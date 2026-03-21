العرب وإيران: جوار مشتبك

لا يمكن فهم التوتر بين العرب وإيران باختزاله في صراعات عسكرية عابرة، أو خلافات مذهبية فقط، لأن المنعطف الحاسم جاء عام 1979، حين أعادت الثورة الإيرانية تعريف الدولة ووظيفتها، ولم تقتصر على تغيير نظام الحكم.

فمنذ ذلك الوقت، لم تعد الدولة الجديدة تستند إلى الإسلام كمرجعية عامة فحسب، وإنما رسخت في دستورها المذهب الجعفري "الاثني عشري" هوية رسمية للدولة وأحد مصادر شرعيتها.

ولم يتوقف التحول عند هذا الحد؛ إذ أقام النظام شرعيته أيضا على مبدأ ولاية الفقيه، وهو تصور يمنح المرجعية الدينية دورا يتجاوز الإطار الوطني، ويجعل الارتباط بحلفاء في الخارج جزءا من وظيفته السياسية.

وانعكس هذا التحول على السياسة الخارجية الإيرانية، التي تحركت بروح عقائدية عابرة للحدود أكثر من تحركها بمنطق الدولة الجارة ومصالحها المباشرة.

ومن هذا المنطلق، استخدمت طهران الورقة الطائفية للتأثير في مجتمعات الجوار، عبر استمالة بعض الأقليات وتوظيفها في خدمة نفوذها، فتحول التنوع المذهبي في بعض البيئات من عنصر توازن اجتماعي إلى ثغرة سياسية.

ومع مرور الوقت، نشأت في بعض الحالات ولاءات تتجاوز الحدود على حساب الانتماء الوطني، ثم جاء شعار “تصدير الثورة” ليعطي هذا المسار صيغة سياسية صريحة، ويضعه في إطار مشروع نفوذ إقليمي.

تتحمل طهران المسؤولية الأولى عن تغيير طبيعة العلاقة في المنطقة، بعدما انتقلت من موقع الدولة الجارة إلى موقع الدولة التي تتدخل في الشأن العربي عبر قنوات موازية

تبدل الأدوار

تغيرت طبيعة العلاقة بين إيران ودول المنطقة عند هذه النقطة؛ فقبل عام 1979 كانت إيران الشاهنشاهية تتحرك ضمن حسابات توازن القوى المعروفة، لكن الثورة المذهبية التي أطلقت على نفسها صفة "الإسلامية" أدخلت عنصرا جديدا، إذ لم تعد ترى دورها محصورا في حدودها الجغرافية.

هذا التحول أثار قلق دول الخليج العربي والعراق على وجه الخصوص، فهذه الدول تقوم على تركيبات اجتماعية ومذهبية حساسة، وأي خطاب تعبئة عابر للحدود كان كفيلا بتهديد استقرارها الداخلي.

ولهذا لم تأتِ الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر/أيلول 1980 من فراغ؛ فقد سبقتها مرحلة من الاحتكاكات الحدودية والتصعيد السياسي المتبادل، وعادت خلالها ملفات الحدود وشط العرب إلى الواجهة، إلى جانب تأثير خطاب الثورة خارج مجالها الوطني.

هذه التطورات دفعت الأجواء تدريجيا نحو التصعيد، وجعلت احتمال الحرب الواسعة قائما قبل اتخاذ قرارها النهائي.

وزاد المشهد تعقيدا أن ذلك كله وقع في لحظة إقليمية ودولية متوترة؛ إذ كان الصراع العربي الإسرائيلي محتدما، وكانت المنطقة في قلب استقطاب حاد بين المعسكرين الأمريكي والسوفياتي. بيد أن هذا السياق الدولي لم يبدل حقيقة أساسية، وهي أن الثورة أعادت رسم الدور الإقليمي الإيراني.

كشفت الحرب هذا التحول بوضوح، لكنها لم تكن بداية الأزمة، فقد دخل العراق المواجهة بدوافع تتصل بأمنه وحدوده، وبمخاوفه من العبث بنسيجه الاجتماعي، وبقلق من أن تتحول الثورة إلى خطر سياسي يهدد استقرار نظامه.

ومع ذلك، فإن الحرب بوصفها عملية عسكرية واسعة بدأت عندما قرر العراق في 22 سبتمبر/أيلول 1980 نقل الصراع من مستوى الاشتباكات المتقطعة إلى هجوم شامل.

أما التحول الذي سبق ذلك، فقد أعاد منذ قيام الثورة تشكيل طبيعة العلاقة الإقليمية وحدودها.

في ضوء ذلك، ساندت دول الخليج بغداد بدافع أمني فرضته ظروف المرحلة، لا تعبيرا عن اصطفاف سياسي مع نظامها؛ فقد كانت دولا حديثة النشأة، ذات بنى داخلية دقيقة، وتتابع بقلق تصاعد شعار "تصدير الثورة" واحتمال تمدده إلى داخلها، لذلك نظرت إلى الحرب باعتبارها تطورا يمس توازن الخليج واستقراره، لا مجرد نزاع حدودي بين دولتين، ورأت في دعم العراق خطوة دفاعية هدفها منع اختلال هذا التوازن، والحيلولة دون نشوء فراغ أمني يهدد استقرارها المباشر.

