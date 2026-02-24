سلوم حداد.. ما بين "الزير" و "أبو نجيب"

يعد الفنان سلوم حداد أحد أهم فناني الدراما السورية، فقد قدم مجموعة من الأعمال التي تندرج تحت أنواع مختلفة من الدراما، من الأعمال التاريخية إلى أعمال الفانتازيا التاريخية، وهنا لا ننسى أدواره في الأعمال الاجتماعية المهمة ومسلسلات البيئة الشامية، حتى ترك أثرا لا ينسى. ومارس هوايته كفنان رسم بريشة فريدة ولمسات مميزة وخطى ثابتة لا تماثل أيا من أبناء جيله.

الدراما التاريخية ودراما الفانتازيا التاريخية

يعد سلوم حداد واحدا من رواد الدراما التاريخية ودراما الفانتازيا التاريخية السورية، التي قدمت أعمالا في التسعينيات يجدر الوقوف عندها.

فمثلا وضع بصمة في عدد من أشهر وأهم أعمال الفانتازيا التاريخية كـ"الجوارح" و"الفوارس" و"الكواسر"، وختاما بـ"الموت القادم إلى الشرق"، الذي يعد محطة مفصلية في سجل الفانتازيا الدرامية التاريخية، إذ قدم قيما ومبادئ وناقش قضايا تاريخ أمم دون التطرق إلى شخصيات حقيقية، ودون أن يوقع المشاهد في فخ الملل والرتابة التي قد يفرضها النص التاريخي أحيانا.

ولعل ما يميز مسلسل "الموت القادم إلى الشرق" أنه راعى التزام طاقم العمل ككل، من مؤلف ومخرج وممثلين، بإسقاطات تنبع من هذه القصص على الحاضر المعاش واستشراف نظرة مستقبلية، عندما رسم الكاتب نهاية الغرباء في مدينة النور، حيث كانت نهايتهم الموت.

لقد قدم سلوم حداد شخصيات تاريخية عديدة، فأتقن دور الشاعر مثل نزار قباني وأبي الطيب المتنبي، وشارك في مسلسل "المرابطون والأندلس"، ومسلسل "الزير سالم"، و"القعقاع بن عمرو التميمي"، وغير ذلك من الشخصيات.

باختصار، أدى سلوم حداد الشخصيات التاريخية على اختلافها واختلاف مستوياتها بقدرة منقطعة النظير واحترافية فائقة ولغة سليمة، وكل هذا تقاطع مع بعد عن التعقيد؛ لتكون هذه الشخصيات قريبة من ذهن المشاهد العادي غير المتخصص بالتاريخ.

اللغة الفصحى في أعمال سلوم حداد التاريخية

يعد الفنان سلوم حداد واحدا من أهم نجوم الدراما السورية -وهم كثر- الذين قدموا اللغة الفصحى بتمكن شديد؛ فهو يؤدي اللغة العربية الفصحى بشكل صحيح نحويا ولغويا، مما يجعل المشاهد يستمتع أكثر بما يعرض أمامه.

لذا نجده قدم أعمالا درامية بالفصحى جسد فيها أدوارا لشخصيات كان منها شعراء من أهم شعراء العربية، مثل دوره في "الزير سالم"، وكذلك دوره في مسلسلي "المتنبي" و"نزار قباني"، هذا إلى جانب أدواره المهمة في الفانتازيا التاريخية التي أداها بالفصحى.

الدراما الاجتماعية في أعمال سلوم حداد.. نماذج بيننا

أما على صعيد الدراما الاجتماعية، فقد قدم عددا كبيرا من الأعمال التي يغلب عليها الطابع الواقعي. وما يميز هذا المبدع في هذا النوع من المسلسلات تنوع أدواره، فتراه إنسانا قاسيا مرعبا لمن حوله، متسلطا، وما يزيد من تسلطه سلطته في رسائل الحب والحرب.

ونرى سلوم حداد أستاذ المدرسة البسيط، الذي سرقت منه النكبة في فلسطين ليس الوطن الكبير فقط، بل ابنه الذي بقي في منزله وحيدا بعد دخول الاحتلال، عندما جسد دور سعيد في "عائد إلى حيفا"، واستطاع تصوير وجع الأب وعجزه أمام الظرف، حيث لم يستطع إعادة ابنه في ذلك الوقت.

وما يجب أن يستوقفنا أيضا شخصية "أبو عبده الغول" في مسلسل "الندم"، حيث قدم دورا مركبا استطاع فيه تجسيد القوة عندما تتقاطع مع ألم الحياة، والانكسار الذي يكون سببه أقرب الناس.

تبدأ هذه الشخصية قوية قاسية، يعاني من قسوتها الأبناء، وبوجه خاص سهيل. لقد خسر أبو عبده الكثير مع الوقت، ربما بسبب هذه القسوة أو بسبب طمع ابنه البكر.

وما أتقنه سلوم حداد في هذه الشخصية، على وجه التحديد، أنه جسد الانكسار الذي قد يعيشه الأب والأم نتيجة عقوق الأبناء، فقد مثل- من وجهة نظري- الآباء والأمهات الذين ذاقوا علقم العقوق بسبب أبنائهم.

وظلت صرخته التي أطلقها: "أنا أبو عبده الغول" تذكر المشاهد أن دوام الحال من المحال، وأن من يزرع القسوة لن يحصد إلا القسوة.

كان كل دور يقوم به سلوم حداد يستثمر موهبته وفق ما يتطلبه الدور، ليخرج في كل مرة شخصا جديدا، وسلوم حداد مغايرا لما قدمه في كل مرة سابقة. وهذه هي الموهبة التي يمتلكها ويوظفها في كل مرة لتقديم الأفضل.

شخصية "أبو نجيب" في مسلسل "زمن البرغوث"

كانت شخصية "أبو نجيب" شخصية فريدة ذات خصوصية في مسيرة سلوم حداد الفنية، فقد جمع فيها بين خط الدراما وخط الكوميديا، إذ لم يقدم سلوم حداد أدوارا كوميدية كثيرة على شاكلة دور "أبو نجيب"، ذلك الشخص البخيل الذي يضعه بخله في كثير من المواقف.

وأتقن هذه الشخصية أيضا لتشكل محطة مميزة في مسيرته، وذكرت المشاهد بأبطال قصص الجاحظ في "البخلاء".

الأعمال المنتظرة لسلوم حداد في رمضان 2026

يطل سلوم حداد على المشاهدين في أكثر من عمل، منها الدرامي التوثيقي الذي يوثق لقصص معتقلي صيدنايا، وأقصد هنا مسلسل "لا زمان لا مكان"، ومسلسل "عيلة الملك" الذي يحكي قصة تاجر دمشقي عاش في الأيام الأخيرة قبل سقوط النظام السابق، ويطرق أبواب بعض المظاهر التي كانت موجودة في المجتمع السوري، إضافة إلى عدد من المسلسلات التاريخية مثل "حاتم الطائي" و"داحس والغبراء".

سيظل سلوم حداد، برصيد الأعمال الكبير الذي قدمه، من نجوم الصف الأول في الدراما السورية، فقد جسد أدوارا متنوعة، وستظل أعماله علامات في مسيرة الدراما السورية الجادة.

ويبقى سلوم حداد أحد أهم نجوم الدراما السورية؛ لأنه أدى كل الأدوار الدرامية، سواء في الدراما التاريخية أو الاجتماعية أو مسلسلات البيئة الشامية.