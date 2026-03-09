الخليج بين المؤامرة والمغامرة!

قبل أن يرتد طرف المفاوضات، اشتعلت المنطقة ولم يرقبوا فيها إلًّا ولا ذمة، وتبدد السلام قبل أن تمتد الرواية العصماء، وتمادى الفعل وانهارت عقد وأوهام الحماية، فأتى اليقين عند البعض على استحياء بأن ما تطلقه صفارات الإنذار منذ عقود عن أطماع الصهيونية الكبرى جاء على طبق التاريخ؛ فمدت الأرجل وتخلت "الشوراب" عن لحمتها وملحمتها.

وقبل أن تنطفئ أوجاع حرب الـ12 يوما، اشتعل الرماد من تحتها فتغير المسار، لتنهال الأسئلة وتنهار التفاسير، وتسجى الثقة التي وعد بها "خليجنا" المتمترس على حماية غربية وهمية في قضها وقضيضها. فكيف لتاريخ أن يتناص بتكرار الأنماط بزي جديد، ونحن ما زلنا بين فجوة المذهبية وحماية أمريكية لا نعرف ممن.

تعلمنا من التاريخ أن الإمبراطوريات تنهار وتتآكل حين تفرط في زهوها وتوسعها العسكري، وتعلمنا من واقعنا المرير أن النخب السياسية (الأنظمة) تهتز شرعيتها، وتصبح مجرد ديكور في وسط الساحة حين تنفصل عن معاناة الإنسانية؛ لأنها فضلت أن تكون بيدقا يدار كمخزون ينهب على مرأى الجميع، والبيدق يضحك ملء شدقيه.

ترمب، بكل توجهاته الرعناء، لا يملك نظرة جيوسياسية للمنطقة وإن ادعى ذلك، بل لم تكن حساباته دقيقة حول إيران من الداخل والخارج

كما تأكد لنا يقينا أن المجتمعات العربية والإسلامية مجرد دمى فقدت بوصلتها القيمية، ودخلت في دوامات الاضطراب؛ لأنها أُغرقت في وحل الاستهلاك عنوة أو بطيب خاطر، أو على شاكلة "مجبر أخاك لا بطل".

الأحداث الأخيرة بكل ما فيها من تواطؤ، وبكل ما فيها من صفاقة سياسية وتصرفات عنجهية وأطماع إمبريالية، باتت الفيصل الذي يرينا كيف تساقط الشرق وخليجه من فرق ومن فوضى، بل أكدت تلك الضربات أننا لسنا في مأمن ممن ادعى لنا الصداقة، وعبر المحيطات بهدف حمايتنا، فقلنا له "هيت لك".

لقد فتحت الخزائن أمام "قارون" العصر وتاجر "الشنطة"، كما وصفه المحللون، وهذا ما صرح به هو ذاته (أي ترمب) بقوله إنه يمكن أن يحمي الخليج ويدافع عنه، لكن عليهم أن يدفعوا مقدم الصداق ومؤخره، ويذرهم بعدها كالمعلقة، أو كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثا. فالنظرة تجارية بحتة، كمن مد رجليه على قارعة الطريق بهدف إعاقة المرور دون مصداقية في تنفيذ أي وعود أعطاها.

وبشكل عام فإن ترمب، بكل توجهاته الرعناء، لا يملك نظرة جيوسياسية للمنطقة وإن ادعى ذلك، بل لم تكن حساباته دقيقة حول إيران من الداخل والخارج الفيلسوف الإنجليزي أرنولد توينبي أشار إلى أن الشعوب تنتحر ولا تقتل، وهذا ما يتماثل مع واقعنا؛ بسبب أننا فقدنا القدرة والفهم لكيفية الاستجابة لتحدياتنا، حيث غمت عليه الصورة، فرأى فيها حضارة عميقة تمتلك نفسا وأدوات كبيرة جدا، وذات تأثير اجتماعي قبل أن يكون سياسيا وعسكريا.

هل كنا نحتاج إلى اختبار دقيق كهذا؟

عندما نمعن النظر في الوضع الراهن وتوجهات الخليج في التعامل مع الأزمات، تصيبنا الدهشة لعدم قدرتنا على استيعاب ما يدور بيننا وحولنا، بل يكاد الاختبار يفقدنا التوازن الحقيقي في مواجهة الآخر، لأن العصبية الشرعية منتهية الصلاحية، ولا قاعدة لها إلا الاستثناءات التي تظهر شعارات ما تلبث أن تصنف في قائمة الإرهاب فتوأد في مهدها.

هنا نتحدث عن العصبية التي كتب عنها ابن خلدون، خاصة عصبية الدين والمعتقد. ويلاحظ ابن خلدون أن الدعوة الدينية تزيد من قوة العصبية وتجعلها أكثر قدرة على تحقيق النصر والتمكين، ولعلها اتضحت في تصريحات الكيان الصهيوني عندما تحدث عن "نبوءات" إسرائيل الكبرى بمنطلق عقدي، بينما نحن نعيش على الترف كسمة غالبة على مواقفنا بشكل أضعف الروح الجامعة دون وجود هدف مشترك.

الفيلسوف الإنجليزي أرنولد توينبي أشار إلى أن الشعوب تنتحر ولا تقتل، وهذا ما يتماثل مع واقعنا؛ بسبب أننا فقدنا القدرة والفهم لكيفية الاستجابة لتحدياتنا. فالأمان الذي أرهقت من أجله موازنات الخليج بات اليوم هشا، وفق الاختبارات التي تعرض لها، ويحتاج إلى إعادة بناء مع تجاوز خسائرنا، وبعيدا عن تحكيم منابر المذهبية والطائفية التي قتلنا بها.

