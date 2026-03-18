هل فشل حياد إقليم كردستان في حمايته من الهجمات؟

إقليم كردستان تحت النار

غريبة هذه المنطقة، وغريب موقع هذا الشعب!

مع الامتداد الملحوظ للحرب، والقصف الذي يأخذ مدى أوسع بمرور الأيام في منطقتنا، فإن إقليم كردستان العراق يتلقى الضربات والهجمات من عدة جهات في وقت واحد، على الرغم من السياسة الواضحة التي سلكتها السلطات منذ اليوم الأول للحرب، وهي سياسة لا تبني مواقفها على التكتيك، ولا تأتي من ردود الفعل، بل إن مواقفها مبدئية في التعامل مع دول الحرب، باستثناء إسرائيل.

لقد تلقى الإقليم أكثر من 320 هجوما بالمسيرات والصواريخ في الوسط والشرق، لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل شملت أهدافا مدنية وأخرى خدمية صرفة تتعلق بحياة المواطن المباشرة، من مطارات بعيدة عن الوجود العسكري والمدني الأمريكي، وأبراج اتصالات الهواتف النقالة، وما قيل إنه مقر الأمم المتحدة، وحدث سقوط مسيرات أو أجزاء منها على منازل وشوارع في أحياء سكنية.

نفذت تلك المجموعات هجماتها آنذاك لأغراض سياسية، إذ كانت ترسل عبرها رسائل إلى القيادة السياسية في الإقليم حين وجود خلافات بينها وبين الحكومة في بغداد

وفي ضوء تطورات الحرب الجارية، وهي ليست حرب المنطقة، بل حرب تخاض فيها من دون أن تكون لدولها يد أو مصلحة فيها، وفي ظل هذه التطورات السلبية، قد يكون بالإمكان تفهم استهداف جنود ومصالح أمريكية، واستهداف القوات الفرنسية، مع أنها لم تشارك في أية عملية حربية، ولم تعلن عداءها لأي طرف في الحرب، بل إن نشاطها أقرب إلى ممارسة الدور الخيالي غير المؤثر على الأرض.

لكن ما يصعب فهمه هو جعل مراكز القوات الكردية (البيشمركة) هدفا متكررا للمسيرات (الدرون)، وليس ذلك في مكان واحد حتى يبرر له بأنه كان خطأ، بل في عدة أماكن متباعدة في كل من أربيل والسليمانية، وبإصرار على إلحاق الأذى بها، وضرب شركات التنقيب ومصافي البترول.

في الحرب السابقة (يونيو/تموز 2025) وفي غيرها، كانت الفصائل المسلحة التي تجمعت تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، وتفرقت لتتبع قيادات ومراجع سياسية، ترسل مسيراتها بين فينة وأخرى إلى حقل "كورمور" النفطي في السليمانية، فضربته مرات عديدة وألحقت به أضرارا مادية وبشرية.

وقد نفذت تلك المجموعات هجماتها آنذاك لأغراض سياسية، إذ كانت ترسل عبرها رسائل إلى القيادة السياسية في الإقليم حين وجود خلافات بينها وبين الحكومة في بغداد. لكن استهداف هذا الحقل، وهو بعيد كليا عن المصالح الأمريكية، شيء غريب، ليس له دلالة سوى الرغبة في نشر الفوضى في كل مكان.

ولهذا الحقل أهمية مباشرة ويومية في حياة الناس، لأنه يزود عموم إقليم كردستان بنسبة 80% من الغاز المولد للطاقة الكهربائية، والحذر من استهدافه في هذه الحرب دفع السلطات إلى إغلاقه اختياريا حماية له، فصار سكان الإقليم الآن يستخدمون المولدات الكهربائية الأهلية للحصول على الكهرباء بشكل متقطع، بانتظار انتهاء الحرب الظالمة وعودة النور بشكل دائم.

منذ اللحظات الأولى من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، كانت السلطات الكردية واعية لمخاطرها، فإن لها تجارب أكثر من غيرها مع أطراف الحرب، وتحديدا مع الطرف الإيراني، ولذلك فإنها تعرف كيف تفكر وكيف تتصرف، فاتخذت سياسات واعية إلى حد كبير، تثبيتا للمبدأ ودرءا للمخاطر التي تهدد إقليم كردستان، وقد تأتي عليه من أساسه، لأنه غير محمي من أية مخاطر.

