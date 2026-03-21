معركة الوميض الأول

المعركة لا تبدأ حين تدوي الصفارات، إنها تبدأ عند لحظة اشتعال محرك الصاروخ.

هناك، في الوميض الحراري الأول، تتحدد أفضلية الصراع؛ لأن من يكتشف الإطلاق في مرحلته الصاعدة لا يحصل على معلومة فقط، بل يربح زمنا إستراتيجيا. والزمن في الحروب الصاروخية ليس تفصيلا تقنيا، بل عنصر تفوق حاسم: هو ما يفصل بين رد فعل متأخر وإدارة محسوبة للتهديد.

ومضة عابرة في السماء قد تبدو حدثا فيزيائيا بسيطا، لكنها في الواقع نقطة التحول في “سلسلة القرار”، من يلتقطها أولا يستطيع تثبيت المسار مبكرا، وحساب نقطة السقوط بدقة أكبر، وتقليص هامش الخطأ، ومن ثم تقليص مساحة الفوضى. هكذا يتحول الوميض الأول إلى رصيد زمني، ويتحول الرصيد الزمني إلى سلطة قرار.

وفق هذا السياق لا يكون الصراع على الصاروخ ذاته، بل على اللحظة التي تسبق اكتمال مساره. ومن يملك تلك اللحظة لا يملك سرعة أعلى فحسب، بل يملك قدرة أوسع على ضبط الإيقاع العام للصراع.

هنا تنفتح طبقة الحرب غير المرئية: أقمار صناعية ترصد البصمة الحرارية في اللحظة التي تشتعل فيها المحركات، قبل أن يدخل الصاروخ نطاق أي رادار أرضي، والضوء يتحول إلى بيانات، والبيانات إلى مسار، والمسار إلى تقدير احتمالات. خلال ثوان، يصبح السؤال واضحا: أين سيسقط؟ هل يعترض؟ من ينذر؟ ومن لا حاجة لإخلائه؟

هنا يبرز نظام SBIRS، وهو نظام أمريكي متطور للإنذار المبكر بالأشعة تحت الحمراء، صمم للكشف عن إطلاق الصواريخ الباليستية منذ لحظة اشتعال محركاتها.

يعتمد هذا النظام على شبكة من الأقمار الصناعية موزعة في مدارات مختلفة، قادرة على التقاط التوقيع الحراري في المرحلة الصاعدة، وتتبع المسار، وتمرير تحذير فوري إلى مراكز القيادة. قوته لا تكمن في “الرؤية” فحسب، بل في توقيتها: رؤية مبكرة تعني حسابا مبكرا، وحساب مبكر يعني قرارا يقلص الفوضى قبل أن تتسع.

يتجسد هذا النموذج بوضوح في المنطقة؛ فإسرائيل تستفيد من المظلة الفضائية الأمريكية، وتحول بيانات المدار إلى إنذارات دقيقة عبر تقسيمات جغرافية محسوبة، حيث لا تفعّل الصفارة إلا في نطاق محدد.

وفي المقابل، سعت إيران إلى بناء طبقة إدراك مستقلة عبر أقمار مثل Noor-3 ورادارات بعيدة المدى، في محاولة لتثبيت سيادة إنذارها بعيدا عن أي اعتماد خارجي، غير أن التجربة بينت أن امتلاك “عين” في المدار لا يكفي إذا أمكن تعميتها أو إغراقها بضجيج متعمد.

المعضلة الحقيقية لا تكمن في الرصد وحده، بل في حماية مسار البيانات؛ فالتشويش الإلكتروني، وتزييف الإشارات، وخلق أهداف شبحية، كلها أدوات تستهدف الثقة في النظام قبل أن تستهدف الصاروخ نفسه. حين تتلوث الإشارة يتعثر القرار، وحين يتعثر القرار يتقدم الخطر، لذلك تصبح طبقات التحقق المتقاطعة (فضائية وأرضية واتصالية) شرطا وجوديا.

السيادة التقنية لا تُختزل في إطلاق قمر صناعي، بل تُختبر في قدرة الشبكة على الصمود عندما تبدأ الحرب على البيانات ذاتها. الفارق بين نظام وآخر لا يقاس بعدد الأقمار أو بمدى الرادارات، بل بالقدرة على تحويل الإشارة الصحيحة إلى فعل صحيح تحت ضغط الزمن. إنه فارق يقاس بالميكروثانية… وبمناعة المنظومة.

بعد اكتمال الحساب، تنتقل المعركة من المدار إلى المجتمع… الإنذار لم يعد صافرة عامة تشل مدينة بأكملها، بل أصبح رسالة رقمية تصل إلى نطاق محدد عبر بث خلوي فوري وتطبيقات احتياطية محصنة سيبرانيا. الخطر يُجزأ والخوف يدار، والحياة لا تتوقف بالكامل بل يعاد تنظيمها، والناس لا يستجيبون للصاروخ مباشرة، بل لتقييم خوارزمي قرر أنهم داخل دائرة التهديد أو خارجها.

من زاوية جيوسياسية، لم تعد القوة في حجم الضربة بل في القدرة على احتوائها؛ فالدولة التي ترى أولا وتنذر بدقة، وتحافظ على انتظام الداخل، تسلب خصمها عنصر المفاجأة والذعر. حين لا تتحول الضربة إلى فوضى، يتآكل أثرها السياسي، ويصبح الإنذار جزءا من معادلة الردع لا مجرد رد فعل.

يتجاوز السؤال حدود التقنية: من يملك حق تعريف الخطر في لحظته الأولى؟ الإنسان لا يرى الصاروخ كما هو، بل كما فسرته الشبكة، ولا يسمع السماء مباشرة، بل يسمع ترجمتها الخوارزمية. الصافرة ليست صدى الحدث، بل نتيجة قرار رقمي صنفك داخل دائرة التهديد أو خارجها.

بين الوميض الحراري في المدار وصوت الإنذار في الشارع تمتد فجوة زمنية ضيقة، لكنها الفجوة التي يعاد فيها إنتاج المعنى، وتختبر فيها السيادة في صورتها الأشد تجريدا: سيادة على الزمن، وعلى تفسير الواقع قبل أن يتحول إلى تجربة جماعية.

في هذا العالم، تبدو السماء المعركة الأخيرة، ومن يسبق إلى الرؤية يسبق إلى القرار، ومن يسبق إلى القرار يسبق إلى إعادة ترتيب الواقع. امتلاك الوميض الأول لا يعني إنذارا أسرع فحسب، بل يعني القدرة على ضبط الإيقاع العام: متى يخاف الناس، ومتى يطمئنون، ومتى تستمر الحياة رغم اقتراب الخطر.

هكذا تنزاح الحرب من صراع على المجال الجوي إلى صراع على تعريف اللحظة الأولى؛ فليست المسألة في مسار الصاروخ، بل في امتلاك زمن إدراكه. إنها لحظة عابرة، لكنها ترسم حدود التفوق، من يملكها يفرض تفسير الحدث، ومن يفقدها لا يفعل سوى اللحاق بالمعنى بعد أن يحسم!