إن التماثل في بؤرة الصراع الدائر في المنطقة يقترب من توصيف الشعوب في مواجهة النخب الحاكمة أو الأنظمة السائدة، باعتبارها تفرض شرعيتها بالقانون بينما هي في باطنها تعاني من فخ الركود السياسي والأمني؛ فتظهر هشاشة التعامل مع الأحداث، أو التصريح بما يتناسب مع الواقع حتى تعلن عن موقفها بشجاعة وقوة، لأن خوفنا جبل على سابع جار، وليس على عدو يتجهمنا وتملك أمرنا.

ولتقريب الوصف هنا، يبدو جليا بأن الإنسان في فطرته الطبيعية يعيش في حرب الجميع ضد الجميع، كما وصفه الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز الذي تحدث عن غياب الدولة لا عن فائضها. وما نراه أن الدولة الحديثة بكل سلوكها الترفيهي العميق لم يكن لها منطق يتجه إلى قوة المبدأ، بل وظفت الترف ومنزلقات الرفاه وما ينطلي عليها من سلوكيات مغربة تجاه شعوبها، لتبدو الصورة أكثر تعقيدا ولا أثر لها في التوازنات الجيوسياسية، وتعطل على أثرها بناء الأجيال وفق الحاجة.

انزاحت الغمة وتكشفت الحقائق التي يراد لها أن تطمس؛ فالحروب تدار وفق شرعية مصنوعة بعناية، والتهم صيغت بدقة متناهية من أجل إطلاق الرصاصة الأولى

الحداثة السائلة

نحن اليوم نقترب من الحداثة السائلة كما وصفها زيغمونت باومان، حيث إن المؤسسات المتنامية ككتل أسمنتية لم تعد صلبة في احتواء القلق الجمعي الذي شكلته الأحداث المنزلقة إلى حرب ضروس في ساحة خليجية كانت آمنة مطمئنة، وأدى ذلك إلى طغيان الأيديولوجيات الفردية، فسعى الفرد "الخامل" إلى تحقيق رغباته وشهواته الاستهلاكية على حساب الآخرين، فكان القدوة.

فهل حقا ما زلنا نحتاج إلى وقت إضافي لفهم المتغيرات؟ وهل توحيد المواقف سياسيا وعسكريا يربكه خوف التحالفات السياسية فتتضخم الحداثة السائلة والسائبة لتنتج مجتمعات مستهلكة؟

لقد انزاحت الغمة وتكشفت الحقائق التي يراد لها أن تطمس؛ فالحروب تدار وفق شرعية مصنوعة بعناية، والتهم صيغت بدقة متناهية من أجل إطلاق الرصاصة الأولى. ولعل نموذج الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران أكبر نموذج، فالرواية التي روج لها كانت "نووية" هولت على موائد الخليج ليؤكل كما أكل غيره.

علينا تجاوز الأزمة بتحكيم لغة الحوار العقلاني الذي يعلن موقفه بحيادية لا باتجاهات غربية، وبمبدأ عقدي يتقارب فيه دينيا مع إيران، وبناء تحالف يؤثر في المشهد ويقود ولا يقاد

وهم السلاح النووي

لو عدنا بالذاكرة إلى ما قبل حرب العراق 2003 لوجدنا أن أمريكا ذاتها، وعلى لسان كولن باول، قد عرضت أمام مجلس الأمن الدولي آنذاك ما وصفته بأنها أدلة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وكانت تلك الحادثة وصمة في التاريخ السياسي العالمي. تلك المشاهد أعيد تعليبها لكن بسردية مختلفة ضد إيران دون غيرها، لإظهار أن الخليج والعالم يواجهان خطرا يجب إيقافه وتغيير النظام فيه.

على امتداد الخليج وأشرعة تسير عكس التيار، ثمة أسئلة يطرحها مواطن خليجي يريد السلام: هل نعي بأننا وقعنا ضمن مؤامرة عالمية؟ هل ضمان استقرار الخليج يحتاج إلى قوة خارجية؟ كيف نبني مناعة استراتيجية داخلية تتكئ على مفردات التماسك الاجتماعي ووحدة المصير المشترك؟ وهل يمكن توجيه ترسانتنا الاقتصادية في بناء موقف ثابت وواضح وقوي يعتمد على سواعدنا؟ وهل علينا تغيير خارطة طريق تحالفاتنا نحو من يحترمنا، لا من يتاجر بنا؟

الكل موقن بأن القيم في التاريخ السياسي لا تستخدم إلا عندما تخدم المصالح، وتنسى عندما تعارضها. وهذا ما يتضح في وصف سياق المقاومة أو الحرب؛ فإسرائيل وأمريكا مقاومتهما مشروعة، بينما ردود إيران تصنف في قائمة الإرهاب، فهي تنساق بتغير الفاعل لا بتغير الفعل.

علينا تجاوز الأزمة بتحكيم لغة الحوار العقلاني الذي يعلن موقفه بحيادية لا باتجاهات غربية، وبمبدأ عقدي يتقارب فيه دينيا مع إيران، وبناء تحالف يؤثر في المشهد ويقود ولا يقاد، وبمصلحة القومية الإسلامية، حتى نضمن لأجيالنا حق العقد بعيدا عن حق النقض.