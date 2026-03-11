شعر درويش بين الأم المجازية والأم الحقيقية

يعتبر محمود درويش أحد أهم الشعراء في تاريخ الشعر العربي الحديث، وقد تميز شعره بتنوع الموضوعات، فهو الذي كان شعره مرآة للقضايا التي عاصرها، وخاصة القضية الفلسطينية، حيث كانت قصائد درويش الوطنية من أهم محطات مشواره الشعري، وهو الشاعر الفلسطيني الذي عاصر أهم الأحداث الجسام في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته، وسجن لفترة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين، كانت الأم المجازية، فالأرض هي الأم، والوطن هو المعنى الأوسع والأشمل والأعم لدفء الأمومة عند الشاعر

الأم في شعر محمود درويش

احتلت الأم مكانة مميزة في شعر محمود درويش، وكتب لها عددا من القصائد مثل: "رسالة من المنفى"، و"إلى أمي" التي كانت الأشهر، حيث تحولت فيما بعد إلى أغنية للفنان اللبناني مارسيل خليفة.

وتعد قصيدة "إلى أمي"، التي كتبها الشاعر لوالدته وقت كان في سجنه، إحدى أهم وأبرز القصائد التي تتحدث عن الأم ومكانتها في حياته، وتضمنت هذه القصيدة وصف زيارة أمه له أثناء سجنه، ووصفا دقيقا لمشاعر الحنين والشوق التي عصفت بقلبه، حيث قال:

ضعيني إذا ما رجعت وقودا لتنور نارك

وحبل غسيل على سطح دارك

وختم الشاعر قصيدته بقوله:

هرمت فردي نجوم الطفولة

حتى أشارك صغار العصافير

درب الرجوع لعش انتظارك

ففي الأسطر الثلاثة الأخيرة يعبر الشاعر عن أمنية له؛ فهو يطلب من والدته أن تعيد له ذكريات طفولته التي عاشها في المنزل الذي ولد ونشأ فيه في أحضان أمه.

حرص محمود درويش على أن يؤكد في شعره، وفي أكثر من موضع، على أن الشعب الفلسطيني هو شعب متجذر في هذه الأرض، وأنها أرض الأجداد

فلسطين في شعر محمود درويش

أما فلسطين، فقد كانت الأم المجازية، فالأرض هي الأم، والوطن هو المعنى الأوسع والأشمل والأعم لدفء الأمومة عند الشاعر، فمعنى "الأم" عند درويش لا يتوقف عند الوالدة أو الأم الحقيقية، بل يتجاوزها ليشمل المعنى الأعم.

إعلان

لذا، تجد أن قصائد محمود درويش الوطنية تطرق أبواب الكثير من القضايا، فقد تحدث في شعره عن معاناة الشعب الفلسطيني، وعن السجن، وعن المنفى وغيره.

فهو في القصائد الوطنية يتألم على الأرض التي احتُلت وسُلبت، كما في قصيدته "يوميات جرح فلسطيني" التي بث فيها مشاعر الألم والحسرة على الوطن والأرض، ويصف تفاصيل حياة المواطن الفلسطيني ويفتخر به وبنضاله، كما في قصيدة "بطاقة الهوية".

وفي قصيدته الشهيرة "عابرون في كلام عابر"، يروي الشاعر المقاربة والمقارنة بين الفلسطيني وهذا المحتل العابر، ويؤكد في أكثر من موضع أنه عابر على هذه الأرض، وأن العدو ليس أمامه إلا ترك هذه الأرض والخروج منها؛ لأن هذه هي النتيجة النهائية مهما طال الوقت، فكل محتل هو عابر إلى زوال.

وهذه الثقة قدمها الكاتب على هيئة صور فنية حياتية، وكلمات من حياة الفلسطيني اليومية.

كما نلاحظ ربطا دينيا في عبارة "عودوا إلى شريعة العجل المقدس"؛ ففي تلك العبارة إشارة إلى حادثة عبادة بني إسرائيل للعجل بعد غياب سيدنا موسى عنهم في سيناء، وهي حادثة تمت الإشارة إليها في القرآن الكريم.

وحرص محمود درويش على أن يؤكد في شعره، وفي أكثر من موضع، على أن الشعب الفلسطيني هو شعب متجذر في هذه الأرض، وأنها أرض الأجداد، وهذا ما أكد عليه الشاعر في قصيدته "بطاقة الهوية".

باختصار، قدّم محمود درويش من خلال شعره صورة صادقة لآهات الفلسطيني وهمومه وما يعيشه، من أكثر من زاوية.

الرمزية في أشعار محمود درويش

كان شعر محمود درويش كأي شعر حر، فتجد قصائده بشكل عام مليئة بالرموز، والأمثلة على هذا لا حصر لها، وأكتفي بالإشارة إلى كلمة "الميناء" في قصيدته "عاشق من فلسطين"، ففي إشارته إلى اللقاء في الميناء بالتحديد- والميناء مكان السفر والانتقال- رمز للمنفى.

ونجد في مواضع من شعر درويش ذكرا للبحر، وهو رمز للغموض والخلود في آن معا، وقد استعمل أيضا كلمات مثل "الفراشة" و"القمر" و"البئر"، ولكل منها رموز ومعان معينة أغنت نصه الشعري، والموضوع هنا واسع للغاية.

عبّرت تجربة محمود درويش الشعرية عن الأم وعن الوطن بشكل مختلف، كما أن للشاعر قصائد في الغزل أيضا، وهي قصائد رائعة يجدر التوقف عندها، وقدّم الشاعر قصائد وطنية عبرت عن الصراع والمعاناة.