من الرقابة إلى الريادة: الصحة البيئية في قلب الأداء الحكومي

في كثير من الأحيان يُنظر إلى الصحة البيئية باعتبارها نشاطا رقابيا محدود التأثير، يقتصر على التفتيش وضبط المخالفات والاستجابة للشكاوى. غير أن هذه النظرة تختزل ملفا بالغ الحساسية، يمكن أن يكون أحد أدق مؤشرات جودة الحوكمة الحكومية.

فإدارة المخاطر البيئية ليست مجرد إجراءات تشغيلية، بل هي اختبار لقدرة المؤسسة على التنبؤ، والتكامل، واتخاذ القرار المبني على البيانات. وحين تتعامل الجهات مع الصحة البيئية بعقلية “المعالجة بعد وقوع المشكلة”، فإنها تفقد فرصة بناء نظام استباقي يحمي المجتمع ويعزز الثقة العامة.

السؤال الجوهري ليس: كم زيارة تفتيشية نفذت؟ بل: هل انخفض مستوى المخاطر فعليا؟ وهل ترتبط مؤشرات الأداء البيئي بالأهداف الوطنية الكبرى؟

إن الصحة البيئية تقف عند تقاطع حساس بين التشريع والتنفيذ والمساءلة؛ فجودة النصوص النظامية لا تكفي ما لم تترجم إلى تطبيق فعال مدعوم بكفاءات مؤهلة، وأنظمة معلومات دقيقة، وآليات رقابة ذكية. كما أن وفرة الأرقام لا تعني تحسنا في النتائج إذا كانت تقيس النشاط لا الأثر.

ومن هنا، فإن أي حكومة تسعى إلى التميز المؤسسي لا يمكنها أن تتعامل مع الصحة البيئية باعتبارها ملفا تشغيليا ثانويا، بل عليها أن تدمجه في صلب إستراتيجيتها للأداء، باعتباره مقياسا لمدى نضج الحوكمة، وكفاءة إدارة المخاطر، وقدرة المؤسسة على التعلم والتحسين المستمر.

هذه السلسلة تنطلق من قناعة واضحة بأن الانتقال من الرقابة إلى الريادة يتطلب تحولا في الفكر قبل الإجراءات، تحولا من رد الفعل إلى الاستباق، ومن قياس الكم إلى قياس الأثر، ومن الامتثال الأدنى إلى التميز المستدام.

فالصحة البيئية ليست مجرد حماية من التلوث أو العدوى، بل هي حماية لسمعة المؤسسة، وتعزيز لرأسمالها المعنوي، وبناء لثقة المجتمع في قدرتها على إدارة الملفات الأكثر حساسية بكفاءة ومسؤولية.

الصحة البيئية: المرآة التي تكشف جودة الحوكمة الحكومية

لماذا تمثل إدارة المخاطر البيئية اختبارا حقيقيا للأداء الحكومي؟

نادرا ما تبدأ الأزمات الصحية أو البيئية بأحداث كبيرة أو مفاجئة؛ ففي كثير من الأحيان تبدأ بإشارة صغيرة لا تحظى بالاهتمام الكافي (مخالفة صحية لم تُكتشف في الوقت المناسب، خلل بسيط في سلسلة تداول الغذاء، أو فجوة في التنسيق بين جهات رقابية متعددة). لكن ما يبدو تفصيلا صغيرا قد يتحول سريعا إلى مشكلة أوسع تكشف نقاط ضعف عميقة في منظومة كاملة.

ولهذا السبب، فإن الصحة البيئية لا ينبغي أن تُفهم على أنها مجرد نشاط رقابي يقتصر على التفتيش وضبط المخالفات؛ فهي في حقيقتها مرآة تعكس بوضوح مستوى الحوكمة داخل المؤسسات العامة، وقدرة الحكومات على إدارة المخاطر المعقدة التي تمس صحة المجتمع وجودة حياته اليومية.

فهذا الملف يقف عند تقاطع عدة منظومات أساسية في الدولة: التشريعات التنظيمية، والرقابة الميدانية، وإدارة المخاطر، والتنسيق المؤسسي، وأنظمة المعلومات، والتواصل مع المجتمع.

