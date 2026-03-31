حقائق يجب معرفتها عن الانتحار

هناك كلمة كانت تتردد على مسامعنا كل فترة زمنية طويلة، وكانت تزعجنا كثيرا عند سماعها وقد تؤجج مراقدنا لعدة أيام، نعم، للأسف انتحر فلان. هي الآن لا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمعها، وهي ما زالت تزعجنا وتؤرقنا، لهذا اخترت هذا الموضوع لأتحدث عنه من الناحية النفسية، إنه الانتحار.

الانتحار هو باختصار الموت قصدا، أما محاولة الانتحار فهي القيام بعمل مؤذٍ دون الانتهاء بالوفاة.

هناك بعض الحقائق يجب معرفتها عن الانتحار، فأي شخص فكر بالانتحار أو حاول الانتحار يجب عرضه على طبيب نفسي متخصص والتعامل مع الحالة بجدية حقيقية.

وأي شخص أكبر من 10 سنوات راودته أفكار أو خطّط لإيذاء نفسه خلال الشهر الماضي أو قام بإيذاء نفسه حقيقة خلال السنة الماضية يجب علينا أخذ ذلك بجدية تامة وعند عرضه على طبيب أخصائي نفسي يعامل بطريقة خاصة وجدية.

إحصائيا، هناك 800 ألف شخص يموتون سنويا بسبب الانتحار بمعدل شخص واحد كل 40 ثانية، تتخيلون هذا الرقم الكارثي، هذا بالإحصائيات المسجلة، وهناك بالتأكيد حالات لم تسجل أو قد تسجل بأسباب أخرى كالغرق أو حادث سيارة أو…!

الرقم الصادم، أن محاولات الانتحار تمثل 20 ضعفا من الذين يموتون من الانتحار، بمعادلة بسيطة، هناك 20 محاولة انتحار كل 40 ثانية، أو أن هناك محاولة انتحار في العالم كل ثانيتين، فالانتحار ثاني أكثر سبب للوفاة في الأعمار ما بين 15 إلى 29 عاما.

الانتحار أكثر عند الرجال، ولكن محاولات الانتحار أكثر عند النساء.

يزداد الانتحار الحقيقي مع تقدم العمر وخاصة في الأعمار 45 إلى 64 عاما. الانتحار أكثر في الطبقات الفقيرة جدا والراقية جدا. المدن أكثر من الريف في معدل الانتحار.

نسبة الانتحار عند المسلمين أقل، وهذا يعود للمفهوم الشرعي للانتحار وعواقبه وعقوبته عند المسلمين.

الاكتئاب الشديد والتوهمات المرضية والفصام والشعور بالذنب وفقدان الأمل وتقدم العمر ووجود أفكار حقيقية للانتحار أبرز الأعراض

ما هي العوامل الدالة على جدية الانتحار؟

وجود رسالة مكتوبة عن النية للانتحار إما خطية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل الأخرى.

إعلان

التستر وعدم الكشف عن المحاولة أو الفعل.

طريقة المحاولة: مثلا، تناول كمية أكبر من الأدوية أو استخدام وسائل فعليا خطرة جدا.

أمراض وأعراض مستبطنة يجب أخذ الحذر منها بجدية، مثل:

الاكتئاب الشديد.

التوهمات المرضية المصاحبة لأمراض نفسية معينة قد لا يميزها سوى أصحاب الاختصاص من الأطباء النفسيين.

الفصام.

الشعور بالذنب وفقدان الأمل.

تقدم العمر ووجود أفكار حقيقية للانتحار والعزلة.

الكحوليون يمثلون 10% من المنتحرين فعليا و20% يحاولون الانتحار.

ذوو الخرف والتخلف العقلي أيضا يقدمون على الانتحار أكثر من غيرهم.

عند وجود حالة انتحار أو محاولة انتحار يجب علينا اتخاذ بعض الإجراءات:

إيداع الشخص في بيئة آمنة.

عدم ترك الشخص بمفرده خوفا من تنفيذ الانتحار مرة أخرى.

تقديم العلاج العاجل لأية إصابة أو تسمم.

المراقبة الحثيثة الشديدة إذا تم إدخاله للمستشفى.

تقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لأي شخص قام بإيذاء نفسه.

الدعم للأشخاص القائمين على رعاية الشخص الذي أقدم على الانتحار.

استشارة متخصص في الصحة النفسية.

متابعة الشخص الذي حاول الانتحار.