ما بعد الجوائز: أندير التميز أم نعرضه؟

مع كل دورة جوائز أو تقييم خارجي، يتكرر المشهد داخل عدد غير قليل من المؤسسات الحكومية: تشكيل فرق عمل سريعة، تحديث السياسات، إعادة ضبط مؤشرات الأداء، وتحسين صياغة المبادرات لتبدو أكثر اتساقا مع المعايير الدولية. ترتفع وتيرة العمل قبيل موعد التقييم، ثم تعود تدريجيا إلى طبيعتها بعد إعلان النتائج.

هذه الظاهرة لا تعكس ضعفا في الالتزام، بل تكشف خللا في الفهم؛ فحين يختزل التميز في استحقاق دوري، يتحول من نظام إدارة مستدام إلى مشروع موسمي. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح بجدية هو: أندير مؤسساتنا بعقلية التميز على مدار العام، أم نستدعي هذه العقلية فقط عند اقتراب موعد التقييم؟

أحد أبرز التحديات في القطاع الحكومي هو الخلط بين النشاط والأثر؛ فارتفاع عدد المبادرات، وزيادة نسبة الإنجاز، وكثافة البرامج التدريبية، كلها مؤشرات على حجم العمل، لكنها لا تثبت تحقق القيمة العامة

التميز: نظام إدارة لا حملة تحسين

التميز المؤسسي، كما تؤكد النماذج العالمية مثل نموذج EFQM وإطار Malcolm Baldrige National Quality Award، ليس نشاطا تكميليا ولا برنامجا جانبيا، بل هو الإطار الذي تدار به المؤسسة بأكملها. إنه منطق متكامل يربط بين الرؤية، والاستراتيجية، والموارد، والعمليات، والنتائج، ضمن دورة تعلم مستمرة.

عندما يختزل هذا المنطق في ملف تقديم أو عرض تقديمي، يفقد التميز جوهره؛ فالوثائق لا تصنع النضج المؤسسي، بل تعكسه فقط. وإذا لم يكن النظام الإداري ذاته قائما على الترابط والقياس والمساءلة، فإن أي عرض احترافي سيظل تحسينا شكليا لا يمس العمق.

التميز الحقيقي يظهر في طريقة اتخاذ القرار اليومية، لا في طريقة عرض الإنجازات.

فجوة الترابط: أين تنكسر السلسلة؟

في كثير من المؤسسات، لا تكمن المشكلة في غياب الرؤية أو ضعف الطموح، بل في غياب الترابط المنهجي. نجد استراتيجية واضحة، ومبادرات متعددة، ومؤشرات أداء رقمية، لكن العلاقة السببية بينها غير متماسكة.

الأهداف لا تترجم دائما إلى خطط تشغيلية دقيقة، والمؤشرات لا تقود قرارات تصحيحية، والموارد لا يعاد توجيهها استنادا إلى نتائج القياس. وهكذا تتحول الاستراتيجية إلى وثيقة محفوظة، لا أداة قيادة يومية.

التميز يتطلب سلسلة قيمة متكاملة: أهدافا واضحة، وخططا قابلة للتنفيذ، ومؤشرات تقيس الأثر الحقيقي، وقرارات مبنية على البيانات. وعند انقطاع أي حلقة من هذه السلسلة، يصبح الأداء متقطعا، ويفقد التقييم معناه التطويري.

التحول من تميز موسمي إلى تميز مستدام يبدأ بقرار قيادي واضح، والقيادة التي ترى التميز خيارا إستراتيجيا طويل الأمد لا تنتظر إعلان جائزة لتبدأ المراجعة

من قياس الجهد إلى قياس القيمة

السؤال الجوهري ليس: كم أنجزنا؟ بل:

ماذا تغير نتيجة لما أنجزناه؟

هل تحسنت تجربة المستفيد؟

هل انخفض زمن تقديم الخدمة؟

هل ارتفعت جودة المخرجات؟

هل تحقق أثر اقتصادي أو اجتماعي ملموس؟

التميز يقاس بالقيمة المضافة القابلة للإثبات، لا بحجم الجهد المبذول. وعندما تطرح أسئلة الأثر بجرأة، تنتقل المؤسسة من تحسينات تجميلية إلى مراجعات جوهرية تعيد تعريف الأولويات.

