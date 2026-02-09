بين ترمب وبوتين: أوروبا المتألمة وثمن صفقات القوة

ترمب وبوتين.. والقلب الأوروبي المتألم

كمغترب سوري، تعلمت أن السياسة ظلال تتراقص على جدران كهف الإنسانية، وأن الحقيقة تكمن في القلوب التي تئن تحت وطأة الطموح والخوف. يخيف دونالد ترمب حلفاءه أكثر مما يخيف أعداءه.

أوروبا، التي انتصرت مرتين على الظلام، على النازية ثم على الستار الحديدي، تجد نفسها اليوم أمام حليف كان سندا، فإذا به ينظر إليها بعين الاستهجان، كأنها عبء لا نعمة.

"الناتو" يتأرجح، والاتحاد يتساءل عن مصيره بعد بريكست، والدفاع عن النفس يصبح واجبا روحيا لا مجرد ميزانية.

في أعماق هذا الروح الأوروبي يتردد صدى غرينلاند، الجزيرة البيضاء النائية التي أراد ترمب ضمها إلى أمريكا، سواء باللين أو بالقوة. لكن الزمان أجبره على التراجع: في دافوس 2026، أُعلن عن "إطار اتفاق" يمنح واشنطن "الوصول الكامل" إلى الموارد دون نهاية، ويُسكت، مؤقتا، صوت التوتر. هذا دليل على أن الطمع، مهما علا، يلين أمام صبر الشعوب والطبيعة.

أما أوكرانيا، فهي الجرح النازف في جسد العالم. أربع سنوات من الألم، والبنادق لا تزال تُطلق. بوتين يغوص أعمق في مستنقع الحرب، بعد أن توهم سقوط كييف كنسمة. وترمب، من على منصة دافوس، يبعث برسالة إلى موسكو: "الحرب يجب أن تنتهي".

اجتماعات "جيدة" مع زيلينسكي، مبعوثون إلى موسكو، محادثات ثلاثية في أبوظبي، كأن العالم يبحث عن سلام، لكنه سلام يُشترى بتنازلات تمزق الروح. هل تُكافأ الغزوة بأرض محتلة تحت ستار "التسوية"؟

في هذا الزمان الغريب، يبدو ترمب معجبا بقوة بوتين، يرى فيه مرآة لـ"العظمة" التي يطمح إليها، بينما أوروبا تتردد في حبها للسلام. القيم التي انتصرت على الظلام تتلاشى في زحمة المصالح، منتظرة من يوقظها.

أتأمل في سر الحقد الذي يحمله ترمب لأوروبا: ربما لأنها تذكره بالعهد القديم القائم على الثقة لا على الصفقات. هذا الشرخ بين أمريكا وأوروبا قد يكون دعوة لليقظة الروحية، أن تعيد القارة اكتشاف نورها الداخلي، وتتجاوز الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على الله ثم الإنسانية فيها.

اليوم، يزرع "سيد البيت الأبيض" القلق حتى في قلوب أصدقائه، ويرى في الاتحاد الأوروبي "خصما" لا حليفا. يا له من اختبار عظيم لروح القارة! ربما كان لزاما عليها أن تشعر بهذا اليتم السياسي، لكي تدرك أن النور لا يأتي من عواصم الضباب أو ناطحات السحاب، بل من قدرتها على الوقوف وحدها.

وكما يقول العارفون: "ما ضاق أمر إلا ليتسع". هذا التمزق بين صفقات العقارات وحروب الدبابات هو المخاض الذي يسبق الولادة. لعلنا بحاجة إلى هذا الانكسار لكي يتسلل الضوء من خلاله.

فعسى أن يدرك قادة العالم، قبل فوات الأوان، أن العظمة الحقيقية لا تُقاس بمساحة الأرض التي تسيطر عليها، بل بمساحة الطمأنينة التي تزرعها في قلب طفل خائف، سواء في كييف أو في أزقة دمشق التي تركت فيها قلبي.

الثلج سيبقى يغطي غرينلاند، والحقيقة واضحة: السياسة صفقة، لكن الإنسانية عهد، والويل لمن خان العهد من أجل صفقة.

