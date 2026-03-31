حليفا إيران في زمن الحرب بين المشاهدة والاستثمار

منذ اللحظة الأولى التي سقطت فيها القنابل الأمريكية الإسرائيلية على طهران فجر 28 فبراير/شباط 2026، كان السؤال الأبرز يدور حول رد فعل الحليفين الأكبرين لإيران: روسيا والصين. فطهران التي أنفقت عقودا في بناء تحالفاتها الإقليمية والدولية تواجه الآن أقسى اختبار لعلاقاتها الإستراتيجية.

وبعد أكثر من أسبوعين من الحرب، بات المشهد أكثر وضوحا: لا روسيا ولا الصين ستتدخلان عسكريا لإنقاذ إيران، لكنهما تستثمران في الأزمة بصمت وتحصدان المكاسب من ورائها، في وقت تثبت فيه طهران أنها أكثر تماسكا مما توقع خصومها.

صمود إيراني يغير المعادلات

خلافا للتوقعات الأمريكية الإسرائيلية التي راهنت على انهيار النظام خلال أيام، أثبتت إيران أنها قادرة على الصمود وإدارة الحرب. فبعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين في الأيام الأولى للهجوم، لم ينهر النظام بل أعاد ترتيب صفوفه وملء المواقع القيادية الشاغرة بسرعة.

القوات الإيرانية تواصل إطلاق الصواريخ على الأهداف الإسرائيلية وضرب المصالح الأمريكية في أنحاء المنطقة، ورغم انخفاض وتيرة إطلاق الصواريخ، فإن الهجمات لم تتوقف.

اللافت أن إيران ترفض بشكل قاطع أي حديث عن وقف إطلاق النار. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن بلاده لم تطلب أي تهدئة ولم تدخل في أي مفاوضات، مشددا على أن الموقف موحد بين القيادة السياسية والعسكرية، ويستند إلى اعتبارات إستراتيجية واضحة.

المصادر الإيرانية المطلعة تؤكد أن أي وقف للحرب الآن قد يضعف قدرة إيران على الردع في المستقبل، وأن رفع تكاليف الحرب على إسرائيل والولايات المتحدة، هو السبيل لضمان عدم تكرار الاعتداءات.

الموقف الروسي: براغماتية باردة تحت ستار الدعم

منذ اندلاع الحرب، أصدر الكرملين بيانات أدانت الضربات الأمريكية ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر"، ودعا إلى التهدئة الفورية. لكن فلاديمير بوتين حرص على عدم إطلاق أي تهديدات أو رسم خطوط حمراء.

إعلان

المفارقة أن معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي وقعتها موسكو وطهران العام الماضي تخلو من أي بند للدفاع المشترك، مما يعني أن روسيا أوفت بالتزاماتها القانونية بمجرد إصدار بيانات الإدانة.

السبب الرئيس وراء الموقف الروسي المتردد أن الجيش الروسي منشغل بالكامل في حرب أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع، ولا يملك القدرة على فتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة. كما أن موسكو تدرك أنها ستخسر أي مواجهة عسكرية مباشرة مع واشنطن.

إضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الروسية مع إسرائيل ودول الخليج مهمة لبوتين، ولا يريد المجازفة بها عبر الانحياز الكامل لطهران. حتى المساعدات المحدودة التي قدمتها موسكو، مثل معلومات استخباراتية عن تحركات القوات الأمريكية، تبقى ضمن إطار الرد المحدود مقابل الدعم الغربي لأوكرانيا .

الصين: الحياد الحذر تحت شعار حماية المصالح:

أما الصين، فموقفها أكثر تعقيدا وإن كان لا يقل برودة. بكين التي تربطها بطهران علاقات اقتصادية وإستراتيجية عميقة، تتحرك بحذر شديد.

صحيح أن المسؤولين الصينيين يدينون الهجمات الأمريكية علنا، لكن خلف الكواليس، الضغوط الصينية على إيران تتجه نحو منع اتساع رقعة الحرب وحماية المصالح الحيوية لبكين.

الواقع أن الصين لديها الكثير لتخسره في هذه الحرب. حوالي 45% من وارداتها النفطية تمر عبر مضيق هرمز، وأي اضطراب طويل الأمد في الملاحة سيهدد أمنها الطاقوي.

لكن بكين استعدت جيدا: فقد بنت مخزونات إستراتيجية تكفي لـ104 أيام من الاستيراد، كما أن كميات كبيرة من النفط الإيراني لا تزال عالقة في ناقلات أو مخازن يمكن الاستفادة منها .

واللافت أن الصين تستفيد تقنيا من الحرب من دون أن تدفع ثمنا سياسيا. تقارير تشير إلى أن إيران انفصلت عن نظام تحديد المواقع العالمي واعتمدت على النظام الصيني، مما منحها دقة استثنائية في ضرباتها الصاروخية.

بكين توفر لإيران ما تحتاجه من قدرات فضائية وخبرات في مجال الحرب الإلكترونية، دون الحاجة لإرسال جندي واحد. هذا هو النموذج الصيني في دعم الحلفاء: دعم تقني واستخباراتي يبقى تحت سقف الرادار، مع تجنب أي مواجهة مباشرة .

المكاسب الخفية لموسكو وبكين:

المكاسب الكبرى لروسيا والصين تأتي من مسار آخر: استنزاف الولايات المتحدة. فالحرب المطولة في الشرق الأوسط تستهلك الموارد العسكرية الأمريكية، وتحول انتباه واشنطن عن أولوياتها الإستراتيجية في أوروبا وآسيا .

