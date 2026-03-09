الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران: صراع السماء والممرات البحرية

مع اتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، دخلت الحرب يومها الخامس، حيث استهدفت الضربات قواعد إيرانية مطلة على الخليج العربي، وامتدت العمليات من العمق الإيراني إلى الجبهة اللبنانية، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، في مشهد يعكس انتقال المنطقة إلى مرحلة جديدة من الاشتباك المفتوح.

يسيطر الجيش الإسرائيلي على تلال إستراتيجية تمتد من تلة اللبونة إلى تلة الدواوير والحمامص، مع توغلين نحو بلدتي قوزح وكفركلا، لإقامة شريط أمني بعمق 10 كيلومترات لمنع إطلاق الصواريخ قصيرة المدى على الجبهة الشمالية

في الداخل الإيراني، تواصلت الضربات الجوية والصاروخية على مراكز قيادية وعسكرية في طهران، أصفهان، كرمنشاه، همدان، قم، شيراز، تبريز، إيلام، إضافة إلى مطار كونارك، وقواعد الحرس الثوري والجيش مثل قاعدة علي العربي، وقاعدة إمام حسين، وقاعدة نجف آباد.

كما استهدفت العمليات ميناء بندر عباس المطل على مضيق هرمز، ضمن محاولة واضحة لإضعاف البنية الصاروخية والقدرة على إدارة العمليات من الساحل الجنوبي المطل على الخليج.

تركيز الضربات على الغرب والجنوب الإيراني يعكس أولوية تحييد الدفاعات الجوية ومواقع الإطلاق القريبة من مسرح العمليات.

في المقابل، حشد الجيش الإسرائيلي نحو 114 ألف جندي، ووسع نطاق عملياته في لبنان بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية. الغارات الجوية استهدفت جنوب نهر الليطاني وشماله، إضافة إلى العمق اللبناني، ولا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت، لتعطيل منصات الإطلاق ومخازن السلاح ومراكز القيادة.

على المستوى البحري، يظل مضيق هرمز بؤرة التوتر الأخطر، حيث كثفت الولايات المتحدة الضربات على مطار كونارك وميناء بندر عباس، وغرقت سبع فرقاطات، إضافة إلى حاملة مسيرات شهيد باقري.

إسرائيل، فتستفيد من قدرات مقاتلات F-35 Lightning II لتنفيذ ضربات دقيقة على مواقع "حزب الله" في لبنان، وضربات سريعة داخل إيران، مع دعم من منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات، بما في ذلك القبة الحديدية

في المقابل، كثفت إيران مناوراتها باستخدام الزوارق السريعة والغواصات الصغيرة والألغام البحرية والصواريخ المضادة للسفن لتعطيل الملاحة؛ ما يهدد استقرار حركة النفط والتجارة العالمية. كما يبقى احتمال امتداد التأثير نحو مضيق باب المندب قائما، مما يزيد الضغط على مسارات التجارة البحرية الدولية.

تشكل حاملتا الطائرات USS Gerald R. Ford وUSS George H. W. Bush قاعدة للعمليات الجوية الأمريكية في الخليج والبحر الأحمر، مع جناح جوي يضم مقاتلات F-35 Lightning II وF-22 Raptor، إضافة إلى طائرات إنذار مبكر وطائرات حرب إلكترونية.

ترافق الحاملتين مدمرات مزودة بصواريخ كروز Tomahawk، وقاذفات بعيدة المدى مثل B-1B Lancer وB-2 Spirit، القادرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات مثل GBU-57 لضرب المفاعلات والمخابئ الجبلية العميقة، ما يسمح باستهداف أهداف إستراتيجية بعيدة ومعزولة عن الدفاعات التقليدية.

أما إسرائيل، فتستفيد من قدرات مقاتلات F-35 Lightning II لتنفيذ ضربات دقيقة على مواقع "حزب الله" في لبنان، وضربات سريعة داخل إيران، مع دعم من منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات، بما في ذلك القبة الحديدية، ومقلاع داوود، وArrow 3، لحماية المدن الرئيسية والحدود الشمالية.

رد إيران شمل إطلاق صواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى مثل سجيل وخرمشهر-4 ذات الرؤوس المتشظية، وصواريخ عالية السرعة مثل فتاح، إلى جانب مسيرات انتحارية (شاهد-136) لمحاولة إغراق الدفاعات الجوية وإحداث ضغط نفسي واقتصادي على الخصوم.

حرب عميقة تستهدف مراكز الثقل السياسي والعسكري، تختبر حدود أنظمة الدفاع الجوي، وتضع الممرات البحرية العالمية تحت ضغط مباشر

المواجهة حتى الآن تعكس صراعا بين عقيدتين: عقيدة التفوق الجوي والضربات الدقيقة السريعة لفرض حسم مبكر وشل منظومة القيادة والسيطرة، وعقيدة الردع اللامتماثل والاستنزاف لإطالة أمد الحرب. بينهما، تراهن طهران على امتصاص الضربة واستنزاف القوى المتقدمة، بينما تسعى واشنطن وتل أبيب إلى ضرب مراكز القرار وتقليص القدرات الإستراتيجية الإيرانية.

بعد خمسة أيام، لم تحسم المعركة عسكريا، لكن ملامحها باتت واضحة: حرب عميقة تستهدف مراكز الثقل السياسي والعسكري، تختبر حدود أنظمة الدفاع الجوي، وتضع الممرات البحرية العالمية تحت ضغط مباشر. كما شكلت هذه المواجهة اختبارا لمنظومة الدفاع الجوي والأمني الخليجي، ما يتطلب إعادة النظر لتطوير منظومة دفاع جوي وأمني مشترك، قادرة على مواجهة تهديدات مستقبلية متعددة الأبعاد.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.