القيادة: قرار استراتيجي أم استجابة ظرفية؟

التحول من تميز موسمي إلى تميز مستدام يبدأ بقرار قيادي واضح. والقيادة التي ترى التميز خيارا استراتيجيا طويل الأمد لا تنتظر إعلان جائزة لتبدأ المراجعة، بل تنشئ منظومة قياس مستمرة، وتربط المؤشرات بقرارات حقيقية، وتخضع المبادرات لتقييم دوري قائم على الأدلة.

في هذا السياق، تصبح التقارير أدوات تشخيص لا أدوات استعراض؛ فالتقرير ليس لإبهار المقيمين، بل لفهم أعمق لنقاط القوة وفرص التحسين. وعندما تبنى الثقافة المؤسسية على هذا الفهم، يتغير سلوك المنظمة بأكملها.

هناك فرق قد يبدو طفيفا في الظاهر، لكنه جوهري في العمق، بين مؤسستين: إحداهما تحسن عرضها عند الحاجة، والأخرى تحسن نظامها باستمرار. الأولى قد تنجح في موسم التقييم، أما الثانية فتبني قدرة مؤسسية قادرة على الاستدامة.

اختبار الاستدامة: ما الذي يحدث عند الأزمات؟

الاختبار الحقيقي للتميز لا يكون في قاعات المقابلات، بل في أوقات الضغط والتغيير. عند تعاقب القيادات، أو مواجهة أزمة مفاجئة، أو توسع المسؤوليات، أو تراجع الموارد، تتكشف حقيقة النظام الإداري.

المؤسسة التي تعتمد على أفراد متميزين قد تحقق نجاحا مرحليا، لكنها تظل هشة أمام التغيرات. أما المؤسسة التي بنت عمليات واضحة، ونظاما لإدارة المعرفة، وآليات لاتخاذ القرار مبنية على البيانات، فإن أداءها يستمر بثبات بغض النظر عن تبدل الأسماء والمواقع.

الاستدامة هنا ليست نتيجة للحظ أو المهارة الفردية، بل نتيجة لرسوخ النظام.

يبقى البعد الثقافي هو الأكثر تأثيرا؛ فثقافة التعلم المؤسسي التي تتقبل النقد، وتشجع على التحسين المستمر، وتميز بين تحسين العرض وتحسين الجوهر، هي الضامن الحقيقي لاستدامة الأداء

من موسم إلى منظومة

الانتقال إلى منظومة تميز متكاملة يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين القياس والقرار؛ فالمؤشرات ينبغي أن تكون بوصلة توجه الموارد، لا أرقاما تعرض في التقارير. والميزانيات يجب أن تربط بالأولويات الاستراتيجية الفعلية، لا بالأنماط التاريخية للإنفاق. كما أن مساءلة النتائج النهائية بموضوعية وشفافية تمثل حجر الزاوية في أي تحول جاد.

إلى جانب ذلك، يبقى البعد الثقافي هو الأكثر تأثيرا؛ فثقافة التعلم المؤسسي التي تتقبل النقد، وتشجع على التحسين المستمر، وتميز بين تحسين العرض وتحسين الجوهر، هي الضامن الحقيقي لاستدامة الأداء.

التحول ليس تقنيا فحسب، بل هو فكري في المقام الأول. إنه انتقال من عقلية الامتثال للمعايير إلى عقلية صناعة القيمة.

سؤال ما بعد النتائج

عقب كل إعلان لنتائج الجوائز، ينشغل كثيرون بسؤال الفوز أو عدمه، غير أن السؤال الأعمق ينبغي أن يكون: هل أصبح نظام إدارتنا أكثر نضجا؟ هل أصبحت قراراتنا أكثر استنادا إلى البيانات؟ هل عززنا قدرتنا على خلق قيمة عامة مستدامة للمجتمع؟

الجوائز تمنح اعترافا، لكنها لا تصنع التميز. التميز يبنى حين تتحول المعايير إلى ممارسة يومية، وحين يصبح القياس أداة لاتخاذ القرار، لا مجرد استجابة لموعد قادم.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الصادق الذي ينبغي أن تطرحه كل مؤسسة على نفسها: عندما نتحرك قبيل موعد التقييم، أنكشف عن نظام أداء حي ومستدام، أم عن فجوات مؤجلة كنا نعلم بوجودها؟

الإجابة لا تكتب في ملف، بل تترجم في واقع الإدارة اليومية.