الحرب الإلكترونية: كيف تهدد إيران التفوق العسكري الغربي؟

لطالما اعتبر التفوق الجوي والفضائي الأمريكي مسلمة عسكرية شبه مطلقة، تشكل العمود الفقري لعقيدة الردع الغربية منذ نهاية الحرب الباردة. غير أن تطورات مطلع عام 2026 في الشرق الأوسط كشفت عن تحول نوعي في قواعد الاشتباك؛ لم يعد الردع الإيراني فيه محصورا في الصواريخ الباليستية أو المسيرات بعيدة المدى، بل تمدد إلى مجال أكثر تعقيدا وأقل وضوحا: الحرب الإلكترونية والفضائية. في هذا السياق، يمكن الحديث عن ما يشبه "سديم الفضاء"، أي منظومة من القدرات غير المرئية التي تستهدف شل البنية العصبية للتكنولوجيا العسكرية الغربية، لا عبر تدميرها، بل عبر إفقادها القدرة على الرؤية والتواصل والتوجيه.

أسطورة "ستارلينك" والاصطدام بالواقع الإلكتروني

خلال التوترات المتصاعدة مطلع 2026، برزت مؤشرات متزايدة على تعرض منظومة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" لاضطرابات حادة في محيط المجال الإقليمي الإيراني. ورغم غياب تأكيدات رسمية حول حجم التعطيل، فإن تقارير تقنية متقاطعة تحدثت عن تراجع كبير في فعالية الاتصالات الفضائية داخل مناطق حساسة. اللافت في هذه الظاهرة أنها لم تنتج عن استهداف مادي (حركي) للأقمار الصناعية، بل عن تقنيات تشويش متقدمة تعتمد على ما يعرف بـ"الضجيج الطيفي المركز".

تعتمد هذه التقنية على إغراق ترددات الاستقبال بسيل من الإشارات الكهرومغناطيسية المعقدة، ما يحول أنظمة الاستقبال الأرضية إلى وحدات معزولة فاقدة للوظيفة. إن نجاح هذه المقاربة يعني أن الفضاء لم يعد ساحة محصنة كما كان يتصور؛ فبدلا من إطلاق صواريخ مضادة للأقمار الصناعية (ASAT)، التي قد تثير تنديدا دوليا وتخلق حطاما فضائيا، لجأت طهران إلى خيار "الإنكار الإلكتروني" الذي يحقق الهدف العسكري دون ترك أثر مادي ملموس.

شل "عقل" السلاح الذكي: من التشويش إلى التضليل

تكمن خطورة هذا التحول في أنه يستهدف جوهر التفوق الغربي: الاعتماد شبه الكلي على أنظمة الملاحة والاتصال الفضائي (PNT). فالصواريخ الجوالة، والطائرات الشبحية، والطائرات المسيرة، جميعها تعمل ضمن منظومة متكاملة من البيانات اللحظية المرتبطة بالأقمار الصناعية.

تشير تقديرات عسكرية إلى امتلاك إيران قدرات متنامية في مجال تحريف الإشارة (Spoofing). لا يقتصر الأمر هنا على منع الإشارة، بل يتعداه إلى بث إحداثيات وهمية قادرة على تضليل أنظمة التوجيه. بمعنى آخر، يتم "إقناع" السلاح الذكي بأن موقعه الجغرافي مختلف عما هو عليه فعليا، مما يؤدي إلى انحرافه عن مساره أو سقوطه في مناطق غير مستهدفة. وفي موازاة ذلك، طورت طهران ما يمكن وصفه بـ"الفقاعات الكهرومغناطيسية" المحلية، وهي مناطق عزل إلكتروني تمنع وصول إشارات GPS أو الاتصالات المشفرة، مما يحول أي اختراق جوي محتمل إلى مغامرة تفتقر إلى أبسط مقومات الإنذار المبكر والتنسيق اللحظي.

لماذا يتقدم التردد على الخيار العسكري؟

ضمن هذا السياق المعقد، يفسر عدد من المحللين الاستراتيجيين الحذر الأمريكي والأوروبي المتزايد إزاء أي مواجهة مباشرة واسعة مع طهران. فالضربة الجوية الحديثة لم تعد مجرد استعراض قوة نارية، بل هي "عملية معلوماتية" بالدرجة الأولى تتطلب سيطرة كاملة على الطيف الكهرومغناطيسي.