تعلن طهران أن رسائلها تستهدف خصوما دوليين، لكن آثارها تقع في مدن عربية، وهذه مفارقة فادحة، لأن استهداف المرافق المدنية والمواقع الاقتصادية الحساسة يهدم عمليا أي فصل بين مشروعها الإقليمي واستقرار الجوار

النفوذ من الداخل

انتهاء الحرب لم ينهِ هذا النهج، وإنما دفع النظام الإيراني إلى تطوير أدواته؛ فبدل المضي في المواجهة العسكرية المباشرة، اتجه إلى بناء شبكات نفوذ عبر أذرع محلية بدأت من لبنان، ثم توسعت في العراق بعد 2003، وامتدت لاحقا إلى سوريا واليمن.

يقوم هذا الأسلوب على إنشاء قوى موازية داخل الدولة، بدل السيطرة عليها عبر الاحتلال العسكري التقليدي. ومن هنا جاء الرفض العربي لهذا النفوذ، لأنه لا يتحرك في كثير من الحالات عبر تفاهمات مستقرة بين حكومات متكافئة، وإنما عبر فاعلين محليين تربطهم بطهران صلات سياسية وعسكرية وأيديولوجية وثيقة.

ومع سقوط بغداد، انتقل الخلاف من مستوى التقدير السياسي إلى واقع بات يمس مصائر عواصم عربية عدة؛ إذ ارتبطت القرارات السياسية والتوازنات الميدانية في بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء بدرجات متفاوتة بالتوجهات الإيرانية. وجاء هذا التمدد ضمن رؤية تسعى إلى ضمان بقاء نظام ولاية الفقيه وتعزيز ثقله الإقليمي.

هذا الواقع لا يعفي البيئة السياسية العربية من مسؤوليتها، لأن الأنظمة العربية ارتكبت أخطاء فادحة، ولأن ترهل مؤسساتها فتح الأبواب أمام التدخلات الخارجية، في حين أسهمت هشاشة البيئة الإقليمية في تعميق الاستقطاب.

ومع ذلك، انطلقت المبادرة الأولى إلى تغيير التوازن من داخل المشروع الإيراني نفسه، إذ إن الدولة التي تؤسس دورها على رؤية عقائدية تتجاوز حدودها السياسية تدفع جيرانها تلقائيا إلى الاستنفار دفاعا عن كياناتهم في مواجهة تمدد عابر للسيادة.

ومن هنا تتحمل طهران المسؤولية الأولى عن تغيير طبيعة العلاقة في المنطقة، بعدما انتقلت من موقع الدولة الجارة إلى موقع الدولة التي تتدخل في الشأن العربي عبر قنوات موازية. وقد أسهم هذا المسار في تغذية موجات التوجس والارتياب، وفتح الباب أمام المواجهات غير المباشرة التي تشهدها المنطقة اليوم.

ما حملته طهران لسنوات تحت عنوان "المقاومة" لا يُقاس بخطابه، وإنما بأثره الفعلي على الأرض، وما تراه العواصم الخليجية اليوم ليس سوى مزيد من القلق

لحظة الانكشاف

كشفت التطورات العسكرية الأخيرة حقيقة هذا الخلاف، بعدما تجاوز السجال السياسي وتنافس النفوذ الذي كان يجري خلف الستار، إذ امتدت الضربات والهجمات الإيرانية إلى مطارات وموانئ ومنشآت طاقة داخل دول خليجية، فألحقت ضررا مباشرا بحياة الناس واقتصادهم اليومي، وهددت مصالح حيوية لدول العالم.

هنا تبدلت طبيعة الصراع، فلم يعد الحديث يدور حول رسائل متبادلة بين عواصم، وإنما حول آثار ملموسة تصيب دولا عربية حرصت طويلا على ترك مسافة بينها وبين الحرب.

تعلن طهران أن رسائلها تستهدف خصوما دوليين، لكن آثارها تقع في مدن عربية، وهذه مفارقة فادحة، لأن استهداف المرافق المدنية والمواقع الاقتصادية الحساسة يهدم عمليا أي فصل بين مشروعها الإقليمي واستقرار الجوار.

في هذه اللحظة يتكشف الفرق بين الشعار ومآله؛ فما حملته طهران لسنوات تحت عنوان "المقاومة" لا يُقاس بخطابه، وإنما بأثره الفعلي على الأرض، وما تراه العواصم الخليجية اليوم ليس سوى مزيد من القلق، ومزيد من التساؤل عن طبيعة الدور الذي اختارته طهران لنفسها منذ أربعة عقود.

يبقى السؤال الحاسم قائما: أتراجع طهران تعريف دورها بما ينسجم مع سيادة الجوار وحدود الدولة الوطنية، أم تدفع المنطقة نحو مرحلة صدام مفتوح ما دام هذا المسار مستمرا؟ وما ستفضي إليه الإجابة لن يحدد شكل العلاقة بين العرب وإيران وحده، وإنما سيعيد رسم ملامح الاستقرار في الخليج لسنوات قادمة.