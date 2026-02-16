اقتصاد ما بعد النفط: ثروة الحوسبة الكمومية والاندماج النووي

اقتصاد ما بعد النفط: كيف ستصنع الفيزياء تريليونات الدولارات القادمة

بينما تتسابق الاقتصادات الكبرى لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، تنفق الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي مئات المليارات على تقنيات تقوم جذورها على علوم الفيزياء المتقدمة. وهذه الاستثمارات لا تستهدف التفوق العلمي فحسب، وإنما تهدف إلى إحكام السيطرة على مصادر الثروة في القرن الحادي والعشرين، حيث تتحول المعرفة العلمية إلى أداة إنتاج اقتصادي مباشر.

بالنسبة للدول العربية، ولا سيما تلك التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على النفط، لم يعد السؤال المطروح هو: ما إذا كان التحول سيحدث، وإنما متى سيقع ومن سيقود مساره. فالمبادئ التي كانت تدرس في قاعات الفيزياء الجامعية تتحول اليوم إلى صناعات استراتيجية قادرة على توليد عائدات تتجاوز ما حققته الطاقة الأحفورية في ذروة ازدهارها.

يتناول هذا التحليل المسارات العملية لهذا التحول، مستندا إلى أحدث ما أعلنته مراكز البحث المتقدمة في عام 2026م، مع التركيز على مجالات بعينها تحمل إمكانات اقتصادية استثنائية. وتشير تقارير بحثية متخصصة إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصا حقيقية للحكومات والشركات الساعية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام قادر على المنافسة عالميا.

إن كل مليار دولار يستثمر في هذا المجال قادر على خلق نحو 15 ألف وظيفة عالية المهارة في مجالات الهندسة الكمومية والبرمجيات المتقدمة

الحوسبة الكمومية: ثورة في معالجة المعلومات وصناعة الثروة

تنطلق هذه الثورة من قلب ميكانيكا الكم، حيث تتجاوز الحواسيب الكمومية القيود التقليدية للحوسبة عبر استغلال ظاهرتي التراكب والتشابك الكمومي. وخلال عام 2026م شهد هذا المجال تقدما ملحوظا مع وصول المعالجات إلى مئات الكيوبتات المستقرة، ما فتح الباب أمام تطبيقات صناعية واسعة النطاق.

تشمل هذه التطبيقات محاكاة الجزيئات المعقدة لتطوير أدوية جديدة خلال ساعات بدلا من سنوات طويلة، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد العالمية بنسبة قد تصل إلى 40%، إلى جانب تسريع عمليات التشفير والتحليل المالي المعقد.

إعلان

اقتصاديا، قدرت إيرادات السوق العالمية للحوسبة الكمومية بنحو 750 مليون دولار في عام 2024م، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 3.5 مليارات دولار بحلول عام 2030م بمعدل نمو سنوي مرتفع. وعلى المدى البعيد قد يتحول هذا القطاع إلى صناعة تدر عائدات تريليونية سنويا في مجالات التمويل والطاقة والصناعات الدوائية.

أما من حيث فرص العمل، فإن كل مليار دولار يستثمر في هذا المجال قادر على خلق نحو 15 ألف وظيفة عالية المهارة في مجالات الهندسة الكمومية والبرمجيات المتقدمة. وبالنسبة لدولة نفطية متوسطة الحجم، يمكن لهذا القطاع أن يسهم في تعويض نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية خلال عقدين، مع قدر أعلى من الاستقرار مقارنة بأسواق الطاقة التقليدية.

يتطلب التحول العملي إنشاء مراكز بحثية محلية بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة، إذ تشير تقديرات متخصصة إلى أن استثمارات أولية في حدود 5 إلى 10 مليارات دولار قد تحقق عوائد مضاعفة على المدى الطويل، مع بناء قاعدة صناعية معرفية متقدمة.

كل جيغاواط من الطاقة الاندماجية يمكن أن يوفر آلاف الوظائف المباشرة في مراحل البناء والتشغيل، إضافة إلى شبكة واسعة من الصناعات المساندة المرتبطة بالمواد المتقدمة والهندسة الدقيقة

طاقة الاندماج النووي: مصدر شبه غير محدود للطاقة

يمثل الاندماج النووي، القائم على دمج نوى الهيدروجين تحت درجات حرارة وضغوط هائلة تحاكي ما يحدث في قلب الشمس، أحد أكثر المشاريع العلمية طموحا في العصر الحديث. وقد شهد عام 2026م تقدما مهما مع تحقيق مكاسب طاقة صافية مستدامة في تجارب التوكاماك والأنظمة الليزرية المتقدمة.

يتوقع أن تبدأ المحطات التجارية الأولى بالظهور في منتصف ثلاثينيات هذا القرن، مع قدرة على إنتاج الكهرباء بتكلفة تنافسية قد تنخفض إلى أقل من 30 دولارا لكل ميغاواط ساعة، وهو مستوى قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية بالكامل.

