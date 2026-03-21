الفرح كقيمة إنسانية في الإسلام

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، وأودع في فطرته المشاعر والأحاسيس، وجعل له قلبا يفرح تارة ويحزن أخرى، ويأنس مرة ويضيق مرات أُخر، وأودع في هذه المشاعر وظائفها التي تعمل على بناء التوازن النفسي والاجتماعي فيه.

والفرح في حياة الإنسان حاجة فطرية تعيد للنفس صفاءها، وتجدد نشاطها، وتدفعها إلى مزيد من العمل والعطاء، ومن ثم فإن الحديث عن الفرح هو حديث عن حاجة ملحة وبعد أصيل في التكوين الإنساني.

وثمة تصورات خاطئة رسخت في أذهان فئة من الناس، فظنوا أن التدين يعني الجفاف، وأن الالتزام يساوي العبوس، وأن الزهد في الدنيا يقتضي حرمان النفس من كل مظهر من مظاهر البهجة والسرور، ومن هذا تشكل انطباع بأن الإسلام يقف خصما للفرح، أو أنه لا يقره إلا في أضيق الحدود.

ومن خلال التأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية، يتبين أن الفرح في الإسلام جزء من البناء التربوي الذي يعمل على تحقيق التوازن بين مطالب الروح والجسد، وبين حق الفرد وواجباته تجاه نفسه والمجتمع، وبين السعي للآخرة والانتفاع بالدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم التطبيق العملي لهذا التوازن، فكانت حياته نموذجا فريدا يجمع بين العمل والعبادة والروح المرحة، وبين مظاهر الجد في تبليغ الرسالة وبين لطفه وأسلوبه المرح في تعامله مع الناس من حوله.

والفرح انفعال في النفس تظهر آثاره على الجسم، وهو ضد الحزن، والحزن معروف لدى الناس، لا يختلفون في تصوره ولا في استحضاره أو وسائل التعبير عنه.

والشيء الذي يُفرح الرجل غير الذي يفرح الطفل، وما يُفرح امرأة قد لا يفرح أخرى. وقد يختلف الناس في وسائل التعبير عن الفرح، لكنهم يجتمعون في أن ما يشعرون به من لذة وبهجة وسعادة يسمى فرحا.

وقد يعتقد البعض أن الفرح ليس له نصيب في الإسلام، وأن الإسلام يخاصم الدنيا ويتخذ منها موقفا سلبيا، وأنه يدعو للتبتل ولبس الرث من الثياب والاقتصاد في المعيشة، وأن المسلم يقسو على نفسه ويظل يحاسبها ويعاقبها في كل صغيرة وكبيرة، وهذا سوء فهم كبير.

فالإسلام يوجه المسلم للآخرة ويدعوه للعمل من أجلها، وفي الوقت ذاته يدعوه للسير في الأرض والتفاعل معها عملا واستمتاعا وإبداعا بطريقة متوازنة ووسطية، تمثل واحدة من أهم المعالم البارزة للإسلام تجاه القضايا المختلفة.

والإسلام دين واقعي لا يغفل الواقع ولا ينفصل عنه، ولا يحض أتباعه على الملائكية أو المثالية، بل هو دين جاء ليمد جسور التواصل بين الإنسان وواقعه، مراعيا الغرائز البشرية وما جبلت عليه، فلم يقيد حركاتهم وسلوكهم بحيث لا يتكلمون إلا ذكرا، ولا يسمعون إلا ذكرا، ولا يقضون أوقات فراغهم إلا في المساجد، بل يدعوهم لقضاء أوقاتهم بحسب طبيعتهم البشرية، بين الجد والهزل والفرح والمرح والضحك ونحوه، بحيث يجدون لأنفسهم ملاذا يأوون إليه من قسوة الحياة وغلظتها.

ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في الجمع بين الدنيا والدين، ورغم حياته القصيرة ومهمته الكبيرة في إبلاغ هذا الدين وتعليم أصحابه وأتباعه تعاليمه، فقد كانت حياته صورة جميلة ولوحة بديعة لما ينبغي أن تكون عليه حياة إنسان؛ فلم يكن غليظا أو جافا ولا قاسيا أو فظا، بل كان يمزح ويفرح ويهش ويلعب، ويدخل الفرح والسرور على قلوب أتباعه بما يمكن من الوسائل.

فهذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، كما في سنن الترمذي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يريد ممازحته يناديه: «يا ذا الأذنين» (جامع الترمذي، حديث رقم 1992)، وهو استخدام طريف لطيف منه صلى الله عليه وسلم، إذ كل إنسان له أذنان، كما أن فيه لفتة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في حياته إلا الصدق، ولذا فقد كان عليه الصلاة والسلام صادقا في مزحه أيضا.

