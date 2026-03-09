هل تتحول مواجهة إيران وإسرائيل إلى حرب بسوس جديدة في الخليج؟

بدأت الحرب بعد سنوات طويلة من التوتر والمناوشات السياسية والعمليات الاستخباراتية والضربات غير المباشرة؛ إذ تحولت المواجهة أخيرا إلى حرب فعلية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ومع اندلاع هذه المواجهة المفتوحة، تجد دول الخليج العربي نفسها فجأة في قلب صراع لم تختره، ولا كانت طرفا في بداياته؛ حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. وهي حرب تبدو، في كثير من أوجهها، شبيهة بما عرف في التاريخ العربي بـ"حرب البسوس"؛ تلك الحرب الشهيرة التي اندلعت بين قبيلتي بكر وتغلب واستمرت لعقود طويلة، بعدما تحولت حادثة صغيرة إلى صراع دموي واسع.

يرى بعض المراقبين أن إسرائيل لعبت دور البسوس، إذ سعت منذ سنوات إلى دفع الولايات المتحدة نحو مواجهة مباشرة مع إيران، حتى وجدت في اللحظة السياسية المناسبة فرصة لفتح هذه الجبهة

بدأت القصة حين قتلت ناقة تعود إلى جارة جساس بن مرة، سعاد بنت منقذ التميمي المعروفة بلقب البسوس، لتتحول تلك الحادثة المحدودة إلى شرارة أشعلت حربا طويلة أحرقت الأخضر واليابس بين القبيلتين.

وبين شخصيات تلك الحقبة يبرز اسم الحارث بن عباد، الرجل القوي والحكيم الذي أدرك منذ البداية عبثية الانخراط في صراع لا يخدم مصلحة قبيلته؛ فاختار موقفا مختلفا واعتزل الحرب، رافضا الانجرار إلى صراع لا يرى فيه عدلا ولا مصلحة. وعندها قال عبارته الشهيرة التي أصبحت مثلا عربيا خالدا: "هذه حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل".

هذه الحكمة التاريخية تعود إلى الواجهة اليوم بصورة رمزية لافتة؛ فالمشهد الإقليمي الحالي يحمل في طياته ملامح صراع قد يتوسع ويطول، بينما أطراف كثيرة في المنطقة لم تكن جزءا من أسبابه المباشرة. وإذا كان التاريخ قد شهد حرب البسوس بسبب ناقة، فإن الواقع المعاصر يقدم صورة مختلفة، لكن جوهرها مشابه لما سبق: صراع تشعل شرارته حسابات سياسية وجيوسياسية قد تدفع بالمنطقة إلى مواجهة واسعة.

إعلان

وفي هذا السياق، يرى بعض المراقبين أن إسرائيل لعبت دور البسوس، إذ سعت منذ سنوات إلى دفع الولايات المتحدة نحو مواجهة مباشرة مع إيران، حتى وجدت في اللحظة السياسية المناسبة فرصة لفتح هذه الجبهة. ومع دخول القوى الكبرى في هذا الصراع تصبح المنطقة بأكملها أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على تجنب الانجرار إلى حرب قد تتجاوز حدودها الأصلية.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل تستطيع دول الخليج أن تتبنى موقف الحارث بن عباد في التاريخ العربي، فتختار الحكمة والابتعاد عن صراع لم تكن طرفا في إشعاله؟

الحليف الأميركي الذي حضر إلى المنطقة منذ عقود بحجة حماية أمن الخليج وضمان استقراره، أصبح اليوم سببا في وضع هذه الدول على خط النار

إن استحضار تلك الحكمة القديمة لا يعني الانسحاب من مسؤولية حماية الأمن الوطني، أو الدفاع عن المصالح السيادية، بل يعني التمييز بين الدفاع المشروع وبين الانجرار إلى حرب قد تتحول إلى صراع طويل يستنزف المنطقة بأكملها.

فالتاريخ يعلمنا أن كثيرا من الحروب تبدأ بسبب شرارة صغيرة، لكنها تستمر لأن الأطراف المختلفة تجد نفسها عاجزة عن التراجع بعد أن تتوسع دائرة الدم والنار. ولذلك فإن أعظم القرارات في السياسة ليست دائما تلك التي تدفع نحو المواجهة، بل تلك التي تمنع اندلاعها أو تحد من انتشارها.

