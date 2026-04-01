لماذا ينخفض سعر الذهب رغم الحروب؟ تحليل مفارقة 2026

سراب الذهب: فك شفرة هبوط المعدن النفيس وسط نيران الصراع العالمي

يواجه المشهد المالي العالمي الراهن ظاهرة تتحدى ما يربو على قرن من النظريات الاقتصادية؛ فتاريخيا، كلما تفاقمت التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في ممرات الطاقة المضطربة في الشرق الأوسط، اندفع المستثمرون نحو حيازة الذهب.

بيد أنه في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية المرتبطة بإيران، دخلت تجارة "الملاذ الآمن" في حالة من التناقض الصارخ. فبعد أن بلغ سعره ذروة تاريخية قياسية تجاوزت 5400 دولار للأوقية، انخرط الذهب في مسار هبوطي حاد، حيث يجهد الآن للبقاء قرب مستوى 4400 دولار. وهذا التصحيح الجسيم في فترة وجيزة جعل المكانة التقليدية للمعدن كملاذ آمن موضع شك وتساؤل.

هيمنة الدولار الأمريكي وسحر السيولة

يعد تعاظم قوة الدولار الأمريكي العامل الأبرز الذي يضغط على أسعار الذهب؛ ففي أوقات عدم اليقين العالمي، يبحث المستثمرون عن الأمان، ورغم عراقة الذهب، يظل الدولار هو عملة الاحتياط الأولى عالميا. في البيئة الراهنة، تتدفق رؤوس الأموال بسرعة نحو الأصول المقومة بالدولار، مما دفع "مؤشر الدولار" إلى أعلى مستوياته منذ سنوات.

وبما أن الذهب يسعر دوليا بالعملة الأمريكية، فإن ارتفاع قيمة الدولار يجعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تراجع الطلب العالمي.

ويفضل كثير من المستثمرين حاليا سيولة الدولار وعوائده على حيازة الذهب المادية، وما دام الدولار بقي الملاذ المفضل، سيواجه الذهب طريقا وعرا نحو التعافي.

أزمة الطاقة ومنطق التضخم المزدوج

أثر النزاع في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسواق الطاقة؛ إذ أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى اضطراب إمدادات النفط، مما تسبب في قفزة هائلة في أسعار الخام. في الظروف العادية، تدعم أسعار النفط المرتفعة الذهب، لكونه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن السوق تنظر حاليا إلى هذا التضخم من زاوية مختلفة.

يسود اعتقاد لدى المستثمرين بأن ارتفاع تكاليف الطاقة سيجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات نقدية صارمة؛ فالتضخم المستمر يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

ومع بداية عام 2026، كانت التوقعات تشير إلى اتجاه الفدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة عدة مرات، إلا أن هذه الآمال تبخرت الآن، وتشير بيانات السوق الحالية إلى احتمال كبير لبقاء الفائدة مرتفعة أو حتى زيادتها قبل نهاية العام، وهو ما يشكل رياحا معاكسة قوية للمعادن الثمينة.

تكلفة الفرصة البديلة وعوائد السندات

يعرف الذهب بأنه أصل لا يدر عائدا؛ أي إنه لا يمنح فوائد أو توزيعات أرباح، وتعتمد قيمته فقط على ارتفاع السعر. عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، حيث يفضل المستثمرون السندات الحكومية أو الودائع النقدية ذات العائد المرتفع.

في الوقت الراهن، تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا، وهي أصول تعتبر شديدة الأمان؛ فإذا كان بمقدور المستثمر تحقيق عائد بنسبة 5% من سند حكومي، فمن غير المرجح أن يحتفظ بالذهب في ظل تقلباته السعرية الحالية.

إن ارتفاع العائد الحقيقي على السندات يجعل الذهب يبدو أقل جاذبية، وهذه الضغوط الاقتصادية الأساسية أثبتت أنها أقوى من المخاوف الناجمة عن الحروب الإقليمية.

تسييل الأصول والحاجة الماسة للسيولة

يكمن سبب آخر لهذا التراجع في الحاجة الملحة للسيولة النقدية؛ فقد تسببت الحرب في تقلبات حادة عبر كافة فئات الأصول، ومنها أسواق الأسهم التي تكبدت خسائر فادحة. عندما يواجه كبار المستثمرين المؤسسيين خسائر في محافظ الأسهم، فإنهم يتلقون ما يعرف بـ"نداءات الهامش" (Margin Calls)، وهي مطالبات بتوفير سيولة نقدية إضافية لتغطية مراكزهم.

