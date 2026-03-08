في قطر.. كيف تصان كرامة الإنسان حين تعصف الأزمات؟

عند منتصف نهار السبت الماضي، كانت الدوحة تودع ضيوفها كعادتها بابتسامة المطار المعهودة. وقفت عند بوابة الصعود، أتأهب للرحيل نحو إسطنبول، وفي لحظة فارقة، توقف الزمن؛ صدر القرار بإلغاء الرحلة نظرا للتطورات المتسارعة التي فرضتها الأزمة الراهنة.

في تلك اللحظات، ساد صمت مشحون بالقلق، واختلطت ملامح المسافرين بتساؤلات: ماذا بعد؟ وأين المفر من مباغتة القدر؟ لكن، خلف هذا القلق الظاهر كانت هناك سيمفونية من نوع آخر تعزف بهدوء؛ خلية نحل من إدارة المطار والخطوط الجوية القطرية تعمل كجهاز عصبي واحد، لا لتسيير الرحلات هذه المرة، بل لاحتواء "الإنسان" العالق في مهب المفاجأة.

لقد كشفت الأزمة عن "عقل" الدولة اليقظ؛ ففي لمحة بصر، تحول التعليم إلى الفضاء الرقمي، وانتقلت الوزارات والجهات الخدمية للعمل عن بعد وفق جداول جاهزة مسبقا

كرم الضيافة.. حين يصبح "سياسة دولة"

خرجنا من المطار بعد ساعات، وفي ذهني تتزاحم الأسئلة الثقيلة: أين سنقيم؟ وكيف سندبر شؤوننا في ظل واقع مادي لم يكن ضمن الحسبان؟ لم تترك لنا "قطر للسياحة" متسعا للحيرة، فقد جاء القرار حاسما ونبيلا: الدولة هي المضيف، وكل من انقطعت به السبل هو ضيف في حمى كرامتها.

لم تكن هذه الخطوة مجرد "كرم ضيافة" بالمعنى التقليدي، بل كانت تجسيدا لسياسة تؤمن بأن هيبة الدولة تقاس بمدى أمان أصغر فرد على أرضها. إنها إدارة الطوارئ بروح إنسانية، حيث ينضبط العمل وتتحرك المنظومة دون أن تخدش سمعة الدولة أو تمس طمأنينة المقيم والزائر.

هدوء الواثق وسكينة المجتمع

خلال الأيام التي تلت، تجولت في عروق الدوحة وأسواقها، فرأيت مشهدا يستحق التأمل. لم أجد الفزع الذي يغزو المدن عادة في الأزمات؛ لم أرَ تدافعا في الأسواق، ولا اختفاء للسلع، ولا جنونا في الأسعار. كان هناك ثبات انفعالي مجتمعي مذهل، نابع من "عقد ثقة" غير مكتوب بين القيادة والشعب.

كانت الرسائل الإرشادية من وزارة الداخلية تنساب إلى الهواتف بانتظام، والخطوط الجوية القطرية تفتح روابط لتحديث البيانات مع العالقين والتأكد من بياناتهم. كل شيء كان يقول: "ثمة دولة تعمل، فلا تقلقوا".

إن ما شاهدته في قطر ليس مجرد نجاح لوجيستي في إدارة أزمة، بل هو درس في كيفية احترام الأنظمة لشعوبها وضيوفها. الدول لا تبنى بالإسمنت والحديد فحسب، بل تبنى بالثقة، وبالقدرة على حماية الإنسان

حين تعمل المؤسسات بصمت

لم تكن هذه الإجراءات وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم خبرات ودروس مستفادة، حيث غاية الطوارئ هنا ليست "تعطيل الحياة"، بل "ضمان استمرارها" بأقل قدر من الأضرار.

وما لفت نظري بعمق هو ذلك التلاحم بين الحالة الأمنية والثقافة المجتمعية؛ فقد ظلت الدوحة آمنة، هادئة، يملؤها الانتماء الصادق من أهلها ومقيميها على حد سواء، وكأن الجميع اتفقوا على أن استقرار هذا البلد هو مسؤولية أخلاقية فردية قبل أن تكون انضباطا شرطيا.

مآذن الطمأنينة

وفي قلب المعمعة، كانت المساجد هي الملاذ الروحي الذي لم ينقطع نبضه. صلاة التراويح، بتلك السكينة التي تغشاها، كانت رسالة سماوية وطمأنينة أرضية بأن الحياة مستمرة، وأن الروح أقوى من الضربات والتهديدات. كان صوت الأذان يرتفع ليقول للجميع إن شيئا من قيمنا لم يتغير، رغم كل ما يدور حولنا من صخب الميدان.

هكذا تبنى الدول

ما زلت ضيفا في ربوع الدوحة، لكنني بقيت أحمل معي يقينا بأن الدول التي تضع "الإنسان" أولا، هي التي تخرج من نار الأزمات أكثر صلابة ونورا.

حفظ الله قطر، قيادة وحكومة وشعبا، وأدام الله عليها نعمة الأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين.