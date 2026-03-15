"IMEC": هل يعيد الممر الاقتصادي رسم السيادة في الشرق الأوسط؟

شيفرة بن غوريون 2026: هل يصبح "الممر" القيد الجديد للسيادة العربية؟

بينما يغرق العالم في "هندسة الدخان" فوق مياه الخليج المشتعلة، وتتسابق الرادارات المذعورة لرصد حطام صواريخ "توماهوك" التي مزقت سكون المنطقة في فبراير 2026، ثمة حقيقة مرة تتوارى خلف غبار المعارك وتفاصيل التكتيك؛ إننا لا نواجه مجرد مناوشات على الحدود أو صراعا على الممرات المائية، بل نواجه اختراقا للنخاع يستهدف شطب الوجود قبل شطب الحدود.

السر الذي لم يجرؤ أحد على كشفه وسط صخب الانفجارات، هو أن الصاروخ الذي يسقط اليوم في ميناء أو قاعدة، ليس إلا صدى متأخرا لهزيمة نفسية كبرى هندست بعناية في غرف نومنا وتحت سقف بيوتنا قبل سبعين عاما.

نحن اليوم أمام استعمار شامل غير مرئي، لا يطلب أرضك بالضرورة ولا يطمع في آبارك فحسب، بل يطلب استسلام عقلك طواعية، مستخدما شاشة هاتفك الذكي كخنجر مسموم يذبح الهوية، ويفكك الأسرة، ويقوض السيادة من جذورها.

إن هذا العدو الذي يجلس خلف الخوارزميات نجح في تحويلنا من أمة العقيدة والقرار والسيادة التاريخية إلى مجرد أرقام استهلاكية وكيانات هشة في منظومة رقمية صممها خصوم يعرفون نقاط ضعفنا النفسية والاجتماعية أكثر مما نعرفها نحن عن أنفسنا.

إنهم لا ينتظرون احتلال عواصمنا بالدبابات، بل ينتظرون لحظة الإطفاء الرقمي الكبرى، حين يكتشف الجميع أننا فقدنا هويتنا وقدرتنا على الفعل قبل أن نفقد آخر رصاصة في جعبتنا.

مانيفستو الهزيمة النفسية خلف جدار العقيدة

تبدأ الحكاية من اعتراف تاريخي خطير وموثق لمؤسس الكيان الصهيوني ديفيد بن غوريون، حين قال في مذكراته ولقاءاته: "لو كنت زعيما عربيا لما صنعت سلاما مع إسرائيل أبدا؛ لقد أخذنا بلادهم.. نعم الله وعدنا بها، لكن هذا شأننا، وهم لا يعنيهم ذلك".

هذا التصريح لم يكن مجرد لحظة صدق نادرة، بل كان "مانيفستو" لمرحلة جديدة؛ فالعربي والمسلم يملك شيئا لا يموت بالرصاص، وهو عقيدته التي تمنحه القدرة على الصبر والتجدد والمقاومة جيلا بعد جيل.

أدرك بن غوريون بذكاء المستعمر أن المواجهة العسكرية المباشرة هي انتحار استراتيجي طويل الأمد للكيان؛ لأن الشعوب التي تملك ذاكرة عقائدية لا تنسى ولا تغفر، والاحتلال المباشر يولد مقاومة مستمرة تستنزف الموارد وتزعزع شرعية الوجود.

ومن هنا ولدت الخطة البديلة التي نعيش فصولها الآن: تدمير العرب من داخل بيوتهم.

أدرك بن غوريون أن "المسلم الذي يؤمن بالله ويعلم أن أرضه أمانة" هو إنسان لا يقهر عسكريا؛ حتى لو خسر اليوم فسيقوم غدا بقوة أكبر. لذا كان لا بد من ضرب محرك الاستجابة لديه؛ أي إبعاده عن جوهر دينه، وتفكيك أواصر أسرته، وإشغاله بتفاهات الأمور وصراعات الهوامش حتى يتحول من مرابط يدرك قيمة التاريخ إلى "مستهلك" يطارد السراب.

إنها عملية هندسة اجتماعية كبرى لاستبدال العقيدة بالرغبة، والأرض بالسلعة، في أكبر عملية قرصنة للهوية شهدها التاريخ الحديث، تهدف إلى جعل العربي غريبا في وطنه، ومنقطعا عن جذوره التي تمده بالقوة.

أفخاخ التفكيك الرقمي في قلب البيت العربي

الخطة لم تكن تحتاج إلى جيوش جرارة تعبر الحدود، بل إلى زراعة الشك في النسيج الاجتماعي العربي بأسلوب "فرق تسد" الذي أتقنه المستعمرون الأوائل.

اعتمد بن غوريون ما يسمى بعقيدة المحيط، وهي بناء تحالفات استراتيجية مع القوى غير العربية المحيطة بالمنطقة لضرب المركز العربي وتطويقه. وبالتزامن مع ذلك جرى دعم العقليات الانفصالية والنعرات الطائفية داخل الجسد العربي الواحد.

لقد وصف لبنان يوما بأنه "نقطة الضعف" التي يجب تقويض نظامها عبر شق مجتمعها طائفيا، وما نراه اليوم من تمزق وصراعات في العواصم العربية ليس إلا حصادا لتلك البذور المريرة التي سقيت بدمائنا وعجزنا عن إدراك أبعاد المؤامرة.

واليوم يتطور هذا السلوك ليصبح رقميا بامتياز؛ فهاتفك الذكي ليس مجرد أداة اتصال، بل هو "حصان طروادة" الفعلي الذي أدخلناه طواعية إلى غرف نومنا دون تفتيش.

حين يقضي الشاب العربي قرابة 2500 ساعة سنويا أمام شاشات تعيد برمجة وعيه، وتصور له الأب في صورة المتسلط القديم، والأم بلا طموح، وتجعل من المشهور الراقص قدوة بديلة عن العالم والمفكر والمخترع، فنحن نعيش حرفيا فصول المعضلة التي خطط لها العدو.

الاستعمار الجديد لا يستهدف الجغرافيا بالبندقية، بل يستهدف الدماغ وأنت مستلق في غرفتك، حيث يتم تحويل الإسلام في عين أهله من مصدر عزة وقوة إلى مصدر حرج اجتماعي، وتصوير الشريعة كعائق أمام التقدم الموهوم.

لتصبح نسب الطلاق التي تجاوزت 40% في مجتمعاتنا مجرد أثر جانبي لدمار المصنع الوحيد للأجيال: الأسرة العربية المتماسكة.

جغرافيا الممرات وابتلاع ما تبقى من سيادة القرار

خلف ستائر الدخان وصخب الصواريخ في الخليج، يبرز ممر (IMEC) الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا كأداة للتبعية الهيكلية الجديدة التي تتجاوز مجرد التحالفات السياسية العابرة.

إن خطورة هذا الممر تكمن في كونه صمم بعناية لربط المنطقة برمتها ببوابة خروج وحيدة ومتحكم بها عبر "ميناء حيفا" في الكيان المحتل.

هذا المسار يهدف بوضوح إلى تهميش القوى العربية التقليدية، وعلى رأسها قناة السويس، مما يخل بالتوازن المنظومي العربي التاريخي لصالح مشاريع تطبيع هيكلي تجعل التراجع عنها في المستقبل مستحيلا أو مكلفا اقتصاديا إلى درجة الانتحار.

إن الجغرافيا هنا لا تستخدم للوصل، بل للاحتواء وبناء أقفاص اقتصادية تقيد حركة القرار العربي المستقل.

إن بناء بنية تحتية مادية ضخمة من سكك حديدية عابرة للحدود، وأنابيب هيدروجين، وكابلات رقمية تمر عبر أراضي الكيان، هو تحويل للتطبيع من اتفاق سياسي ورقي يمكن نقضه أو تجميده، إلى واقع بنيوي يفرض نفسه بقوة المصالح الحيوية ومصادر الطاقة.

إن التوقيت الذي سبق انفجار أحداث فبراير 2026 بـ48 ساعة فقط لم يكن عفويا على الإطلاق؛ فبينما كانت نذر الحرب تلوح في الأفق، جرى توقيع أضخم حزمة اتفاقيات هندية إسرائيلية أمريكية في التاريخ بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، ركزت بشكل مريب على الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي العسكري.