تقدر القيمة السوقية العالمية للاندماج النووي بعشرات المليارات خلال العقد القادم، مع إمكانية تجاوز مئات المليارات بحلول منتصف القرن. كما قد يؤدي انتشار هذه التقنية إلى تقليل الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة، ما يمنح الدول المنتجة للنفط فرصة استثمار عوائدها الحالية في بناء منظومة طاقة مستقبلية.

كل جيغاواط من الطاقة الاندماجية يمكن أن يوفر آلاف الوظائف المباشرة في مراحل البناء والتشغيل، إضافة إلى شبكة واسعة من الصناعات المساندة المرتبطة بالمواد المتقدمة والهندسة الدقيقة.

المواد المتقدمة والفوتونيك الكمومية: البنية التحتية للصناعات القادمة

لا يقتصر التحول على الطاقة والحوسبة، إذ يشهد مجال المواد المتقدمة طفرة متسارعة بفضل أبحاث الجرافين والموصلات الفائقة وتقنيات الفوتونيك الكمومية التي تعتمد على الفوتونات بدلا من الإلكترونات لنقل المعلومات.

تتيح هذه التقنيات تصنيع إلكترونيات أسرع بكثير من الأنظمة الحالية، ونقل الطاقة بكفاءة شبه كاملة، إضافة إلى تطوير أجهزة طبية وصناعية ذات قدرات غير مسبوقة. وتشير التوقعات إلى نمو سريع في أسواق هذه المواد خلال العقدين القادمين، مدفوعا بالطلب المتزايد من قطاعات الطيران والإلكترونيات والطب.

اقتصاديا، يمكن لكل مليار دولار يستثمر في هذا المجال أن يخلق آلاف الوظائف المتخصصة في البحث والتصنيع، مع فرص تصديرية كبيرة للدول التي تبني قدرات إنتاجية محلية في هذه التقنيات.

العالم العربي يمتلك رأس المال البشري والمالي اللازم للانتقال إلى هذا النموذج، ولكنه يحتاج إلى إرادة استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز دورات الأسعار والأزمات المؤقتة

رسالة إلى المستقبل: نحو اقتصاد عربي مستدام

إن بناء اقتصاد عربي مستدام لا يتحقق بإعلان الخطط أو زيادة الإنفاق فحسب، وإنما بتغيير البنية العميقة التي يقوم عليها الإنتاج والمعرفة والقرار. فالدول التي لا تمتلك القدرة على إنتاج التكنولوجيا ستبقى أسيرة تقلبات الأسواق التي لا تتحكم بها، مهما بلغت مواردها الطبيعية أو فوائضها المالية.

إعلان

الاستدامة الاقتصادية الحقيقية تعني امتلاك أدوات الابتكار، وتطوير منظومات تعليمية وبحثية قادرة على تحويل العلم إلى صناعة، والصناعة إلى قيمة مضافة مستمرة.

العالم العربي يمتلك رأس المال البشري والمالي اللازم للانتقال إلى هذا النموذج، ولكنه يحتاج إلى إرادة استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز دورات الأسعار والأزمات المؤقتة. الاستثمار في الفيزياء التطبيقية والتقنيات العميقة لا يوفر عائدا سريعا، لكنه يبني قاعدة اقتصادية قادرة على الصمود لعقود، ويمنح الأجيال القادمة استقلالا اقتصاديا حقيقيا قائما على الإنتاج وليس على الاستخراج.

الفرصة لا تزال قائمة، لكنها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية. فكل تأخير في بناء اقتصاد معرفي يعني اتساع الفجوة مع الدول التي تحجز مواقعها مبكرا في الصناعات المستقبلية. فالمطلوب ليس سباقا مع الآخرين بقدر ما هو سباق مع الزمن نفسه، لأن العالم يتغير بوتيرة تجعل من الانتظار خيارا مكلفا.

وقد يكون النفط قد صنع ازدهارا تاريخيا للمنطقة، لكن ازدهار القرن القادم سيصنعه العلم والتكنولوجيا. وإذا استطاع العالم العربي تحويل ثرواته الحالية إلى استثمارات في المعرفة والبحث والتطوير، فسيتمكن من تأسيس اقتصاد متوازن يوفر فرص العمل والاستقرار والنمو بعيدا عن التقلبات الحادة التي طبعت العقود الماضية.

أما إذا استمر الاعتماد على الموارد القابلة للنضوب دون بناء بدائل حقيقية، فإن الأجيال القادمة ستواجه عالما أكثر تنافسية وأقل تسامحا مع الاقتصادات غير المنتجة.

إن الطريق نحو اقتصاد عربي مستدام يبدأ من قرار واع بأن المستقبل لا يشترى بالثروة وحدها، وإنما يبنى بالعلم والإنسان والمؤسسات القادرة على تحويل الأفكار إلى واقع. وهذه ليست مهمة حكومة أو قطاع بعينه، وإنما مشروع حضاري طويل يتطلب مشاركة المجتمع بأكمله، لأن الاستدامة الاقتصادية في جوهرها هي استدامة للقدرة على التفكير والإبداع قبل أي شيء آخر.