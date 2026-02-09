غزة من مأساة إنسانية إلى مشروع ربحي دولي

غزة.. ملف اقتصادي ربحي!

منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، انتقل هذا الملف الإنساني الكبير إلى ملف سياسي اقتصادي ربحي دولي، بقيادة أميركية، لا تنظر للضحايا على أنهم بشر، ولا لغزة على أنها مدينة منكوبة بسبب الحرب الإسرائيلية الطاحنة المدمرة، بل كمشروع ربحي وصفقات مال.

التحول الرئيس في هذا الملف هو اعتبار غزة مشروعا دوليا لإعادة الإعمار وإدارة المرحلة الانتقالية، بمشاركة دولية يشرف عليها مجلس سلام يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما يصاحب ذلك من أبعاد مالية ضخمة.

صفقة مالية

طرح ترامب ما أطلق عليه "مجلس السلام"، وهو هيئة دولية لحكم وإعادة إعمار غزة ضمن خطة أميركية شاملة لإنهاء الحرب وتحقيق ما يوصف بأنه سلام مستدام.

وأعلن عن مساهمات مالية كبيرة من دول حليفة للولايات المتحدة، وغير ذلك من الجهات، بما في ذلك حجم تمويل أولي يقدّر بمليارات الدولارات، ومن ضمنها مساهمة مالية ضخمة تؤمن مقعدا دائما في المجلس.

الهدف المعلن هو إعادة إعمار القطاع وتوفير الخدمات الأساسية، لكنه في واقع الأمر يتجاوز ذلك إلى خلق إطار إدارة دولي جديد لغزة، وهو ما يرى فيه البعض صفقة مالية سياسية، تتحول فيها غزة من ساحة حرب إلى مساحة اتفاق استراتيجي دولي، يدار من خلال تمويل دولي وإشراف متعدد الأطراف. ولا يقتصر ذلك على الجانب الفلسطيني فقط، بل يشمل دولا إقليمية ومنظمات دولية.

تقرير استقصائي أعدته صحيفة الغارديان يكشف أن ما يجري لم يعد يقتصر على وقف إطلاق نار، أو قوة دولية، أو لجنة تكنوقراط، بل دخل مرحلة أخطر: استثمار الحرب نفسها، وتحويل الكارثة إلى سوق مفتوح.

في ظل تدمير ثلاثة أرباع مباني غزة، وتقدير الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار، فإن هذا الرقم، بالنسبة لعالم المقاولات والسياسة، لا يعني مأساة، بل فرصة ذهبية.

العديد من الأسماء في المجلس تحمل علاقات جيدة مع الاحتلال الإسرائيلي، بل وكانت مواقفها واضحة في دعم حرب الإبادة ضد غزة

مجلس السلام.. ما هو وكيف يعمل؟

أعلن رسميا عن تشكيل مجلس السلام، الذي يضم شخصيات دولية وإقليمية بارزة.

ويهدف هذا المجلس إلى:

الإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب.

إدارة إعادة الإعمار وتنسيق التمويل الدولي.

دعم مؤسسة الحكم المحلية (اللجنة التكنوقراطية) لتهيئة الظروف لاستقرار دائم.

العديد من الأسماء في المجلس تحمل علاقات جيدة مع الاحتلال الإسرائيلي، بل وكانت مواقفها واضحة في دعم حرب الإبادة ضد غزة.

وبحسب وثائق ومصادر اطلعت عليها صحيفة الغارديان، يتنافس مقاولون أميركيون مقرّبون من إدارة ترامب، وشركات ذات ولاءات جمهورية واضحة، على السيطرة على المساعدات الإنسانية ولوجستيات إعادة الإعمار قبل أن تبدأ فعليا.

المفارقة أن لا مجلس سلام بدأ عمله، ولا آلية دولية شفافة أقرت، لكن الخطط التجارية سبقت السياسة.

الوضع الأمني لا يزال هشا، مع استمرار الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في بعض المناطق، وخاصة مناطق شرق القطاع

لجنة إدارة غزة

إلى جانب مجلس السلام الدولي، أعلن عن تشكيل لجنة فلسطينية وطنية لإدارة القطاع، تضم تكنوقراط غير سياسيين، وهي تعد خطوة أساسية نحو إعادة بناء المؤسسات المحلية وتنظيم الخدمات اليومية، على أن تظل هذه اللجنة تحت إشراف المجلس الدولي.

لكن هل بدأ العمل فعليا لمساعدة غزة؟

الحياة في غزة ما زالت تحت وطأة الأوضاع الإنسانية الصعبة، بفعل الدمار الكبير، ونقص الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات النزوح الداخلي.

الوضع الأمني لا يزال هشا، مع استمرار الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في بعض المناطق، وخاصة مناطق شرق القطاع.

ما يزال سكان المدينة يعيشون في الخيام بلا أدنى مقومات حياة، وكل الحديث الإعلامي عن غزة لا يتطرق إلى حياتهم ومعاناتهم.