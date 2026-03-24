كيف تنذر التوترات الجيوسياسية بكارثة اقتصادية واجتماعية شاملة؟

يعيش العالم اليوم لحظة تاريخية شبيهة بتلك الأيام القليلة التي سبقت الإغلاق العام إبان جائحة كوفيد-19؛ لحظة ندرك فيها تماما أن كارثة وشيكة في طريقها إلينا، رغم أننا لم نختبر تبعاتها الكاملة بعد.

وفقا لمقال تحليلي نشر في مجلة "نيو ستيتسمان" بقلم إيزابيلا ويبر وغريغور سيمينيوك، فإن الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يمثل نقطة تحول خطيرة، ستؤدي إلى صدمة طاقة عالمية وكارثة اقتصادية غير مسبوقة. الصدمة حدثت بالفعل، وموجاتها الارتدادية في طريقها لضرب أساسات الاقتصاد العالمي.

تعتمد الرأسمالية العالمية بشكل بنيوي وعميق على الوقود الأحفوري والمواد الخام التي تمر عبر مضيق هرمز؛ وفي الأوقات الطبيعية يعبر من هذا المضيق خُمس الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال، وثلث النفط الخام، وثلث الأسمدة، وخُمسا الهيليوم، وما يقرب من نصف الكبريت.

هذه المواد ليست مجرد وقود لتدفئة المنازل أو تسيير السيارات، بل هي عصب الاقتصاد الحديث بأكمله؛ فالأسمدة أساسية لبقاء إنتاج الغذاء العالمي، بينما يعتبر الهيليوم والكبريت من المكونات الحيوية لصناعة الرقائق الدقيقة التي تشغّل كل شيء، من الأجهزة المنزلية إلى مراكز البيانات الضخمة التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي، وإن تبعات التعليق الفعلي للمرور عبر المضيق بسبب الحرب أجبرت العديد من مواقع الإنتاج على التوقف التام أو الإغلاق.

لم يقتصر الأمر على إعاقة سلاسل الإمداد، بل امتد ليشمل تدميرا مباشرا للبنية التحتية للطاقة. ومع تصاعد الحرب، استهدفت الهجمات حقل "فارس الجنوبي" للغاز في إيران (الأكبر في العالم)، لترد إيران بضرب منشأة الغاز الطبيعي المسال في "رأس لفان"، مما أدى إلى محو 3.5% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسال للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

هذا الدمار يعني أن عودة الإمدادات لسابق عهدها ستستغرق أشهرا طويلة، إن لم يكن سنوات، حتى لو انتهت الحرب غدا.

على الرغم من أن المستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة لا يزالون معزولين نسبيا عن التأثيرات القصوى حتى اللحظة، فإن ملامح الأزمة بدأت تتشكل على هيئة تضخم، وصدمات في إعادة توزيع الثروة، ونقص حاد في المواد الأساسية.

يبرز هنا مصطلح "تضخم البائعين" (Sellers’ Inflation)؛ فالشركات الكبرى التي تتحكم في مفاصل الاقتصاد العالمي لا تمتص تكاليف الأزمات أو الحروب، بل تمررها مضاعفة إلى المستهلكين لحماية هوامش أرباحها، بل وزيادتها.

على غرار ما حدث في أزمة الرقائق إبان الجائحة، تستغل الشركات نقص المعروض لفرض أسعار احتكارية، وهذا يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بشكل فج من العمال إلى رأس المال، وإلى جيوب الطبقة الأكثر ثراء. ففي الولايات المتحدة، يمتلك أغنى 10% من الأسر نحو 87% من الأسهم، ما يعني أنهم يحصدون أرباحا استثنائية من ارتفاع أسهم شركات النفط والغاز، في حين تعاني الطبقات العاملة في دول مثل بريطانيا وألمانيا من تراجع تاريخي في أجورها الحقيقية.

الخطر الأكبر يكمن في النقص الفعلي للمواد الأساسية، والذي سيفاقم الانقسامات والتفاوتات الدولية؛ فبينما تمتلك الدول الغنية قوة شرائية تمكنها من الاستحواذ على الإمدادات المتبقية بأسعار مرتفعة (تصل في أوروبا إلى 15 ضعفا من نظيرتها في جنوبي آسيا)، ستجد الدول النامية في "الجنوب العالمي" نفسها عاجزة تماما عن تأمين احتياجاتها المادية.

لقد بدأت المعاناة بالفعل في بعض الدول الآسيوية، واضطرت سريلانكا- كمثال- إلى تقليص أيام العمل إلى أربعة لتوفير الوقود. والأكثر إثارة للرعب هو نقص الغذاء؛ فتعطيل 40% من صادرات الأسمدة في مواسم الزراعة الرئيسية في دول كبرى ينذر بأزمة غذائية عالمية حقيقية، ومجاعات في الدول المعتمدة على الاستيراد، مما قد يمحو عقودا من التقدم في محاربة الجوع.

في النهاية، يظل السيناريو الأسوأ من منظور الاقتصاد الكلي هو "الركود التضخمي" (Stagflation)، حيث يؤدي النقص الحاد في الإمدادات إلى تدمير الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة بالتزامن مع اشتعال الأسعار، ما قد يفجر أزمة استقرار مالي عالمية ذات تداعيات سياسية خطيرة، غالبا ما تصب في مصلحة الحركات اليمينية المتطرفة.

ولمواجهة هذا المصير المظلم، لا يكفي مجرد الدعوة لوقف هذه الحرب الكارثية، بل يجب على الحكومات التحرك الفوري للسيطرة على الصدمة عبر الإفراج عن الاحتياطيات، وفرض سقوف على أسعار الجملة وهوامش الأرباح، وتطبيق بروتوكولات عادلة للتقنين والتوزيع، وإن تقاعس الحكومات اليوم يعني ترك النسيج المجتمعي والاقتصادي العالمي يتمزق بلا رجعة.