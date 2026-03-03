الأقصى في مهب العواصف الإقليمية

لم يكن المشهد الفلسطيني، المثقل أصلا بأوجاع غزة النازفة وتوترات الضفة الغربية المتلاحقة، بحاجة إلى طبقة إضافية من التعقيد الوجودي، غير أن التصعيد العسكري الإقليمي الأخير بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى أعاد القدس إلى قلب دائرة الأحداث المفتوحة على كل الاحتمالات.

ففي وقت بدا فيه أن المواجهة الكبرى ستبقى محصورة في نطاقات جغرافية بعيدة عن أسوار المدينة المقدسة، وجد المقدسيون أنفسهم أمام قرار مؤلم وصادم، يقضي بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين حتى إشعار آخر، استنادا إلى تعليمات أمنية احترازية، تهدف إلى حماية المدنيين من أي تداعيات عسكرية أو سقوط شظايا صاروخية محتملة قد تصيب العاصمة المقدسة.

الأقصى في الوعي الفلسطيني الجمعي ليس مجرد موقع ديني أو أثر تاريخي صامت، بل هو الرمز الأساسي للصمود والمحرك الفعلي للهوية الوطنية والسياسية، وتتضاعف هذه الرمزية بشكل استثنائي خلال شهر رمضان

قُدم هذا القرار كإجراء مؤقت يفرضه الاعتبار الأساسي للسلامة العامة، وهو منطق قائم على ضرورة حفظ النفس البشرية، في ظل مخاوف حقيقية وملموسة من امتداد آثار المواجهة الصاروخية العابرة للحدود إلى المناطق المدنية المكتظة.

وتظهر الوقائع الميدانية السابقة أن جولات التصعيد لم تكن مجرد "حروب شاشات"، بل شهدت سقوط شظايا صواريخ، وأضرارا مادية مباشرة في المنشآت العامة والدينية، إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

من هذه الزاوية التحليلية، يبدو تبني إجراءات احترازية تقلل من التجمعات الكبيرة في الأماكن المفتوحة خيارا عقلانيا في ظل الحرب، حيث تتقدم أولوية حماية الأرواح على أي اعتبارات اجتماعية أو شعائرية.

لكن خصوصية المسجد الأقصى، بكل ما يحمله من إرث عقدي وتاريخي، تجعل أي إجراء يمسه يتجاوز الحسابات الأمنية البحتة.

فالأقصى في الوعي الفلسطيني الجمعي ليس مجرد موقع ديني أو أثر تاريخي صامت، بل هو الرمز الأساسي للصمود والمحرك الفعلي للهوية الوطنية والسياسية، وتتضاعف هذه الرمزية بشكل استثنائي خلال شهر رمضان، حين يتحول المسجد إلى قلب نابض للحياة الروحية والاجتماعية في القدس.

لذلك، فإن إغلاقه، حتى بدوافع السلامة المادية، يترك أثرا نفسيا ومعنويا عميقا لدى المقدسيين، الذين يرون في الحضور اليومي إلى ساحاته تأكيدا على ارتباطهم العضوي بهوية المدينة وخصوصيتها السيادية، ودرعا معنويّا في وجه محاولات التغيير القسري.

تاريخيا، لم يكن الإغلاق الشامل للأقصى أمرا اعتياديا، بل كان دوما مؤشرا على دخول المنطقة في "نفق" من الظروف الاستثنائية الخطيرة.

هذه الخبرة المتراكمة لدى الشارع الفلسطيني تجعل أي قرار مماثل محاطا بحساسية سياسية وأمنية عالية، ويزيد من وتيرة القلق الشعبي من أن يتحول هذا الإجراء المؤقت إلى حالة ممتدة إذا طال أمد التصعيد الإقليمي، أو أن يستغل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في إدارة شؤون المسجد، تحت ذريعة الطوارئ.

غياب الضمانات الواضحة يغذي شعور المقدسيين بأن المسجد بات رهينة لصراعات خارجية، تتجاوز قدرتهم على التأثير في مسارها.

غياب المقدسيين عن مسجدهم يترك فراغا معنويا هائلا، ويضيف عبئا أخلاقيا على كل الأطراف التي جعلت من سماء القدس مسرحا للصراع الإقليمي

اليوم، ومع استمرار حالة الاستنفار القصوى في المنطقة، تتسع رقعة الإجراءات الاحترازية لتشمل الفضاءات العامة وأماكن العبادة، وهو ما يطرح تحديا حقيقيا أمام العقل السياسي الفلسطيني والجهات المسؤولة: كيف يمكن حماية الأرواح البشرية من أخطار التصعيد دون المساس بحق العبادة وخصوصية الأقصى كمكان "مقدس" محمي من الإغلاق؟

الحل لهذه المعضلة يحتاج إلى شفافية ووضوح كاملين في تحديد مدة القرار، مع تقديم تطمينات للجمهور بأن هذا الإجراء يظل محصورا في نطاق الضرورة الأمنية، ولا يمكن تحويله إلى واقع دائم يغير من طبيعة المكان.

الدعوات الحالية لأداء الشعائر الرمضانية في نطاق عائلي محدود تعكس محاولة للتكيف مع الظروف الأمنية، وتقديم بديل مؤقت يحافظ على الحد الأدنى من الممارسة الدينية.

بيد أن هذا البديل، مهما كان منطقيا من زاوية السلامة، لا يعوّض الأثر الجماعي والروحي للصلاة في الأقصى، حيث تمثل الممارسة في ساحاته جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والوطني للمدينة وإيقاعها السنوي.

غياب المقدسيين عن مسجدهم يترك فراغا معنويا هائلا، ويضيف عبئا أخلاقيا على كل الأطراف التي جعلت من سماء القدس مسرحا للصراع الإقليمي.

يظل إغلاق الأقصى خطوة استثنائية ومؤلمة في سياق إقليمي شديد الانفجار، ونجاح هذا الإجراء في تحقيق هدفه المعلن (حماية المدنيين) مرتبط تماما بوضوح إطاره الزمني واستمرار الأسباب الأمنية التي فرضته، مع الحفاظ على خصوصية المسجد وحق أصحابه التاريخي في الوصول إليه.

وبين حماية الأرواح وصون المقدسات، يظل المقدسيون هم حراس الوعي، متمسكين بالأمل في أن تنقشع سحب الدخان وتعود مآذن الأقصى لتصدح بالنداء من جديد، معلنة استمرار الروح وانتصار "الحياة" رغم كل تعقيدات الصراع ومرارة الدمار.

