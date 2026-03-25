سقوط النظام الإيراني.. هل يكون حلا أم بداية فوضى إقليمية؟

التروفيزيا الإيرانية.. السقوط ترياق أم عدوى عابرة للجغرافيا؟

إن الرهان الكولونيالي الحديث الذي يطرحه دونالد ترمب حول تقويض أركان الثيوقراطية الإيرانية عبر انتفاضة غوغائية، لا يعدو كونه فانتازيا سوسيولوجية تفتقر إلى بروتوكول علاجي ناجع.

إن الحالة الإيرانية اليوم تشبه جسدا يعاني من تسرطن بنيوي، حيث تغلغلت خلايا الحرس الثوري في نسيج الدولة الحيوي، حتى بات استئصالها يهدد بانهيار المريض سريريا قبل بلوغ مرحلة الاستشفاء. فكيف يمكن أن تؤول هذه الحمى الجيوسياسية إلى خواتيمها؟

الاستبدال الممنهج: الزرع النسيجي المرفوض

يمثل السيناريو الأول الخيار الجراحي المثالي في المخيلة الغربية، حيث يحدث تحول فسيولوجي مفاجئ للمؤسسة العسكرية، فتلقي السلاح إيذانا ببدء عصر النباتات الدخيلة بقيادة رضا بهلوي. هنا يراد من المعارضة المشتتة أن تلعب دور الأجسام المضادة التي تطرد سموم الأيديولوجيا، لتتحول مفاعلات الطرد المركزي إلى ركام خامد مقابل صفقات طاقة تمنح الشركات الأمريكية حق الاستيطان النفطي.

لكن القراءة المعمقة تؤكد أن هذا المسار يعاني من رفض مناعي؛ فالحرس الثوري ليس مجرد مليشيا، بل هو الجهاز العصبي المركزي للدولة، ومن غير المرجح أن يسلم مفاتيح السيادة لوريث عرش يراه الوجدان الشعبي كنسيج غريب غير متوافق حيويا مع تربة الداخل.

متلازمة مادورو: الاستنساخ الوظيفي

في هذا السيناريو يتم الإبقاء على هيكل المريض مع استبدال الرأس المصاب فقط! هي عملية تجميل سياسي تستهدف أن تستبدل بالتصلب الراديكالي ليونة براغماتية (نموذج روحاني أو تكنوقراط المؤسسة). هنا يتحول النظام إلى فيروس خامل لا يهاجم المصالح الأمريكية، مقابل ضمان بقائه البيولوجي في السلطة.

إنها محاولة لترويض الهيجان الثوري وتحويله إلى زكام سياسي يمكن التعايش معه عبر تنازلات نووية، تضمن عدم تحول إيران إلى جائحة ذرية تهدد استقرار السيستم العالمي.

التحصن السيادي: المناعة المكتسبة تحت القصف

يفترض هذا المسار أن الدولة الإيرانية تمتلك ذاكرة مناعية قوية تجاه الضغوط الخارجية؛ فحتى لو تعرضت الأطراف لنخر عسكري عبر الضربات الجوية، تظل النواة الصلبة قادرة على إعادة إنتاج نفسها، وفي حال انسحاب واشنطن التكتيكي قد تدخل المنطقة مرحلة الكمون الوبائي، حيث تنتقل البرامج النووية إلى مخابئ عميقة (تحت الجلد الجيولوجي)، مما يحول الصراع إلى مرض مزمن يستنزف الجوار في سباق تسلح محموم بعيدا عن الرقابة الدولية.

الانشطار الفوضوي: الغرغرينا المجتمعية

هذا هو السيناريو الأكثر سوداوية، حيث تؤدي الضربات المتلاحقة إلى فشل كبدي في مؤسسات الضبط والربط، مما يسمح للميكروبات الانفصالية والأعراق المهمشة بالانتشار في أطراف الجسد المتهاوي. هنا لا تسقط السلطة فحسب، بل يتفتت الجسد الإيراني إلى خلايا سرطانية متناحرة، ويتحول اليورانيوم المخصب إلى سموم سائلة تتسرب إلى السوق السوداء، مما يحول الجغرافيا الإيرانية إلى بؤرة تعفن إقليمية تصعب محاصرتها أو التكهن بنهاية فتكها.

إن التعامل مع الحالة الإيرانية يتطلب ما هو أكثر من مبضع جراح؛ فهو صراع بين إرادة الاستئصال وقدرة الجسد على التحور للبقاء.