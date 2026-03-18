لماذا يعيد الصيام في رمضان التوافق بين العلم والوحي؟

صيام رمضان وصناعة إبستيمولوجيا إسلامية معاصرة

هل ينهي علم الصيام صراع الوحي والمختبر؟

منذ اندلاع شرارة الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، وما رافقها من تحولات كبرى في أنماط التفكير الأوروبي، تشكلت فجوة عميقة بين الدين والعلم.

فقد مثلت تلك الحقبة إيذانا ببدء عصر "تأليه العقل"، أو سمه إن شئت عصر "الإنسان الإله"، ذلك الإنسان القادر على تخطي كل الحواجز الأخلاقية والدينية والاجتماعية، بل وحتى البيولوجية (ومثاله التحول الجنسي)، في سبيل السيطرة على الطبيعة وتسخير الكون ومكوناته من أجل تحقيق مآربه وإشباع غرائزه وإرواء شهواته التي لا تنقضي.

كما جسدت تلك الحقبة حالة فصل عالم الغيب عن عالم الشهادة، حيث نظر إلى الدين كعائق أمام التقدم العلمي، ووضعت قوانين الطبيعة في تضاد صريح مع نصوص الوحي.

لقد وقع الغرب نتيجة هذه العقيدة العلمية في تناقض صريح وتضارب فج، حين أراد، مع نموذجه العلمي التجريبي المعاصر، أن يخضع الخالق جل جلاله لقوانين المختبر وقواعد البحث العلمي التجريبي، في اللحظة التي عجز فيها، مع كل ما أوتي من أدوات المعرفة والبحث والتجريب، عن تفسير ظواهر مرئية وحقائق مشاهدة يراها بأم عينه صباح مساء.

فكيف لهذا العقل العاجز عن تفسير المشهود وتحليل المشاهد والمحسوس أن يفسر المغيب وما لا تراه عينه، ولا يخضع لقواعد تفكيره العقلي المبني على الارتباط والسببية المادية المحسوسة؟

لم تكن بيئاتنا العربية والإسلامية بمنأى عن هذا المخاض العسر؛ إذ تسلل هذا "الفصام النكد" إلى عقول النخب المثقفة من علماء ومفكرين وقادة رأي، ما ولد حالة من الانفصال الشعوري والمعرفي لدى هذه الفئة من المجتمع العربي والإسلامي. وما لبثت أن انتقلت تلك العدوى إلى عقول الناشئة، الذين بات ينظر كثير منهم إلى الدين كمعوق مانع للتفكير والإبداع، وحائل يحول دون الوصول إلى حقائق العلم واستكشاف أسرار ومكنونات هذا الكون الفسيح.

إعلان

صار المثقف المسلم يعيش حالة فصام وبعقلين: عقل يؤمن بالوحي، لكنه محصور في محراب العبادة وطقوسه التعبدية وممارساته الشعائرية، وعقل يتبنى المادية الصرفة في ردهات المختبر، وبين الأوراق العلمية والحسابات الرقمية، في معزل عن مسلمات الوحي وحقائق التنزيل.

لكننا اليوم، وبعد قرون من ذلك الصدام الواهم والفصام غير المبرر، والفجوة المفتعلة والهوة المصطنعة بين العلم والوحي، نقف أمام لحظة تاريخية فارقة؛ حيث يعيد العلم الحديث، من حيث لا يحتسب، ترميم ما هدمته الفلسفات المادية الغربية، لنصل اليوم إلى ما يمكن تسميته بـ"نموذج التوافق الحيوي" (The Bio-Compatibility Model)، والذي يمكن إسقاطه على نموذج الصيام في رمضان، وتسميته كذلك بنظرية المعرفة المتكاملة للصيام.

حين يتطابق "المسطور" مع "المنظور"

هذا النموذج ليس مجرد نظرية أو فرضية علمية أو طبية معزولة، بل هو محاولة لإنهاء حالة "الانفصام" المعرفي، من خلال بناء جسر بين "الكتاب المسطور" (وهو الوحي بشقيه؛ القرآن الكريم والسنة النبوية) و"الكتاب المنظور" (الكون والإنسان).

إن صيام رمضان، الذي يمارسه اليوم أكثر من 1.5 مليار مسلم من أصل أكثر من ملياري مسلم، كما تشير التقديرات، يمثل "تجربة طبيعية عالمية" تثبت أن تصميم الإنسان البيولوجي متوافق تماما مع التكاليف الإلهية، وأن العلم والوحي ليسا إلا وجهين لعملة واحدة هي الحقيقة المطلقة التي لا تحتمل النسبية، ألا وهي وحدة المصدر لكليهما، ووجود الخالق الله جل في علاه.

فوحدة المصدر للكتابين، كتاب الكون المنظور وكتاب الوحي المسطور، تتجلى في ذلك التوافق التام والانسجام الاستثنائي بين حقائق العلم ومسلماته، وبين ثوابت الوحي وتشريعاته، التي سنعرضها في القادم من السطور من خلال نموذج الصيام. ويؤيد ذلك ما سطره القرآن الكريم في ذكر الخيرية للصيام، وما تنطوي عليه تلك الممارسة من فوائد وآثار إيجابية.

