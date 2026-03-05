الضفة الغربية.. الحسابات الدقيقة في أتون الصراع الإقليمي

لا يحتاج المتابع للمشهد الراهن في الضفة الغربية إلى كثير من العناء ليدرك أننا نقف أمام حالة من "الهشاشة"، قد لا تحتمل هبة ريح واحدة. إن ما يجري اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري إقليمي، بل هو انزلاق نحو مواجهة شاملة يدرك الجميع تداعياتها، لكن القليلين فقط يملكون شجاعة التحذير من أثمانها الباهظة.

إن التجارب السابقة، التي خاضها الشعب الفلسطيني وعاش فصولها الدامية، تؤكد حقيقة واحدة؛ هي أن الاحتكاكات الميدانية البسيطة، أو ردود الفعل غير المحسوبة، سرعان ما تتحول إلى "كرة نار" تحرق الأخضر واليابس.

إن الاستدراج نحو التصعيد في هذه اللحظة بالذات يضع حياة الناس ومصالحهم اليومية في مهب الريح؛ فنحن لا نتحدث هنا عن شعارات سياسية، بل عن "واقع مرير" يتمثل في إغلاق الطرق، والبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية الإسرائيلية، وشل الحركة الاقتصادية، وتعطيل حياة الناس التي باتت معلقة بقرار ميداني هنا أو هناك.

في ظل هذا "الظلام المحيط"، تبقى تقاليدنا الرمضانية "فعل صمود" حقيقي للحفاظ على سكينة الشهر

إن القراءة السطحية للمشهد الإقليمي قد تخدع البعض، لكن الحقيقة المرة التي يجب أن تقال بلا رتوش: سواء "انتصرت" إسرائيل أو "تفوقت" إيران في صراعهما المفتوح، فإن المعادلة الدولية الراهنة لا تحجز للفلسطيني مقعدا تحت الشمس.

نحن أمام "صراع نفوذ" إقليمي، يمر فوق رؤوسنا، بينما تظل أزمتنا الوجودية تراوح مكانها، بل وتتفاقم بفعل سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي لا تترك مجالا للتنفس.

إن الحفاظ على الهدوء وتجنب الاحتكاك ضرورة إنسانية ووطنية؛ فالمواطن الفلسطيني، الذي يكدح من أجل لقمة عيشه وتعليم أبنائه، هو أول من يدفع الفاتورة حين تشتعل الأمور.

إن تشديد الإجراءات الإسرائيلية الميدانية في الضفة الغربية، الذي يعقب كل جولة توتر أو تصعيد، يفاقم من معاناة الأسر الفلسطينية، ويزيد من خناق الأزمة الاقتصادية التي لم تعد تحتمل مزيدا من الهزات.

وفي ظل هذا "الظلام المحيط"، تبقى تقاليدنا الرمضانية "فعل صمود" حقيقي للحفاظ على سكينة الشهر، والتمتع بعاداتنا رغم الجراح، وتأكيدا على أننا شعب يريد الحياة ويحمي نسيجه الاجتماعي من التمزق.

إن ضبط النفس والوعي بخطورة المرحلة هما ذروة الحكمة السياسية؛ فالمسؤولية الجماعية تقتضي منا جميعا إدراك أن الانجرار وراء ردود الفعل المتسرعة لن يخدم إلا من يريد تفجير الأوضاع بشكل كلي، والوعي الشعبي هو البوصلة.

المعادلة الدولية لا ترحم الضعفاء، أو الذين يلقون بأنفسهم في أتون صراعات الآخرين بلا حساب.. الأولوية الآن: كيف نحمي "الإنسان" الفلسطيني ليظل قادرا على البقاء فوق أرضه؟