ومن باب إدخال الفرحة والسرور إلى قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد سابقها صلى الله عليه وسلم مرتين، كما أورده البيهقي في سننه؛ سبقته في الأولى وسبقها في الثانية، فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك وهو يقول: «هذه بتلك» (سنن أبي داوود، حديث رقم 2578).

وفي هذا دلالة على أن صناعته للفرح والسعادة مع أهله لم تقتصر على الجو المنزلي فقط، بل تعدى ذلك ليتسابق مع زوجته، رضي الله عنها، وهو في سفر مع أصحابه رضي الله عنهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الجد في تبليغ الرسالة وتنفيذ ما كلفه الله به، وبين المرح وصناعة الفرحة مع الجميع.

وكان له، عليه الصلاة والسلام، مع الأطفال لون آخر من الملاعبة والملاطفة، ورسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة في قلوبهم. ومن هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي طفلا له طير يلعب به، فمات الطير، فكان يمازحه صلى الله عليه وسلم ويلاطفه بقوله: «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟» (أخرجه البخاري، حديث رقم 6129).

وعند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف أبناء عمه العباس رضي الله عنه، وكانوا أطفالا، ثم يقول: «من سبق إلي فله كذا وكذا»، فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، فيقبلهم ويلزمهم. ومعلوم ما يصاحب مثل هذا من فرح الأطفال ولعبهم وسعادتهم في مثل هذه الألعاب والأنشطة التي تملأ قلوبهم بهجة وسعادة.

وفي الأعياد، التي جعلها الله سبحانه وتعالى مظهرا من مظاهر الدين، ومن شعائره العظيمة التي يحبها الناس ويفرحون بها، كان من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الفرح والاحتفال بهذه الأيام. فقد ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: أمزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «دعهما». وفي رواية أخرى: «يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا».

وفي مكان قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك احتفالية عيدية تحدثت عنها عائشة رضي الله عنها، فقالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب (الدرق نوع من الجلود)، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: «تشتهين تنظرين؟» فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: «دونكم يا بني أرفدة»، حتى إذا مللت قال: «حسبك؟» قلت: نعم. قال: «فاذهبي». (رواه البخاري، حديث رقم 2906).

وفي هذا الحديث دلالة على أهمية إظهار السرور في الأعياد والمناسبات بما يؤدي إلى بسط النفس والترويح عنها، وهذا واضح من حضور النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركته لهم وتشجيعهم، واستمراره معهم رغم ذهاب عائشة رضي الله عنها.

وقد حرص الإسلام في مختلف المناسبات على أن يكون المسلمون في مناظر بهية، ووجوه ناضرة تتلألأ من الفرح، فتظهر بسمة الأعياد وفرحتها، وفي الطرقات يمرح الأطفال ويلعبون، وتعم الفرحة أرجاء القرى والمدن ونحوها.

ولذا فقد كان من سنن الإسلام في العيد التطيب والتجمل ولبس أحسن الثياب، وملاقاة الناس ومصافحتهم والسلام عليهم، ونسيان الخلافات والبعد عن كل ما يسبب الشحناء والبغضاء.

ولأن الأعياد غالبا تأتي بعد طاعات؛ فعيد الفطر يأتي بعد عبادة رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد العشر من ذي الحجة، فقد جعلها الله سبحانه وتعالى مواسم فرح، وجعل هذه الفرحة عبادة أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا﴾.

وخلاصة الأمر أن الفرح في الإسلام ليس حالة مؤقتة، ولا تركا للجدية، أو خروجا عن روح العبادة وجوهرها، بل هو منهج يراعي في الإنسان كافة مشاعره وحالاته. فالإسلام يريد للإنسان حياة متوازنة، يجد فيها متسعا للفرحة والضحك والهزل، كما يجد موضعا للتفكير والتأمل، ويجد فيها لحظات للراحة والاستجمام، تماما كما هي أوقات العمل والاجتهاد.

وقد جسد هذه المنهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حيث كان في بيته زوجا ملاطفا، ومع الأطفال رحيما لاعبا، وفي الأعياد مشاركا مبتهجا، وجادا حازما في تبليغ دعوته. ولهذا فقد اجتمع في سيرته سمو الروح ومراعاة الفطرة البشرية، ليؤكد أن الدين لا يلغي مشاعر الإنسان أو يكبتها، بل يسمو بها.

والفرح في الإسلام قيمة منضبطة، وشعور مشروع، وعبادة تقترن بالشكر، وسلوك راق يتجلى في إدخال السرور على الآخرين، فالإسلام جاء رحمة للعالمين، يراعي فطرتهم، ويبني إنسانا متوازنا في دنياه وآخرته.