع الالتزام به، برز تحول جوهري تمثل في انتقال الملف من الإطار الأممي إلى المفاوضات الثنائية غير المباشرة بين القوى الكبرى. وما حصل بالنتيجة:

تراجع الدور الأممي إلى وظيفة رقابية محدودة،

أصبحت التسويات تصاغ خارج المنظومة الأممية،

وغابت القدرة على فرض اتفاق شامل طويل الأمد.

أزمة بنيوية لا أزمة ظرفية

إن اختزال أزمة الأمم المتحدة في "ضعف الأداء" تبسيط مخل؛ فالمشكلة أعمق بكثير، وتكمن في هندسة النظام الدولي نفسه:

حق النقض (الفيتو) يحول مجلس الأمن إلى ساحة تعطيل لا قرار،

تضارب مصالح القوى الكبرى يجعل الإجماع شبه مستحيل،

غياب سلطة تنفيذية دولية مستقلة يفرغ القرارات من مضمونها،

التنفيذ يعتمد على إرادة الدول لا على إلزام مؤسسي، وبذلك يصبح القانون الدولي في كثير من الحالات قانونا انتقائيا لا قانونا ملزما عالميا.

من "حفظ السلام" إلى "إدارة الأزمات"

تغيرت وظيفة الأمم المتحدة عمليا من منع الحرب إلى احتواء آثارها وتخفيف كلفتها الإنسانية؛ وباتت المنظمة اليوم تعمل في مساحة رمادية، في توثيق الانتهاكات وإدارة المساعدات وفتح قنوات تفاوض محدودة، لكنها في المقابل فقدت القدرة على فرض الإرادة الدولية عندما تنفجر الأزمات الكبرى.

نظام دولي يعيد تعريف نفسه خارج الأمم المتحدة

إن الأزمات في غزة وأوكرانيا وإيران تكشف حقيقة مركزية، وهي أن العالم لا يعيش أزمة أمم متحدة بقدر ما يعيش أزمة نظام دولي أعاد توزيع القوة خارجها.

الأمم المتحدة لم تنهَر، لكنها باتت تتحرك داخل حدود صارمة رسمها صراع القوى الكبرى، حيث تتراجع الدبلوماسية متعددة الأطراف لصالح التحالفات والتفاهمات الثنائية، وإدارة الأزمات بدل حلها. وفي هذا السياق، يمكن القول إن المنظمة ما زالت قائمة، لكنها لم تعد اللاعب الذي يضبط إيقاع الحرب، بل الذي يصفه بعد وقوعه.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.