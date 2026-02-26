تراجع الدولار يعيد رسم موازين النظام المالي العالمي

من الصعب أن تظل ملاذا آمنا عندما تبدأ المتاعب من الداخل

يواجه الدولار الأمريكي، الذي طالما اعتبر حجر الزاوية في التمويل العالمي، ضغوطا متزايدة. فبعد أن كان الملاذ الآمن الذي لا ينازع في أوقات عدم اليقين، بات الآن يواجه قوى قد تدفع قيمته نحو مستويات أدنى بكثير. وتشير اتجاهات السوق الأخيرة وتطورات السياسات إلى أن تراجع الدولار قد لا يكون عارضا مؤقتا، بل إن دور العملة وقوتها قد يعاد تعريفهما في السنوات القادمة.

ضعف الدولار في ظل اقتصاد عالمي متغير

في أوائل عام 2026، تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، حيث هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الأخرى- إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. ولا يعكس هذا الانخفاض معنويات السوق على المدى القصير فحسب، بل ينم عن تغيرات هيكلية عميقة.

أحد العوامل الرئيسية يتمثل في التحول في السياسة النقدية؛ فمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة سابقا لمحاربة التضخم، دخل الآن دورة من التيسير النقدي. وباتت الأسواق تسعر الآن مزيدا من خفض الفائدة، مما يقلل من العائد على الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالدول الأخرى. وعندما يجد المستثمرون الأجانب عوائد أعلى في أماكن أخرى، تزداد احتمالية بيعهم للدولار وشراء أصول بديلة.

وقد أدى تقلص ميزة أسعار الفائدة إلى تأثير مباشر على تدفقات رؤوس الأموال. ومع سعي المستثمرين العالميين وراء عوائد أفضل أو مخازن آمنة للقيمة، يضعف الطلب على العملة الأمريكية. ففي شهر يناير 2026 وحده، ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من سندات الخزانة وأسواق الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ، مما عزز الضغوط النزولية على الدولار.

وضعية "الملاذ الآمن" تحت الاختبار

لطالما ارتبطت قوة الدولار بدوره كملاذ آمن؛ ففي أوقات الاضطرابات المالية، كان المستثمرون ينقلون أموالهم إلى سندات الخزانة الأمريكية والأصول الدولارية، مما يرفع قيمتها. وقد ساعدت هذه الديناميكية الدولار على الاحتفاظ بقوته خلال الأزمات العالمية.

أما اليوم، فإن هذه العلاقة آخذة في التفكك. إذ تظهر الأبحاث الحديثة أن الدولار لم يعد مرتبطا بشكل وثيق بالأصول التقليدية للملاذ الآمن مثل السندات الحكومية. فعندما تتراجع أسواق الأسهم، لا يرتفع الدولار دائما كما هو متوقع، مما يقوض الاعتقاد السائد بأن الدولار هو الملجأ التلقائي عندما تسوء أوضاع الأسواق.

علاوة على ذلك، بدأ الذهب والسلع الأخرى تلعب دور الملاذات الآمنة البديلة بشكل متزايد. ومع تراجع الثقة في الدولار، يوجه المستثمرون مزيدا من رؤوس الأموال نحو الذهب ومستودعات القيمة الأخرى. ويعكس هذا التوجه تحولا في إدراك المخاطر، تحولا لا يضع الدولار في المركز.

عدم اليقين في السياسات والتحديات المحلية

تسهم القضايا المحلية في الولايات المتحدة أيضا في إضعاف الثقة بالعملة الخضراء. إن التدخل السياسي في السياسة النقدية، ولا سيما الضغوط الممارسة على الاحتياطي الفيدرالي، يهدد بالإضرار باستقلاليته. وتعد استقلالية البنك المركزي أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار توقعات التضخم والمصداقية المالية.

ويناقش بعض صانعي السياسات والمستثمرين علانية إمكانية تقليص استقلالية الفيدرالي تحت وطأة الضغوط السياسية. وإذا اعتقدت الأسواق أن قرارات الفائدة مدفوعة باعتبارات سياسية لا اقتصادية، فإن الثقة في السياسة النقدية الأمريكية قد تتدهور، مما يزيد من مخاطر العملة ويؤدي إلى ضعف الطلب عليها.