وأي خلل في هذا التقاطع قد يظهر سريعا في شكل حوادث صحية أو أزمات بيئية، تتجاوز آثارها الجانب الفني لتصل إلى الثقة العامة في المؤسسات.

من هنا، فإن طريقة إدارة ملف الصحة البيئية لا تعكس فقط مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية، بل تكشف أيضا قدرة المؤسسات على الانتقال من معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى منع المخاطر قبل حدوثها.

التفتيش: أداة ضرورية لكنها ليست كافية

لا شك أن التفتيش الميداني يمثل ركيزة أساسية في منظومة الصحة البيئية؛ فالمفتشون يشكلون خط الدفاع الأول في اكتشاف المخالفات الصحية، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات التنظيمية. غير أن المشكلة تظهر عندما يتحول التفتيش إلى الإستراتيجية الرئيسية للعمل الرقابي، بدلا من أن يكون جزءا من منظومة أوسع لإدارة المخاطر.

في كثير من الأنظمة التقليدية، يتم توزيع الجولات التفتيشية بالتساوي تقريبا على مختلف المنشآت، بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو مستوى المخاطر المرتبطة بها. وقد يبدو هذا النهج منصفا من الناحية الشكلية، لكنه لا يعكس بالضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الرقابية.

فعلى سبيل المثال، قد تخضع منشأة غذائية صغيرة ذات سجل جيد من الامتثال لنفس عدد الزيارات التفتيشية التي تخضع لها منشأة أكبر حجما أو ذات سجل مخالفات متكرر. وفي هذه الحالة، لا يكون الجهد الرقابي موجها بالضرورة نحو مصادر الخطر الأعلى.

ولهذا السبب، بدأت دول عديدة خلال العقود الأخيرة في التحول نحو نماذج رقابية أكثر تقدما تعتمد على تحليل المخاطر. ففي هذا النهج، يتم جمع وتحليل بيانات متعددة تتعلق بطبيعة النشاط، وسجل الامتثال، ونوعية المنتجات، وحجم التداول، ثم يتم تصنيف المنشآت وفق مستويات مختلفة من الخطورة.

وبناء على هذا التصنيف، يتم توجيه الموارد الرقابية نحو الأنشطة الأكثر احتمالا للتسبب في مخاطر صحية. وبهذا المعنى، لا يقل التفتيش في هذا النموذج، بل يصبح أكثر دقة وتأثيرا.

الصحة البيئية واختبار التنسيق المؤسسي

من الجوانب التي تكشفها الصحة البيئية أيضا مدى قوة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة؛ فهذا المجال بطبيعته يتقاطع مع اختصاصات متعددة، مثل البلديات والجهات الصحية والهيئات التنظيمية والجهات البيئية.

وعندما تكون الأدوار غير واضحة أو الصلاحيات متداخلة، قد تظهر فجوات في الرقابة أو ازدواجية في الجهود.

في بعض المدن، على سبيل المثال، قد تخضع المنشآت الغذائية لرقابة أكثر من جهة في الوقت نفسه، بينما تبقى بعض الأنشطة الأخرى خارج نطاق المتابعة بسبب عدم وضوح المسؤوليات. وفي مثل هذه الحالات، لا تكون المشكلة في نقص الرقابة بقدر ما تكون في ضعف التنسيق المؤسسي.

وقد أظهرت تجارب دولية عديدة أن إنشاء منصات مشتركة لتبادل البيانات بين الجهات المعنية بالصحة البيئية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الرقابة؛ فعندما تتمكن الجهات المختلفة من الوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة حول نتائج التفتيش أو البلاغات الصحية أو المخالفات السابقة، يصبح اتخاذ القرار أكثر دقة، وتصبح الاستجابة للمخاطر أكثر سرعة.

وبذلك تتحول الرقابة من جهود متفرقة إلى منظومة متكاملة، تعمل وفق رؤية مشتركة.

