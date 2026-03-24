قيامة العيد في غزة

يأتي مارس/آذار هذا العام حاملا معه مفارقة موجعة، إذ تتقاطع فيه تكبيرات عيد الفطر مع يوم الأم، في أول عيد يمر علينا منذ عامين ونصف، لا تمزق سماءه الصواريخ، ولا تزلزل أرضه الغارات المجرمة.

في عيدنا نحلل كيمياء صناعة الحياة من وسط الركام، ونبث الروح في طقوس أصرّت الغزيات على انتزاعها من أنياب العدم.

هندسة الفرح

لطالما كان للعيد في وعي المرأة الغزية هندسة خاصة؛ تبدأ من ترتيب ومسح غبار كل أنحاء البيت وغسل السجاد والستائر، وتنتهي برائحة الكعك التي تعيد ترميم الروح قبل البيت.

كانت آلام الظهر والأكتاف في ليلة العيد وساما أنثويا يعلن الانتصار على التعب، لتتحول في اليوم التالي إلى فرصة للجمال: لون شعر جديد، غرة مقصوصة بعناية، وثوب يختصر حكاية العيد في ثناياه.

لكن حرب الإبادة التي خطفت منا أربعة أعياد متتالية، حورت ألوان العيد، حولت الأحمر إلى دماء، والأسود إلى حداد طويل. بل مع الحرب صارت فناجين الضيافة التي كانت تُعد للأحبة تُصب في مآتم العزاء، وأضحى الكعك السعيد تمرا يوزع عن أرواح الراحلين.

أما الجميلات اللواتي كن يحلمن بملابس العيد، فقد ارتدين الأكفان أو ثياب النزوح المهترئة.

إصرار على الطقوس

هذا العيد جاء مختلفا، ليس لأنه اكتمل في طقوسه، بل لأننا أصررنا على استحضار ملامحه رغم الجروح البليغة. في الأعياد الأربعة السابقة غطى السواد كل شيء، أما اليوم، ومع عدم وجود المكواة التي تفرد تجاعيد الثياب، وغياب السجاد والكنب والستائر التي كنا نغسلها لتبهج تحت شمس العيد، فاخترعنا طقوسا بديلة؛ فليس لدينا بيت لننظفه أو أثاث لنرتبه، بل لدينا انكسار نحاول جبره، وسعادة نبحث عنها لنغرسها في صدور أطفالنا.

في عيدي هذا بقيت مستيقظة طوال الليل، لا لتجهيز ملابس أطفالي فحسب، بل لأحرس ذاكرة تأبى الرحيل.

كنت أنظر إلى شاشة جوالي بانتظار اتصال لن يأتي؛ اتصال من أختي الشهيدة "مؤتة" وهي تسأل بلهفتها المعهودة: "متى بدك تروحي على أهلي؟"، واتصال من أختي الشهيدة "نهى" وهي تنقل لي سؤال والدي: "أي يوم جايين تعيدوا علينا؟".

غاب الشهداء جسدا، وغابت البيوت التي كانت تجمعنا، لكن الذاكرة ظلت هي البيت الأخير الذي لم يستطيعوا هدمه.

حمزة.. معجزة الابتسامة وسط الألم

ومن وسط هذا الغياب، ينبثق مشهد هو الأقسى والأكثر جلالا؛ مشهد حمزة، ابن أختي الشهيدة مؤتة. حمزة، ذلك الناجي من مجزرة استهدفت عائلته، يعيش اليوم مأساة مركبة؛ فأمه ارتحلت لربها، ووالده يقبع خلف قضبان السجن، ليجد حمزة نفسه بلا ظل يحميه أو صدر يضمه. لكن المعجزة تكمن في ثغره الذي لا تفارقه الابتسامة، وفي ضحكاته التي تتصاعد من مجلسه لتعانق عنان السماء، وكأنها سلم من النور يربطه بالراحلين.

حمزة، بابتسامته الفاتنة، يمثل عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا قوة الروح؛ إنهم يمارسون طقوس العيد بكبرياء مذهل، يرفضون أن تنال الدمعة من وقار يومهم، وكأن يدا إلهية خفية تربت على قلوبهم، إنها بلا شك معية الله التي تمسح غبار الحزن عن وجوههم، وتمهد لهم الطرق المغلقة، وتمنحهم طاقة جبارة لمواصلة الحياة رغم ثقل المصاب.

عيد الأم التحم مع عيد الفطر

وفي يوم الأم تتماهى غصة حمزة مع وجع المدينة بأكملها؛ إذ يأتي هذا العام ملتحما بالعيد، ليكون الاختلاف في غزة زيادة في الألم لا ميزة في الاحتفال. كيف يكون العيد عيدا في مدينة فقدت عشرات الآلاف من أمهاتها؟ كيف تكتمل الفرحة وأطفال غزة يتلفتون فلا يجدون ذلك الحضن الدافئ الذي يُشعرهم بالأمان؟

تحدثني صديقتي التي فقدت أبناءها السبعة وزوجها وأهلها في لحظة واحدة، تقول إنها أخيرا فهمت المعنى الدقيق لقوله تعالى: {وأصبح فؤاد أم موسى فارغا}؛ فلقد عادت في الخمسين من عمرها بلا سند أو عائلة، تمارس الأمومة في الفراغ، وتواجه العيد بقلب لا يملؤه سوى التسليم.

صديقتي، ورغم مرارة هذا الوجع، أصرت على تزيين خيمتها وصنعت الكعك، لتستقبل صديقاتها اللاتي تهافتن لمعايدتها برفقة بناتهن، مؤكدات لها بلسان الحال والمقال: "كل أطفالنا أنت أمهم".

إن هذا التكافل والتراحم هو الهندسة الاجتماعية الأسمى التي يطبقها المجتمع الغزي بفطرته الطاهرة، محولا الألم الفردي إلى قوة جماعية قادرة على مواجهة الإبادة.

في هذا العام، يأتي العيد ليذكرنا بدفء الأصوات التي كانت تملأ المكان، وبتلك التكبيرات التي كانت تشبه صكوك الطمأنينة.

لكننا، ومن قلب هذا الفؤاد الفارغ، نواصل زراعة الأمل، فنخبز الكعك بدموعنا، ونرتدي ما تبقى من كرامتنا، ونرفع أكفنا للسماء: "اللهم في هذا العيد اجمعنا بمن فقدنا في موطن لا فراق فيه، وهبنا القوة لنبني من ضنك العيش صرحا، ومن لوعة الفراق حضورا يليق بعظمة هذه الأرض".