هذه الصفقة الثلاثية كشفت أن سيد المنطقة القادم في نظرهم ليس من يملك الأرض أو النفط فحسب، بل من يملك الشفرة البرمجية والممر التجاري، وأن الحرب الدائرة ليست إلا غطاء لتثبيت هذه المنظومة الرقمية كأمر واقع لا يملك أحد حق الاعتراض عليه.

مفاتيح البيت الرقمي في زنازين التبعية التقنية

إن الاستعمار الشامل في 2026 لم يعد يحتاج إلى جندي مدجج بالسلاح يقف على كل ناصية طريق؛ فحين تستورد دولنا 80% من احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء، وتعتمد كليا في أمنها السيبراني وبنيتها التحتية الرقمية على شفرات وتطبيقات تكتب وتدار من مختبرات معادية، فنحن عمليا نعيش تحت سيادة ورقية هشة.

بن غوريون لم يراهن على ضعف الجيوش العربية في الميدان فحسب، بل راهن على التبعية الاقتصادية والهيكلية الطويلة الأمد التي تجعل من أي صرخة سيادية أو قرار مستقل مجرد انتحار معيشي يمس رغيف خبز المواطن مباشرة ويشله عن الحركة.

نحن اليوم ندفع ثمن أمننا الموهوم من كرامتنا ومن بياناتنا الشخصية والوطنية التي تحلل في مراكز معالجة بعيدة، لتعاد هندسة مجتمعاتنا وتوجيهها وفق رغبات سياسية خارجية.

هذا الاحتلال الناعم هو الذي يجعل الشاب العربي يفتخر بتبعيته التقنية وبقدرته على كتابة مقال بالإنجليزية، بينما يعجز عن صياغة جملة عربية رصينة تعبر عن هويته، ويجعل من الانتماء للأرض واللغة مصدرا للحرج بدلا من أن يكون درعا للمواجهة.

السلاح الجديد لا يحتاج جواسيس يندسون بيننا؛ فالهاتف الذي تحمله في يدك يقدم لهم كل شيء بالمجان: أين تذهب؟ بماذا تفكر؟ وما الذي يحرك غضبك أو يسكنه؟ لتعاد برمجة عقلك الجمعي وأنت تظن واهما أنك تملك حرية الاختيار خلف تلك الشاشة البراقة.

سقوط وهم الأمان خلف جيوسياسية الدخان المضللة

لقد أعادت أحداث فبراير 2026 صياغة الأسئلة الوجودية حول مفهوم الأمان الاستراتيجي في عالم متعدد الأقطاب، وأثبتت أن حماية الفضاء السيادي تتطلب قراءة أكثر عمقا لتعقيدات المشهد الدولي.

فرغم المواقف الخليجية الراسخة والشجاعة التي تمسكت بتحييد المنطقة ومنع الانجرار نحو التصعيد، فإن تضارب المصالح العليا للقوى الكبرى يفرض تحديات هيكلية تجعل من تعزيز الاستقلال الدفاعي والتقني ضرورة قصوى لتجاوز أي ضغوط قد تفرزها صراعات الآخرين.

إن المستفيد الحقيقي من استنزاف الطاقات في مواجهات إقليمية هو الطرف الذي يرى في استقرار الخليج وازدهاره الاقتصادي عائقا أمام طموحاته، فيسعى إلى إغراق المنطقة في دوامة إدارة الأزمات لمنعها من التحول إلى قطب عالمي مستقر يمتلك زمام مستقبله.

إن الفوضى المدروسة في مياه الخليج واستهداف ناقلات الطاقة تستخدم اليوم كبروفة عملية لإثبات أن الطرق البحرية التقليدية غير آمنة وغير موثوقة، مما يحول الممر البري الإسرائيلي والحلول التقنية المرتبطة به من مجرد خيار مستقبلي مطروح إلى ضرورة عاجلة يفرضها الأمر الواقع للبقاء الاقتصادي.

تكتمل فصول هذه المؤامرة بجعل إسرائيل قلب المنطقة النابض اقتصاديا وتقنيا، بينما يظل العرب غارقين في دخان صراعات جانبية وحروب بالوكالة تستنزف ميزانياتهم وتصرفهم عن بناء نهضتهم الحقيقية.

