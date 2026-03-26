إقليم كردستان وسعي إيران لتوسيع رقعة الحرب عمدا

في الحروب، لا يكون كل ما يُرى هو كل ما يجري؛ فبينما تتناثر الأخبار عن صواريخ سقطت هنا وطائرات مسيرة أُسقطت هناك، تتشكل في العمق رواية أخرى أكثر تعقيدا، رواية لا تُكتب بلغة البيانات العسكرية، بل بمنطق الاستراتيجيات الطويلة التي تسعى إلى إعادة تعريف طبيعة الصراع ذاته.

ما جرى في الأيام الأخيرة في إقليم كردستان ليس مجرد تصعيد عابر؛ فالقصف الباليستي الذي استهدف مواقع البيشمركة، وما خلفه من شهداء وجرحى، يحمل دلالة تتجاوز البعد العسكري المباشر. إنه انتقال من مرحلة الضغط المحدود إلى مرحلة الرسائل الثقيلة، حيث لم تعد الطائرات المسيرة وحدها وسيلة الاستهداف، بل دخلت الصواريخ الباليستية كأداة تعبير عن إرادة تصعيدية أعلى.

في الوقت ذاته، لم يكن الهجوم الصاروخي على قاعدة "خراب الجير" في شمالي شرقي سوريا حدثا منفصلا، بل حلقة في سلسلة تمدد جغرافي واضح، يستخدم الأراضي العراقية منصة لإيصال النار إلى جبهات أخرى. أما استمرار الضغط على دول الخليج، فهو إبقاء متعمد لبوابة الطاقة العالمية مفتوحة على احتمالات التوتر.

عند جمع هذه الخيوط معا، يتضح أن ما يجري ليس مجرد رد فعل إيراني على ضربات أمريكية وإسرائيلية، بل محاولة واعية لإعادة تشكيل ساحة الحرب؛ فبدلا من أن تبقى المواجهة محصورة بين طرفين واضحين، تسعى إيران إلى توسيع رقعتها، ليس فقط عبر الجغرافيا، بل عبر إشراك أطراف جديدة في معادلتها. إقليم كردستان، والسلطة الجديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع، ودول الخليج، كلها تظهر في هذا السياق كدوائر يجري شدها تدريجيا نحو مركز العاصفة.

هذه الاستراتيجية تقوم على فكرة بسيطة في ظاهرها، لكنها عميقة في نتائجها، وهي: "كلما اتسعت الحرب، اقتربت نهايتها"؛ فحين تتحول المواجهة من صراع ثنائي بين أمريكا وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر إلى أزمة إقليمية مفتوحة، يصبح تدخل المجتمع الدولي أكثر إلحاحا، وتزداد الضغوط لإيقاف النزيف قبل أن يتحول إلى انفجار أكبر. بهذا المعنى، لا يكون توسيع الحرب هدفا بحد ذاته، بل وسيلة لتقليل كلفتها الاستراتيجية على المدى البعيد.

لكن هناك بعدا آخر لا يقل أهمية، يتعلق بإدارة شبكة الحلفاء والوكلاء؛ فإيران، التي بنت خلال سنوات طويلة منظومة معقدة من القوى المسلحة المرتبطة بها، تبدو اليوم في طور رفع مستوى تشغيل هذه الشبكة. لم يعد الأمر يقتصر على رسائل دعم أو عمليات محدودة، بل يتجه نحو توزيع أدوار قتالية أكثر وضوحا، بحيث تتحول الجبهات المتعددة إلى أدوات لتشتيت الخصم وإبعاده عن التركيز على مركز القرار في طهران.

وفي موازاة ذلك، يتشكل بعد ثالث، ربما هو الأكثر حساسية، يتعلق بالصورة والشرعية؛ إذ يبدو أن طهران تسعى إلى وضع خصومها الإقليميين، وخاصة في العالم السني، في موقع حرج أمام جمهورهم، من خلال تصويرهم كجزء من منظومة الصمت أو التواطؤ مع إسرائيل. في المقابل، تحاول تقديم نفسها بوصفها القوة التي تقف في مواجهة هذا المحور، ما يمنحها رصيدا رمزيا يتجاوز حدود الجغرافيا إلى الفضاء الأوسع للرأي العام الإسلامي.

غير أن هذا المسار، على ما فيه من حسابات دقيقة، لا يخلو من مخاطر عميقة؛ فالحروب التي تتسع بسرعة لا تبقى دائما تحت السيطرة، بل كثيرا ما تنفلت من يد من وسعها. إدخال أطراف جديدة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن يدفع هذه الأطراف إلى التوحد بدلا من التشتت، أو إلى ردود فعل تتجاوز ما كان مخططا له. كما أن تعدد الجبهات يفرض كلفة مستمرة، ليس فقط عسكريا، بل اقتصاديا وسياسيا، في وقت تعاني فيه المنطقة أصلا من هشاشة بنيوية.

أما إقليم كردستان، الذي وجد نفسه فجأة في قلب هذه المعادلة، فيحمل وضعا خاصا؛ فهو ليس طرفا معلنا في هذه الحرب، لكنه في الوقت ذاته ليس بعيدا عنها. وجود القوات الدولية، والموقع الجغرافي الحساس، والعلاقة المركبة مع بغداد، كلها عوامل تجعل منه ساحة قابلة للاستخدام في لعبة الرسائل المتبادلة. والخطر الأكبر هنا لا يكمن فقط في الضربات التي يتعرض لها، بل في احتمال دفعه إلى رد فعل يخرجه من موقع الحياد النسبي إلى موقع الانخراط الفعلي.

في المحصلة، يبدو أن الحرب الدائرة لم تعد مجرد مواجهة بين طرفين، بل بدأت تتحول إلى شبكة معقدة من الصراعات المتداخلة، حيث تختلط الجبهات بالرسائل، وتتشابك الحسابات العسكرية بالرهانات السياسية.

وفي مثل هذه اللحظات، لا يكون السؤال الأهم: من يربح الجولة؟ بل: من ينجح في رسم شكل الحرب نفسها؟ لأن الحقيقة التي تثبتها تجارب المنطقة، مرة بعد أخرى، هي أن الحروب التي يعاد تعريفها بهذا الشكل لا تنتهي عندما يريد ذلك من أشعلها، بل عندما تفلت من الجميع.