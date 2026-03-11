لماذا الحديث عن "التدخل السوري" في لبنان؟

في الآونة الأخيرة، برز خطاب سياسي وإعلامي يروج لاحتمال تدخل سوري في لبنان، ويقدم هذا السيناريو بوصفه تطورا وشيكا أو خيارا مطروحا. غير أن هذا الطرح، في جوهره، يخدم رواية تصعيدية تؤسس لحالة استعداء بين الدولة السورية الجديدة ولبنان، ويصب عمليا في مصلحة القوى التي تسعى إلى تكريس الانقسام، وإدامة نفوذها الإقليمي عبر أذرع عسكرية عابرة للحدود، وفي مقدمتها "حزب الله" اللبناني جغرافيا والإيراني توجها.

غير أن تضخيم احتمال دخول الجيش السوري إلى لبنان لا يمكن فصله عن سياق أوسع، تسعى من خلاله بعض الجهات إلى تثبيت سردية مفادها أن ما جرى في سوريا لم يكن نتيجة تضحيات شعبية هائلة، بل "ترتيبا" أو "مشروعا" أعدته قوى دولية.

إن التهويل بإمكانية دخول الجيش السوري إلى لبنان يخدم أيضا محاولة تكريس صورة عدائية بين الشعبين، في وقت تتطلب فيه المرحلة بناء جسور الثقة والتعاون

وهذه سردية مجحفة بحق الشعب السوري، ومسيئة لتضحيات مئات الآلاف من أبنائه الذين ناضلوا لسنوات طويلة، وقدموا أرواحهم وحريتهم في سبيل كرامة وطنهم واستقلال قراره.

إن تصوير انتصار الثورة وكأنه مؤامرة خارجية يتجاهل واقع العمل التنظيمي والسياسي والميداني الذي قام به السوريون، ويختزل معاناتهم في رواية تبسيطية تخدم خصومهم.

في المقابل، كانت التصريحات السورية الرسمية واضحة ومتكررة في أكثر من مناسبة، ومفادها:

احترام سيادة لبنان على أرضه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. احترام تنوع لبنان في تركيبته السكانية، وما قد ينتج عنه أحيانا من تباين في القرار السياسي بين مكوناته.

هذا الموقف ينسجم مع رؤية الدولة السورية الجديدة لعلاقاتها الإقليمية، القائمة على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة، وعدم تصدير الأزمات؛ فسوريا التي خرجت من سنوات طويلة من الصراع ليست في وارد فتح جبهات جديدة، أو تصدير أزماتها إلى محيطها، بل تسعى إلى إعادة بناء مؤسساتها وتعافي مجتمعها.

المصلحة الوطنية السورية، كما المصلحة اللبنانية، تقتضي الاحترام المتبادل للسيادة، وتحييد الخلافات الأيديولوجية، والعمل على بناء علاقة قائمة على التعاون

كما أن التأكيد على عدم تبني سياسة الانتقام هو موقف مبدئي وأخلاقي في آن واحد؛ فالسوريون لم يعتمدوا منطق الانتقام حتى تجاه مواطنين سوريين كانوا وما زالوا مؤيدين للنظام البائد، فكيف يمكن افتراض أنهم سيتبنون هذا المنطق تجاه مكون معين من شعب شقيق خارج حدودهم، وحتى إن أجرم هذا المكون في حق الشعب السوري؟!

إعلان

غير أن رفض الانتقام لا يعني التفريط بحقوق الضحايا أو التهاون في دماء الشهداء؛ إذ يبقى التعويض العادل وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين ضمن إطار قانوني عادل من ركائز أي مسار وطني سليم، وهذا أمر يتم بحثه مع المعنيين في وقته.

إن التهويل بإمكانية دخول الجيش السوري إلى لبنان يخدم أيضا محاولة تكريس صورة عدائية بين الشعبين، في وقت تتطلب فيه المرحلة بناء جسور الثقة والتعاون، فالعلاقة بين سوريا ولبنان معقدة بحكم الجغرافيا والتاريخ والتداخل الاجتماعي والاقتصادي، وأي خطاب تصعيدي لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات، وإضعاف الاستقرار في البلدين.

ولا يمكن إغفال البعد الإقليمي في هذه السرديات، فإيران، التي عملت خلال العقود الماضية على ترسيخ نفوذها عبر أذرع عسكرية في عدد من الدول العربية، تجد في استمرار التوترات والانقسامات بيئة مناسبة للحفاظ على دور هذه الأذرع وتعزيزه، ومن هنا فإن تغذية مخاوف من "تدخل سوري" قد تسهم في إبقاء الساحة اللبنانية أسيرة الاصطفافات الحادة، بما يخدم استمرار هذا النفوذ.

ختاما، ورغم الاستغلال القميء للاختلاف المذهبي بين لبنانيين منتمين إلى "حزب الله" ومعظم أفراد الشعب السوري الثائر، فإن مصلحة الشعب السوري لا تكمن في استعداء لبنان، ولا في الانخراط في صراعات جانبية، بل إن المصلحة الوطنية السورية، كما المصلحة اللبنانية، تقتضي الاحترام المتبادل للسيادة، وتحييد الخلافات الأيديولوجية، والعمل على بناء علاقة ندية قائمة على التعاون والاستقرار، لا على التخويف والشيطنة المتبادلة.