هذه الفوائد والآثار أشار القرآن الكريم إلى عمومها بقول الله جل من قائل في سورة البقرة: {وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} (184)، لكن في المقابل ذيل مطلع الآية الكريمة {وأن تصوموا خير لكم} بقوله جل وعلا: {إن كنتم تعلمون}، وفي ذلك إشارة، وأي إشارة، إلى أنه لا سبيل إلى إدراك كنه تلك الشعيرة ولا حقيقة وجوهر تلك الممارسة إلا من خلال إعمال العقل، وتفعيل وسائل الإدراك والمعرفة، وتطبيق مبادئ العلم والبحث والتجريب.

فأي تكامل وأي تناغم بين العلم والقرآن بعد هذا القول من الله العليم الحكيم؟

عندما تنطق الأبحاث والأرقام

نستنطق نتائج الأبحاث والدراسات العلمية المنشورة، وننظر إلى مجموعها وتراكمها على مدى العقود السبعة الماضية، والتي قاربت ألفي دراسة، وبمجموع استشهادات فاق 27 ألفا حتى العام 2022 (من خلال قاعدة بيانات علمية واحدة هي Scopus)، وبزيادة مقدارها 13 ضعفا عن العقود السابقة، وذلك في الحقل الطبي فقط، كما في الدراسة الببليومترية (وهي نوع من الدراسات المنهجية تهدف إلى جمع وتصنيف وتحليل المراجع المتعلقة بموضوع معين لتقديم صورة شاملة ومنظمة عن الأبحاث المنشورة في هذا الموضوع).

إعلان

نتيجة ذلك، يتبين، وبما لا يدع مجالا للشك، أن أبحاث الصيام في رمضان باتت تشكل رافدا جديدا من روافد المعرفة العلمية الإنسانية، وباتت تمثل دليلا متراكبا على التقاء الجسم بالروح والوحي بالعقل، وعلى صعوبة الفصل بين الشعائر الدينية وأثر ممارستها والالتزام بها من جانب، والتغيرات الحيوية والفسيولوجية والتأثيرات الصحية والطبية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المختلفة من جانب آخر.

وبالنظر إلى نتائج الأبحاث والدراسات العلمية المنشورة في أرقى الدوريات العلمية حول صيام رمضان، والتي تم تلخيصها وجمعها في الكتاب الأخير حول الجوانب الصحية والطبية للصيام المتقطع في شهر رمضان، والصادر عن دار النشر العالمية الأولى في الكتب العلمية الإلكترونية (Springer، 2025)، ومن خلال فصوله التسعة عشر، يتبين بجلاء حجم التأثير الذي لا تكاد تخطئه العين للصيام عموما، وصيام شهر رمضان خصوصا، على مختلف أجهزة الجسم وأعضائه، وعلى مختلف وظائفه الحيوية والفسيولوجية.

ففي تلك الفصول التسعة عشر، جمع الباحثون المئات بل الآلاف من الدراسات العلمية المحكمة والمنشورة في مجالات البحث المختلفة، قاموا من خلالها ببناء تصور جديد وصياغة مفهوم حديث معاصر، مفاده أن الصيام مصحة للجسم ومدرأة للأسقام والعلل والأدواء، وعون حتى لكثير من المرضى والمرشحين للإصابة بالمرض، في مواجهة الكثير من الصعوبات والمشكلات الحيوية والصحية والاضطرابات الأيضية.

فمن بين التأثيرات الصحية النافعة، قدرة الصيام في رمضان على تحسين مكونات الجسم، من خلال تقليل الوزن وخفض كمية ونسبة الشحوم فيه، بل وحتى التقليل من الشحوم الحشوية أو البطنية التي تعد عاملا رئيسيا في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري والسرطان، فضلا عن كونها مسببا رئيسيا للاضطرابات الأيضية المرافقة للسمنة.

كما دللت تلك الدراسات على قدرة الصيام على تقليل العوامل الالتهابية التي تعد عوامل مسببة رئيسية في الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان، فضلا عن تأثير الصيام في تحسين مستويات الدهون والسكر وعوامل التخثر وغيرها من مسببات الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين.

كذلك شملت تلك التأثيرات النافعة التغير الإيجابي في المحتوى الميكروبي للبكتيريا وغيرها من الأحياء الدقيقة في الأمعاء، وما يستتبع ذلك التغير من تحسن في العديد من الوظائف الحيوية والفسيولوجية والنفسية، وتقليل لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري والسرطان وأمراض القلب والشرايين.