بالنسبة لروسيا، هذا يعني تخفيف الضغط على جبهة أوكرانيا، وتقليل المساعدات الغربية لكييف، وإطالة أمد الصراع هناك لصالحها. ارتفاع أسعار النفط أيضا يصب في مصلحة موسكو، حيث يزيد إيراداتها النفطية ويساعدها في تمويل حربها .

أما الصين، فتراقب عن كثب أداء الجيش الأمريكي في ساحة معركة حقيقية، وتجمع معلومات ثمينة عن تكتيكاته ونقاط ضعفه، استعدادا لأي مواجهة مستقبلية محتملة في المحيطين؛ الهندي والهادئ. كما أن انشغال أمريكا بالشرق الأوسط يمنح بكين مساحة أكبر للمناورة في قضاياها الحيوية، من تايوان إلى بحر الصين الجنوبي .

إعلان

لكن ماذا لو انهار النظام الإيراني أو تغير؟ هنا تظهر براغماتية الحليفين الكبيرين. التاريخ يشير إلى أن موسكو وبكين لا تدفنان نفسيهما مع الأنظمة المنهارة.

فكما تكيفتا مع المتغيرات في سوريا وليبيا وفنزويلا، ستبحثان عن ترتيبات جديدة مع أي نظام يخرج من رحم الحرب، طالما أنه يحمي مصالحهما الاقتصادية والإستراتيجية . بالنسبة للصين، الأهم هو استمرار تدفق النفط وحماية استثماراتها، وليس الدفاع عن عقيدة سياسية معينة.

كيف ستتصرف إيران في الفترة القادمة؟

في ظل هذا المشهد المعقد، ومع التمسك الإيراني باستمرار الحرب ورفض أي تفاوض، تبرز عدة سيناريوهات للمرحلة المقبلة حسب تحليلي الشخصي من منطلق البحث السياسي المعمق :

السيناريو الأول: تعميق إيران لإستراتيجية الصمود والاستنزاف. إيران تدرك أنها تخوض "خاتمة حروب" وليست "معركة عابرة "، وأن نتيجة المواجهة ستحدد موازين القوى في المنطقة لعقود.

كلما طال أمد الحرب، زادت الضغوط على الولايات المتحدة وإسرائيل من الداخل والخارج. أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية باهظة الثمن، وبطارية "ثاد" الواحدة تكلف حوالي مليار دولار، وهي بطيئة الإنتاج . إيران تراهن على أن استنزاف هذه المنظومات سيجعل واشنطن تعيد حساباتها .

السيناريو الثاني: توسيع رقعة الحرب اقتصاديا. إيران نجحت حتى الآن في نقل الحرب من المواجهة العسكرية إلى صدمة اقتصادية متعددة الأبعاد.

إغلاق مضيق هرمز عمليا، وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار، وزيادة أقساط التأمين البحري، كلها أدوات ضغط تستخدمها طهران. قد تلجأ إيران إلى تصعيد هذه الأدوات، عبر استهداف أعمق للبنى التحتية النفطية في الخليج، أو تهديد مضائق أخرى كباب المندب .

السيناريو الثالث: الضغط على الحليفين عبر أوراق محدودة. إيران تملك أوراق ضغط محدودة على موسكو وبكين، منها التعاون العسكري والتقني في مجالات المسيرات والصواريخ التي تحتاجها روسيا في أوكرانيا.

قد تلوح طهران بتقليص هذا التعاون إذا استمر التخلي الروسي، لكن هذه الورقة محدودة التأثير لأن إيران هي الطرف المحتاج أكثر من المحتاج إليه .

السيناريو الرابع والأكثر ترجيحا: الذهاب نحو تسوية سياسية بشروط إيرانية بعد رفع كلفة الحرب. طهران ترفض التفاوض الآن لأنها تدرك أن أي مفاوضات تحت النار تعني الاستسلام.

لكنها قد تكون منفتحة على وساطة روسية أو صينية لاحقا إذا حققت مكاسب في الميدان. شرط إيران الأساسي سيكون إنهاء دائم للهجمات، وضمانات بعدم تكرار الاعتداءات، ورفع العقوبات، مقابل تنازلات محدودة في الملف النووي مع الإبقاء على برنامج التخصيب.

في المحصلة، ما تقدمه الأحداث هو مشهد معقد: إيران تقاتل بتماسك عالٍ وتصر على رفض أي تفاوض تحت النار، وحليفاها يتفرجان ويستثمران في الأزمة من بعيد. روسيا منشغلة بأوكرانيا وتجني أرباحا من ارتفاع النفط، والصين تحمي مصالحها التجارية وتجلي رعاياها.

في هذه المعادلة، تثبت إيران أن الصمود في حد ذاته يمكن أن يكون سلاحا إستراتيجيا، وأن الحروب لم تعد تحسمها القوة النارية وحدها، بل القدرة على التحمل واستنزاف الخصم.

لكن المأساة الإيرانية أن خياراتها كلها صعبة، فهي تقاتل وحدها في مواجهة أعتى قوتين عسكريتين في العالم، وآمالها في تدخل حقيقي من الحلفاء تبدو ضئيلة. الحرب في جيب المواطن الإيراني الآن، وفي جيب المواطن العربي أيضا، أما الحلفاء الكبار فيحصون الأرباح من خلف الكواليس.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.