التشريعات بين النص والتطبيق

هناك جانب آخر يعكس مستوى الحوكمة في هذا القطاع، يتمثل في العلاقة بين التشريعات والتطبيق الميداني. فكثير من الدول تمتلك تشريعات متقدمة في مجالات مثل سلامة الغذاء وإدارة النفايات وجودة المياه والهواء، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة النصوص النظامية بقدر ما يكمن في تحويل هذه النصوص إلى ممارسات عملية فعالة.

خذ مثالا من إدارة النفايات: قد تنص الأنظمة على معايير صارمة للتخلص الآمن من النفايات، لكن إذا لم تتوافر البنية التحتية المناسبة، أو لم تراقَب عمليات النقل والتخلص بصورة فعالة، فقد تستمر المخاطر البيئية رغم وجود تشريعات متقدمة.

وفي حالات أخرى، قد تكون الأنظمة واضحة، لكن الكوادر المسؤولة عن تطبيقها لا تمتلك التدريب الكافي أو الموارد اللازمة لتنفيذها بالشكل المطلوب.

وهنا يتضح أن قوة النظام لا تقاس فقط بجودة النصوص التشريعية، بل بمدى قدرة المؤسسات على تحويل هذه النصوص إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

الصحة البيئية والثقة العامة

ربما يكون البعد الأكثر أهمية في هذا الملف هو علاقته المباشرة بثقة المجتمع في المؤسسات الحكومية؛ فالمواطن لا يقيّم أداء الجهات المعنية بالصحة البيئية من خلال قراءة التقارير الرسمية، أو متابعة المؤشرات الإحصائية، بل من خلال شعوره اليومي بالأمان في الغذاء الذي يستهلكه، والمياه التي يشربها، والهواء الذي يتنفسه، والبيئة التي يعيش فيها.

وعندما تتكرر الحوادث الصحية أو تظهر مشكلات بيئية بشكل متكرر، فإن الثقة في المنظومة الرقابية قد تتأثر بسرعة، حتى وإن كانت الجهود المبذولة كبيرة. ولهذا السبب، فإن الإدارة الفعالة للمخاطر البيئية لا تقتصر على حماية الصحة العامة فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز الثقة العامة، التي تعد أحد أهم أصول المؤسسات الحكومية.

فعندما يشعر المجتمع بأن الجهات المعنية قادرة على اكتشاف المخاطر مبكرا والتعامل معها بشفافية وكفاءة، فإن ذلك يعزز الشعور بالأمان، ويقوي العلاقة بين المجتمع والمؤسسات.

من الرقابة إلى الريادة

إذا نظرنا إلى الصحة البيئية من هذا المنظور الواسع، يتضح أنها ليست مجرد وظيفة تنفيذية ضمن الهيكل التنظيمي، بل عنصر إستراتيجي في منظومة الأداء الحكومي.

فقدرة الحكومة على إدارة المخاطر البيئية بكفاءة تعكس قدرتها على التنسيق بين الجهات المختلفة، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الصحيحة، والتعلم من التجارب السابقة. وهذه كلها سمات أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق التميز المؤسسي.

في نهاية المطاف، قد يبدو التفتيش الميداني أو ضبط المخالفات مؤشرات مهمة للنشاط الرقابي، لكنها ليست المقياس الحقيقي لنجاح منظومة الصحة البيئية، فالمعيار الأهم هو قدرة المؤسسات على منع المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات تمس صحة المجتمع وثقته بالمؤسسات.

ومن هنا، فإن الصحة البيئية ليست مجرد ملف فني ضمن الهيكل الإداري، بل هي مرآة تعكس بوضوح مستوى الحوكمة وجودة الإدارة الحكومية.

والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسات على نفسها باستمرار ليس: كم مخالفة تم اكتشافها؟ بل هو سؤال أكثر عمقا وتأثيرا: كم خطرا تم منعه قبل أن يحدث؟ ففي الإجابة عن هذا السؤال يتحدد الفارق بين مؤسسة تكتفي بإدارة المشكلات، ومؤسسة قادرة على قيادة منظومتها نحو أداء أكثر نضجا واستدامة.