وفي ظل واقع إقليمي شديد التعقيد يبقى السؤال مطروحا أمام صناع القرار في المنطقة: أيتكرر درس التاريخ، أم تستطيع الحكمة السياسية أن تتفوق هذه المرة على منطق الحرب؟

في جانب آخر نجد المفارقة الأكثر وضوحا في هذه اللحظة؛ فالحليف الأميركي الذي حضر إلى المنطقة منذ عقود بحجة حماية أمن الخليج وضمان استقراره، أصبح اليوم سببا في وضع هذه الدول على خط النار.

فبدلا من أن تتولى واشنطن الدفاع عن مصالحها وقواعدها العسكرية المنتشرة في المنطقة، تجد دول الخليج نفسها مضطرة للدفاع عن هذه القواعد، أو تحمل تبعات حرب لم تستشر فيها أصلا، ولا تخدم مصالحها الاستراتيجية. بل إن كثيرا من المراقبين يرون أن هذه الحرب لا تخدم حتى المصالح الاستراتيجية طويلة المدى للولايات المتحدة نفسها.

إنها حرب أرادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات، وسعى إلى دفع واشنطن إليها، حتى وجد في دونالد ترامب الشريك السياسي القادر على تحويل هذا التصعيد إلى مواجهة عسكرية مباشرة. واليوم يبدو أن الإدارة الأميركية تحاول توسيع دائرة الصراع وجر المنطقة بأكملها إلى أتون هذه المواجهة، بينما تبقى إسرائيل المستفيد الاستراتيجي الأكبر من هذا السيناريو.

تبدو الاستراتيجية الأكثر عقلانية لدول الخليج واضحة: التركيز على الدفاع عن أراضيها ومصالحها الوطنية، مع تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة لم تكن هي من بدأها

لكن المفارقة التي تفرض نفسها اليوم تتجلى في سؤال بسيط: إذا كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بحماية حلفائها، فلماذا يطلب من هؤلاء الحلفاء الآن أن يدافعوا عن القواعد العسكرية الأميركية، أو أن ينخرطوا في حرب تخدم أولويات طرف ثالث؟

إن المنطق السياسي والعسكري يفترض أن تتحمل القوة العظمى التي تقود التحالف مسؤولية الدفاع عن مصالحها وقواعدها العسكرية، لا أن يتحول الحلفاء إلى طرف مباشر في حرب قد تدمر استقرارهم وتعرض مدنهم وبنيتهم التحتية للخطر. فالتجارب التاريخية أثبتت مرارا أن الحروب الإقليمية غالبا ما تبدأ محدودة، لكنها تتوسع بسرعة وبشكل غير متوقع، وأن الدول التي تدخلها بسهولة قد تجد نفسها لاحقا تدفع أثمانا باهظة يصعب تحملها.

إعلان

وفي هذا السياق تبدو الاستراتيجية الأكثر عقلانية لدول الخليج واضحة: التركيز على الدفاع عن أراضيها ومصالحها الوطنية، مع تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة لم تكن هي من بدأها. فالدفاع عن الأمن الوطني حق مشروع وضرورة سيادية، لكن تحويل أراضي الخليج إلى ساحة حرب مفتوحة لن يخدم سوى القوى التي تسعى إلى توسيع الصراع وتحقيق مكاسب جيوسياسية على حساب استقرار المنطقة.

في النهاية يبقى الخيار الأكثر حكمة لدول الخليج هو التمسك بسياسة التهدئة والحذر الاستراتيجي؛ فالحفاظ على الاستقرار الداخلي، وحماية الاقتصاد الوطني، وتجنب الانجرار إلى حروب الآخرين، يجب أن يكون أولوية قصوى في هذه المرحلة الخطيرة. فالمنطقة لا تحتاج إلى حرب جديدة، بل إلى قدر أكبر من العقلانية السياسية التي تضع مصالح الشعوب فوق حسابات القوة والنفوذ.