ولتوفير هذه الأموال بسرعة، يلجأ المستثمرون إلى بيع أصولهم الأكثر سيولة وربحية. وبما أن الذهب حقق مكاسب تقترب من 50% خلال عام 2025، فقد أصبح الهدف الأول للبيع لجني الأرباح وتغطية الخسائر في قطاعات أخرى. في هذا السيناريو، يعامل الذهب كمصدر للنقد الجاهز، لا كمخزن للقيمة على المدى البعيد، مما يخلق ضغوطا بيعية تدفع السعر نحو الأسفل.

التصحيح الفني واستنزاف القوة الشرائية

كان الارتفاع السريع للذهب نحو مستويات 5400 دولار مدفوعا جزئيا بعمليات شراء مضاربية؛ ودخل العديد من المتداولين إلى السوق في وقت متأخر من موجة الصعود، آملين في مستويات أعلى. وعندما عجز السعر عن اختراق حاجز 5600 دولار، بدأ هؤلاء المضاربون في التخارج من مراكزهم.

حدد المحللون الفنيون أنماطا هبوطية في الرسوم البيانية الأخيرة، منها نمط "الابتلاع البيعي" الذي ظهر في منتصف مارس/آذار. هذه الإشارات غالبا ما تفعل أوامر البيع التلقائي عبر خوارزميات الكمبيوتر.

وبمجرد كسر السعر مستويات دعم رئيسية مثل 5 آلاف دولار، تحول الزخم بالكامل لصالح البائعين، مما أدخل السوق في مرحلة تصحيح ضرورية لإزالة الإفراط في المضاربات.

تحول سلوك البنوك المركزية

لسنوات عدة، كانت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة هي المشتري الرئيسي للذهب لتقليل الاعتماد على الدولار. ومع ذلك، عند المستويات القياسية فوق 5 آلاف دولار، بدأت بعض هذه البنوك في إبطاء وتيرة مشترياتها.

وبينما يظل الطلب طويل الأجل قائما، فإن الرغبة الفورية في الذهب الفعلي تراجعت، بل إن بعض الدول قد تدرس بيع أجزاء صغيرة من احتياطياتها لدعم عملاتها المحلية أو لتمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد. هذا التراجع في ضغط الشراء المستمر جعل السوق عرضة لموجة الهبوط الحالية.

تأثير "استيعاب السوق للأنباء"

تتميز الأسواق المالية بأنها تتطلع إلى المستقبل؛ فتهديدات النزاع مع إيران كانت مطروحة للنقاش منذ أشهر قبل وقوعها فعليا، وكان جزء كبير من حالة الخوف قد انعكس بالفعل في السعر خلال رحلة صعود الذهب أواخر عام 2025.

وعندما اندلعت الحرب أخيرا، كانت القفزة السعرية الأولية قصيرة الأمد، حيث انتقل المستثمرون من مرحلة "شراء الشائعة" إلى مرحلة "بيع الخبر". وبمجرد أن تكرس واقع الحرب، حولت السوق تركيزها إلى التبعات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، مما أدى إلى تراجع قيمة الصدمة الأولية للحرب في أعين تجار السلع.

استشراف المستقبل

إن التراجع الحالي في أسعار الذهب هو نتاج تحالف نادر للقوى الاقتصادية؛ فرغم أن التوترات الجيوسياسية تدعم المعدن عادة، فإن هيمنة الدولار وارتفاع عوائد السندات والحاجة الماسة للسيولة قد طغت على سردية "الملاذ الآمن". وتفضل الأسواق حاليا النقد والعائد على الأمان طويل الأمد الذي يوفره الذهب.

يجب على المستثمرين مراقبة مستوى الدعم عند 4300 دولار بدقة؛ فإذا أرسل الاحتياطي الفدرالي إشارات حول العودة إلى خفض الفائدة، قد يجد الذهب أرضية صلبة للاستقرار. ومع ذلك، إذا ظل نزاع إيران يبقي أسعار الطاقة مرتفعة ومخاطر التضخم قائمة، فقد يستمر المعدن الأصفر في كفاحه لاستعادة بريقه.

وتظل "مفارقة الذهب" لعام 2026 تذكيرا بأن أقوى الأصول لا يمكنها الإفلات من القوانين الأساسية لأسعار الفائدة وقوة العملات.