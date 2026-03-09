المقامة الأفلاطونية

حدثنا عامر بن صعصعة -وما أحسن ما حدَّث، وأجمل ما حدَث- فقال: اشتد بي الشوق حتى أحرق الأضلع، وطار بي التوق حتى أسقط الأدمع، ولا سيما بعد أن كهلت في السن، وعقلت ما عقلت من شؤون الإنس والجن، وجهلت ما جهلت من غوامض الفن وكوامن العلوم، حيث الجهل قد بلغ منا "القنطاس"، وخامرنا الشك والوسواس، وخدعنا بريق الإحساس. فوجدت نفسي كموسى مع الخضر، لا أفقه في الفكر، ولا أستطيع الصبر.

فبينا أنا أجول في فيافي العجز، وأصول في بحار الهمز، فلا أقف على مرادي، ولا أروي في الأديم فؤادي، إذ غلبني الكرى، فنمت كرها، واغتمضت سهوا. فرأيتني في المنام قد قطعت بحرا ثم نزلت برا، فتوجهت إلى قصر شامخ، في العلا سامق، شرفته تناطح النجوم، وعلوه يخطف الرقوم، مكتوب على بابه الأعظم بمداد كالذهب الأحمر عبارات تفهم وتلزم: "لا يدخل من لم يعرف فن الحساب، ولم يذق سر الأرقام".

ضحك حتى بانت نواجذه، ثم قال: يا عامر، أنت رجل ظاهري، تبحث عن القشور، وتترك اللباب والسرور. ألم أقل لك إنك تعيش في عالم الأطياف، وتخبط في عالم الإسراف؟

وقفت مبهوتا، وتلفت محسورا، أنظر إلى الباب المغلق، وأقرأ الشعار المعلق، وإذا برجل يشق الأغوار وهو يقول: أعدت يا عامر؟ ألم أقل إن اللقاء بالمرصاد، والجهل عندي كذات العماد، ليس له أوتاد؟ فالتفت فإذا برجل طويل المنكب، عزيز المنصب، عريض الجبهة، قليل البهجة، عليه مسوح الحكم ولبوس النعم، وفي يده دائرة ووسم.

قلت: أأنت أفلاطون؟

قال: أنا ظله، وروحه، وخله.

قلت: يا معلمي، لم هذا الحجاب على الباب؟ وقد عرفناك عبر الكتاب تحب الحكمة والعدالة، وتتغنى بالعفة والشجاعة؛ أوتغلق الأبواب دون الشعراء، وتسد الدروب على أهل الأداء؟

قلت: قرأت الشعار، ومالي وللرياضيات؟ هي عدد وجبر، وهندسة وصور، وأنا شعر ورواية، وجلسة وحكاية. أما علمك فيصيب الرأس بالصداع، والقلب بالضجر المجزع؛ وهي أيضا علم وأداة، يعتريها ما يعتري العلوم من نقص مكلوم، وخطأ معلوم.

قال: لهذا طردت الشعراء من مدينتي، وحرمتهم من نعمتي. تعال انظر إلى هذه الدائرة، ما تراها؟

قلت: دائرة كالبدر في المجرة، أو الكرة في المعرة.

قال: أخطأت الجواب، وتسرعت في الحساب! أنت ترى خطا يرسمه إنسان، ولا يحتاج إلى برهان؛ أما أنا فأبصر فيه المثال، قد رسمه الذهن لا الخيال. هذا الذي تراه قول أهل الحواس ومعدن النحاس، لا يقول به أهل العقول والأصول.

الشعر عندي باب، والرياضيات باب؛ فالأول يفتح على الحديقة، والثاني يفتح على الحقيقة. أنت شاعر ترى الجمال في الوجوه، أما الرياضي فيرى الجمال في النسبة الذهبية والتناسب والتناغم

واستطرد قائلا: أراها دائرة كاملة، مركزها نقطة بلا بعد، ومحيطها خط بلا عرض، ونسبة المحيط إلى القطر محسوبة، فهي رقم لا ينتهي ولا يتماهى. أترى يا عامر كيف بالرسم خالفنا المثال؟ هذه الدائرة التي تراها ظل، وأنا أراها طل؛ لا يمكن رسمها في الواقع، وكل رسم لها ناعق؛ لأن الدائرة الحقة لا تنال بالرمال ولا بالخيال.

قلت: ولم أيها الأريب؟ ولم أيها اللبيب؟ ونحن عمليا نرسمها، وواقعيا نصورها، وحسيا ندركها.

قال: ما تعريفك للنقطة؟ بالدقة والفطنة.

قلت: ما لا طول لها، ولا عرض فيها، ولا عمق بها.

قال: وما الدائرة يا ممثل الدكاترة؟

قلت: هي مجموعة من النقاط وصلت بينها وصلا جعلها دائرية.

قال: فكيف رسمت دائرة، وهي في الأصل نقطة بلا عمق، ولا عرض، ولا طول؟

قلت: معناه أن من المتعذر تمثيل النقطة رسما، فيصير ما نرسمه ظلا ووسما.

قال: هو ذاك أيها الألمعي، وقد وقفت عليه أيها العبقري.