عندما يتسبب طرف من الأطراف، والمعني هنا خاصة الطرف الإيراني، بمشاكل ومضايقات، فإن أربيل تخرج عن الصمت، وتأخذ موقفا مناسبا، دون كسر للعظم وهدم للجسور التاريخية الرابطة

فالواقع أن الإقليم مكشوف أمام أية ضربات باليستية من إيران، وقد يكون المتأثر الأول الذي تنعكس عليه الفوضى الناشبة، وذلك نتيجة الجوار، وبسبب الوحدة القومية بين سكانه وسكان المناطق الحدودية المتاخمة. لهذا حددت السلطات موقفها بوضوح شديد، ومن دون مواربة أو تحايل، في ثلاث نقاط:

الحياد السلبي ومنع أي تحرك عسكري: أي عدم التورط في الحرب مع أية جهة وضد أية جهة، وذلك يعتمد أولا على السياسة التي اتبعت خلال العقدين الماضيين؛ حيث كان الأمريكيون والإيرانيون يتقاتلون في العراق للسبب القائم الآن، أي حرص طهران على طرد أمريكا من المنطقة، وفي المقابل دفع واشنطن بإيران من العراق والمنطقة، لحصرها داخل جغرافيتها الطبيعية الوطنية. إقليم كردستان كان وما زال على علاقة وطيدة وإيجابية مع طرفي النزاع، علاقة محكومة بجيرة وتاريخ مع إيران، وواقع المصلحة والتحكم العالمي مع أمريكا. تجاوز الحياد عند الضرورة تجاه الطرفين الرئيسيين للحرب: أي إنه عندما يتسبب طرف من الأطراف، والمعني هنا خاصة الطرف الإيراني، بمشاكل ومضايقات، فإن أربيل تخرج عن الصمت، وتأخذ موقفا مناسبا، دون كسر للعظم وهدم للجسور التاريخية الرابطة. وخلال هذه الحرب أرسلت القيادة الكردية رسائل إيجابية، تحريرية وشفهية وعملية، إلى المسؤولين في إيران، مثل إرسال السيد مسعود بارزاني أخاه إلى القنصلية الإيرانية لتقديم العزاء برحيل المرشد الأعلى علي خامنئي، ووصف السيد نيجيرفان بارزاني، رئيس الإقليم، له بالشهيد. استنكار أعمال الفصائل العراقية المسلحة، وخصوصا استهدافها المناطق السكنية والبنى الاقتصادية والسلك الدبلوماسي: أي إن هذه الجماعات التي لا تتردد في قصف كردستان، حتى وإن كانت تعمل لصالح إيران، تعد أعمالها تعديا صارخا على المصالح والسيادة، وتشويها للسمعة الدولية للبلد، وخروجا على القانون العراقي، وهي أحيانا قد ترسل إشارات يمكن أن تتسبب بحرب داخلية، وخلق مشكلات بين الحكومتين في أربيل وبغداد. وقد صرحت مستشارية الأمن الوطني محذرة من زج البلد في أتون حروب وصراعات يمكن تجنبها بسهولة.

كل هذه السياسة المرنة والصارمة، وهذا الحياد، وهذا التعامل الإيجابي، لم يحم الإقليم من أن يكون تحت النار المباشرة، في مؤسساته الخدمية والمدنية والاقتصادية، وفي مصادر الطاقة، ومن خلال استهداف القنصليات العربية والأمريكية، فهو تحت النار من الشرق والغرب والجنوب.

لا بد من العمل الجاد مع الحكومة في بغداد، ولو أنه صعب للغاية، للجم تلك الجماعات، ومنعها من جعل الإقليم هدفا للمسيرات والصواريخ؛ إذ لا يمكن قبول أو تفهم شن الهجمات على محطات الطاقة، وتحليق المسيرات فوق الأحياء المدنية

والوقوع في الفخ ما زال ممكنا وغير بعيد، وذلك جراء المحاولات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى توريط الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، لأن لهذه الأحزاب مخيمات ومقرات تقع داخل الإقليم.

لكن، هل يمكن للسلطات المحلية التغاضي عن الهجمات الجارية والمخاطر المتوقعة؟

العمل هنا دولي إقليمي، وإلى الآن لم تستعمل القوات الأمريكية قاعدة "حرير" الواقعة على بعد نحو 77 كم شمال شرق مدينة أربيل، وهي أقرب القواعد الأمريكية إلى الحدود الإيرانية، وهذا شيء إيجابي جدا، وينبغي التواصل مع الجانب الأمريكي لضمان عدم إدخال القاعدة في الحرب ضد إيران. لا بد من العمل الجاد مع الحكومة في بغداد، ولو أنه صعب للغاية، للجم تلك الجماعات، ومنعها من جعل الإقليم هدفا للمسيرات والصواريخ؛ إذ لا يمكن قبول أو تفهم شن الهجمات على محطات الطاقة، وتحليق المسيرات فوق الأحياء المدنية، بشكل أدى إلى فرض عطلة في وزارة التربية والتعليم والمدارس والجامعات، حذرا من سقوط شظايا مسيرة على إحدى المدارس الابتدائية أو دور الحضانة أو الجامعات، وهذا إن حصل فسيؤدي إلى كارثة كبيرة.