خارطة طريق الاستقلال واسترداد السيادة على التفاصيل

إن التحليل الاستراتيجي الرصين والمسؤول يقتضي أن ندرك جميعا أن القوة القادمة في القرن الحادي والعشرين ليست في عدد فوهات المدافع أو الدبابات، بل في امتلاك السيادة الكاملة على التفاصيل.

ونعني بها السيادة على البيانات، والسيادة على الغذاء، والسيادة على الدواء، وأن تدار هذه الملفات بعقول وأيد وطنية خالصة.

التحرر الحقيقي اليوم يتطلب تجاوز الشعارات وبناء وحدة اقتصادية عربية شاملة وعملية؛ تبدأ من سكة حديد سيادية تربط الخليج بمصر والمغرب واليمن، وصولا إلى تحقيق سيادة غذائية كبرى عبر استثمار المزارع والمخازن المشتركة في السودان والمغرب العربي لتحمينا من تقلبات المضايق المهددة بالإغلاق في أي لحظة.

إن النظام العالمي الجديد "غابة" لا ترحم الضعفاء الذين يسلمون عقولهم وقراراتهم للشاشات المستوردة، ويحولون ثرواتهم الخام إلى مجرد وقود لبرمجيات يتحكم فيها غيرهم.

القادم هو عصر الاستعمار الرقمي الهيكلي الذي يملك القدرة على محو الهوية الوطنية بضغطة زر واحدة أو إطفاء مدن بالكامل إذا فكرت في الخروج عن المسار المرسوم.

المستقبل الحقيقي هو لمن يزرع رغيفه، ويصنع إبرته الدوائية، ويملك مفاتيح بيته الرقمي باستقلالية كاملة عن أي سحابة أجنبية.

إن معركتنا تتطلب جيلا جديدا يكتب مقالاته بالعربية ببراعة تضاهي إتقانه للذكاء الاصطناعي، جيلا يرفض أن يكون مجرد ترس في آلة صممها خصومه لتطحن هويته.

تطهير الوعي واستعادة كرامة الأرض من مخالب الشاشة

ختاما، إن كرامة الأرض لا تبدأ من فوهة البندقية فحسب، بل تبدأ من "طهر الوعي" داخل جدران بيوتنا وفي أعماق هويتنا الوطنية والدينية.

إن معركتك الحقيقية كإنسان عربي اليوم ليست مع عدو تراه في نشرة الأخبار وتخاصم أخاك بسببه، بل هي مع هذا "الخدر" اللذيذ والقاتل؛ تلك الغيبوبة الاختيارية التي تجعلنا نتفرج على ضياع حاضرنا ونحن مخدرون خلف الشاشات، متبلدين تجاه الخطر، ومستسلمين لفكرة العجز.

إن هذا الخدر هو الموت السريري لإرادتنا، وهو السكر الرقمي الذي يلهينا بالتافه من القول عن عظيم الفعل.

إن الأرض التي ارتوت بدماء الأجداد لا تطلب منك اليوم صراخا في الفراغ، بل تطلب منك يقظة واعية تكسر حالة التنميل الفكري، وتعيد الاعتبار للأسرة واللغة والدين كحصون أخيرة ومقدسة للسيادة.

لقد آن الأوان لنكسر قفل "حصان طروادة" الرقمي ونسترد مفاتيح هويتنا المسلوبة قبل أن تبتلعنا الشاشات وتصمت إرادتنا للأبد وسط ضجيج الترندات الفارغة.

السيادة ليست مجرد شعار يرفع في المناسبات، بل هي وعي يمارس في كل لحظة تقرر فيها أن تكون أنت بكل تاريخك وعمقك، لا ما يريدون لك أن تكون كرقم في إحصائية استهلاكهم.

فمن يملك وعي اللحظة الراهنة ويستيقظ من سكرة الخدر، يملك وحده مفتاح المستقبل المشرق، ومن يفرط في حصنه الداخلي ووعيه الذاتي لن يجد وطنا كبيرا يذود عنه حين تسقط الأقنعة وتصمت المدافع، وتنكشف الحقائق خلف غبار المعارك.