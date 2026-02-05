نوبل.. لمن تدق أجراسها؟

عودتنا نوبل في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام أن تثار حولها علامات استفهام عديدة؛ وربما يكون فرع الأدب هو الوحيد من بين مجالات الجائزة، الذي يثير هذا الكم من الصخب والضجة والتساؤلات حول الفائز بالجائزة.

الصخب والضجة ليسا فقط حول شخصية الفائز، بل أيضا حول التكهنات التي تمطر سماء العالم الأدبي بأسماء يقال إنها مرشحة، رغم أن من أدبيات الجائزة عدم الإفصاح عن شخصيات المرشحين إلا بعد مرور نصف قرن، وهو ما استلزم زمنا حتى عرفنا أن طه حسين كرر اسمه مرارا كمرشح لنيلها.

قيل هذا أيضا عن يحيى حقي وتوفيق الحكيم، كما أن الشاعر أحمد شوقي تمنى أن ينال هذه الجائزة بعدما نالها الشاعر الهندي رابندرات طاغور، وسعى إلى الترشح على قوائمها دون جدوى.

لا أعتقد أن الوسط الثقافي كان يعرف المجري لازلو كراسناهوركاي، الفائز في هذه الدورة، ولا أعتقد أن روايتيه المترجمتين "كآبة المقاومة" و"تانغو الخراب" كانتا معروفتين على نطاق واسع

وإذا كانت هذه هي معايير السرية التامة التي تحيط بشخصيات المرشحين، فمن العجب أن الدوائر الثقافية العربية صارت تردد أسماء عربية بعينها كمرشحين كل عام بشكل يقيني، دون أدنى تأكيد من جانب القائمين على الأمر، ليقع العرب بعد ذلك في خيبة أمل لعدم حصول الأسماء المتكهن بها على الجائزة.

أما بالنسبة للفائزين بنوبل نفسها، فمن المؤكد أن اختيارات اللجنة باتت في العقدين الأخيرين غاية في الغرابة، حتى إنها منذ سنوات اختارت مغني الروك الأمريكي بوب ديلان فائزا، وهو ما يعجز العقل الأدبي عن استيعابه، فضلا عن مساءلة المعايير التي تمنح من خلالها الجائزة، وكأن زمن طرح الأسماء الكونية العالمية قد نضب.

أصحاب الأسماء العالمية تعامل بعضهم معها باستخفاف ولا مبالاة أحيانا؛ فبرنارد شو حينما زف إليه خبر فوزه قال إن نوبل تمنح للغريق الذي وصل إلى شاطئ النجاة؛ بمعنى أنها لم تعط له زمن احتياجه لقيمتها معنويا أو ماديا.

أما سارتر فرفضها، وعلل ذلك في خطاب شهير قال فيه إن الجائزة تمنح لأسباب سياسية بحتة، وهو لا يريد أن يكون طرفا في تلك المعادلة، وبعث بخطاب إلى لجنة الجائزة قبل إعلان فوزه رسميا يعلمهم فيه بعدم رغبته في الجائزة. وتصر نوبل على منحه إياها فيرفضها سارتر علنا بعد ذلك، لتصبح هذه الواقعة من أعاجيب نوبل.

وبعد ذلك بعقود كانت الأديبة البريطانية دوريس ليسنغ تحمل أكياس البقالة من السوق، حين أخبروها بفوزها بالجائزة، لتقول إنهم لن يتركوها بعد الآن بدون إزعاج.

في عالمنا العربي يقول نجيب محفوظ إنه- وللمصادفة- ناقشه أحدهم في مكتبه بجريدة الأهرام عن توقعاته للفائز ذلك العام، فكان جوابه إنه بالتأكيد كاتب غربي، معللا ذلك بغرابة اختيار الجائزة. ثم ذهب إلى بيته وتناول غداءه ونام، لتوقظه زوجته مخبرة إياه بأنه فاز بنوبل.. هكذا بكل بساطة.

على أن الأغرب من ذلك هو تعامل الكتاب والصحفيين مع الفائزين الحاليين عند إعلان النتيجة؛ فمن المؤكد أن غالبيتهم لم يقرؤوا لهم شيئا من قبل، فضلا عن الجهل التام بشخصياتهم، لغياب الأسماء العالمية الرنانة عن الجائزة منذ عقود كما أشرنا. والذين يعرفون مشاريعهم الأدبية قلة قليلة؛ أوقعتهم الصدفة البحتة في أعمالهم المترجمة.

لذا، فقد كان من العبث تدبيج المقالات عنه وعن مشروعه الأدبي عشية فوزه، فأتت المساهمات الكتابية في المجلات والأبواب الأدبية في الصحف العربية كلها متشابهة؛ لأنها نقلت عن المصادر نفسها في محركات البحث، وهذه بدورها نقل بعضها عن بعض، ما يعد دلالة على حالة عامة من الاستسهال الكتابي والمعرفي في الوسط الأدبي.

الشاهد أن نوبل ليست لها معيارية مطلقة لمن تمنح له ولا لمن تتجاوزه، كما أنها أحيانا تتهم بالتحيز للرواية على حساب الشعر، وتتهم في أحيان أخرى بالتحيز الذكوري؛ فمن أصل مئة واثنين وعشرين فائزا منذ تأسيسها حتى الآن لم ينلها سوى ثماني عشرة امرأة فقط.

ناهيك عن هذا، فإن كثيرين من الذين حازوها لم يكونوا أفضل أدباء القوميات التي يمثلونها، أو اللغات التي يكتبون بها، والدليل أنها تجاوزت أسماء كبيرة لها علامات في تاريخ الأدب، مثل ليف تولستوي وأنطوان تشيكوف وبورخيس ومارسيل بروست وفرجينيا وولف وغيرهم؛ وهي أسماء، وإن تجاوزتها الجائزة، ستظل باقية في العقل الجمعي الأدبي إلى الأبد.