قلت: لكن يا أفلاطون، أنا شاعر لساني قلم، وقلبي دواة، أعيش على الاستعارة، وأبني على المخيلة؛ مالي ولرقم قاس، وقانون ناس؟

قال: الشعر عندي باب، والرياضيات باب؛ فالأول يفتح على الحديقة، والثاني يفتح على الحقيقة. أنت شاعر ترى الجمال في الوجوه، أما الرياضي فيرى الجمال في النسبة الذهبية والتناسب والتناغم؛ ألا ترى أن القصيدة من حيث الإيقاع هي رياضيات بلا انقطاع؟

ضحك حتى اهتز منكبا، وقال: يا عامر، ما طردت فيهم إلا "المحاكاة" العرجاء التي تقتفي أثر الظلال في الظلماء؛ طردت الذين يبنون قصورا من رمل الأوهام، ويسكرون العقول بلفيق الكلام

قلت: فكيف أدخل وأنا لا أحسن الرياضيات؟

قال: أنت في الأصل تحسنها، وفي الواقع تجهلها. ألم تقل: اشتد بي الشوق، واحترقت بنار التوق؟ هذا تناسب رياضي: شوق/توق، صوت وصوت، وزن ووزن.

قلت: يا لك من مراوغ لبق، وصاحب منطق زلق! تمدح الشعر بلسانك، وتشرّد أهله في أركانك؛ ألم تكن أنت من طرد الشعراء من مدينتك الفاضلة، ووصمت قوافيهم بالباطلة؟ أبعد أن هدمت دورنا، وأطفأت نورنا، وجعلتنا في حمى الفلسفة أسرى، تأتي اليوم لتجعل القصيدة أرقاما وكسورا؟

ضحك حتى اهتز منكبا، وقال: يا عامر، ما طردت فيهم إلا "المحاكاة" العرجاء التي تقتفي أثر الظلال في الظلماء؛ طردت الذين يبنون قصورا من رمل الأوهام، ويسكرون العقول بلفيق الكلام. أما الشاعر الذي يرى "النسبة" في الوزن، و"التناظر" في المعنى، ويجعل القصيدة معراجا نحو الحقيقة، فهو عندي في صدر المدينة، بل هو المهندس الذي يبني بالكلمات ما تعجز عنه الأدوات. إنني لم أطرد "الشعر"، بل طردت "التزوير"؛ فمن كانت قصيدته هندسة في الروح لم يجد بابي إلا وهو له مفتوح.

قلت: فما الذي ينقصني؟

قال: الوعي والفهم، والشك والهم. أنت تستخدم الأدوات وتجهل الغايات؛ بينما الرياضيات عندي طريقة للتفكير، وأداة للتشفير، ووسيلة للتعبير عن العلاقات لا الأشياء، وعن النسب لا الكميات، وأن ترى الثبات في الذهن والتغير في الظن.

ثم تبسم ابتسامة كاسرة قائلا: يا عامر، دخلتم من باب الشعر فلم تجدوا إلا الزينة، ولو دخلتم من باب الرياضيات لوجدتم اليقين. هل تظن قصيدتك إلا هندسة لفظية؟ ثم رمى بطرفه إلى الأرض وقال: انظر، مثلث قائم، ضلعاه (أ) و(ب)، ووتره (ج). وهناك قانون أزلي لا يمارى: أ² + ب² = ج²

هذا في الصين حق، وفي اليمن حق، وفي عهد نوح حق؛ أما شعرك كالسراب، يحتمل المدح والذم، والحب والنقم.

قلت: هذا قانون بسيط، يعلمه حتى العبيط!

تأمل بعقلك لا بحفظك، انظر إلى الأشياء حتى تبصر الأفكار، وانظر إلى دائرة الشمس فترى الكمال، وإلى كرة القمر تدرك الجمال، وإلى مثلث الجبل فترى الاستقرار

قال: البساطة هي سر الوضوح، والبداهة هي مطلبك أيها الصبوح. إن الرياضيات تبدأ بـ1+1=2 وتنتهي بفهم قوانين الكون، أما الفلسفة فتبدأ بـ"أنا أعلم أنني لا أعلم"، وتنتهي بمعرفة النفس وأحوالها. فكلتاهما تبدأ ببساطة طفولية، وتنتهي بحكمة إلهية.

قلت: فما البرهان أيها السيد الولهان؟

قال: أن تبدأ بما هو أكيد وتنتقل إليه بخطوات أكيدة، فتصل إلى ما لم تكن تعلمه؛ ليس بالوحي المنزل، ولا بالحدس المشكل، وإنما بالعقل المكلل.

قلت: فما نصيبي أنا؟

قال: تأمل بعقلك لا بحفظك، انظر إلى الأشياء حتى تبصر الأفكار، وانظر إلى دائرة الشمس فترى الكمال، وإلى كرة القمر تدرك الجمال، وإلى مثلث الجبل فترى الاستقرار؛ انظر إلى الكل تر الكمال، وتحن عندها إلى المثال الذي كان قبل أن تكون.

قلت: يا أفلاطون، أخاف أن أضل الطريق، وليس بصحبتي رفيق.

قال: عد إلى يقظتك فقد طالت رقدتك، كن إنسانا يرى النظام وراء الفوضى، والحقيقة وراء الظلال، والثبات وراء التغير.

فاستيقظت فإذا بي على فراشي، ورأسي على الوساد، وإذا بصوت ينادي -وما أعذب النداء-: "من لا يعرف الرياضيات، لا يعرف الحياة".