عندما تتعرض هذه السيطرة للاهتزاز، تضطر الجيوش المتقدمة للعودة إلى أنماط قتال تقليدية أقل دقة وأكثر كلفة. إن فقدان ميزة "السلاح الجراحي" الذي يصيب هدفه بدقة متناهية يضع صانع القرار الغربي أمام معضلة سياسية وأخلاقية، حيث ترتفع احتمالات وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين أو فشل المهمات العسكرية الحيوية. هذا "الردع التقني" يفرض نوعا من التوازن القسري، حيث تصبح التكلفة التكنولوجية والسياسية لأي هجوم أعلى بكثير من العوائد المتوقعة، خاصة في ظل بيئة سياسية دولية لا تتحمل نزاعات طويلة الأمد وغير مضمونة النتائج.

البعد الجيوسياسي لسيادة الطيف الكهرومغناطيسي

إن ما نشهده في عام 2026 هو إعادة تعريف لمفهوم السيادة الوطنية. لم تعد السيادة محصورة في الحدود البرية والمياه الإقليمية والمجال الجوي المرئي، بل امتدت لتشمل "الفضاء غير المرئي" للترددات. إيران، من خلال استثمارها في الحرب الإلكترونية، استطاعت بناء جدار دفاعي رقمي يصعب اختراقه بالوسائل التقليدية.

هذا التحول يعكس استراتيجية "الدفاع المتماثل في الوسائل، وغير المتماثل في النتائج". فبينما تنفق القوى الغربية مليارات الدولارات على تطوير طائرات من الجيل السادس وأقمار صناعية فائقة الحساسية، استثمرت طهران في أدوات "التعطيل" التي قد لا تتجاوز تكلفتها جزءا بسيطا من تكلفة تلك الأسلحة، لكنها قادرة على إبطال مفعولها. هذا الواقع فرض على حلف "الناتو" والولايات المتحدة إعادة تقييم شاملة لبرامج التسلح، مع التركيز بشكل أكبر على "المرونة الإلكترونية" وقدرة الأسلحة على العمل في بيئات (GPS-denied environments) أو المناطق المحرومة من إشارات التموضع العالمي.

لقد انتقلت إيران، وفق هذه المقاربة، من مرحلة الدفاع السلبي والاعتماد على العمق الجغرافي، إلى ما يمكن تسميته "الردع المعلوماتي النشط"

التكنولوجيا الصينية والروسية: المحرك الخفي

لا يمكن قراءة هذا التطور بمعزل عن التعاون التقني المتزايد بين طهران وبكين وموسكو. تشير بعض التقارير إلى أن الأنظمة الإيرانية للتشويش والتحريف استفادت بشكل كبير من الدروس المستفادة في الجبهات الأوكرانية ومن التكنولوجيا الصينية المتقدمة في معالجة الإشارات. هذا المحور الثلاثي يبدو أنه يعمل على كسر الاحتكار الغربي للفضاء الرقمي، مما يجعل من منطقة الشرق الأوسط "مختبرا حيا" لأدوات الصراع التكنولوجي القادم.

إن القدرة على عزل منطقة جغرافية إلكترونيا تعني عمليا امتلاك "مفتاح الإغلاق" للتكنولوجيا الغربية في تلك المنطقة. وهذا لا يؤثر فقط على الجانب العسكري، بل يمتد ليشمل الطيران المدني، والشحن البحري، وحتى شبكات الاتصالات المدنية، مما يجعل من الحرب الإلكترونية سلاحا ذا أبعاد استراتيجية شاملة تمس أمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

تدمير المنصة إلى تعطيل الإدراك

في الختام، يظهر أن قواعد اللعبة قد تغيرت جذريا. ما يتشكل اليوم ليس سباق تسلح تقليديا يعتمد على عدد الدبابات أو الرؤوس النووية، بل صراعا بين "العضلات التكنولوجية" و"الذكاء الإلكتروني". لقد انتقلت إيران، وفق هذه المقاربة، من مرحلة الدفاع السلبي والاعتماد على العمق الجغرافي، إلى ما يمكن تسميته "الردع المعلوماتي النشط".

في هذا النوع من الحروب، لا يكون الهدف الأساسي هو إسقاط الطائرة المهاجمة أو تدمير السفينة، بل "حرمانها من الإدراك". فعندما يفقد السلاح "عقله" الرقمي، يتحول من أداة ذكية وفتاكة إلى كتلة معدنية عمياء تطير في فضاء مجهول. ومع دخولنا عام 2026، يبدو أن المعارك الصامتة التي تخاض في ثنايا الترددات الكهرومغناطيسية ستكون هي المعارك الحاسمة التي تحدد من يملك اليد العليا في النظام الدولي الجديد، ومن سيظل عالقا في "سديم الفضاء" عاجزا عن الرؤية أو الفعل.