إسكندريتي.. المدينة الأخرى

الإسكندرية مدينة أحلامي! كنت دائما أقول لأصدقائي المصريين إنني سأضع مدخراتي في شقة صغيرة، وأتقاعد فيها، ثم أتفرغ للكتابة والبحر.

ولأنها بعيدة، فإنني اعتدت أن أشم رائحتها في الأدب، وقد حاولت غير مرة أن أدخل عالم الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، بحثا عن الإسكندرية، المدينة التي حلمت بها طوال الوقت، لكنني لم أجد تلك المدينة المتكئة على خاصرة المتوسط.

ويبدو أنني اصطدمت بالفجوة الهائلة بين "الإسكندرية المتخيلة" في الوجدان العربي، وبين الإسكندرية التي أرّخ لها عبد المجيد في ثلاثيته الشهيرة؛ فالمدينة التي أبحث عنها هي غالبا إسكندرية كفافيس أو لورانس داريل في "رباعية الإسكندرية"، تلك المدينة العالمية متعددة الثقافات (الكوزموبوليتانية)، والمليئة بالأجانب والقصور والغموض الرومانسي.

لكن إبراهيم عبد المجيد كان يكتب بمرارة العارف عن تحولات المدينة. لقد تحدث عن إسكندرية البشر لا الحجر؛ ففي رواية مثل "لا أحد ينام في الإسكندرية"، لا يركز عبد المجيد على البحر كمشهد جمالي، بل كخلفية للحرب والنزوح والفقر. هو يكتب عن المهمشين، عن القادمين من الصعيد والدلتا ليجدوا أنفسهم في أتون الحرب العالمية الثانية. المدينة عنده ليست لوحة، وإنما هي مختبر بشري قاس.

ويبرع هذا الروائي السكندري الأصل في رصد الخسارات المتتالية؛ ففي عمله "طيور العنبر" يوثق عبد المجيد لحظة خروج الأجانب (اليونانيين والإيطاليين واليهود) بعد عام 1956. وهذه الرواية تحديدا قد تشعرك بالخذلان إذا كنت تبحث عن المدينة المبهجة، لأنها ترصد ذبول التعددية الثقافية، وصعود "التزييف" المعماري والاجتماعي الذي تلاها.

باختصار، يمكن القول إن روايات عبد المجيد ترمز لواقعية "الحرافيش" السكندريين، إن جاز التعبير؛ إذ إن عالمه يغوص في الأزقة (كرموز، العطارين، بحري) أكثر مما يقف على الكورنيش. وهو لا يبيع "الأسطورة"، بل يقدم المدينة مثل كائن حي يشيخ، ويتسخ، ويفقد ذاكرته ببطء.

وبالمقارنة مع عوالم أدبية أخرى، فإن المدينة الحلم ذات الروح المتوسطية قد نجدها عند إدوار الخراط، الكاتب الراحل ابن الإسكندرية، خاصة في عمله "ترابها زعفران"؛ حيث تختلط الذاكرة بالهلوسة الشعرية للبحر.

ولعل من أهم الروائيين الذين صوروا الإسكندرية معلم الرواية المصرية نجيب محفوظ، الذي يمكن أن أصفه بالزائر العاشق الذي سحرته هيبة المكان، خصوصا في روايتيه "ميرامار" و"السمان والخريف".

بالنسبة لمحفوظ، القاهري حتى النخاع، كانت الإسكندرية هي المعادل الموضوعي للحرية والصفاء النفسي؛ إذ إن المكان بطل رمزي. ففي رواية "ميرامار"، نجد أن الإسكندرية هي "بنسيون ميرامار" المطل على البحر مباشرة. والبحر هنا ليس مجرد ماء، بل هو رمز للتطهر من أوساخ السياسة وصراعات القاهرة.

كما أن إسكندرية محفوظ نظيفة وهادئة، يغسلها المطر، ويسكنها اليونانيون الذين يمثلون الماضي الجميل. وهي تشبه "إسكندريتي" المتكئة على المتوسط فعلا، لأنها بالنسبة لمحفوظ كانت مصيفا للروح.

وبالمقارنة، فإن إسكندرية إبراهيم عبد المجيد هي الجسد الذي يشيخ؛ فهو لا يرى المدينة من شرفة البنسيون، بل يراها من زقاق كرموز. المكان عنده تاريخ اجتماعي؛ إنه لا يبحث عن الجمال، بل عن الحقيقة. وفي ثلاثيته، نجد المدينة ساحة حرب، وصراعات طبقية، وتحولات ديموغرافية قاسية.

عبد المجيد يفكك أسطورة المدينة، ويريك كيف تحولت من مدينة عالمية (كوزموبوليتانية) في "لا أحد ينام في الإسكندرية"، مرورا بذبولها في "طيور العنبر"، وصولا إلى ضياع هويتها وانحسار ملامحها القديمة تحت ضباب التحولات الاجتماعية والدينية في "الإسكندرية في غيمة".

ختاما، فإن الإسكندرية التي أطاردها ليست مجرد جغرافيا، بل هي حالة شعورية. ويبدو أنني في رحلة البحث عن شقتي الصغيرة المطلة على البحر، سأظل عالقا في المسافة الفاصلة بين زقاق عبد المجيد وشرفة محفوظ، أفتش عن مدينة تتكئ في الحبر، ولا تشم رائحتها إلا في ثنايا الورق.