يوميات صحفي أربكه ترمب (2)

إذا تحدث رئيس الولايات المتحدة فعلى العالم أن يستمع، وإذا كانت طبيعة العمل الصحفي تقتضي متابعة تصريحات رؤساء الدول، فما بالك بمن يتربع على السلطة في دولة أصبحت منذ نحو 35 عاما القطب الوحيد في هذا العالم.

لا بأس، فمع رؤساء سابقين، كان الظهور قليلا وفي الغالب مبرمجا، إما ليلقي خطاب حالة الاتحاد، أو عند استقبال رئيس دولة زائر، أو وجود أحداث مهمة سوء في الداخل الأمريكي أو في العالم.

كان معتادا أن يمر أسبوع كامل وربما أكثر، دون أن يرد ذكر الرئيس الأمريكي في وسائل إعلام عربية، وحتى لو كانت هناك أحداث مهمة أو أزمة دولية فهي تطبخ على نار هادئة، والتعليق عليها سيأتي إما من وزير خارجية يهدد أو مستشار أمن قومي يندد أو وزير اقتصاد يشرح، بينما يكتفي الرئيس بابتسامة بروتوكولية في الخلفية.

عاد ترمب إلى السلطة بكثير من العنفوان وقليل من الرأفة بنا، ولا أكتمكم سرا أني أشعر أننا معشر الصحفيين من الفئات التي يستهدف سيد البيت الأبيض إزعاج روتينها ناهيك عن إقلاق راحتها

دعني أخبرك عزيزي القارئ أن صحفي الأخبار يشبه الطبيب الذي قد يعمل في أي وقت، فليست لدينا رفاهية أن تكون موظفا يعمل في أوقات ثابتة من الثامنة صباحا إلى الثالثة أو الرابعة عصرا ثم يغلق حاسوبه وربما هاتفه، في الحقيقة نحن أطباء طوارئ من دون الزي المعروف، لا نملك رفاهية عطلة نهاية الأسبوع ولا نضمن أن تمر جمعة دون أن ينغص صفوها خبر عاجل أو حدث طارئ.

ولأن العمل لا يتوقف فهناك دائما دوام صباحي ثم مسائي ثم دوام الليل، حيث يغط معظم الناس في نوم عميق، باستثناء صحفي أو طبيب أو شرطي أو ما شابه من تلك القلة التي يستمر عملها على مدار الساعة.

لسنوات كانت الساعات الأخيرة من دوام المساء هادئة، فنحن نقترب من نصف الليل، والعالم العربي نام أو أوشك على النوم، أما دوام الليل الذي يبدأ من منتصف الليل وحتى الصباح فكان هادئا قليل العمل، فالمطلوب فقط أن تكون جاهزا إذا طرأ طارئ من زلزال أو انقلاب أو نحوه ويكفي أنك تسهر مترقبا بينما الناس بين من اختار راحة النوم ومن فضّل متعة السهر.

لكن دوام الحال من المحال، فقد عاد ترمب إلى السلطة بكثير من العنفوان وقليل من الرأفة بنا، ولا أكتمكم سرا أني أشعر أننا معشر الصحفيين من الفئات التي يستهدف سيد البيت الأبيض إزعاج روتينها ناهيك عن إقلاق راحتها.

الرئيس الأمريكي ليس مثلنا بحاجة فيسبوك أو إكس (تويتر سابقا) كي يعبر عن نفسه، فالرجل يمتلك منصة مشابهة تحمل اسم تروث سوشيال وتم إطلاقها في فبراير 2022

بداية بلا نهاية

تدخل في الساعة الأخيرة لدوام المساء وتبدأ تخفيف الإيقاع بعد مناوبة منهكة، فتتفاجأ بأن ترمب قد ظهر إما بتصريح تليفزيوني أو بسلسلة من التغريدات التي لا تتوقف.

وحتى لو كنت في نهاية الأسبوع، فاستعد لأن يفاجئك بتصريح مرتجل أمام مروحية الرئاسة وصوت محركها يغطي على نصف الكلام، ليتركك في حيرة: هل قال "سنفرض ضرائب" أم "سنخوض حرباً"؟

والحال نفسه إذا كنت قادما إلى دوام الليل مؤملا في ليلة هادئة، فبعد أن كان أشبه بملاذ آمن ربما تضطر إلى قضاء ما تبقى من الليل في متابعة تصريحاته، وعندما ينتهي لا تفرح كثيرا فهو مثل المسلسلات التركية لا تعرف متى تنتهي، وحتى إذا انتهى ضجيج تصريحاته، فستكون مضطرا لمتابعة تداعياتها وردود الأفعال عليها.

لعلك لا تعرف عزيزي القارئ أن الرئيس الأمريكي ليس مثلنا بحاجة فيسبوك أو إكس (تويتر سابقا) كي يعبر عن نفسه، فالرجل يمتلك منصة مشابهة تحمل اسم تروث سوشيال وتم إطلاقها في فبراير 2022.

وإذا بدأ ترمب التغريد فلا تتوقع أن ينتهي قليلا، تماما مثل خطاباته وتصريحاته التي تعرف متى تبدأ لكن لا يمكنك توقع متى تنتهي.

مع ترمب سيبحث الخبر عنك ويطرق بابك في الهزيع الأخير من الليل، وأخشى أن تتدفق إليك تصريحات الرجل حتى من الصنبور

هذا عن التوقيت، فماذا عن الموضوعات؟

يختلف هذا الرجل عن سابقيه في أنه يتحدث تقريبا في كل شئ، سيخبرك بما تتوقعه من رئيس، لكنه أيضا قد يتحدث في أمر كي يكفي أن يتحدث فيه وزير أو سفير، سيخبرك برؤوس الموضوعات، لكنه سيفاجئك أيضا بالانخراط في التفاصيل.

باختصار توقع أن يخرج إليك من كل مكان وفي أي وقت وفي كل شأن، ولأنه كما اتفقنا رئيس أكبر دولة في العالم، وقراراته تهم الجميع وغالبا ما تؤثر على الجميع، فلا مفر أمامك أيها الصحفي من أن تبقى في حالة انتظار مع كثير من التأهب والترقب.

لن تحتاج معه للبحث عن الخبر، فمع ترمب سيبحث الخبر عنك ويطرق بابك في الهزيع الأخير من الليل، وأخشى أن تتدفق إليك تصريحات الرجل حتى من الصنبور.