كما تفرض السياسة المالية تحديات جمة؛ إذ تثير العجوزات الفيدرالية الضخمة والديون الوطنية المتزايدة مخاوف طويلة الأمد بشأن استدامة المالية العامة للولايات المتحدة. وتعني العجوزات المرتفعة ضرورة إصدار الحكومة مزيدا من الديون، مما يزيد المعروض، ويحتمل أن يقلل من قيمة الأصول المقومة بالدولار.

التحولات العالمية وظاهرة "إلغاء الدولرة"

بعيدا عن السياسة الأمريكية، تعمل اتجاهات كبرى في التمويل العالمي على تقليص هيمنة الدولار. إذ تقوم البنوك المركزية حول العالم بتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار الأمريكي، حيث خفضت بعض الدول حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، وزادت من مخصصاتها للذهب وأصول أخرى.

ويعكس هذا التوجه التدريجي نحو "إلغاء الدولرة" (De-dollarization) تحولات جيوسياسية أوسع نطاقا. فدول مثل الصين تروج لاستخدام عملات بديلة في التجارة والتمويل. وبينما يظل الدولار هو عملة الاحتياطي الأساسية، فإن حصته من الاحتياطيات العالمية تتراجع إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نزاعات التعرفة الجمركية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى قد تشجع الشركاء التجاريين على تقليل اعتمادهم على الدولار. وعندما تتم تسوية التجارة بعملات أخرى، ينخفض الطلب العالمي على العملة الأمريكية.

سيكولوجية السوق وتدفقات رؤوس الأموال

تتأثر أسواق العملات بسيكولوجية المتعاملين بقدر تأثرها بالأساسيات الاقتصادية. ويمكن لتوقعات ضعف الدولار في المستقبل أن تصبح نبوءة تتحقق ذاتيا؛ فإذا اعتقد المستثمرون أن الدولار سيضعف أكثر، فقد يبادرون إلى تقليل حيازاتهم الدولارية بشكل استباقي، وهو سلوك يسرع وتيرة هبوط العملة.

كما تدعم العوامل الفنية نظرة تشاؤمية، حيث تم كسر مستويات دعم رئيسية لمؤشر الدولار، مما أدى إلى عمليات بيع مدفوعة بزخم السوق، وعزز الاتجاه النزولي.

التداعيات على الاقتصاد العالمي

يحمل ضعف الدولار آثارا معقدة؛ فبالنسبة للولايات المتحدة، قد يؤدي ذلك إلى تحفيز الصادرات من خلال جعل السلع الأمريكية أرخص في الخارج، لكنه قد يؤدي أيضا إلى رفع معدلات التضخم عبر زيادة تكلفة المنتجات المستوردة.

وعلى الصعيد العالمي، يغير الدولار الضعيف موازين التجارة وأنماط الاستثمار. وغالبا ما تستفيد الأسواق الناشئة عندما تقوى عملاتها المحلية مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه، تواجه الأسواق التي تعتمد على ديون مقومة بالدولار تكاليف سداد أعلى بعملاتها المحلية إذا لم يتراجع الدولار بالقدر المتوقع.

وتتكيف الأسواق المالية مع تغير تصورات المخاطر؛ فإذا ظلت أسواق الأسهم قوية بينما يضعف الدولار، فقد يفضل المستثمرون أصول النمو على النقد والسندات ذات العائد المنخفض. ومع ذلك، إذا تدهورت البيانات الاقتصادية الأمريكية بالتزامن مع ضعف العملة، فقد تزداد حدة التقلبات.

يقف الدولار الأمريكي اليوم عند مفترق طرق. فبعد أن كان ينظر إليه لفترة طويلة على أنه الملاذ الآمن النهائي وعملة الاحتياطي العالمي، فإنه يواجه الآن ضغوطا متصاعدة ناتجة عن عدم اليقين في السياسات المحلية، وتحول تدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتغيرات الهيكلية في تنويع الاحتياطيات. وفي هذا السياق، لا يعد تراجع الدولار مجرد هبوط دوري، بل هو انعكاس لتغيرات أعمق في كيفية رؤية الاقتصادات والمستثمرين للمخاطر والعوائد والقيادة العالمية في مجال التمويل.

تشير هذه القوى إلى أن الدولار قد يكون بصدد هبوط أبعد؛ فوضعية الملاذ الآمن لم تعد مصدرا مضمونا للقوة عندما يواجه الاقتصاد الأساسي وإطار السياسات متاعب خاصة. وسوف يتشكل مستقبل الدولار ليس فقط من خلال السياسات الحالية، بل من خلال مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على الثقة -في الداخل والخارج- في مؤسساتها الاقتصادية والمالية.