ثورة في الجينات: الجسد الذي "يعيد ضبط" نفسه

ولم تقتصر آثار الصيام على وظائف الجسم وعملياته الكبرى، من تنظيم لتكوين الجسم وضبط لمستويات الدهون والسكر فيه، بل تعدتها إلى وظائف خلوية وجزيئية تمثلت في تحفيز آليات الالتهام الذاتي، التي تعرف حديثا بالأوتوفاجي، والتي تعد الآلية الأهم في استدامة الخلية والتقليل من خطر إصابتها بالشيخوخة والهرم، وخاصة الخلايا المناعية منها المعرضة لخطر الهرم المناعي.

يتم ذلك من خلال تخليص الجسم من العضيات التالفة والمستهلكة والبروتينات المستنزفة غير الصالحة للاستعمال، وتفكيكها وإعادة تدوير واستعمال الأحماض الأمينية والدهنية الناتجة عن تحلل تلك العضيات، وهو ما يمثل ملمحا دقيقا على الاستدامة داخل الجسم من خلال آليات ذاتية في عملها، لكنها من صنع عليم خبير.

لقد كشفت الأبحاث الجينية المنشورة في كبرى المجلات العالمية أن الصيام يؤدي إلى ارتفاع لافت يصل إلى 4.2 ضعفا في تعبير جينات الالتهام الذاتي (Autophagy)، مثل جين LAMP2، حيث تثبت هذه العملية، بما لا يدع مجالا للشك، أن الصوم ما هو إلا "إعادة ضبط" بيولوجية، إذ تتخلص الخلايا من فضلاتها السامة، مما يحمي من أمراض الشيخوخة والسرطان.

إعلان

والأكثر إثارة هو اكتشافنا أن الصيام يخفض تعبير "جين السمنة" (FTO) بنسبة 30%، حيث تثبط مسببات الالتهاب المزمن بنسبة تصل إلى أكثر من 70%. كما تجلت تلك التأثيرات في تحفيز الجينات المورثة الناظمة لعمليات منع التأكسد والالتهاب، مثل الجينات SOD2 وNrf2، والتي تعد الخطوة الأولى في سلسلة التفاعلات المرضية.

كما ارتبط الصوم في شهر رمضان بتحفيز التعبير الجيني للجين الناظم لعمل بيت الطاقة في الخلية، أو ما يعرف بالميتوكوندريا (TFAM)، وهو ما يقلل من تلفها وشيخوختها، ويحسن من نشاط الخلية واستمراريتها، ويقلل من خطر إصابتها بالسرطان.

تبرهن هذه النتائج على أن الجسد البشري "مبرمج" مسبقا ليستجيب لنداء الصيام؛ حيث إن المؤشرات الجينية تخبرنا أن "التصميم" يتطلب "التكليف" ليعمل بكفاءة قصوى.

الاندماج المعرفي يعيد صياغة دور العالم؛ فهو ليس مجرد "تقني" يجمع البيانات، بل هو "قارئ للآيات". فكل تجربة في المختبر هي في جوهرها تسبيح بلغة الأرقام، وإقرار بذلك التوافق المذهل بين "أمر الخالق" و"تصميم المخلوق"

أبعد من الطب: اقتصاد الصيام واستدامة الكوكب

لقد أثبتت الدراسات توافق الممارسات والشعائر الدينية المرتبطة بشهر رمضان، من الصوم والصدقة والزكاة وفعل الخير ونشر السلام والمحبة والطمأنينة وتحقيق التواصل الاجتماعي وترك التدخين والبعد عن كل ما يثير المشاعر السلبية في المجتمع، وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة (UN/SDGs).

إن "نموذج التوافق الحيوي" المتمثل في صيام رمضان يمتد ليشمل أبعادا كونية؛ فصيام خمس سكان الكوكب يمثل أضخم نموذج عملي لـ"الاستهلاك المستدام"، متقاطعا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). ومن خلال مبدأ "عدم الإسراف"، يقدم رمضان درسا في خفض البصمة الكربونية. أما اقتصاديا، فإن حركة "الزكاة" و"الصدقات" تمثل إعادة هيكلة للأخلاق الاقتصادية، تتحول فيها الأولوية من النمو الاستهلاكي الجشع إلى التكافل الاجتماعي.

نحو إبستيمولوجيا إسلامية معاصرة

إن هذا الاندماج المعرفي يعيد صياغة دور العالم؛ فهو ليس مجرد "تقني" يجمع البيانات، بل هو "قارئ للآيات". فكل تجربة في المختبر هي في جوهرها تسبيح بلغة الأرقام، وإقرار بذلك التوافق المذهل بين "أمر الخالق" و"تصميم المخلوق".

إن "نموذج التوافق الحيوي" هو دعوة للنخب العربية والمسلمة لتجاوز عقدة "الانفصام"، ولإدراك أن الحقيقة العلمية هي تجل للحقيقة الإيمانية، وأن سعادة البشرية واستقامتها تكمنان في استعادة ذلك التناغم الأصيل بين العلم والوحي. وصدق ربنا الحكيم العليم الخبير القائل في محكم التنزيل: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} (سورة فصلت: 53).